У Раді немає голосів для затвердження Великого герба України. Провину за провал законопроєкту можуть покласти на Разумкова, - Юрчишин
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Слугам народу" забракне голосів для ухвалення законопроєкту про затвердження Великого герба України.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" нардеп Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.
"Думаєте бутафорією на Алеї Небесної Сотні постановки до дня Незалежності від влади закінчилися? Ні, це тільки квіточки. Президент 17.08 ініціював скликання позачергової сесії парламенту щодо законопроєкту про великий герб. Відповідно до законодавства, ця сесія має пройти не пізніше 23.08. Для затвердження великого герба необхідні 300 голосів депутатів", - підкреслює Юрчишин.
При цьому, за його даними, зараз у ВРУ немає 300 голосів "за" з цього питання.
"Слуг народу" і олігархічних груп не вистачить чисто математично. Чи підуть домовлятися з ОПЖЗ? Після Медведчука і жомовго Ківи тут буде складно", - припустив Юрчишин.
"ВРУ збереться і не підтримає президента - почнуть розмову про "нетаку ВРУ". Атакувати, скоріш за все, будуть не так ВРУ як Дмитра Разумкова, поклавши на нього провину за провал. Та якщо "підуть" Разумкова - наступною точно піде ця ВРУ, бо самостійності і так офісно-президентського парламенту стане ще менше", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
дався йому той грб
Тому, дуже цікаво, хто і навіщо протягує саме його.
Большой герб со львом и козаком - никому не холодно и не жарко. Большим гербои нужно сделать контур границ Украины, который ясно виден а не как на футболках, с трезубом внутри. И на флаг. Представляете, как усрётся Расия, когда у ООН на флагштоке будет развеваться наш флаг с Крымом?
https://censor.net/ru/forum/3275614/bolshoyi_gerb_ukrainy_ot_kotorogo_vsrtsya_rasiya
12 ч. ·
Зеленский собирает внеочередное заседание Рады, чтобы… Нет, не снизить грабительские тарифы на газ. А утвердить Большой герб.
Вот в этом весь Зеленский, которому наплевать на то, как выживает нищий народ…
Галицьке королівство (лит. Regnum Galiciae) - назва, застосовувана в деяких західних писемних пам'ятках щодо Галицько-Волинського князівства або лише його галицької частини - Галицького князівства. Німецьке джерело в розповіді про смерть Романа Мстиславича (пом. 1205) називає останнього королем русинів. Угорські королі, які претендували на західно-українські землі, титулували себе від 13 ст. «королями Галичини і Лодомерії» (уперше зустрічається 1206 в титулі короля Андраша II). 1215 року з таким титулом короновано королевича Коломана (Кальмана). У деяких латиномовних документах галицько-волинського князів початку 14 ст. замість назви Галицьке королівство вжито «королівство Русь» (лит. regnum Russiae). Юрій Львович титулував себе «король Русі, князь Ладімірії» (напис на печатці - Domini Georgi[i] Regis Russiae… Ducis Ladimiriae). Тобто в цьому випадку поняття «королівство Русь» було ідентичне поняттю «королівство Галичини». «Королем Русі» титулував себе і король Польщі Казимир III у перші роки після загарбання Галицького королівства Польщею, оскільки прагнув розглядати польське панування в Галицькому королівстві як персональну унію двох своїх королівств - Польського і Руського; лише під тиском польських магнатів він погодився на приєднання Галицького королівства до Польського королівства. Офіційну назву - Королівство Галичини та Володимирії - мала провінція Австрійської монархії (від 1867 - Австро-Угорщина), до якої входили українська Галичина (Східна Галичина) та приєднані до неї південно-польські землі (Західна Галичина)
Його Імператорська і Королівська Апостольська Величність,Милістю Божою Імператор Австрії,Король Угорщини і Богемії, Далмації, Хорватії, Славонії, Галичини, Володомерії та Іллірії;Король Єрусалиму, і т.д.;Архикнязь Австрії;Великий князь Тоскани та Краківа;Герцог Лотарингії, Зальцбурґа, Штирії, Каринтії, Країни та Буковини;Великий Князь Трансильванії, Маркграф Моравії;Князь Верхньої і Нижньої Сілезії, герцог Модени, Парми, П'яченци та Гуасталли, князь Аушвіца і Затора, Тешена, Фріуля, Рагуси і Зари;Принц-граф Габсбурґа і Тиролю, Кибурга, Гориці та Градишки;Принц Тренто і Бріксена;Маркграф Верхньої і Нижньої Лужици та Істрії;Граф Гогенемса, Фельдкірха, Брегенца, Соненберга і т.д.;Володар Трієста, Котора і Словенської Марки;Великий Воєвода Воєводства Сербіїі т.д, і т.д.
а тепер Великий Титул царя московського: «Божіею поспѣшествующею милостію, Мы, NN, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Московскій, Кіевскій, Владимірскій, Новгородскій; Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь Польскій, Царь Сибирскій, Царь Херсониса Таврическаго, Царь Грузинскій; Государь Псковскій и Великій Князь Смоленскій, Литовскій, Волынскій,