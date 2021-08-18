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Новини Події Агресія Росії проти України Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) МЗС (3560) евакуація (1928) Кулеба Дмитро (3175)

Кулеба переговорив телефоном з українцем, заблокованим на військовій базі поблизу Кабула: Ми своїх не кидаємо

Новини Цензор.НЕТ Події

Кулеба переговорив телефоном з українцем, заблокованим на військовій базі поблизу Кабула: Ми своїх не кидаємо

За першої нагоди 12 українців, які заблоковані на військовій базі поблизу Кабула, будуть евакуйовані або силами України, або за допомогою тих компаній, з якими вони уклали контракти. Це питання нині опрацьовується.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно я переговорив телефоном з одним з 12 наших громадян на військовій базі поблизу Кабула. У нас була привітна і предметна розмова про стан справ та те, як повернути наших додому. Ім‘я хлопця з міркувань безпеки домовилися з ним не називати. "Я пишаюся своєю країною", - сказав він мені. Ми домовилися повністю координувати наші спільні дії. Надскладна ситуація в Афганістані вимагає саме цього - спокою і координації", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що на істерію навколо того, що "Україна нібито кинула напризволяще на базі в Афганістані 12 військовослужбовців" повелося багато людей. Далі він розвінчав низку міфів, сформованих навколо цієї ситуації:

1. Їх кинули - брехня. З ними із самого початку кризи був встановлений зв’язок і його постійно підтримує наше посольство в Таджикистані.

2. Всіх вивезли, одні українці залишилися - брехня. На базі перебувають сотні людей з громадянством багатьох держав. Українці - молодці. Проявляють себе організовано, дисципліновано і як лідери. Просто так взяти і вийти з бази - неможливо. Потрібен коридор. І це окреме питання.

3. Нашим погрожують - брехня. Наразі жодної прямої загрози життю і безпеці наших громадян немає. Це питання на особливому контролі. Іде спокійний переговорний процес про шляхи виїзду, без конфліктів чи якихось залякувань.

4. Це наші військовослужбовці в Афганістані - брехня. Вони колишні військовослужбовці, але на базі у Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН. Тому прохання до ЗМІ і користувачів соцмереж не вестися на провокації і не розганяти дезу про "військовослужбовців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На території Афганістану немає військовослужбовців ЗСУ, - заступниця міністра оборони Маляр

"Хлопців вивеземо або ми або компанії, за чиїм контрактом вони та інші іноземці працювали на базі. За будь-яким сценарієм ми надаватимемо повну підтримку. Ще раз - для мене і усього МЗС достатньо двох слів "Громадянин України", щоб зробити все, аби допомогти, забезпечити повернення, гарантувати безпеку. Це було, є і буде завжди найвищим пріоритетом для Української держави. Ми не дарма прописали це в нашій Стратегії зовнішньої політики. Усіх фанатів історії про те, що держава Україна кинула своїх, прохання не турбувати. Ми своїх не кидаємо", - резюмував Кулеба.

Раніше стало відомо, що на військовій базі в Афганістані заблоковані 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю".

Своєю чергою в МЗС заявили, що відомству відомо про 12 українців, заблокованих на військовій базі в Афганістані.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Своих не бросают? А как же сержант Журавель?

Кулеба переговорил по телефону с украинцем, заблокированным на военной базе вблизи Кабула: Мы своих не бросаем - Цензор.НЕТ 7789
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18.08.2021 11:11
+16
если это не военнослужащие Украины, а сотрудники зарубежной компании, то, почему вопросами их логистики занимается не нанявшая их компания? Субконтрактор ООН? Как своих вы не бросали было видно на примере Журавля. На парней, которые защищали Украину - забили, а вот работающих на другую страну нужно вытаскивать за счет налогоплательщиков.
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18.08.2021 10:59
+8
Держитесь, высылаем Юзика, он поможет. Правда за свинину талибан по головке не погладит. Но риск - дело благородное...
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18.08.2021 10:54
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Держитесь, высылаем Юзика, он поможет. Правда за свинину талибан по головке не погладит. Но риск - дело благородное...
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18.08.2021 10:54 Відповісти
будуть розбігатись, щоб не зашкваритись
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18.08.2021 10:57 Відповісти
Кто знает, может быть не все соблюдают кашрут по-талибански и тогда будет совсем плохо)
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18.08.2021 11:00 Відповісти
Своих не бросают? А как же сержант Журавель?

