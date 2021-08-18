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Новини Суспільство
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авіакатастрофа (907) літак (2003) Погосян Віталій (14)

Адвокат родичів загиблих у катастрофі Іл-76 десантників Погосян подав позови в суд: "У зв'язку з неефективним розслідуванням проситимемо стягнути збитки з держави"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Адвокат родичів загиблих у катастрофі Іл-76 десантників 25-ї бригади Віталій Погосян подав позови в суд на отримання компенсації.

Про це адвокат написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Підготували та подали першу партію позовних заяв щодо стягнення моральної шкоди рідним загиблих 14.06.2014 в ІЛ-76 в районі Луганського аеропорта.

У зв‘язку з неефективним розслідуванням будемо просити стягнути шкоду з держави", - написав він.

Адвокат родичів загиблих у катастрофі Іл-76 десантників Погосян подав позови в суд: У звязку з неефективним розслідуванням проситимемо стягнути збитки з держави 01
Фото: Погосян/Facebook

Також читайте: Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76

Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Адвокат родичів загиблих у катастрофі Іл-76 десантників Погосян подав позови в суд: У звязку з неефективним розслідуванням проситимемо стягнути збитки з держави 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Ьоварищ Погосян хочет за сбитый рос наёмниками самолёт взыскать с Украины?????
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18.08.2021 10:33
+9
Проти кацапів-окупантів в міжнародні суди не хоче позиватись таварищ Погосян?
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18.08.2021 10:43
+6
На войне могут убить, да. Что теперь генералам, всем приказать сдаться? Может не убьют?
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18.08.2021 10:32
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Погосяну будет чем заниматься до конца дней, лафа...
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18.08.2021 10:31 Відповісти
Почему иск к государству Украина?
Самолет сбили российские боевики - пусть подают в суд на Верховного главнокомандующего страны-агрессора, на Путина ВВ.
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18.08.2021 11:00 Відповісти
Ссыкотно.
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18.08.2021 11:01 Відповісти
Я думаю, что он уже вытянул с родственников десантников все, что они получили как компенсацию за потерю, и теперь раскручивает их на новые иски.
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18.08.2021 11:03 Відповісти
Фамилия как бы намекает ху из ху.
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18.08.2021 10:33 Відповісти
На войне могут убить, да. Что теперь генералам, всем приказать сдаться? Может не убьют?
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18.08.2021 10:32 Відповісти
Афган последних дней показал: если армия сдается, то ее просто расстреливают. А вот если сопротивляться, то может убьют, а может и не убьют.
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18.08.2021 10:59 Відповісти
На війні можуть вбити...Звісно, але ж не вас, рошеномізких гнид на дотації. Обов'язково вб'ють якщо в гарячу точку посилають літаком без прикриття, ігноруючи дані рзвідки
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18.08.2021 12:59 Відповісти
На всякую разведку есть контр разведка, и что делать?!
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18.08.2021 14:04 Відповісти
Само втямило що бовкнуло ?
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20.08.2021 01:52 Відповісти
Для тупицы могу разжевать, всякое действие рождает противодействие, или ещё проще, для имбицилов, берешь в руки оружие, готовься к тому что будешь убит. Когда вся шелупонь продажная, смылась в рашу, а остальные залезли под диваны, единицы смогли мобилизоваться и начать противодействовать врагу. В условиях , когда через одного, во всех подразделениях была вражеская агентура. А теперь их же и судят те, кто тогда сушил портки.
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20.08.2021 08:15 Відповісти
Для безмізкого представника секти рашен пояснюю: коли влада ігнорує дані зовнішної розвідки і свідомо посилає людей на вірну загибель , вона стає на шлях державної зради і трапляються трагедії на кшталт Іловайської трагедії, ІЛ76. Ти само мабуть з фронту пишеш, бойвий порохоп.доре?
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21.08.2021 11:30 Відповісти
Не ошибается только тот кто ничего не делает, но тебе этого не понять, и разгребать дерьмо и не замараться еще ни у кого не получилось. И когда, в следующий раз, вдруг тому же Назарову придется принимать быстрые решение, он возьмет больничный, даже не сомневаюсь. Жду когда выйдут на арену стройные ряды ЗЕленых 73% ных сметунов, тех которые все делают правильно, ждемс. Только страну не профукайте, клоуны.
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21.08.2021 13:08 Відповісти
Второпало, що малось на увазі.
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20.08.2021 09:42 Відповісти
"На войне могут убить, да."

"- Приведу воспоминания писателя-фронтовика Анатолия Димарова: «И погнали нас на немецкие пулеметы, знаете, с чем? С половинками кирпичей! Мы не были обмундированы, вооружены. Нас гнали целый день по лютому морозу и пригнали в местечко, разрушенное до основания.
Выдали половинки кирпичей, показали громадный водоем, скованный льдом, и сказали ждать сигнала - ракеты. А когда она взлетит, дружно высыпать на лед и бежать на врага, который засел на противоположной стороне за крепким ограждением, и выбивать его оттуда… полукирпичинами! А он пусть думает, что это… гранаты."
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18.08.2021 13:25 Відповісти
Да, именно так, и поэтому Жукову везде памятники, и проспект в Харькове его имени, парадокс...
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18.08.2021 14:05 Відповісти
Ьоварищ Погосян хочет за сбитый рос наёмниками самолёт взыскать с Украины?????
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18.08.2021 10:33 Відповісти
Товарищ...
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18.08.2021 10:34 Відповісти
да какой с него товарищ... так что ты первый раз все правильно написал. ******.
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18.08.2021 11:00 Відповісти
Именно. К россиянам у него претензий нет. Только к Украине.
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18.08.2021 10:59 Відповісти
Я б с зели взыскал за лично им убитого сержанта Журавля...
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18.08.2021 10:35 Відповісти
Зі свого ***** вимагай пані кацапка.
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18.08.2021 10:38 Відповісти
Проти кацапів-окупантів в міжнародні суди не хоче позиватись таварищ Погосян?
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18.08.2021 10:43 Відповісти
Армения РФ, друзья на век!
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18.08.2021 14:07 Відповісти
я думаю что уже тогда в 2014 году семьи погибших в АТО получали 600 000 грн згідно Закону України про проходження служби ..И я уверен что семьи дисантников получили эту выплату ..А адвокат хочет еще и еще ..
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18.08.2021 10:52 Відповісти
И все хочет с Украины. К России у него претензий нет.
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18.08.2021 11:00 Відповісти
Погосян нашел шикарную тему-дойную корову до конца своих дней.
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18.08.2021 11:01 Відповісти
Я думаю, что он уже вытянул с родственников десантников все, что они получили как компенсацию за потерю, и теперь раскручивает их на новые иски, чтобы и себе и им заработать.
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18.08.2021 11:04 Відповісти
Файно сивочолий юда судову систему реформував
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18.08.2021 12:52 Відповісти
Вбивця на волі- наслідок життя по-новому від рашенко
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18.08.2021 13:07 Відповісти
Проверь портки, там тебе подарок...
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18.08.2021 14:07 Відповісти
Argumentum ad Hominem, безідейний лакузо ?
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20.08.2021 01:51 Відповісти
Зеее!!! Вечно с грыжей и плоскостопием…
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20.08.2021 08:18 Відповісти
Ти вельми самокритичне
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21.08.2021 11:23 Відповісти
 
 