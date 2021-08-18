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За добу в Києві від COVID-19 померла одна людина, виявлено 181 новий випадок, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

За добу в Києві від COVID-19 померла одна людина, виявлено 181 новий випадок, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 181 хворого на коронавірус. Одна людина померла.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"181 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина. Загалом з початку пандемії в Києві – 5264 летальних випадки. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 221583", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 87 жінок віком від 19 до 95 років та 79 чоловіків віком від 18 до 86 років. А також 7 дівчаток від одного до 15 років та 8 хлопчиків від двох місяців до 15 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 119 хворих на коронавірус.

Одужали минулої доби 29 людей. Загалом коронавірус подолали 214206 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 43, в Дніпровському та Деснянському – по 29, в Шевченківському районі – 25 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

За добу в Києві від COVID-19 померла одна людина, виявлено 181 новий випадок, - Кличко 01

Автор: Анастасія Потіха
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в столиці в маршрутках одиниці їдуть в масках,всі без масок,в магазинах тц можно багато людей побачити без масок вже ніхто не перевіряе і не оголошуе
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18.08.2021 11:52 Відповісти
ну значит не так страшен вирис как его малюют?
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18.08.2021 11:54 Відповісти
Значит избирателей у "слуг" и опзж станет меньше. Разве это плохо?
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18.08.2021 11:54 Відповісти
Маска здоровій людині не потрібна...
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18.08.2021 11:56 Відповісти
За добу в Києві від COVID-19 померла одна людина, виявлено 181 новий випадок, - Кличко - Цензор.НЕТ 618
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18.08.2021 11:57 Відповісти
Будете делать ПЦР тест хотя-бы раз в неделю за 700 грн?
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18.08.2021 12:08 Відповісти
А больные тем более ездят без масок, потому что им дышать тяжело. Поэтому японцы прошли эпидемию без локдаунов с минимальным количеством смертей, а мы будем снова по домам сидеть осенью, вместо того, чтобы выполнять простые правила. У меня до того как совсем слег, несколько дней просто першило горло и жгло в носу, ну и легкая слабость. Ни насморка, ни кашля, ни температуры не было. Как думаете, я себя больным считал? Да я даже бегать пытался, но пульс зашкаливал, поэтому не стал. А потом дней пять лежал пластом - даже телевизор смотреть желания не возникало, не говоря уже про компьютер или телефон. А потом еще месяц "отходняков". Хотите так кайфонуть? Это легкая форма, если что.
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18.08.2021 12:13 Відповісти
 
 