Кулеба переговорил по телефону с украинцем, заблокированным на военной базе вблизи Кабула: Мы своих не бросаем - Цензор.НЕТ 7789
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18.08.2021 11:11 Відповісти
у этой власти свои другие
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18.08.2021 12:08 Відповісти
а вчера Кулеба был более восторженный....
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18.08.2021 10:56 Відповісти
Имя парня из соображений безопасности договорились не называть. "Я горжусь своей страной", - сказал он мне.

И запел гимн Украины? А чем бы ему угрожало назвать своё имя? Может не было никакого мальчика? Кулеба переговорил по телефону с украинцем, заблокированным на военной базе вблизи Кабула: Мы своих не бросаем - Цензор.НЕТ 194
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18.08.2021 10:57 Відповісти
"на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту". меня всегда интересовало, за чей счет банкет? частные лица поехали зарабатывать деньги, а приедут за народный бюджет. они вернут потраченное? когда вывозили из Китая по С19 вопрос был тот же.
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18.08.2021 12:04 Відповісти
Пусть подождет там немного,скоро талибы наведут порядок и уровень жизни в Афганистане будет выше,чем в Украине под управлением клоунов,возвращаться смысла уже не будет.
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18.08.2021 10:59 Відповісти
На другом новостном ресурсе читал, что талибы уже позвали аль каеду для совместного строительства государства джихада. Та ещё развитая страна получится
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18.08.2021 11:06 Відповісти
Кулеба переговорив телефоном з українцем, заблокованим на військовій базі поблизу Кабула: Ми своїх не кидаємо - Цензор.НЕТ 6577

У вас, "борцов с клоунами", явно память отшибло напрочь. Талибы уже приходили к власти в Афганистане - для того, чтобы посмотреть на то, что будет - достаточно вспомнить то, что уже было.
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18.08.2021 11:15 Відповісти
если это не военнослужащие Украины, а сотрудники зарубежной компании, то, почему вопросами их логистики занимается не нанявшая их компания? Субконтрактор ООН? Как своих вы не бросали было видно на примере Журавля. На парней, которые защищали Украину - забили, а вот работающих на другую страну нужно вытаскивать за счет налогоплательщиков.
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18.08.2021 10:59 Відповісти
Почему то нигде не пишут про наших военных врачей полевого госпиталя. Возможно это они и есть
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18.08.2021 11:08 Відповісти
ниже почитай - все военные уже дома давно
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18.08.2021 11:11 Відповісти
Пункт 4 - бывшие военнослужащие. Там наш госпиталь с начала операции НАТО, его ещё при кучме туда отправляли.
Возможно уволились, и остались по контракту. Но сути не меняет
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18.08.2021 11:25 Відповісти
Во время операции по спасению Журавля погиб еще один военнослужащий. При этом никаких подтверждений того, что Журавель еще жив уже не было - сколько еще по-вашему нужно было положить там наших в попытках спасти тело Журавля?
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18.08.2021 11:17 Відповісти
Не было никакой операции. Не звизди. Тупо забили.
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18.08.2021 11:24 Відповісти
Ты бы хоть изучил вопрос, прежде чем вонять.

Всего было 3 выхода:
1й - во время которого на мине подорвался разведчик. В составе группы был и сержант Журавель, он тогда отступил с остальной группой разведчиков.

2й - группа эвакуации тела. Ее вел сержант Журавель. Группа была обстреляна из засады, Журавель при этом был ранен, остальные отступили, бросив его.

3й выход - после получения информации с беспилотника о том, что Журавель жив - вышла группа эвакуации, которая также попала под обстрел и напоролась на мины, в результате чего погиб военный медик Николай Ильин и 1 разведчик был контужен.

