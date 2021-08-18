УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14613 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
3 111 84
Гройсман (3995) альтернативна енергетика (151)

Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Рішення української влади обмежити розвиток відновлюваної енергетики шляхом введення додаткового акцизного податку на "зелену" енергію призведе до відставання України від країн цивілізованого світу.

Про це заявив експрем’єр-міністра України (2016-2019) Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Україна24".

"До 2050 року у світі глобально буде проінвестовано 130 трильйонів доларів у відновлювані джерела, декарбонізацію економіки, зменшення викидів і т.д. Тобто вони (інші країни світу, - прим.) шукають гроші, щоб дати можливість модернізуватися. Що наші роблять? Вони вводять акциз на відновлювані джерела енергії. Гірше рішення придумати неможливо", - заявив експрем’єр.

Він наголосив, що в умовах глобального переходу до "зеленої" енергетики, рішення української влади суперечить здоровому глузду.

Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі.

Уряд порушив зобов’язання щодо оплати "зеленої" електроенергії, заборгувавши 18,4 млрд грн боргу, що шкодить партнерству України з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику.

Окрім того, Кабінет Міністрів планує ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об’єднання.

Всі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Нам нужна ДЕШЁВАЯ энергия, а не бездумная погоня за модными трендами в интересах местных доморощенных дельцов
показати весь коментар
18.08.2021 11:16
+11
Очередной "сбитый летчик" от политики начал давать ценные указания.
показати весь коментар
18.08.2021 11:16
+11
Украина рискует отстать от цивилизованного мира из-за остановки развития возобновляемой энергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 301
показати весь коментар
18.08.2021 11:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рискует отстать. Смешно
показати весь коментар
18.08.2021 11:15 Відповісти
3% проценти акцизу із 6 гривень - це18 копійок за кіловат. Отже зєльоним блєядям і їх шникаркам 5 гривень 82 копійки дуже мало?
показати весь коментар
18.08.2021 11:31 Відповісти
Очередной "сбитый летчик" от политики начал давать ценные указания.
показати весь коментар
18.08.2021 11:16 Відповісти
Украина рискует отстать от цивилизованного мира из-за остановки развития возобновляемой энергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 301
показати весь коментар
18.08.2021 11:19 Відповісти
Нам нужна ДЕШЁВАЯ энергия, а не бездумная погоня за модными трендами в интересах местных доморощенных дельцов
показати весь коментар
18.08.2021 11:16 Відповісти
Дешёвая энергия бывает только в произведениях фантастов-футуристов
показати весь коментар
18.08.2021 11:31 Відповісти
Это кацап, у них здоровье и жизнь ничего не стоят - бабы новых нарожают.
показати весь коментар
18.08.2021 12:53 Відповісти
дмитрий иванов 527db324
"Нам" це кому?
Бєні з Клоуном! Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6242
показати весь коментар
18.08.2021 11:58 Відповісти
И надёжная
показати весь коментар
18.08.2021 12:24 Відповісти
більше не буде дешевої. Якщо в нас залишиться дешева енергія тец та аес-то через рік нам дадуть 15% тариф на наш експорт. Карбоновий податок. І все. Приїхали. В нас кілька років різко підняти зелену енергетику. Або платимо більше за електроенергію, або економічне падіння-та платимо НАБАГАТО більше за все в магазинах. Не так, як зараз 10% інфляція. А може бути і 110%.
показати весь коментар
20.08.2021 05:01 Відповісти
Спасибо за напоминание ... Мы уже все выучили , что пан Гройсман работает на Ахметова.
показати весь коментар
18.08.2021 11:16 Відповісти
Украина рискует отстать от цивилизованного мира из-за остановки развития возобновляемой энергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1744
показати весь коментар
18.08.2021 11:18 Відповісти
Серпень 16 2018 відновивальні джерела енергії в загальному балансі виробництві єл єнергії 1.33%. Серпень 16 2021 8.97%. С такими тарифами на вде все в убытке не только энергоатом.
показати весь коментар
18.08.2021 12:29 Відповісти
На ахметова працює не гройсман, а Зелена Вава, прем'єр-міністр шмигаль, та багато багато чого ще з того, що керує даржавою.
показати весь коментар
18.08.2021 11:23 Відповісти
Вава гройсман чесний. Він чесності навчився на пасту директора Вінницького базара.
показати весь коментар
18.08.2021 11:28 Відповісти
ВВП за "торгаша" гросі і за "маладих профффесіоналів" гончарука- шмигаля.
Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9075
показати весь коментар
18.08.2021 11:31 Відповісти
Тогда нестыковочка получается. Вава и Шмыгаль хотят ввести акциз на зеленую энергетику, но работают на Ахметова?. Пчёлы против мёда?
показати весь коментар
18.08.2021 11:29 Відповісти
Вам повідомить у скільки разів збагатився "запресований" вазеленським- шмигалем ахметов, чи й так знаєте?
показати весь коментар
18.08.2021 11:32 Відповісти
Так всё-таки как получается, что работающие на Ахметова Вава и Шмыгаль хотят ввести акциз на зеленую энергетику?
показати весь коментар
18.08.2021 11:38 Відповісти
А де ви бачили логіку в постах прихильників Сивочолого.
показати весь коментар
18.08.2021 11:33 Відповісти
как раз Ахметов вкупе с другими олигархами и занимаются "зелёной" энергетикой. Не знали? Учите матчасть
показати весь коментар
18.08.2021 12:21 Відповісти
Да неужели? Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2009
показати весь коментар
18.08.2021 12:29 Відповісти
Главное, чтобы на Путина никто не работал.
показати весь коментар
18.08.2021 12:38 Відповісти
Будущее планеты за мирным атомом!!!
показати весь коментар
18.08.2021 11:17 Відповісти
Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения. Источник: https://censor.net/ru/n3283364\\\\\\\\\

