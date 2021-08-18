Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман. ВIДЕО
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Рішення української влади обмежити розвиток відновлюваної енергетики шляхом введення додаткового акцизного податку на "зелену" енергію призведе до відставання України від країн цивілізованого світу.
Про це заявив експрем’єр-міністра України (2016-2019) Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Україна24".
"До 2050 року у світі глобально буде проінвестовано 130 трильйонів доларів у відновлювані джерела, декарбонізацію економіки, зменшення викидів і т.д. Тобто вони (інші країни світу, - прим.) шукають гроші, щоб дати можливість модернізуватися. Що наші роблять? Вони вводять акциз на відновлювані джерела енергії. Гірше рішення придумати неможливо", - заявив експрем’єр.
Він наголосив, що в умовах глобального переходу до "зеленої" енергетики, рішення української влади суперечить здоровому глузду.
Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі.
Уряд порушив зобов’язання щодо оплати "зеленої" електроенергії, заборгувавши 18,4 млрд грн боргу, що шкодить партнерству України з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику.
Окрім того, Кабінет Міністрів планує ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об’єднання.
Всі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами.
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"Нам" це кому?
Бєні з Клоуном!
Так пусть докладут эти деньги Шмыгалю или кто там щас на месте Гройсика сидит в его кресле?
еще бы озаботились что сами покупают тут лес - а у себя леса - лелеют, и если какой-то Франсуа срубит дерево - то устриц не будет кушать два года(только креветки) на зоне
Лузеры, мля, откуда вы такие беретесь?
Какой в дупу Ахметов?
Эти годы как было?
Ты офисный планктон, хочешь стартонуть. Было два направления. Стартапы в IT сфере не твое, ладно.
Как еще найти инвестиции? Правильно. Альтернативная энергетика.
Знаю разных людей, что и биогазовые установки понаставили (25-100 000 000 млн. евро инвестиций), и СЭС, и ВЭС тоже.
Нормальный гарантированный бизнес (хоть и не слишком доходный).
Было?
Было.
А теперь что?
Всьо!
И те, кто понабирался запредельно огромных обязательств - всьо.
Куля в лоба ))
Не, ну там же когенерация э/э за счет того, что газ из говна горит, пар крутит турбину, турбина фигачит киловатты ))
кстати,г-н(не господин)Гройсман,нефти,газа и урана,хватит ещё лет на 300 как минимум,ну и на кой хер изобретать велосипед?
Та ***** ідіть з такими "інвестиціями" - вкинути гривню щоб витягти долар, і пархатим бігать по всім куткам жаліючись на те що головбуха та електрика ванюшу позбавили заробітної плати по 10 коп на рило з тієї гривні.
Станом на Березень 2020 року діють такі ставки зеленого тарифуТип генерувальних потужностейТариф, коп./кВт-годСонячна енергія460,43 тобто 4,61 грн за кВТ а ви отримуєте електроенергію по якій цені??? 1,68грн за кіловат ...у скільки разів різниця майже в три рази. Так далі собівартість електроенергії від атомних тец і вугільних в 2020 році: атомних -0,60 грн, вугільних(теплових)- 0,75 грн
Тепер головне матиматика для лохів скласти 2+2: 1,68-0,75=0,92грн з них половина постачальнику 0,92/2=0,46грн з них поливна траспортувальнику 0,46/2=0,23 грн ось приблизний чистий прибуток енерговиробника23 коп з кВт
Тепер питання дл лохів як з 0,23грн прибутку , візмим енергоатом , можна сплатити за зелений тариф баригам в розмірі 4,61 грн Це треба 4,61/0,23- 20приблизно ..тобто 20кВт виробленої електроенергії іде на погащення лище одного кВт сонячної..
*** та тут не те що енергоатом тут держава нахрін вся в борги піде..
Тому люди ви не пиз...іть а розбирайтеся .. не хоченте ідіть нах і живіть собі в свойому лайні далі
І це все було прийнято в 2015 році..))) От тепер як що є чим міркувати міркуйте ЛОХИ
Уважать перестану!