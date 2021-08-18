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Новини Події
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Житомир (399) журналістика (1615) побиття (845) НСЗУ (166)

Били до непритомності: в Житомирі п'ять чоловіків напали на видавця газети Васильковського. Він підозрює, що замовник - місцевий політик. ФОТО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

У Житомирі відбувся зухвалий напад на директора газети "20 хвилин", що належить компанії "Медіа Ресурс", Олександра Васильковського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НСЖУ, про це пише видання "20 хвилин Житомир".

Так, в ніч із суботи на неділю біля центральної площі п'ятеро молодиків несподівано напали на видавця. Збили з ніг, били по голові і тулубу до непритомності.

Сам Олександр Васильковський вважає, що нападники діяли за вказівкою. Зокрема, на його сторінці в Facebook є повідомлення, в яких йдеться про конфлікт, в якому фігурує Олександр Васильковський і відома публічна особа з місцевого політикуму, а також сума в 200 тис. гривень, яку той вимагає "за моральні страждання" від видання "20 хвилин".

Били до непритомності: в Житомирі пять чоловіків напали на видавця газети Васильковського. Він підозрює, що замовник - місцевий політик 01

"Незрозуміло було, що творилося, але здається, що це пов’язано з однією відомою в місті людиною. Зараз його боти пишуть у соцмережах ту інформацію, яку майже ніхто не знав. Тому я все ж таки переконаний, що це не просто так", – розповів Васильковський пресслужбі Національної спілки журналістів України.

На момент телефонної розмови він якраз перебував у кабінеті слідчого.

На запитання "Чи пов’язуєте ви побиття з матеріалами, надрукованими в очолюваній вами газеті?" він відповів: "Зараз із цим розбираються. Я думаю, що так. Заяву до поліції я написав тільки 17 серпня. Головне, щоб їх не відмазали".

Били до непритомності: в Житомирі пять чоловіків напали на видавця газети Васильковського. Він підозрює, що замовник - місцевий політик 02
Фото: сайт НСЖУ

Олександр також розповів, що декілька років тому зловмисники спалили його автівку.

"Це було якраз у період Революції Гідності, і я переконаний, що це теж було пов’язано з моєю професійною діяльністю. Мене тоді до податкової викликали, я писав пояснення, але справу зам’яли. Там були інші люди, хоча йшлося також про представника відомої політсили. Він судиться з нами, і ми виграємо суди", – розповідає він.

На офіційних сайтах Житомирської обласної прокуратури і Нацполіції з'явилися повідомлення про напад.

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"У Житомирі розслідується кримінальне провадження за фактом скоєння групою осіб хуліганства стосовно керівника приватного підприємства – видавця місцевої газети. За даними слідства, подія сталася 14.08.2021 у Житомирі, близько 23.00, поблизу одного з нічних розважальних закладів", – повідомили у пресслужбі прокуратури.

"Нині за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування усіх обставин. Поліцейські встановлюють очевидців події, вилучають записи камер відеоспостереження, а також проводять інші заходи. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, отриманих заявником, буде встановлено після проходження ним відповідного судово-медичного обстеження", – зазначили у поліції.

"Житомирська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом скоєння групою осіб хуліганських дій стосовно директора приватного підприємства (має журналістське посвідчення), яке видає одну з місцевих газет (ч. 2 ст. 296 КК України)", – йдеться у повідомленні пресслужби Житомирської обласної прокуратури.

Як пізніше додали в департаменті комунікацій Нацполіції Житомирської області, під час першочергових слідчих дій, зокрема, допиту потерпілого головного редактора однієї з газет, чоловік чітко розповів про обставини, а також вказав, що не пов'язує подію зі своєю журналістською діяльністю.

Нині поліція відкрила і розслідує кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У разі отримання нових даних про обставини вказаної події можлива її перекваліфікація. Тривають заходи правоохоронців для встановлення причетних до правопорушення осіб. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська окружна прокуратура.

Як повідомив пресслужбі НСЖУ заступник голови Житомирської обласної організації НСЖУ Микола Рой, на працівників видання "20 хвилин" нападають не вперше.