Выход 4й группы был отменен из-за того, что беспилотник больше не обнаруживал живых - Журавель скрылся в яру и никаких подтверждений того, что он еще жив не было. А в попытках достать тело могли погибнуть еще наши.
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18.08.2021 11:55 Відповісти
1й выход аперитив для главзебила
2й основное блюдо
3й десерт
4й видосик
Все зебилы счастливы
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18.08.2021 12:52 Відповісти
Судя по содержательности твоего поста - ты себя относишь именно к этим "зебилам", только с буквы "д".
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18.08.2021 13:29 Відповісти
А чё, зебил, вполне содержательный пост.
Именно этим занимался твой, зебил, главнокомандующий, когда боец умирал.
Так что, зебил, лижи зелёное очко дальше.
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18.08.2021 14:15 Відповісти
Ясно - очередное тупое быдло Андрюша показывает себя во всей красе. Приводить аргументы и факты такому бессмысленно - оно ж тупое и все лучше всех знает.
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18.08.2021 14:32 Відповісти
Зебил и "аргументы и факты" вещи несовместимые.
Для тебя факты это барыга убил брата и стал самым жадным роттердамом, да зебилушка.?
А аргументы из квартала тем временем кончают Украину.
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18.08.2021 15:57 Відповісти
Ну то есть - ты себя и назвал в итоге зебилом - ибо полностью соответствуешь своей характеристике. Ты по сути - та же тупая вата - мыслишь примитивными штампами и в дискуссии пытаешься оболгать оппонента - реальные аргументы выше уровня твоего интеллета.
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18.08.2021 18:22 Відповісти
Ну зебилы нудные(((
Ну нашел ты реальные))) аргументы на каком-то квартальном сайте, вот и засунь их в дупу ослу османскому, а не позорься тут.
Все реальные аргументы рассказал отец Журавля.
И я ему верю.
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18.08.2021 18:35 Відповісти
Дурачек - я аргументы "нашел" из описания тех событий тут же на цензоре.
Ты же, как истинный ватан, ни в чем разбираться не собирался - ты как тупая обезьяна услышал "у-у-у-не спасали Журавля-у-у-у" и реальный ход событий для тебя не интересен.

А про гибель Ильина при спасении Журавля - ты не знаешь и знать не желаешь. Одни лозунги, одни тупые штампы - это все, чем ты можешь оперировать из-за ограниченности интеллекта.
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18.08.2021 18:41 Відповісти
Самолетов нет, но вы держитесь... Кулеба переговорил по телефону с украинцем, заблокированным на военной базе вблизи Кабула: Мы своих не бросаем - Цензор.НЕТ 6051
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18.08.2021 11:00 Відповісти
Они в Кабуле, но их не бросили? В Иловайске было так-же, мы своих не бросаем?
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18.08.2021 11:02 Відповісти
Об Иловайске здесь не стоит упоминать.Непопулярная тема.
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18.08.2021 11:21 Відповісти
Пропоную відправити в Афганістан оптимістичний Кульбабу і Єлдака взамін заблокованих українців. В Україні з цих єлдаків користі ніякої. Нехай хоч таким чином якусь користь принесуть. Та й чесно кажучи таких і кинути буде не жаль.
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18.08.2021 11:08 Відповісти
кулеба--пустий нікчемний брехун і базіка.
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18.08.2021 11:10 Відповісти
это ЧВК-шники - я бы даже ухом не повел - ехали через третьи страны за баблом - че тратить деньги на вывоз тех кто по закону - наемники(вроде до 5-ти лет вна зоне могут быть)

https://site.ua/alexander.kovalenko/feik-ot-rossiiskoi-propagandy-ukrainskix-*******-brosili-v-afganistane-i7m3wk6
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18.08.2021 11:10 Відповісти
На те вони й пани... Саме ціково, що Дєдовим кидаловим свого стратегічного союзника стурбовані не лише адекватні українці, а й Ізраїль, Тайвань, Прибалтика , і навіть Японія.
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18.08.2021 11:20 Відповісти
ну да... конечно... мы своих не бросаем...
МЫ ЖЕ КАК АМЕРИКАЦЫ подымаем самолеты и корабли пускаем за ради гнобленных наших граждан! Нам жизнь каждого украинца важна!
https://www.youtube.com/watch?v=iWJHMZN0-Kw .

