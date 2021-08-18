Кулеба переговорив телефоном з українцем, заблокованим на військовій базі поблизу Кабула: Ми своїх не кидаємо
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За першої нагоди 12 українців, які заблоковані на військовій базі поблизу Кабула, будуть евакуйовані або силами України, або за допомогою тих компаній, з якими вони уклали контракти. Це питання нині опрацьовується.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно я переговорив телефоном з одним з 12 наших громадян на військовій базі поблизу Кабула. У нас була привітна і предметна розмова про стан справ та те, як повернути наших додому. Ім‘я хлопця з міркувань безпеки домовилися з ним не називати. "Я пишаюся своєю країною", - сказав він мені. Ми домовилися повністю координувати наші спільні дії. Надскладна ситуація в Афганістані вимагає саме цього - спокою і координації", - зазначив Кулеба.
Він також додав, що на істерію навколо того, що "Україна нібито кинула напризволяще на базі в Афганістані 12 військовослужбовців" повелося багато людей. Далі він розвінчав низку міфів, сформованих навколо цієї ситуації:
1. Їх кинули - брехня. З ними із самого початку кризи був встановлений зв’язок і його постійно підтримує наше посольство в Таджикистані.
2. Всіх вивезли, одні українці залишилися - брехня. На базі перебувають сотні людей з громадянством багатьох держав. Українці - молодці. Проявляють себе організовано, дисципліновано і як лідери. Просто так взяти і вийти з бази - неможливо. Потрібен коридор. І це окреме питання.
3. Нашим погрожують - брехня. Наразі жодної прямої загрози життю і безпеці наших громадян немає. Це питання на особливому контролі. Іде спокійний переговорний процес про шляхи виїзду, без конфліктів чи якихось залякувань.
4. Це наші військовослужбовці в Афганістані - брехня. Вони колишні військовослужбовці, але на базі у Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН. Тому прохання до ЗМІ і користувачів соцмереж не вестися на провокації і не розганяти дезу про "військовослужбовців".
"Хлопців вивеземо або ми або компанії, за чиїм контрактом вони та інші іноземці працювали на базі. За будь-яким сценарієм ми надаватимемо повну підтримку. Ще раз - для мене і усього МЗС достатньо двох слів "Громадянин України", щоб зробити все, аби допомогти, забезпечити повернення, гарантувати безпеку. Це було, є і буде завжди найвищим пріоритетом для Української держави. Ми не дарма прописали це в нашій Стратегії зовнішньої політики. Усіх фанатів історії про те, що держава Україна кинула своїх, прохання не турбувати. Ми своїх не кидаємо", - резюмував Кулеба.
Раніше стало відомо, що на військовій базі в Афганістані заблоковані 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю".
Своєю чергою в МЗС заявили, що відомству відомо про 12 українців, заблокованих на військовій базі в Афганістані.
Будь ласка, зачекайте...
И запел гимн Украины? А чем бы ему угрожало назвать своё имя? Может не было никакого мальчика?
У вас, "борцов с клоунами", явно память отшибло напрочь. Талибы уже приходили к власти в Афганистане - для того, чтобы посмотреть на то, что будет - достаточно вспомнить то, что уже было.
Возможно уволились, и остались по контракту. Но сути не меняет
Всего было 3 выхода:
1й - во время которого на мине подорвался разведчик. В составе группы был и сержант Журавель, он тогда отступил с остальной группой разведчиков.
2й - группа эвакуации тела. Ее вел сержант Журавель. Группа была обстреляна из засады, Журавель при этом был ранен, остальные отступили, бросив его.
3й выход - после получения информации с беспилотника о том, что Журавель жив - вышла группа эвакуации, которая также попала под обстрел и напоролась на мины, в результате чего погиб военный медик Николай Ильин и 1 разведчик был контужен.
Выход 4й группы был отменен из-за того, что беспилотник больше не обнаруживал живых - Журавель скрылся в яру и никаких подтверждений того, что он еще жив не было. А в попытках достать тело могли погибнуть еще наши.
2й основное блюдо
3й десерт
4й видосик
Все зебилы счастливы
Именно этим занимался твой, зебил, главнокомандующий, когда боец умирал.
Так что, зебил, лижи зелёное очко дальше.
Для тебя факты это барыга убил брата и стал самым жадным роттердамом, да зебилушка.?
А аргументы из квартала тем временем кончают Украину.
Ну нашел ты реальные))) аргументы на каком-то квартальном сайте, вот и засунь их в дупу ослу османскому, а не позорься тут.
Все реальные аргументы рассказал отец Журавля.
И я ему верю.
Ты же, как истинный ватан, ни в чем разбираться не собирался - ты как тупая обезьяна услышал "у-у-у-не спасали Журавля-у-у-у" и реальный ход событий для тебя не интересен.
А про гибель Ильина при спасении Журавля - ты не знаешь и знать не желаешь. Одни лозунги, одни тупые штампы - это все, чем ты можешь оперировать из-за ограниченности интеллекта.
https://site.ua/alexander.kovalenko/feik-ot-rossiiskoi-propagandy-ukrainskix-*******-brosili-v-afganistane-i7m3wk6
МЫ ЖЕ КАК АМЕРИКАЦЫ подымаем самолеты и корабли пускаем за ради гнобленных наших граждан! Нам жизнь каждого украинца важна!
https://www.youtube.com/watch?v=iWJHMZN0-Kw .
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выше ссылка есть - военных вывели раньше!
это россияне на каждом углу кричат, мол соих не бросаем и ЖОПаблок тоже в своих агитациях часто использует СВОИ: лучше свой..., свои надежные... и тд.
зачем провоцировать изначально на негатив? режет слух, как ногтями по стеклу
хай святиться ім'я Твоє.
хай прийде Царство Твоє,
хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі...