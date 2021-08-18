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Новини Політика України Справа Семенченка і Шевченка
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20 серпня суд розгляне апеляцію на арешт Семенченка: під будівлею суду відбудеться акція на підтримку екснардепа

Новини Цензор.НЕТ Політика України

20 серпня суд розгляне апеляцію на арешт Семенченка: під будівлею суду відбудеться акція на підтримку екснардепа

20 серпня Апеляційний суд м. Києва розглядатиме скаргу на запобіжний захід екснардепу Семену Семенченку у вигляді тримання під вартою.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці екснардепа Семена Семенченка, передає Цензор.НЕТ.

"Справа Семена Семенченка є прикладом фабрикування звинувачень, які використовують проти "незручних" для влади лідерів громадської думки. На Семена та його родину тиснуть. Забороняють побачення та погрожують, що не привозитимуть його в суд, а засідання будуть у форматі відеоконференції. Ми проти тиску СБУ та вказівок "зверху"! Ми за законність та Верховенство права в Україні! Зараз нам потрібно об’єднатися заради спільної мети - ухвалення судом справедливих та законних рішень! Запрошую Вас прийти 20 серпня о 10:30 під Апеляційний суд м. Києва підтримати Семена Семенченка і на власні очі побачити як працює суд в Україні!" - йдеться в повідомленні

Дивіться також: Суд переніс на 20 серпня розгляд апеляції на арешт Семенченка: під будівлею суду відбулася акція на підтримку екснардепа. ФОТОрепортаж

20 серпня суд розгляне апеляцію на арешт Семенченка: під будівлею суду відбудеться акція на підтримку екснардепа 01
20 серпня суд розгляне апеляцію на арешт Семенченка: під будівлею суду відбудеться акція на підтримку екснардепа 02

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
та всем на срать на гришина 20 августа суд рассмотрит апелляцию на арест Семенченко: под зданием суда пройдет акция в поддержку экс-нардепа - Цензор.НЕТ 1204
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18.08.2021 12:58
+8
Смєтуни вперед ,на амбразури !!!)))
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18.08.2021 13:04
+7
Чо не ужели за Насиння кто-то прийдет митинговать? 🤣🤣🤣.
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18.08.2021 12:58
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Чо не ужели за Насиння кто-то прийдет митинговать? 🤣🤣🤣.
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18.08.2021 12:58 Відповісти
Єдина політсила, що виходить на мітинги -Накорпус. ПРихильники інших політпроектів мітингують на дивані.
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18.08.2021 13:16 Відповісти
Не обманюй.
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18.08.2021 13:27 Відповісти
Рух опору - громадське обьєднання. Нібито так.?
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18.08.2021 13:39 Відповісти
Вірю ЗСУ. А ти вірь в нацкорпус
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18.08.2021 13:43 Відповісти
Розпочали про мітинги, а закінчили ЗСУ?
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18.08.2021 14:07 Відповісти
вибачся спершу за свої слова про те, що окрім нацкорпуса більше ніхто не виходить на протести, а потім поговоримо. в мене свої пріоритети.
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18.08.2021 14:10 Відповісти
Бідлєцкій ващє рєдкій мудак.

Вчера смотрел сюжет по "надзвычайным новынам", как его молодчики терроризируют предпринимателей...
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18.08.2021 13:30 Відповісти
Так вчора всі на Цензорі лише хвалили Нацкорпус. І дня не пройшло...
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18.08.2021 13:40 Відповісти
та всем на срать на гришина 20 августа суд рассмотрит апелляцию на арест Семенченко: под зданием суда пройдет акция в поддержку экс-нардепа - Цензор.НЕТ 1204
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18.08.2021 12:58 Відповісти
Смєтуни вперед ,на амбразури !!!)))
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18.08.2021 13:04 Відповісти
три тела прийдет семачки пощелкать?
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18.08.2021 13:20 Відповісти
насіння же 20 серпня суд розгляне апеляцію на арешт Семенченка: під будівлею суду відбудеться акція на підтримку екснардепа - Цензор.НЕТ 4301
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18.08.2021 13:31 Відповісти
Так кого все таки ж арештували? Костю Грішина кримінальника чи Семена Семенченка самозванця?
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18.08.2021 13:29 Відповісти
П-боты. Какие же вы гниды. Ну гнобил он вашего пороха. Так ведь в большинстве случаев за дело. А если когда и ошибался, то можно и простить. Все же Семенченко реальный патриот и АТОшник. Ну поймите же вы, что патриотом может быть не только сторонник ЕС и Порошенко.
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18.08.2021 13:31 Відповісти
В них нетерпимість до інакодумців як в більшовиків - хто не зними, той проти них ( страшний ворог України).
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18.08.2021 13:43 Відповісти
Та скільки їх є тих "порохоботів" ...
Прихильників Грішина ж набагато більше.
Вийдіть і захистіть його від тих, кого ви разом із Грішиним привели до влади.
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18.08.2021 13:49 Відповісти
Алла, да я не сторонник Пороха. Я за Тимошенко, т.к. считаю, что она бы лучше справилась с имеющимися у страны проблемами. Но и к Порошенко отношение нормальное. Все то, что ему инкриминируют я делю на два. Потому что знаю, как обливали и обливают грязью Тимошенко, лишь бы сбить ее рейтинг. Так же и с Порохом. Я раньше нервничал, когда читал эти манафортовские байки о Тимошенко. Сейчас не обращаю внимания - политика есть политика и никуда от этого не денешься. Все топят друг-друга как могут.
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18.08.2021 14:03 Відповісти
А щодо Грішина?
Де його палкі прихильники-смєтуни, чому не виходять на його захист?
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18.08.2021 14:07 Відповісти
Не знаю, Алла. Я не палкий прихильник. Але розумию, що в буцигарню его посадили зовсим не за те, що ему инкриминують.
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18.08.2021 14:14 Відповісти
Система ізолює тих, хто для неї небезпечний і не чіпає тих, хто для неї корисний, навіть зрадників, вбивць та корупціонерів.
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18.08.2021 13:36 Відповісти
"Справа Семенченка" є прикладом фабрикації звинувачень.
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18.08.2021 13:46 Відповісти
Далеко не перший приклад.
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18.08.2021 16:14 Відповісти
О, еще один "лидер мнений": жирная альона-альона и аферист костя гришин)))
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19.08.2021 00:55 Відповісти
 
 