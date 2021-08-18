Кулеба про посилення правил в'їзду до України через штам "Дельта": Повне закриття кордону поки не на порядку денному
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні поки не планують закривати кордони через новий штам "Дельта". Однак правила в'їзду вже посилено.
Про це Кулеба заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми вже посилили правила в'їзду в Україну. Якщо потрібно буде, запроваджуватимемо жорсткі заходи, але повне закриття кордону поки не на порядку денному", - сказав він.
Топ коментарі
+4 Иван Иван 31509c93
показати весь коментар18.08.2021 11:22
+4 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар18.08.2021 11:28
+3 Valery Greff
показати весь коментар18.08.2021 11:27
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Будь ласка, зачекайте...
Эта версия уже хорошо цепляется к детям. Через школу разнесут. Когда пойдёт вал заболеваемости введут дистанционку.
Как-то все меры вводятся, когда всё уже произошло и толку от них около нуля.
Нельзя ли заранее как-то просчитать события хотябы на шаг вперёд. Ведь цена вопроса - десятки тысяч человеческих жизней.
Позавчера была новость о вспышке в детском лагере "Молодая Гвардия". 44 случая. Почти все дети. У воспитателей скорее всего поголовно прививки.
Только яйца для этого нужны...