.
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18.08.2021 11:13 Відповісти
Не давайте Бидосику взять это дело под личный контроль. Иначе - капец.
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18.08.2021 11:19 Відповісти
Интересно какого хрена они там все так долго сидели,ждали что талибы будут их леденцами угощать?
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18.08.2021 11:19 Відповісти
Значить вони не такі мобільні,як афганські вояки. А ти хочеш, щоб і вся наша армія була така мобільна?
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18.08.2021 11:21 Відповісти
Почитав коменти, ну такі ж експерди пишуть - нікуди дітись)) а головне - аби шо ))
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18.08.2021 11:22 Відповісти
ЭЙ! Военных там НЕТ! это наемники, за что у нас есть статья ККУ!
выше ссылка есть - военных вывели раньше!
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18.08.2021 11:23 Відповісти
... и прослезился))
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18.08.2021 11:41 Відповісти
Своих не бросаем? А Журавля бросили...
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18.08.2021 11:48 Відповісти
У Украины есть и "заклятые друзья" из "семьи один народ" и они могут оказать "помощь" в срыве эвакуации. Для пропагандистских в всяких других гибридных целей - кто может знать о "добрых" намерениях старших братьев.
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18.08.2021 11:55 Відповісти
Кулеба разгоняет кацапьке фейк ну ну
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18.08.2021 11:57 Відповісти
Добре, що хтось не взяв цю справу під особистий контроль.
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18.08.2021 11:59 Відповісти
головне, що би Зеленський не взяв це питання під особистий контроль... Кулеба переговорив телефоном з українцем, заблокованим на військовій базі поблизу Кабула: Ми своїх не кидаємо - Цензор.НЕТ 7024
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18.08.2021 12:08 Відповісти
пора вже давно цей російський слоган "Мы своих не бросаем" замінити на щось патріотичне . але спокійне...наприклад : "ми своїм допомагаєм"....
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18.08.2021 12:08 Відповісти
мы своих не бросаем, разве нельзя сформулировать как-то по-другому?
это россияне на каждом углу кричат, мол соих не бросаем и ЖОПаблок тоже в своих агитациях часто использует СВОИ: лучше свой..., свои надежные... и тд.
зачем провоцировать изначально на негатив? режет слух, как ногтями по стеклу
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18.08.2021 12:14 Відповісти
Пообщался, спросил как здоровье, пообещал - все буде гаразд, тримайтеся. Работа сделана, Запад восхищается.
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18.08.2021 12:21 Відповісти
Що робити? Не турпуйся, повторюй за мною:" Отче наш, що є в небі,
хай святиться ім'я Твоє.
хай прийде Царство Твоє,
хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі...
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18.08.2021 13:12 Відповісти
Вчерась сообщили, дескать наши оттудова свалили еще в июне. И на тебе...
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18.08.2021 13:24 Відповісти
Пан Кулеба тримає нас за невігласів. Робить вигляд, що дуже стурбований долею простих українських громадян у ситуації, коли потрібно займатися зовсім іншими справами. З нього "совковість" прямо пре - "ми своїх не бросаєм". А показати, що вони насправді свої - якось не виходить. Мабуть нема куди дівати державні кошти. Навигадував байки про те, що буцімто хтось критикує владу про начебто байдужість до долі цих українських найманців. Напевно для того, щоб попіариться. Це нагадує епопею з патріотичними декораціями на могилах героїв Небесної сотні. Це ж треба так зневажати наших громадян!
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18.08.2021 13:29 Відповісти
Мы с ними "поховорили"... По телехвону... Держитесь! Мы ишшо позвоним.
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18.08.2021 13:55 Відповісти
Блокированный в Афгане парень гордится, что у нас министр - Кулеба. Кулеба так и сказал.
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18.08.2021 14:23 Відповісти
Зеленський уже був переговорив телефоном з українкою із собачкою, заблокованою в Ухані, та пообіцяв був "своїх не кинути". Кинув. Ще й досі була б там, якби сама не вибралась.
Кулеба переговорив телефоном з українцем, заблокованим на військовій базі поблизу Кабула: Ми своїх не кидаємо - Цензор.НЕТ 2787
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18.08.2021 16:07 Відповісти
Боюсь ошибиться, но выбралась она все-таки (через время) с помощью какого-то замминистра. При этом "выйдязамуж" за оного.
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18.08.2021 19:59 Відповісти
всё верно заявил.
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18.08.2021 18:31 Відповісти
 
 