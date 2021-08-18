УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14662 відвідувача онлайн
Новини ЕкономікаСуспільство Коронавірус і карантин
2 484 31
карантин (16095) Антимонопольний комітет (336) Епіцентр (30) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Антимонопольний комітет не знайшов порушень у роботі "Епіцентру" під час карантину

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Антимонопольний комітет не знайшов порушень у роботі

Антимонопольний комітет України (АМКУ) не знайшов порушень у роботі ТОВ "Епіцентр К", ЗАТ "Нова Лінія" і ТОВ "Леруа Мерлен" у період з 13 березня 2020 до 22 травня 2020 року.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на дані громадської організації "Ліга антитрасту", яка зверталася з відповідним запитом до АМКУ. Відповідь Антимонопольного комітету є в розпорядженні редакції.

За інформацією, яку надав АМКУ, згідно з Постановою №211, яка встановлювала на всій території України карантин та забороняла, в тому числі, роботу закладів побутового та торговельного обслуговування населення, на мережу "Епіцентр" поліція склала 26 протоколів про порушення карантинних норм.

Також, як стверджує Антимонопольний комітет, єдиним документом, що підтверджує винуватість у вчиненні даного адміністративного правопорушення, є виключно рішення (постанова) суду. Проте, станом на 31 травня 2021 року АМКУ не знайшов у Єдиному реєстрі судових рішень постанов суду про притягнення "Епіцентру К", "Нової лінії" та "Леруа Мерлен" або їхніх керівників та власників до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень за ст.44(3) КУпАП. Відповідно Антимонопольний комітет не виявив у торгових мережах ознак порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, пов’язаних із недотриманням карантинних вимог.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Забита парковка, натовпи людей, працюють усі каси. Хтось здивований?" - попри локдаун, "Епіцентр" продовжує працювати. ФОТОрепортаж

Натомість у "Лізі антитрасту" стверджують, що враховуючи відсутність в Законі посилання на обов’язкову наявність саме рішення суду, на нашу думку, АМКУ міг "покарати" за порушення, оскільки були протоколи, які засвідчили факт порушення карантинних вимог і складені відповідно до КуПАП.

"Попри відсутність рішень судів, поліцією були складені протоколи про адміністративні порушення в діях "Епіцентр", які засвідчили факти порушення карантинних вимог. Проте, Відділення АМКУ не сприйняло такі протоколи, як рішення органу державної влади, що дозволяють "карати" за недобросовісну конкуренцію." - розповідає у коментарі для Цензор.НЕТ експертка "Ліги антитрасту" Галина Верцімаха.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Все вспоминаю как батальон спецназа мужика в Киеве на озере ловил )))
показати весь коментар
18.08.2021 10:44
+19
Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина - Цензор.НЕТ 8258
показати весь коментар
18.08.2021 10:41
+10
Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина - Цензор.НЕТ 1541
показати весь коментар
18.08.2021 10:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина - Цензор.НЕТ 8258
показати весь коментар
18.08.2021 10:41 Відповісти
Все вспоминаю как батальон спецназа мужика в Киеве на озере ловил )))
показати весь коментар
18.08.2021 10:44 Відповісти
Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина - Цензор.НЕТ 1541
показати весь коментар
18.08.2021 10:48 Відповісти
Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина - Цензор.НЕТ 817
показати весь коментар
18.08.2021 10:51 Відповісти
Епіцентр має свій власний антимонопольний комітет? Взагалі то сама назва комітет нагадує щось дуже совкове,звідти така діяльність.
показати весь коментар
18.08.2021 10:52 Відповісти
а что можно было ожидать от ручного амку на коротком поводке и в наморднике? правильно - ничего...
показати весь коментар
18.08.2021 10:53 Відповісти
от них вообще толку ни в чем нет. кого не возьми - сигареты, гсм, связь, пищевые продукты - везде ценники свидетельствуют или о монополизации, или о картельном сговоре, но наш амку трогательно нигде никогда ничего плохого не видит.
показати весь коментар
18.08.2021 11:12 Відповісти
Тотальний контроль з боку опьі поставлений потужно.
показати весь коментар
18.08.2021 10:55 Відповісти
Навіщо контроль? Просто призначаеш на посаду керівника АМКУ найкращу подружку своєї дружини, якій довіряєш, навіть, власне майно в Італії, і вона приймає потрібні тобі і твоєму кагалу рішення, по прАвілним людЯм.
показати весь коментар
18.08.2021 11:06 Відповісти
антимонопольный комитет в США борется с олигархами(пример Беня)
антимонопольный комитет Украины поддерживает олигархов
...та какая разница-названия у комитетов одинаковые!!
показати весь коментар
18.08.2021 10:55 Відповісти
ЗеФакТи .
Як покарали «Епіцентр» за порушення режиму торгівлі під час карантину.
Спойлер: ніяк!
Під час суворого карантину навесні минулого року найбільші торговельні центри, зокрема «Епіцентр», «Нова лінія» та «Леруа Мерлен» ігнорували карантинні обмеження та продовжували роботу, реалізуючи, зокрема будівельні матеріали, меблі та побутову техніку.
Лише за перші два місяці карантину поліція склала 10 303 протоколи про порушення карантинних норм. Серед них: 94 на супермаркети (у їх числі 26 на «Епіцентр»).
В травні 2020 року Антимонопольний комітет заявив, що перевірить, чи є така поведінка гіпермаркетів «Епіцентр», «Нова лінія» та «Леруа Мерлен» порушенням конкуренції.
Як повідомляє «Ліга антитрасту» гучні заяви АМКУ так і залишилися гучними заявами.
За результатами дослідження комітет встановив: «не виявлено ознак порушення».
Підтвердити наявність неправомірних переваг у конкуренції можливо лише після того як буде доведено вчинення адміністративного правопорушення компетентним органом. А єдиним документом, що доводить наявність адміністративного порушення, є рішення суду.
«Однак з 26 протоколів складених на «Епіцентр» до суду не дійшов жоден: порушення незначне (покарання - усне зауваження), відсутня фіксація факту порушення, не вказано яку норму та якого нормативного акту порушено, протокол складено не на ту особу та ін. До того ж ніхто взагалі не контролює «долю» складених протоколів та їх сліди ********* десь в архівах», - йдеться у повідомленні.
Оскільки рішень судів немає - до конкурентних розслідувань діло не дійшло.
Ось так влада захищає великий бізнес.
показати весь коментар
18.08.2021 10:55 Відповісти
Хотя бы оштрафовали для приличия! Новой почте штраф в 300млн. за одну разбитую посылку... а тут.... Зе бараны- справедливость настала!
показати весь коментар
18.08.2021 11:02 Відповісти
Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина - Цензор.НЕТ 77
показати весь коментар
18.08.2021 11:02 Відповісти
Ой пляяя!
показати весь коментар
18.08.2021 11:09 Відповісти
Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина - Цензор.НЕТ 292
показати весь коментар
18.08.2021 11:11 Відповісти
ржака!
показати весь коментар
18.08.2021 11:15 Відповісти
С таким же успехом можно у слепого дорогу спрашивать или у глухого спросить мнение о музыкальном произведении.
Эпицентр - это 80% розничного рынка DIY. "Монополия"? Не, не слышали ...
показати весь коментар
18.08.2021 11:20 Відповісти
"Привид Епіцентру" Треш-опера
https://www.youtube.com/watch?v=2CcW3093oC8&ab_channel=DimonSever
Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина - Цензор.НЕТ 6202

