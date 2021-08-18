Вища рада правосуддя ніяк не відреагувала на "плівки Вовка": жодної перевірки не було, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Вища рада правосуддя (ВРП) ніяк не відреагувала на оприлюднення "плівок Вовка", хоча на них, ймовірно, йдеться про діяльність ВРП і її члена Гречковського.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Раптом собі подумав - а що якщо Вища рада правосуддя після оприлюднення плівок НАБУ щодо впливу Вовка на ВРП провела ретельну перевірку та вжила відповідних заходів для унеможливлення такого у майбутньому. Наприклад, просто запитала Гречку чого це Вовк наговорює на нього, що він бігав та з усіма домовлявся в інтересах Вовка. Ну або зібрались, обговорили та вирішили бодай щось зробити щоб унеможливити те, про що говориться на плівках. Не може ж бути, щоб ніяк не відреагували. Може ми їх даремно критикуємо. Подав запит - чи була бодай якась внутрішня реакція ВРП на записи НАБУ. Сьогодні отримав відповідь - ніякої реакції не було, жодної перевірки теж. Чому ? Бо ВРП є "колегіальним, незалежним конституційним органом, який діє виключно у межах законодавства"", - розповів Маселко.

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Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвавтаке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.

13 квітня Зеленський вніс у Раду законопроект про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.