Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має"
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Старому світовому порядку настав кінець і вже почався новий.
Про це заявив радник глави Офісу Президента, спікер Української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.
"Події в Афганістані - це крах доктрини "... ліберальної демократії для всіх, що перемогла і яка зупинила історію" в 1991 році. Як з'ясувалося (раптово), реальний світ погано пристосований для ідеалістичних експериментів з уніфікації всіх під єдину ідеальну концепцію. Спочатку в цьому переконався СРСР. Тепер США, на чолі колективного Заходу", - зазначив він.
"США - соціосистема, в якій інтелектуальна щільність фахівців за всіма можливими процесами перевищує будь-яке інше співтовариство на Землі, пожинають процеси своїх хибних уявлень про дійсність. Що зайвий раз доводить - ідеали вищі за інтелект і здатні застити очі навіть найбільш високорозвиненим типам і інституціям. Сотні експертів десятки років стверджували, що в Афганістані (РФ, КНР, Іраку, Ірані, додати за смаком) можлива побудова вільних, демократичних суспільств. Під ці казки витрачалися сотні мільярдів доларів і сотні тисяч життів. Через тридцять років з'ясовується, що ліберальні демократії знищують людей, держави та інституції аж ніяк не менш успішно, ніж тоталітарні режими, з якими вони "...борються", і не надто краще тоталітарних режимів знають - що конкретній людині насправді потрібно - сьогодні і в майбутньому?" - заявив Арестович.
"Ідеали вищі за інтелект. І набагато вищі за комфорт. На сторожі картини світу, в якій усі в світі хочуть телевізор, холодильник і фемінізм більше, ніж що-небудь інше, розлетівся на друзки в Афганістані, все ще знаходяться тисячі експертів і десятки мільйонів шанувальників. Люблять-то люблять, але, як (раптово) з'ясувалося, віддавати життя за ці великі досягнення цивілізації не хочуть. Вони хотіли б, щоб життя за ці великі переваги цивілізації віддав би хто-небудь інший, поки вони, ці експерти і шанувальники, даними благами користуються. Ну а якщо не вийшло - завжди має вистачити місця в евакуаційному літаку. Не вистачило? Яка жалість... поставимо сумну аватарку", - іронізує він.
"Фанати картини світу, в якій усе людство, як одна людина, хоче Netflix і марші ЛГБТ, впевнені, запевняють і будуть запевняти, що Афганістан - просто черговий позасистемний збій, а рух світу до ліберальної демократії - єдиний безальтернативний шлях, у міру проходження якого просто необхідно вибомбити і вигнати з університетів усіх, хто посмів засумніватися у правильності чергового єдино правильного вчення", - акцентує Арестович.
"Люди розумніші, які ще пам'ятають попередніх комсомольців, тим часом стурбовані низкою більш серйозних питань. Зокрема:
- як скоро і якою ціною Захід усвідомлює свої систематичні помилки на тему?
- як скоро ми всі усвідомлюємо, що старому світовому порядку кінець і вже почався новий, контури якого погано видно зсередини процесу?
- яку картину світу він запропонує натомість?
- чи дійсно розвиток виробничих відносин неминуче призводить до емансипації та звільнення суспільства і неминучої зміні фаз розвитку?
- якою є справжня ціна за науково-технічний і суспільний прогрес? Хто і як, за якими критеріями може встановити справжню ціну за такий прогрес?
- чи не настав час серйозно переглядати концепцію "прогресу" як такого?
- чи можлива глобалізація як уніфікація? Чи можлива глобалізація в принципі?
- які можуть бути принципи співіснування у світі, в якому, з одного боку, ніхто нікому не нав'язує єдино правильних вчень, а з іншого, - не може і не повинен терпіти зла і злочинів?
- чи існує індивідуальний шлях розвитку народів і культур та як знайти правильне співвідношення між універсальним і унікальним у кожному конкретному випадку?" - пише радник глави ОП.
"Мабуть, доведеться записувати новий "Політичний етюд", у спробі пошукати хоча б чорнові відповіді на ці запитання. В одному я поки переконався точно:
- боротьба за побудову в Україні "...нової демократичної держави" сенсу не має.
Якщо за що і боротися, то відразу за побудову нової цивілізації - яка успішно, на практиці, зможе відповісти на вищевикладені питання", - резюмує Арестович.
Будь ласка, зачекайте...
Люсік пішов на підвищення - тепер воно иксперд з усіх питань.
Недоучка возомнил себя Аристотелем...
в 1989 роцi...