Так пусть докладут эти деньги Шмыгалю или кто там щас на месте Гройсика сидит в его кресле?
еще бы озаботились что сами покупают тут лес - а у себя леса - лелеют, и если какой-то Франсуа срубит дерево - то устриц не будет кушать два года(только креветки) на зоне
показати весь коментар
18.08.2021 11:17 Відповісти
Значит имеет долю. Украина рискует отстать от цивилизованного мира из-за остановки развития возобновляемой энергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8120
показати весь коментар
18.08.2021 11:19 Відповісти
Интересно сколько взяток получил в своё время Гройсман чтобы протащить законопроект о том что будут платить по 6 гриве вместо одной за возлбновляемую энергию ?
показати весь коментар
18.08.2021 11:22 Відповісти
Йому цілу партію Європейська стратегія Гройсмана на щось же утримувати потрібно. От і вимушений за бабло на Рижого пахати. НЕ накрадені ж власні гроші на це витрачати. Вони ж надійно сховані.
показати весь коментар
18.08.2021 11:25 Відповісти
Благодаря таким как гройсман и ко , возобновляемая энергетика не первопричина ! Коррупция с которой слабо борются до сих пор тянет на дно все аспекты развития.
показати весь коментар
18.08.2021 11:23 Відповісти
З корупцією третій рік ніхто не бореться, вона очолює державу. І до чого тут грося?
показати весь коментар
18.08.2021 11:25 Відповісти
Шо-то не помню, чтоб с ней и раньше боролись. Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 883
показати весь коментар
18.08.2021 11:55 Відповісти
Ви багато чого не пам'ятаєте. Та це не до мене, а до лікаря. Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1390
показати весь коментар
18.08.2021 12:38 Відповісти
Слив засчитан. Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4978
показати весь коментар
18.08.2021 12:39 Відповісти
У вас ще й галюни? Ну що ж, буває.
показати весь коментар
18.08.2021 13:11 Відповісти
Читаю комменты.
Лузеры, мля, откуда вы такие беретесь?
Какой в дупу Ахметов?
Эти годы как было?
Ты офисный планктон, хочешь стартонуть. Было два направления. Стартапы в IT сфере не твое, ладно.
Как еще найти инвестиции? Правильно. Альтернативная энергетика.
Знаю разных людей, что и биогазовые установки понаставили (25-100 000 000 млн. евро инвестиций), и СЭС, и ВЭС тоже.
Нормальный гарантированный бизнес (хоть и не слишком доходный).
Было?
Было.
А теперь что?
Всьо!
И те, кто понабирался запредельно огромных обязательств - всьо.
Куля в лоба ))
показати весь коментар
18.08.2021 11:23 Відповісти
А на навоз для биогазу тоже акциз будет?ну в смысле\ налог на гавно и сонце?
показати весь коментар
18.08.2021 12:56 Відповісти
С них станется.
Не, ну там же когенерация э/э за счет того, что газ из говна горит, пар крутит турбину, турбина фигачит киловатты ))
показати весь коментар
18.08.2021 12:58 Відповісти
Торгуй своими трусами и не лезь туда,куда тебя не звали,с ахметкими адвокатами мы дел иметь не желаем.
показати весь коментар
18.08.2021 11:23 Відповісти
Ну понятно. С Путиным ?
показати весь коментар
18.08.2021 12:40 Відповісти
То,что делает зелёная власть в энергетики-это целенаправленные действия на уничтожение собственной энергетики. Всё это носит очевидный системный характер.
показати весь коментар
18.08.2021 11:23 Відповісти
возобновляемая энергетика непредсказуемая. сегодня есть ветер,завтра нет. вчера сияло Солнце,сегодня сплошная облачность..но зато этим ********** плати по 5 грн за кВт.
кстати,г-н(не господин)Гройсман,нефти,газа и урана,хватит ещё лет на 300 как минимум,ну и на кой хер изобретать велосипед?
показати весь коментар
18.08.2021 11:28 Відповісти
Конечно, поэтому гудок пихает тему про Energy storage, а по простому аккумуляторы. Только он хочет и на этом получить преференции
показати весь коментар
18.08.2021 12:23 Відповісти
Российского наза и нефти, ты хотел сказать?
показати весь коментар
18.08.2021 12:47 Відповісти
Ты на головой удареный как чукча на маяке - работает не работает? Где ты видел облако с тенью размером с Украину?
показати весь коментар
18.08.2021 12:58 Відповісти
а ты идиот...даже объяснять не буду почему. всё равно идиоту не объяснишь
показати весь коментар
18.08.2021 13:51 Відповісти
а тебе нечего обьяснять, дуралей, дньом над Украиной всегда светит солнце, открой погодный сайт, тупоголове..
показати весь коментар
18.08.2021 16:31 Відповісти
пошёл на х-й,пи дар кацапский.
показати весь коментар
18.08.2021 16:44 Відповісти
слопатоед, тебе надо, ты и пошёл.
показати весь коментар
18.08.2021 16:54 Відповісти