Павло Зібров - Епіцентр
https://www.youtube.com/watch?v=VczU_IPtpRE&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%97%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2
показати весь коментар
18.08.2021 11:21 Відповісти
"Зійшла Герегова зоря"
https://tyzhden.ua/Chronicle/77463
показати весь коментар
18.08.2021 11:23 Відповісти
Чому не повна новина? За скільки $$$ не знайшов порушень?
показати весь коментар
18.08.2021 11:28 Відповісти
то уже коммерческая тайна, звиняйте
показати весь коментар
18.08.2021 16:58 Відповісти
Они конечно нарушали, но хоть что-то полезное работало в этот бестолковый локдаун...
показати весь коментар
18.08.2021 11:29 Відповісти
Кому нужны такие Антимонопольные Комитеты? Бене и Зеле? Ещё Ренату? Тогда на кого работает эта контора за народные деньги?
показати весь коментар
18.08.2021 11:34 Відповісти
Зелю-геть !
показати весь коментар
18.08.2021 11:39 Відповісти
а за скільки б знайшов?......
показати весь коментар
18.08.2021 12:09 Відповісти
А х
показати весь коментар
18.08.2021 13:59 Відповісти
А хіба хтось думав, що буде інакше7
показати весь коментар
18.08.2021 13:59 Відповісти
Хто б сумнівався, що результат буде іншим?
показати весь коментар
18.08.2021 14:07 Відповісти
Само зеленое дебилятко герегам самолеты встречало,а вы хотите чтобы АКМУ какие то там нарушения фиксировал?Это смешно при таком уровне коррупции в стране.
показати весь коментар
18.08.2021 15:13 Відповісти
Антимонопольний комітет не бачить монополіі на ОблГази Фірташа, чи Обленерго Ахметова? Чи монополії Коломойського на пальне? Чому всі ключові безпекові для країни корпораціі знаходяться в руках декількох чоловік, а вся зелена Банда бореться лише з "монополістом" по цукеркам Пецею? Ну да, Зєля "своїх" спонсорів, які через свої канали привели його до корони не здає, а лише клепає для Лохів "закони про олігархів"....
показати весь коментар
18.08.2021 18:28 Відповісти
шо-то как очень быстро ...(((
показати весь коментар
19.08.2021 01:59 Відповісти
 
 