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Афганістан (450) аеропорт (684) МЗС (3560) евакуація (1928) Єнін (337)

Україна розглядає можливість евакуації громадян з Афганістану як своїм літаком, так і за допомогою партнерів, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Україна розглядає можливість евакуації громадян з Афганістану як своїм літаком, так і за допомогою партнерів, - Єнін

Україна опрацьовує можливості евакуації громадян з Афганістану як своїм літаком, так і за допомогою партнерів.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні сформовано списки, вони постійно уточнюються. На сьогодні це більш ніж 120 людей. Ми чітко працюємо з ними, вони максимально висуваються ближче до аеропорту, і ми опрацьовуємо логістичні можливості евакуації і через можливості рейсу, який спеціально направить українська сторона, і через можливості наших партнерів", - сказав Єнін.

Заступник міністра зазначив, що всі контактні особи серед представників посольства України в Таджикистані перебувають на зв'язку з групами українців, які висловили бажання евакуюватися.

"Усі отримують централізовані інструкції, і щойно буде можливість, зазначені особи потраплять на територію аеропорту. Буквально з останнього вечора значна група українців вже перебуває поблизу аеропорту", - пояснив Єнін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українців з Афганістану в ніч із неділі на понеділок евакуював приватний літак, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Сча снова будет история типа про девочку с собачкой...
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18.08.2021 10:33
+1
А вчера писали что все восхищаются как эвакуируют людей Украина, под личным контролем зеленского
Что то опять как всегда не так ?
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18.08.2021 10:41
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Партнеры я так понимаю это кацапы? Украина рассматривает возможность эвакуации граждан из Афганистана как своим самолетом, так и при помощи партнеров, - Енин - Цензор.НЕТ 335
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18.08.2021 10:30 Відповісти
Европа может и не в курсе что она восхищается
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18.08.2021 10:42 Відповісти
Вчера Кулеба сказав что в Европе даже все восхитились как мы эвакуировали почти всех(правда не всего лишь всех, мало кто вна рейсе был украинцем, или женщиной), а теперь Кулеба видать бросился к бутылке от стыда и ..... немедленно выпил Украина рассматривает возможность эвакуации граждан из Афганистана как своим самолетом, так и при помощи партнеров, - Енин - Цензор.НЕТ 5761
жаль что не знаю голландсого или нидерландского, а то бы специально проверил - что там написали о кулебинцах)
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18.08.2021 10:33 Відповісти
Сча снова будет история типа про девочку с собачкой...
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18.08.2021 10:33 Відповісти
Ооо, это отличные сюжетики для видосиков
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18.08.2021 10:42 Відповісти
А вчера писали что все восхищаются как эвакуируют людей Украина, под личным контролем зеленского
Что то опять как всегда не так ?
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18.08.2021 10:41 Відповісти
Так уже ведь говорили о самолетах, вывозивших украинцев! А оно вот как...До сих пор "рассматривает возможность"... Глибоко стурбовані... Ждем, кому на хвіст присадити своїх громадян? Як і завжди - скавчим...
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18.08.2021 10:42 Відповісти
 
 