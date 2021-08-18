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Новини Політика України
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ВР (11733) герб (69) Зеленський (17459) Юрчишин (122) Разумков Дмитро (1449) Слуга народу (2544)

У Раді немає голосів для затвердження Великого герба України. Провину за провал законопроєкту можуть покласти на Разумкова, - Юрчишин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді немає голосів для затвердження Великого герба України. Провину за провал законопроєкту можуть покласти на Разумкова, - Юрчишин

"Слугам народу" забракне голосів для ухвалення законопроєкту про затвердження Великого герба України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" нардеп Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаєте бутафорією на Алеї Небесної Сотні постановки до дня Незалежності від влади закінчилися? Ні, це тільки квіточки. Президент 17.08 ініціював скликання позачергової сесії парламенту щодо законопроєкту про великий герб. Відповідно до законодавства, ця сесія має пройти не пізніше 23.08. Для затвердження великого герба необхідні 300 голосів депутатів", - підкреслює Юрчишин.

У Раді немає голосів для затвердження Великого герба України. Провину за провал законопроєкту можуть покласти на Разумкова, - Юрчишин 01

При цьому, за його даними, зараз у ВРУ немає 300 голосів "за" з цього питання.

"Слуг народу" і олігархічних груп не вистачить чисто математично. Чи підуть домовлятися з ОПЖЗ? Після Медведчука і жомовго Ківи тут буде складно", - припустив Юрчишин.

Також читайте: Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук

"ВРУ збереться і не підтримає президента - почнуть розмову про "нетаку ВРУ". Атакувати, скоріш за все, будуть не так ВРУ як Дмитра Разумкова, поклавши на нього провину за провал. Та якщо "підуть" Разумкова - наступною точно піде ця ВРУ, бо самостійності і так офісно-президентського парламенту стане ще менше", - додав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Большой герб Украины В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3407
В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4647
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18.08.2021 10:24
+27
Маланцы, оставьте в покое украинский герб!!!!!
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18.08.2021 10:18
+9
вот и хорошо, что нет голосов, руки прочь от нашего герба!
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18.08.2021 10:32
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Маланцы, оставьте в покое украинский герб!!!!!
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18.08.2021 10:18 Відповісти
Большой герб Украины В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3407
В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4647
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18.08.2021 10:24 Відповісти
Чавуса не хватает возле маммы риммы В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7540
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18.08.2021 10:29 Відповісти
це сімейство органічно впишеться у будь-який совковий інтер'єр
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18.08.2021 10:30 Відповісти
Чаус - друг семьи, как-же бубочке без него?
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18.08.2021 11:40 Відповісти
это будет третий герб . есть малый . есть большой а этот с газировкой будет большущий
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18.08.2021 10:29 Відповісти
Ну зачем так опускать ЗЕбанутых? Почему петушки не в ЗЕленых рубашках? Куда смотрит Ленка и мама Римма?
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18.08.2021 11:39 Відповісти
Все ро-*****, тільки щоб народу мізги засрати і бабки вивести за кордон У Раді немає голосів для затвердження Великого герба України. Провину за провал законопроєкту можуть покласти на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4317
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18.08.2021 12:03 Відповісти
Самое Первое , - Почему Прапор Украины в ногах и почему Ленты не в косах , а в ногах.Никогда Он не будит принят.
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18.08.2021 10:23 Відповісти
И шестиконечная звезда в верхней части Герба.
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18.08.2021 10:42 Відповісти
А кто щас рулит страной? Истинные украинцы, Зеля и Беня
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18.08.2021 11:41 Відповісти
таке враження, що клован хоче на ровному місці створити ще одне джерело напруженності у суспільстві
дався йому той грб
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18.08.2021 10:27 Відповісти
Була інформація, що герб, який нам нав'язують, це варіант- аутсайдер.
Тому, дуже цікаво, хто і навіщо протягує саме його.
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18.08.2021 10:38 Відповісти
Все просто. Присмотрись, в верхней части герба - звезда Давида. Это будет вполне кошерный герб для бубочки и Бени КАЛомойского.
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18.08.2021 11:45 Відповісти
так, є "шестикутна лілія" У Раді немає голосів для затвердження Великого герба України. Провину за провал законопроєкту можуть покласти на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 6653
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18.08.2021 12:04 Відповісти
Большой герб Украины, от которого всрётся Расия

Большой герб со львом и козаком - никому не холодно и не жарко. Большим гербои нужно сделать контур границ Украины, который ясно виден а не как на футболках, с трезубом внутри. И на флаг. Представляете, как усрётся Расия, когда у ООН на флагштоке будет развеваться наш флаг с Крымом?
https://censor.net/ru/forum/3275614/bolshoyi_gerb_ukrainy_ot_kotorogo_vsrtsya_rasiya
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18.08.2021 10:31 Відповісти
вот и хорошо, что нет голосов, руки прочь от нашего герба!
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18.08.2021 10:32 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

12 ч. ·

Зеленский собирает внеочередное заседание Рады, чтобы… Нет, не снизить грабительские тарифы на газ. А утвердить Большой герб.

