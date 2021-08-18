Адвокат родичів загиблих у катастрофі Іл-76 десантників Погосян подав позови в суд: "У зв'язку з неефективним розслідуванням проситимемо стягнути збитки з держави"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Адвокат родичів загиблих у катастрофі Іл-76 десантників 25-ї бригади Віталій Погосян подав позови в суд на отримання компенсації.
Про це адвокат написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Підготували та подали першу партію позовних заяв щодо стягнення моральної шкоди рідним загиблих 14.06.2014 в ІЛ-76 в районі Луганського аеропорта.
У зв‘язку з неефективним розслідуванням будемо просити стягнути шкоду з держави", - написав він.
Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.
Будь ласка, зачекайте...
Самолет сбили российские боевики - пусть подают в суд на Верховного главнокомандующего страны-агрессора, на Путина ВВ.
"- Приведу воспоминания писателя-фронтовика Анатолия Димарова: «И погнали нас на немецкие пулеметы, знаете, с чем? С половинками кирпичей! Мы не были обмундированы, вооружены. Нас гнали целый день по лютому морозу и пригнали в местечко, разрушенное до основания.
Выдали половинки кирпичей, показали громадный водоем, скованный льдом, и сказали ждать сигнала - ракеты. А когда она взлетит, дружно высыпать на лед и бежать на врага, который засел на противоположной стороне за крепким ограждением, и выбивать его оттуда… полукирпичинами! А он пусть думает, что это… гранаты."