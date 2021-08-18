За добу в Києві від COVID-19 померла одна людина, виявлено 181 новий випадок, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 181 хворого на коронавірус. Одна людина померла.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"181 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина. Загалом з початку пандемії в Києві – 5264 летальних випадки. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 221583", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 87 жінок віком від 19 до 95 років та 79 чоловіків віком від 18 до 86 років. А також 7 дівчаток від одного до 15 років та 8 хлопчиків від двох місяців до 15 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 119 хворих на коронавірус.

Одужали минулої доби 29 людей. Загалом коронавірус подолали 214206 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 43, в Дніпровському та Деснянському – по 29, в Шевченківському районі – 25 випадків", – зазначив Віталій Кличко.