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Кулеба про посилення правил в'їзду до України через штам "Дельта": Повне закриття кордону поки не на порядку денному

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кулеба про посилення правил в'їзду до України через штам

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні поки не планують закривати кордони через новий штам "Дельта". Однак правила в'їзду вже посилено.

Про це Кулеба заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми вже посилили правила в'їзду в Україну. Якщо потрібно буде, запроваджуватимемо жорсткі заходи, але повне закриття кордону поки не на порядку денному", - сказав він.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
а закрыть границу с совком слабо?
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18.08.2021 11:22
+4
уже.. видите - 2 недели прошли.. просто, таки, промелькнули!
Кулеба об ужесточении правил въезда в Украину из-за штамма "Дельта": Полное закрытие границы пока не на повестке дня - Цензор.НЕТ 7852
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18.08.2021 11:28
+3
Это придется всем 73% лоботомию делать...
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18.08.2021 11:27
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А эвакулированых из Афгана посадят на двухнедельную самоизоляцию? Кулеба об ужесточении правил въезда в Украину из-за штамма "Дельта": Полное закрытие границы пока не на повестке дня - Цензор.НЕТ 3767
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18.08.2021 11:20 Відповісти
в наблюдательный совет укроборонпрома
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18.08.2021 11:24 Відповісти
уже.. видите - 2 недели прошли.. просто, таки, промелькнули!
Кулеба об ужесточении правил въезда в Украину из-за штамма "Дельта": Полное закрытие границы пока не на повестке дня - Цензор.НЕТ 7852
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18.08.2021 11:28 Відповісти
а закрыть границу с совком слабо?
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18.08.2021 11:22 Відповісти
Это придется всем 73% лоботомию делать...
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18.08.2021 11:27 Відповісти
Эта дельта уже в Украине. Очевидно осенью будет вспышка. И скорее всего самая большая из всех. Не поздно ли задумались о границе?
Эта версия уже хорошо цепляется к детям. Через школу разнесут. Когда пойдёт вал заболеваемости введут дистанционку.
Как-то все меры вводятся, когда всё уже произошло и толку от них около нуля.
Нельзя ли заранее как-то просчитать события хотябы на шаг вперёд. Ведь цена вопроса - десятки тысяч человеческих жизней.
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18.08.2021 11:26 Відповісти
Если эта информация верна, то опзж совсем останется без электората, как и "слуги"...
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18.08.2021 11:30 Відповісти
По официальной информации уже сотни подтверждённых случаев дельты. А оно заразней вдвое предыдущей версии.
Позавчера была новость о вспышке в детском лагере "Молодая Гвардия". 44 случая. Почти все дети. У воспитателей скорее всего поголовно прививки.
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18.08.2021 11:36 Відповісти
Каждый кузнец своего счастья. Антипрививочники делают свой выбор, т.с. "сознательно".
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18.08.2021 11:41 Відповісти
Идиоты и дебилы! Закройте долбанную границу с Кацапией!!! Именно оттуда прет вся эта дельта. Та и вообще хорошее дело!
Только яйца для этого нужны...
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18.08.2021 11:53 Відповісти
Вчера меня не пустили в самолет в связи с неправильным тест Ковидом,заплатил 960 гривен,а этот тест действителен для проезда в автобусе в страны ЕС....,ворюги блин...,верните бабло... Кулеба об ужесточении правил въезда в Украину из-за штамма "Дельта": Полное закрытие границы пока не на повестке дня - Цензор.НЕТ 6556
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18.08.2021 11:57 Відповісти
Cейчас не хотят закрыть границу с Россией, а когда будет локдаун и тысячи смертей - тогда покажут бурную деятельность. Школа только начнется- будет как в одесском лагере.
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18.08.2021 12:01 Відповісти
Повне не треба. А від кацапів треба повне. Закрийте хоч від ординців-кацапів!
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18.08.2021 12:15 Відповісти
В одессе его полно, чем поможеи закрытие границы на вьезд?
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18.08.2021 12:56 Відповісти
А ещё мы хасидов ждём. Хрен с ним, с ковидлом, у нас для хасидов уже хлеб-соль приготовлены, бум с них бабло состригать
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18.08.2021 19:26 Відповісти
 
 