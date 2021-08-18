Кулеба про посилення правил в'їзду до України через штам "Дельта": Повне закриття кордону поки не на порядку денному

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні поки не планують закривати кордони через новий штам "Дельта". Однак правила в'їзду вже посилено.

Про це Кулеба заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми вже посилили правила в'їзду в Україну. Якщо потрібно буде, запроваджуватимемо жорсткі заходи, але повне закриття кордону поки не на порядку денному", - сказав він.

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