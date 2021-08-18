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Новини Політика України Обшуки в Окружному адмінсуді Києва
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Вища рада правосуддя (523) Гречківський (17) Вовк Павло (254) Маселко (97)

Вища рада правосуддя ніяк не відреагувала на "плівки Вовка": жодної перевірки не було, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вища рада правосуддя ніяк не відреагувала на

Вища рада правосуддя (ВРП) ніяк не відреагувала на оприлюднення "плівок Вовка", хоча на них, ймовірно, йдеться про діяльність ВРП і її члена Гречковського.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Раптом собі подумав - а що якщо Вища рада правосуддя після оприлюднення плівок НАБУ щодо впливу Вовка на ВРП провела ретельну перевірку та вжила відповідних заходів для унеможливлення такого у майбутньому. Наприклад, просто запитала Гречку чого це Вовк наговорює на нього, що він бігав та з усіма домовлявся в інтересах Вовка. Ну або зібрались, обговорили та вирішили бодай щось зробити щоб унеможливити те, про що говориться на плівках. Не може ж бути, щоб ніяк не відреагували. Може ми їх даремно критикуємо. Подав запит - чи була бодай якась внутрішня реакція ВРП на записи НАБУ. Сьогодні отримав відповідь - ніякої реакції не було, жодної перевірки теж. Чому ? Бо ВРП є "колегіальним, незалежним конституційним органом, який діє виключно у межах законодавства"", - розповів Маселко.

Також читайте: Справу глави ОАСК Вовка гальмує ВРП, оскільки на дає дозволу на його арешт, - Ситник

Вища рада правосуддя ніяк не відреагувала на плівки Вовка: жодної перевірки не було, - адвокат Маселко 01
Вища рада правосуддя ніяк не відреагувала на плівки Вовка: жодної перевірки не було, - адвокат Маселко 02

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвавтаке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.