Арестован просто жалок. я вот люблю всякое даже говно читать, но давление поднялось читая это. вкратце бы что там он вы....клал?
Гадаю, що не помилюся, як припущу, що люсік наведе дві-три очевидні речі, знайде між ними неіснуючі зв'язки, повангує про вплив тих зв'язків на наші перспективи і з виглядом "онука Коперника" підсумує: "Панове, Земля має форму чемодану!".
краще реальний агент, аніж ідейний придурок.
Осінь наближається, от у тих поцієнтів і починають таргани в черепах метушитися. Сезонне загострення.
зато зебилы и ватная срань у захватi. )
Очередной,донельзя пафосный, как всегда, тупой высер Люси- это образчик пустой, зебильно-ватной, провинциальной, безграмотной полутОлохии и "гениального" анализа текущего момента от ЫкЗперда из ЗеБилов.
Сравнивать Афган и Украину - это нечно, ставить в ряд абсолютные разные события и явления, делать на основании афганских событий далеко идущие выоды применительно к Украине и всему миру- просто гениально, люсик.)
Люся, сходи поменяй прокладки, политология, да даже элементарный анализ и ясное видение - это явно не твое.)) впрочем, на паРаша тудэй и, вообще, за поребриком, на вяликай азиопской смехдяржаве тебя примут с распростертыми объятьями, да и всю Земанду, пожалуй.
Вали, Люся, не теряй зря время, потом и тебе, и вислюку, и всей зебильной шобле поздно будет...
жму руку, ибо я бы лучше бы чЛенина почитал вместо этого шепчущего чудачка(он президентом хочет стать )
благо чЛенина я немного читал(туалетка была в дефиците, вот иногда по паре абзацев пришлось почитать)
Бред сивой кобылы . Процент идиотов и умных в США такой же как и в других странах ....
В США є великий прошарок наукової та бізнесової еліти, якого немає у більшості країн світу. До речі, в Україні також немає.
Усе ж величезна різниця з Україною.
Коли це він встиг "міжнародних відносин" дипломчик прикупити, щоб тут міжнародну політику аналізувати?
Вот его праправнук
Так що заяви цього пройдисвіта можна вважати самокритичними.
Не нравятся ему методички США
Хочет жить как в лапотной
почитая )(уйло за бога
равняться нужно на успешные примеры близких стран, Польши прежде всего.
проводить настоящие реформы, самое насущное - судебная.
Люся пущай засунет свой бред в свое рабочее очко и шурует с ним на восток, может прямо на масквабад, на паРаша ТВ, там таких привечают...)
вы нам деньги давайте
а мы будем продолжать их киздить и жить по заветам )(уйла
Також вакцинація потрібна для працівників, що постійно контактують із сторонніми, або знаходяться/працюють у місцях масового скупчення. Логіка та сама, і цілком вірна.
А на загал вакцинація - то особиста справа кожного, цей вибір як був, так і залишився, ніхто не забирав.
Тож видихайте, зрадонька поки що відміняється.
тура прольтариату.... уя таваищи!!!
голове......
К украинцам с началом 30-х гг Москва применила тактику "ползучей депортации". Украинцев выселяли постепенно, то как контрреволюционеров, то как кулаков, подкулачников или "сочувствующих" и тому подобное.
На место погибших от голодомора 1932-1933 гг массово поселяли россиян.
Вторая мировая война с ее историческими катаклизмами создала, в голову Кремля, возможность окончательно уничтожить ненавистное украинство.
На уже упоминавшемся специальном закрытом заседании XX съезда КПСС (1956 г.) Хрущев ошеломил зал откровенностью, сообщив, что Сталин в годы войны хотел выслать за пределы родины весь украинский народ подобно как сделали с чеченцами, крымскими татарами, калмыками и другими, -- все сорок миллионов украинский, "если бы их не было так много и если бы было бы куда их выслать.
