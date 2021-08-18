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Новини Події Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) МЗС (3560) літак (2003) евакуація (1928) Ніколенко (154)

Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко

Новини Цензор.НЕТ Події

Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко

В аеропорту Кабула стоїть український літак для евакуації громадян. Ще один сьогодні вилетить до Афганістану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив РБК-Україна речник МЗС України Олег Ніколенко.

Афганістан хочуть залишити понад 150 громадян України, повідомив Ніколенко.

"Відпрацьовуємо два плани: вивезення громадян на літаку, який вже в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів сьогодні з Києва", - сказав він.

За його словами, є безпосередні три завдання, які зараз вирішують українські дипломати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відому режисерку Карімі евакуйовано з Афганістану в Україну, - Єрмак. ФОТО

"Евакуація почнеться, як тільки будуть вирішені ці питання. Ми сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом", - підкреслив спікер.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Это что наши Роксоланы которые повыходили там замуж чтоле? Пусть теперь талибов обслуживают. А какая разница? Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 9589
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18.08.2021 13:11
+10
Я б на месте руководства страны так бы не рисковал, а то мало ли Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 2431
Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 6564
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18.08.2021 13:13
+8
нафига? если тот, первый, из Кабула, не может вылететь?
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18.08.2021 13:12
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Это что наши Роксоланы которые повыходили там замуж чтоле? Пусть теперь талибов обслуживают. А какая разница? Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 9589
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18.08.2021 13:11 Відповісти
наші, не наші какая разница. когось привезуть, зараз так модно
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18.08.2021 13:24 Відповісти
Головне, щоб з не собачкою.
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18.08.2021 13:45 Відповісти
Собачка вже не котирується! З вівцями привезуть😂
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18.08.2021 13:53 Відповісти
нафига? если тот, первый, из Кабула, не может вылететь?
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18.08.2021 13:12 Відповісти
Я б на месте руководства страны так бы не рисковал, а то мало ли Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 2431
Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 6564
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18.08.2021 13:13 Відповісти
Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 1198
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18.08.2021 13:15 Відповісти
Что за кино?
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18.08.2021 13:28 Відповісти
"Гарольд и Кумар: Побег из Гуантанамо"
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18.08.2021 13:33 Відповісти
сенк, смотрю.
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18.08.2021 14:08 Відповісти
Талибанцы расстреляли группу женщин прямо в айропорту сообщает Ассошиэйтэд Пресс
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18.08.2021 13:15 Відповісти
А что? Харчеваться же где-то нада, а эти не захотели борЩИ варить, вот и результат...
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18.08.2021 13:16 Відповісти
Не просто так, а потому что ходили без паранджи. И это нормально, ну, по крайней мере с точки зрения талибов, они не совершили ничего неправильного. Слово "незаконное" в данном случае неприменимо, талибы отрицают необходимость светских законов. Всё, что нужно, уже написано в Коране.
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18.08.2021 13:44 Відповісти
Любитель кровищи и кишочек в прямом эфире?
Ты вообще в курсе, что в цивилизованном мире такое вообще не показывают?
И почему сразу "фейк", ты не веришь, что талибы такое делают или могут делать?
Почему?
В Коране написано, что женщин без паранджи надо забивать камнями, почему истинно верующие не могут делать то, что написано в их священной книге?
Ты в курсе, кто такие салафиты и их роль в Талибане?
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18.08.2021 13:55 Відповісти
Ну, вера - дело такое, кто во что верит, всякое бывает. Я вот вообще в Летающего Макаронного Монстра верую, и ничего, до сих пор живой. А то, что талибы фоткаются на фоне развешенных по улицам тел, тебе, конечно ничего не доказывает, это так, просто были декорации для фильмов.
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18.08.2021 14:04 Відповісти
А что должен был сказать Госдеп и должен ли вообще что-то говорить? Ты путаешь СМИ и МИД страны. А СМИ и не молчали. Ни в том, ни в этом случае. Так в чем разница, что там ты веришь, а здесь - нет?
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18.08.2021 14:10 Відповісти
Кажется, кто-то ошибся адресом. Я вовсе не поборник абстрактной "справедливости". Каждый народ живет, как считает нужным жить. Это решение афганцев, что шариат им ближе и роднее светского государства. Почему я им что-то должен говорить? Они в своем праве делать, что угодно, в том числе забивать женщин камнями, развешивать неугодных на фонарных столбах и отрезать носы девочкам, которые посмели учиться в школе. Как и ливийцам, саудитам, персам и всем прочим. Их страна, их правила. И отвечать за действия МИДа, тем более ещё и не своей страны, я не буду, это их проблемы. Обращайтесь с запросов в соответствующее посольство, пусть они дадут пояснение.
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18.08.2021 14:27 Відповісти
Шариат? Погугли "Уголовный кодекс Катара". Там, безусловно, есть сильное влияние ислама, но это светский закон, а не дословное прочтение книги тысячелетней давности. Если для тебя в этом нет никакой разницы, то мне тебя просто жаль.
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18.08.2021 14:19 Відповісти
Вам доведеться чекати поки Мустафа-Мусі Найєм завершить журналістське розслідування цього розстрілу.
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18.08.2021 14:09 Відповісти
Так они ж сильные и независимые, ничем не хуже мужчин. Почему не постреляли талибов во имя идей феменизма?
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18.08.2021 14:29 Відповісти