"Олександр Васильковський не є членом Спілки, але в газеті працює член НСЖУ Руслан Мороз, якого також побили декілька років тому двоє молодиків. То був напад чисто з хуліганських мотивів, у нього забрали апаратуру й побили. Суд завершився, нападникам присудили, здається, по п’ять років. Казали, що цей напад пов’язаний із матеріалами, які писав Руслан. Але ті пацани, що його побили, газет і близько не читають. Спілка компенсувала йому частину коштів на лікування", – розповів Рой.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Ниче себе хулиганство. Человек мог не выжить после такого. Месть за профессиональную деятельность журналиста даже не рассматривается. Мля, конченная страна.
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18.08.2021 12:41
+11
Жоден журналіст не постраждає при ЗЄліку? Ну-ну!
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18.08.2021 12:30
+7
Питання: "Кому належить "Медіаресурс"? Здається мені - кінчаються гроші і кодло почало "ділить кормушки" Били до потери сознания: в Житомире пять человек напали на издателя газеты Васильковского. Он подозревает, что заказчик - местный политик - Цензор.НЕТ 8212
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18.08.2021 12:32
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Жоден журналіст не постраждає при ЗЄліку? Ну-ну!
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18.08.2021 12:30 Відповісти
Питання: "Кому належить "Медіаресурс"? Здається мені - кінчаються гроші і кодло почало "ділить кормушки" Били до потери сознания: в Житомире пять человек напали на издателя газеты Васильковского. Он подозревает, что заказчик - местный политик - Цензор.НЕТ 8212
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18.08.2021 12:32 Відповісти
Ну что защитила его ваша палюция? Теперь если выживет будет оставшуюся жизнь оборачиваться и головой дергать. Ето для тех кто против оружия для самозащиты. Холопов паны будут калечить и убивать и им за ето ничего не будет.
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18.08.2021 12:40 Відповісти
треба було йому в СУ йти, то може б пістоля подарували
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18.08.2021 14:27 Відповісти
журналисты давно имеют право на ношение оружия...только в подобных случаях оно только дрышам во вред, достать не успеют как иплом, на обезьянью жопу, похожимы станут.. Били до непритомності: в Житомирі п'ять чоловіків напали на видавця газети Васильковського. Він підозрює, що замовник - місцевий політик - Цензор.НЕТ 230
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18.08.2021 14:55 Відповісти
Тільки травмат!
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18.08.2021 18:29 Відповісти
ну пусть и травмат..в умелых руках и авторучка оружие..
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18.08.2021 20:35 Відповісти
травмат - це не зброя. навіть офіційно
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18.08.2021 19:48 Відповісти
устройство для отстрела резиновых пуль, но летом это неплохая штука...))
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18.08.2021 20:36 Відповісти
можливо і так. а взимку вмирайте Били до непритомності: в Житомирі п'ять чоловіків напали на видавця газети Васильковського. Він підозрює, що замовник - місцевий політик - Цензор.НЕТ 9652
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18.08.2021 20:56 Відповісти
Ниче себе хулиганство. Человек мог не выжить после такого. Месть за профессиональную деятельность журналиста даже не рассматривается. Мля, конченная страна.
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18.08.2021 12:41 Відповісти
Без шансов
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18.08.2021 13:19 Відповісти
кацапа, нам нецікаво, що ти про свою підарасію думаєш.
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18.08.2021 14:28 Відповісти
Конченный очередной павлик морозов. А так все хорошо начиналось ... Били до непритомності: в Житомирі п'ять чоловіків напали на видавця газети Васильковського. Він підозрює, що замовник - місцевий політик - Цензор.НЕТ 2260
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18.08.2021 16:31 Відповісти
А сколько его лайкнуло) Они ведь так и не поняли на чем спалились)
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18.08.2021 17:10 Відповісти
с медиашлюхами иначе нельзя.
ибо добро они не ценят.
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18.08.2021 12:52 Відповісти
интересно, почему после того как ему сожгли машину, его "в налоговую вызвали, я писал объяснение"? Били до непритомності: в Житомирі п'ять чоловіків напали на видавця газети Васильковського. Він підозрює, що замовник - місцевий політик - Цензор.НЕТ 7326
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18.08.2021 13:34 Відповісти
Ну, прямо коміки- "местный политик", я пацталом! Отой лобур в "малінавам пінжаку" палітік?
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18.08.2021 15:53 Відповісти
"20 минут" часто печатает материл рыгов. Дума,что правильно дали.
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18.08.2021 18:41 Відповісти
в 23 возле развлекательного заведения ?ню ню боюсь никак не связано с проф.деятельностью.
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18.08.2021 18:47 Відповісти
часом не брат шария?однояйцевый...
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18.08.2021 19:00 Відповісти
странна озабоченность редактора...
мы якись законы о привилегиях рыго-хуйлоимперцах пропустили?
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18.08.2021 19:05 Відповісти
Всплеск 90-х?
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18.08.2021 21:03 Відповісти
порошенко???( заметили яроша даже не вспоминают) (АБЫ НЕ СТРЕЛЯЛИ)(
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18.08.2021 21:16 Відповісти
 
 