Так какого черта Германия вцепилась в СП-2? И чего это газ начал дорожать в Европе, если у нее развита возобновляемая энергетика?
показати весь коментар
18.08.2021 11:32 Відповісти
потому что от газа меньше карбоновых выбросов чем от угля и мазута. И это их госпрограмма сокращения выкыдив СО..Придёт время они и от газа откажутся.
показати весь коментар
18.08.2021 12:59 Відповісти
Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнерги из России / Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус / Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского. Ближний Восток-дело тонкое.
показати весь коментар
18.08.2021 11:32 Відповісти
поки що ця енергетика виливається у 4 грн собівартості за кВт електрики.
показати весь коментар
18.08.2021 11:32 Відповісти
Производственный бум и развитие человечества сделала атомная енергия а не ветряные мельницы. Гнойся, пересядь с Ахметовым на лошадь потом будешь нам впаривать свои ветряные мельницы. Кроме того к твоему сведению, Украина не является страной с рабочими ветряными потоками которых требуют ветряные мельницы. А ето 9-11м/с, при том что в Украине преобладают ветра всего лишь 3,4м/с.
показати весь коментар
18.08.2021 11:36 Відповісти
Гройсман , такое ощущение , что Питается от Ахметова.
показати весь коментар
18.08.2021 11:41 Відповісти
И не только Гройсман, а пол-Донбасса так или иначе зарплату получает и прибыль. И не только Донбасса. Представь!
показати весь коментар
18.08.2021 12:44 Відповісти
То , что Дает рабочие места и содержит Инфраструктуру , то За , а то что покупает политиков и обогащается на законах которые они принимают и одновременно платит нищенские зарплаты , то Против. Но благодаря рынку Труда , - начали потихоньку повышать , потому , что скоро некому будит Работать.
показати весь коментар
18.08.2021 14:11 Відповісти
Он ошибается, никакого риска нет. Украина отстала от цивилизации навсегда. Единственная надежда осталась превратить мирным атомом Украину в чернобыль.
показати весь коментар
18.08.2021 11:46 Відповісти
Скільки ж заплатили цьому базарному економісту за відстоювання високих тарифів на електроенергію?
показати весь коментар
18.08.2021 11:46 Відповісти
Видимо, Гройсман тоже в доле!
показати весь коментар
18.08.2021 11:54 Відповісти
продавайте цю енергетику тільки за кордон. а людям дайте з атомних станцій і ніхто нікого кошмарить не буде...
показати весь коментар
18.08.2021 12:04 Відповісти
При цій владі Україна ризикує всім.
показати весь коментар
18.08.2021 12:19 Відповісти
Ахаха, Грося тоже в доле у "зелёных*. Видимо хорошо грелся на этой теме
показати весь коментар
18.08.2021 12:21 Відповісти
Україна ризикує назавжди відстати від "цивілізованих країн" якщо не дасть грабувати свій бюджет захмарними цінами для "зелених енергетиків" - міровая апщєствєннасть вазмущіна!
Та ***** ідіть з такими "інвестиціями" - вкинути гривню щоб витягти долар, і пархатим бігать по всім куткам жаліючись на те що головбуха та електрика ванюшу позбавили заробітної плати по 10 коп на рило з тієї гривні.
показати весь коментар
18.08.2021 12:30 Відповісти
Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 420
показати весь коментар
18.08.2021 12:37 Відповісти
Народ ви безграмотні ідіоти...Інформацію не шукаєте чисто погівгіть і все... Тупість це невід'ємна складова революціонера..А то що вас народ розвели як лохів ще у 2015 році ви так іф не зрозуміли...Народ ви лохи.. Почитайте що було в Іспанії і що сталось з цією темою там..Ще раз народ ви лохи..Нормальна людина спершу розбереться в усьому а потім робить висновки а лохи тільки роблять тупі висновки бо розбиратись не хочуть.
показати весь коментар
18.08.2021 12:37 Відповісти
В НАТО вступати треба?
показати весь коментар
18.08.2021 12:58 Відповісти
У нас не Испанія и не Голландия с тюльпановими аферами.
показати весь коментар
18.08.2021 13:01 Відповісти
Іди на хрін хворий...
показати весь коментар
18.08.2021 13:15 Відповісти
тебе надо ты и иди.
показати весь коментар
18.08.2021 13:26 Відповісти
Ще раз відповідь твоя дебільна як і перша Тому йди на хрін ще раз
показати весь коментар
18.08.2021 13:40 Відповісти
А тепер що до Гройсмана ..Мені от тільки підверджується що Гройсман ває фінансовий інтерес в цій галюзі ..і доходи від його капіталовкладень його не радують .. Люди вихоч розуміїте що прийнятий закон в 2015 році вимив з бюджету всі кошти неергетичної галузі з енергоатому - бюджету.. Люди які не можуть відризнити вора від чесної людина - лохи А тепер трохи математики для лохів