13 квітня Зеленський вніс у Раду законопроект про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
А що, все таки йде до запровадження в Україні судів Лінча, а чи як?
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18.08.2021 10:41
+8
Ворон ворону глаз не виклюєт©
Кацапське прислів'я.
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18.08.2021 10:55
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А що, все таки йде до запровадження в Україні судів Лінча, а чи як?
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18.08.2021 10:41 Відповісти
Чтобы пчелы против меда?
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18.08.2021 10:49 Відповісти
Аж поки вулиця не почне судити...
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18.08.2021 11:09 Відповісти
ЯКА ВИЩА РАДА, МАБУТЬ ПРОСТО ШАЙКА.
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18.08.2021 13:26 Відповісти
При таком проценте быдла?
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18.08.2021 11:11 Відповісти
Бидло на то й бидло, щоб мовчати і терпіти.
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18.08.2021 11:13 Відповісти
Зачем тогда им зарплату платить ?
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18.08.2021 10:51 Відповісти
ё Мое! "коллегиальная БАНАДА" В РАДЕ... КАБМИНЕ...Прокуратуре МВД НПУ СБУ ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА ВСП ВСУ... И ВЕЗДЕ ...МОЖЕТ НАДО ИХ ВСЕХ КОЛЛЕГИАЛЬНО НЕЗАВИСИМО И РАССТРЕЛВИАТЬ ВЕШАТЬ ИЛИ КАК МИНИМУМ С ПОЛНЫМ ПОРАЖЕЕНИЕМ ВСЕХ ПРАВ И ИМУЩЕСТВА 40 ЛЕТ КАТОРГИ В РА1ОНЕ ЧАЭС УРАНОВЫХ ШАХТ КИРОВОГРАДА НИКОЛАЕВСКОГО ГЛИНОЗЕМНОГО..И ПРОЧИХ???!! А??!!!
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18.08.2021 10:51 Відповісти
Территория без шансов.
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18.08.2021 16:24 Відповісти
Ворон ворону глаз не виклюєт©
Кацапське прислів'я.
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18.08.2021 10:55 Відповісти
ну какая разница..
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18.08.2021 10:57 Відповісти
поцЗеденту надо знать-режим в Афгане рухнул из-за коррупции
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18.08.2021 10:59 Відповісти
Здесь тоже в случае какого-то условного майдана/талибана никто этих мародёров защищать не будет. Еще и помогут вешать.
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18.08.2021 11:18 Відповісти
Це не врп, а якась абсолютно корумпована, аморальна, кінчена шобла.
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18.08.2021 11:03 Відповісти
Так, саме так. Але і ВККСУ нічим не краща.
Власне, тому в нас судові реформи і провалюються, що ніколи не було якісної реформи органів суддівського самоврядування.
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18.08.2021 11:24 Відповісти
В загалі реформ ще не було.
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18.08.2021 11:42 Відповісти
А не предоставить ли слово товарищу...Вища рада правосуддя ніяк не відреагувала на "плівки Вовка": жодної перевірки не було, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3087
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18.08.2021 11:12 Відповісти
Вища рада правосуддя ніяк не відреагувала на "плівки Вовка": жодної перевірки не було, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9381
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18.08.2021 11:13 Відповісти
А х**і тут перевірять, якщо на записі Вовк каже що Гречковський зі всіма (членами ВРП) домовився? Домовився з усіма = всі знають = жоден не хоче перевіряти.
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18.08.2021 11:22 Відповісти
Это говорит об уровне развития гражданского общества в Украине-нариду-пох. Во ежели, Скотов или Дебилоквартал перестанут показывать-тогда, да, шипеть по кухням станут. А пленки с коррупцией высшего органа судебного надзора-" какая разница"!
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18.08.2021 12:41 Відповісти
Навіщо ВРП набирати стільки тексту? Пропоную стандартний шаблон на всі питання: "Нам насрати".
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18.08.2021 12:47 Відповісти
А на что реагировать? Для них это обычное явление.
Не хотят ворошить муравейник, иначе можно будет выйти самим на себя.
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18.08.2021 13:17 Відповісти
А що таке "плівки Вовка", якщо вони отримані законним шляхом, аудіозаписи, маю на увазі, то притягайте до відповідальності Вовка і всіх решту, і доводьте кримінальні справи до логічного завершення і ВРП не буде потрібна чи їхня реакція. Чи як завжди всрались, а невістка винна?
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18.08.2021 13:58 Відповісти
Щоб було зрозуміліше, це псевдоконтора, в якій сидять жирні бариги від, типу, Феміди, щоб зачищати усі косяки суддівських хитровиготовлених. Не за так, звичайно, бо у цій системі усі пов'язані. Відповіді на такого роду запитання , як у Маселка, вони вважають дурними і доручають відправити відбрихаловку прес-службі чи ось такому цілому управлінню брехні. До речі, настворювали таких управлінь, прес-служб у кожній богадєльні, штат в яких 5-12 людей, які толком самі нічого не вирішують, та й сказати не сміють без візи керівників. Усі держслужбовці з непоганою платнею і, фактично, безвідповідальністю, хіба що при зміні керівника їх трохи перетасовують, але не виганяють. Стосовно суддів, то це кланова порука, за винятком тих, ким доводиться жертвувати, аби сказати: "Ми ж боремося з негідниками". З новими законами теж нічого не зміниться, бо занадто багато покидьків залишаються у системі, їх звідти може викурити тільки кістлява з косою.
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18.08.2021 14:29 Відповісти
Якби у вас вистачило часу, наполегливості та нервів почитати рішення, які ліплять судді першої, апеляційної інстанції та навіть Верховного Суду, то були б шоковані. Те, що там купа помилок, я вже мовчу (хоча в їх написанні вправляються помічники суддів, мали б читати самі судді), а вражає єзуїтство багатьох формулювань, приправлене посиланням на рішення Європейського суду з прав людини, хоча такі посилання там ні до чого. Просто тупа інсталяція, мол, дивіться, ми вже ******* та застосовуємо думки демократичних європейських інституцій. І намотують таку казуїстику на десятки сторінок, з повторами, різними викрутасами, мабуть, щоб зовсім заплутати нещасного пересічного, аби той ошелешений стрімголов біг до адвоката. А далі починається 2-га серія дитективи, за участі нових дійових осіб та виконавців, аж поки бідолагу не обберуть до нитки під фонограму пісеньки про доступність до правосуддя та його прозорість.
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18.08.2021 14:46 Відповісти
Та не страшні їм ніякі вовки, ні барани, ні вівці, тому що вони мафія!
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18.08.2021 14:57 Відповісти
А битв пробували? Кажуть ті, хто вижив в 90-ті, дуже дієва штука. Сильніше Конституційного Суду.
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18.08.2021 17:24 Відповісти
биту
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18.08.2021 17:25 Відповісти
 
 