Вот в этом весь Зеленский, которому наплевать на то, как выживает нищий народ…
В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7768
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18.08.2021 10:33 Відповісти
Что суета Зеленского с гербом развод украинцев можно было понять по назначенцу Коломойского Дробовичу. Заявившему : Украине(!) Большой герб не нужен. Большой герб предусмотрен Конституцией Украины. Т.е. чиновник вместо выполнения Конституции Украины на неё нагадил. И тишина. Его не уволили ни за герб Украины, ни за герб СССР, красующийся на монументе "Родина-мать" в Киеве вопреки закону о декоммунизации.
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18.08.2021 10:35 Відповісти
В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3328встановили «пам'ятник лайну в Москві..
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18.08.2021 10:39 Відповісти
Клоуны рисуют герб - астанавите их кто нибудь!
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18.08.2021 10:40 Відповісти
Почему Большой герб не будет принят кодланом Коломойского.Большой герб Украины, - говорится в Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского-с изображением запорожского козака. "В идише для украинцев нет обозначения . Есть слово "казак". В еврейском сознании это украинец-резун, символ насилия а Хмельницкий убийца евреев.- Вольф Москович .О советском прошлом и идеализации Израиля".
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18.08.2021 10:42 Відповісти
Недоумки зліпили таке: все українське під ногами, натомість зверху зірка Давида та корона. Коли це Україна була монархією?
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18.08.2021 11:00 Відповісти
А ти не знаєш? Бідолаха!!! При Великих князях Київських ! При При Галицько-Волинському князівстві! Данило навіть королем був - Європа дотепер визнає його "королем"!
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18.08.2021 11:29 Відповісти
Не корона , а Шляпа , - Ну це нічого не міняє , - Біло Шляпа як і цей Витвір.
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18.08.2021 11:37 Відповісти
було "Королівство Руське"
Галицьке королівство (лит. Regnum Galiciae) - назва, застосовувана в деяких західних писемних пам'ятках щодо Галицько-Волинського князівства або лише його галицької частини - Галицького князівства. Німецьке джерело в розповіді про смерть Романа Мстиславича (пом. 1205) називає останнього королем русинів. Угорські королі, які претендували на західно-українські землі, титулували себе від 13 ст. «королями Галичини і Лодомерії» (уперше зустрічається 1206 в титулі короля Андраша II). 1215 року з таким титулом короновано королевича Коломана (Кальмана). У деяких латиномовних документах галицько-волинського князів початку 14 ст. замість назви Галицьке королівство вжито «королівство Русь» (лит. regnum Russiae). Юрій Львович титулував себе «король Русі, князь Ладімірії» (напис на печатці - Domini Georgi[i] Regis Russiae… Ducis Ladimiriae). Тобто в цьому випадку поняття «королівство Русь» було ідентичне поняттю «королівство Галичини». «Королем Русі» титулував себе і король Польщі Казимир III у перші роки після загарбання Галицького королівства Польщею, оскільки прагнув розглядати польське панування в Галицькому королівстві як персональну унію двох своїх королівств - Польського і Руського; лише під тиском польських магнатів він погодився на приєднання Галицького королівства до Польського королівства. Офіційну назву - Королівство Галичини та Володимирії - мала провінція Австрійської монархії (від 1867 - Австро-Угорщина), до якої входили українська Галичина (Східна Галичина) та приєднані до неї південно-польські землі (Західна Галичина)
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18.08.2021 12:11 Відповісти
Повний титул Імператора Австрії

Його Імператорська і Королівська Апостольська Величність,Милістю Божою Імператор Австрії,Король Угорщини і Богемії, Далмації, Хорватії, Славонії, Галичини, Володомерії та Іллірії;Король Єрусалиму, і т.д.;Архикнязь Австрії;Великий князь Тоскани та Краківа;Герцог Лотарингії, Зальцбурґа, Штирії, Каринтії, Країни та Буковини;Великий Князь Трансильванії, Маркграф Моравії;Князь Верхньої і Нижньої Сілезії, герцог Модени, Парми, П'яченци та Гуасталли, князь Аушвіца і Затора, Тешена, Фріуля, Рагуси і Зари;Принц-граф Габсбурґа і Тиролю, Кибурга, Гориці та Градишки;Принц Тренто і Бріксена;Маркграф Верхньої і Нижньої Лужици та Істрії;Граф Гогенемса, Фельдкірха, Брегенца, Соненберга і т.д.;Володар Трієста, Котора і Словенської Марки;Великий Воєвода Воєводства Сербіїі т.д, і т.д.

а тепер Великий Титул царя московського: «Божіею поспѣшествующею милостію, Мы, NN, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Московскій, Кіевскій, Владимірскій, Новгородскій; Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь Польскій, Царь Сибирскій, Царь Херсониса Таврическаго, Царь Грузинскій; Государь Псковскій и Великій Князь Смоленскій, Литовскій, Волынскій,
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18.08.2021 12:17 Відповісти
И хорошо что нет голосов. Этим рукожопам ничего доверять нельзя.
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18.08.2021 11:30 Відповісти
БОЛЬШОЙ ГЕРБ УКРАИНЫ НУЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ.
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18.08.2021 11:34 Відповісти
нужно просто оставить в покое.
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18.08.2021 11:53 Відповісти
Герб в стиле советской архаики.Я против.Меня устраивает Тризуб без всяких карусельных понтовых хороводов У Раді немає голосів для затвердження Великого герба України. Провину за провал законопроєкту можуть покласти на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 9666
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18.08.2021 11:59 Відповісти
Он вообще не нужен /достаточного того, что есть/
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18.08.2021 12:09 Відповісти
ишак хочет войти в историю, о как обычно, дебил в нее вляпается
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18.08.2021 12:14 Відповісти
Возможные причины неутверждения ВР большого герба. По просьбам трудящихся. В РФ есть большой герб и поэтому большого герба в Украине быть не должно. В Израиле нет большого герба и поэтому в Украине большого герба тоже быть не должно. Забота о трудящихся : понадобятся деньги на новые печати а казна пустая, денег нет даже на пенсии, всё разворовали.
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18.08.2021 12:34 Відповісти
какая-то х уйня , а не герб
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18.08.2021 12:47 Відповісти
Нельзя утверждать герб Украины, где флаг Украины топчут ногами.
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18.08.2021 15:36 Відповісти
 
 