Станом на Березень 2020 року діють такі ставки зеленого тарифуТип генерувальних потужностейТариф, коп./кВт-годСонячна енергія460,43 тобто 4,61 грн за кВТ а ви отримуєте електроенергію по якій цені??? 1,68грн за кіловат ...у скільки разів різниця майже в три рази. Так далі собівартість електроенергії від атомних тец і вугільних в 2020 році: атомних -0,60 грн, вугільних(теплових)- 0,75 грн

Тепер головне матиматика для лохів скласти 2+2: 1,68-0,75=0,92грн з них половина постачальнику 0,92/2=0,46грн з них поливна траспортувальнику 0,46/2=0,23 грн ось приблизний чистий прибуток енерговиробника23 коп з кВт
Тепер питання дл лохів як з 0,23грн прибутку , візмим енергоатом , можна сплатити за зелений тариф баригам в розмірі 4,61 грн Це треба 4,61/0,23- 20приблизно ..тобто 20кВт виробленої електроенергії іде на погащення лище одного кВт сонячної..
*** та тут не те що енергоатом тут держава нахрін вся в борги піде..
Тому люди ви не пиз...іть а розбирайтеся .. не хоченте ідіть нах і живіть собі в свойому лайні далі

І це все було прийнято в 2015 році..))) От тепер як що є чим міркувати міркуйте ЛОХИ
показати весь коментар
18.08.2021 13:19 Відповісти
Возобновляемая энергетика -это хорошо, но не такие сумасшедшие преференции олигархам Украины какие выдали Янукович, Порошенко и Зеленский. Олигархам государство ещё и долги прощает.
показати весь коментар
18.08.2021 15:21 Відповісти
Грося ведь должен быть в курсе, что дружить с Ахметычем экономически выгодно, но при этом в политическом плане его пошлют нахрен избиратели .... хотя как видно - бабло побеждает
показати весь коментар
18.08.2021 16:55 Відповісти
Грося, прекращай чушь нести!
Уважать перестану!
показати весь коментар
18.08.2021 16:55 Відповісти
 
 