Делегаты съезда, которые были причастны к кремлевским тайнам, знали, что Хрущев имел в виду секретный приказ с лету 1944 г. Длительное время этот приказ объявляли фальсификатом, равно как приказ об уничтожении в Катыни польских офицеров или тайный договор Риббентропа-Молотова. Недавно бывший нарком внутренних дел СССР, комиссар государственной безопасности 3 ранга (генерал-майор НКВД) Василий Рясной рассказал, что в 1944 г. "товарищ Сталин за враждебное отношение к русскому народу приказал выселить всех украинцев к известной матери, а конкретнее - в Сибирь ". Воспроизведение этого секретного приказа опубликован в труде известного прокоммунистического московского документалиста Феликса Чуева "Солдаты империи":СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОПриказ № 0078/4222 июня 1944 года г. МоскваПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗАИ НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУОБОРОНЫ СОЮЗА СССР
Агентурной разведкой установлено:За последнее время на Украине, особенно в Киевской, Полтавской, Винницкой, Ровенской и других областях, наблюдается явно враждебное настроение украинского населення против Красной Армии и местных органов Советской власти. В отдельных районах и областях украинское население враждебно сопротивляется выполнять мероприятия партии и правительства по восстановлению колхозов и сдаче хлеба для нужд Красной Армии. Оно для того, чтобы сорвать колхозное строительство, хищнически убивает скот. Чтобы сорвать снабжение продовольствием Красной Армии, хлеб закапывают в ямы. Во многих районах враждебные украинские элементы преимущественно из лиц, укрывающихся от мобилизации в Красную Армию, организовали в лесах "зеленые" банды, которые не только взрывают воинские эшелоны, но и нападают на небольшие воинские части, а также убивают местных представителей власти. Отдельные красноармейцы и командиры, попав под влияние полуфашистского украинского населения и мобилизованных красноармейцев из освобожденных областей Украины, стали разлагаться и переходить на сторону врага.
Из вышеизложенного видно, что украинское население стало на путь явного саботажа Красной Армии и Советской власти и стремится к возврату немецких оккупантов. Поэтому, в целях ликвидации и контроля над мобилизованными красноармейцами и командирами освобожденных областей Украины,приказываю:1. Выслать в отдаленные края Союза ССР всех украинцев, проживавших под властью немецких оккупантов.2. Выселение производить:а) в первую очередь украинцев, которые работали и служили у немцев;б) во вторую очередь выслать всех остальных украинцев, которые знакомы с жизнью во время немецкой оккупации;в) выселение начать после того, как будет собран урожай и сдан государству для нужд Красной Армии;г) выселение производить только ночью и внезапно, чтобы не дать скрыться одним и не дать знать членам его семьи, которые находятся в Красной Армии.3. Над красноармейцами и командирами из оккупированных областей установить следующий контроль:а) завести в особых отделах специальные дела на каждого;б) все письма проверять не через цензуру, а через особый отдел;в) прикрепить одного секретного сотрудника на 5 человек командиров и красноармейцев.4. Для борьбы с антисоветскими бандами перебросить 12 и 25 карательные дивизии НКВД.Приказ объявить до командира полка включительно.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР БЕРИЯ
Зам. народного комиссара обороны Союза ССР,маршал Советского Союза ЖУКОВ
источник: Чуев Ф. Солдаты империи: Беседы. Воспоминания. Документы.- М., 1998.- С. 177-178.
может он такой вумний,
а я такой кретин ?
обидно, да !
теперь ночь спать не буду
А ещё раньше талибов кормила та же Америка... А перед тем ещё кто-то там... Так что не хрен приплетать сюда чёрти-что, какой-то "новую идеологию", "новый порядок" и т п. чепуху.
Мой прогноз - в Афганистане начнётся следующий этап войны. Просто уже чисто руками титушек, без непосредственного участия больших военных контингентов.
Война продолжается в гибридном варианте... Более экономно для Америки.
Безусловно, это некий откат на предыдущую фазу, а причиной является то, что Америка решила экономить. На что-то кумулируют деньги и ресурсы... То ли это колонизация Марса, то ли строительство постоянной базы на Луне, то ли одно и другое, и т.п. Может, причиной является то, что метеорит на Землю летит, о котором знают только несколько человек. И прилетит. Либо глобальное потепление зашло слишком далеко... В любом случае, Америка решила не распыляться по мелочам.
Скоро узнаем, так ли это.
А потом он так угодил Дерьмаку, что тот отмыл его, приодел и забрал к себе в ОПу, чтобы Люся всегда была рядом. Сам пользуется и своих зебанутых друзей угощает безотказной Люсей Арестович.
Друге. Що пропонує автор, оцей курвич арестович - будувати талібан ?
Що у світі краще і безпечніше аніж демократичні цінності ?
Чому ж всі так прагнуть пристроїти там своїх дітей ?
Кстати, Тора тоже вроде запрещает евреям брать процент за ссуженые деньги. Но только с евреев!
В принципі, якщо коротко зміст цієї його маячні - нам нінужен нікакой Запад (забув додати - загнівающій), давайте строіть шото свойо. "Асобий путь", еге ж. Десь я таке вже чув, з-за парєбріка лунає постійно. Результати таких асобих путєй, як-то кажуть, вражаючі, є до чого прагнути, аякже...