скоро третий борт вышлю - эвакуировать пилотов первых двух самолетов
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18.08.2021 13:15 Відповісти
это типо как чел полез в выгребную яму, угарел там, а потом угарели и остальные челы, которые его спасали?
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18.08.2021 13:22 Відповісти
А что делали украинцы а Афгане?Возможно их выгоднее просто тострелить?
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18.08.2021 13:15 Відповісти
Мне вот другое интересно: Рашка на из всех своих утюгов трубит, что в Афгане застряло пара десятков украинских военный, что их типа бросили....Особого смысла им про это пи*деть, я не вижу (хоть пи*дуны они знатные), но зная Зеленского даже думаю что это правда! Если это не так, то должно было хотя бы опровержение нашего МО, что наших там или нет, или про них не забыли. Но опровержения тоже нет! Типичная зе-тишина в стиле "ничего не происходит"
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18.08.2021 13:25 Відповісти
Не уверен но это будет мое личное мнение.Украинцы тоже работают наемниками в разных странах мира и убивают за деньги.Вот по этому не пойму что делают в Афгане украинцы которых там быть не должно,а за ними еще и самолеты посылают и трындят на весь мир не говоря что эти уроды там делали.
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18.08.2021 13:42 Відповісти
Опровержение от МО давно прошло по всем СМИ, не надо тормозить. Там застряли наемники какой-то американской ЧВК, которые что-то там охраняли.
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18.08.2021 13:45 Відповісти
Если было опровержение то замечательно! Просто лично я его не видел и буду очень благодарен если ві мне его покажете например на оффициальном сайте МО https://www.mil.gov.ua/
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18.08.2021 14:18 Відповісти
Доходчиво.
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18.08.2021 17:56 Відповісти
Свою бестолковку отстрели...казламордый!
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18.08.2021 13:51 Відповісти
Дякую,тільки що на Тік-Тоці дивився якими нас бачать такі як ти.Так нас там показали воїнами,а ми такими і стали,із селян.А хто нас такими зробив як що не такі уроди як ти?
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18.08.2021 14:46 Відповісти
дешевка...ты свои голимые вбросы печатай на сруцких сайтах...пнх чмо козлокопытное
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18.08.2021 15:18 Відповісти
Мене аж розпинає від задоволення дивлячись як рветься твій пукан.Так можу тобі добавити,що українці за своїх загиблих побратимів зупиняться лише на Красній Площі.Ми не воювнича нація але ви уроди нас розлютили.Не буди лихо поки воно тихо.
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18.08.2021 15:34 Відповісти
Йолопе...ти дешевий провокатор...й видно що пишешь з методички...карочи кругом спам...
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18.08.2021 15:43 Відповісти
Дякую за таку високу оцінку.Та ти анатолій на відміну від мене тільки ,,номерний,,який за кожен висер на рахунок дістає ,,********,, а я виражаю свою думку.незалежну ні від держави ні від таких уродів як ти.
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18.08.2021 15:48 Відповісти
Полыхнул кацап...брехлобот...карочи меняй ник!!!
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18.08.2021 15:56 Відповісти
ВНЕЗАПНО так захотели, а два месяца перед этим что делали? клянцили динары или шо там, на улицах?
понятно шо кулебе надо выглядеть мужественным, за наш счет, но блин - давайте еще весь флот пошлем туда - в заливе подождет, пока Ми-шки будут раздолбаев вывозить - это будет гораздо эпичней)
а, где там эти братки - Синтол и Грызняк, или как там были советуны Авакова - тоже пусть прокатаются, с женами и выплодком, как тогда вроде в Катманду, или Таиланд?
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18.08.2021 13:15 Відповісти
та ладно "брат" так ехидничать, у вас Лавров вообще даже по природе обосрался на Крыму, а потом он раскрыл морду..... Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 6595
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18.08.2021 14:02 Відповісти
недавно, я по словам Даниленко скажу - приехал Ларвов на Крым и началось, а потом начал ржание.
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18.08.2021 14:09 Відповісти
ватник, ну ты понёл....( Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 2668 )
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18.08.2021 14:19 Відповісти
Пусть Джо, за свое бабло, свой про@б разгребает.....
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18.08.2021 13:25 Відповісти
РАБссия Сирию победила разов 5 судя по докладам ШойХу...Байден решил вопрос в Афгане за 5 минут....20 лет торчать в том говне Афганском не стоило и 1 доллара... Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 609
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18.08.2021 13:30 Відповісти
ХТО там залишився? І - ЧОМУ?
Бо часу для евакуації - було досить!?
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18.08.2021 13:34 Відповісти
давайте везите сюда побольше талибов ! а то там они уже не вмещаются !
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18.08.2021 13:34 Відповісти
Кстати Ангела Меркель вывела из Афгана своих солдат еще весной этого года...ни много ни мало а 3000 солдат и офицеров,американцев было всего 2 300 солдат...
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18.08.2021 13:35 Відповісти
Американских солдат там было 15 500 человек, это сейчас осталось 2 300. КБ Антонова заработал нехилых бабок Русланами на рейсах из Афгана.
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18.08.2021 13:49 Відповісти
Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 3702
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18.08.2021 13:45 Відповісти
В Украину из Афганистана была эвакуирована режиссер Сахра Карими, которая прославилась своими фильмами на весь мир. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил руководитель Офиса президента Украины А. Ермак на странице в Twitter. По его словам, Карими прибыла в Украину вместе со своей семьей.
Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 8325

...
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18.08.2021 13:49 Відповісти
А где она будет харчеваться? Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 1461 или мы с зебилами на пару заплатим с наших налогов?
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18.08.2021 13:53 Відповісти
Надеюсь у нее такая же маленькая семья как у Мустафы?
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18.08.2021 13:55 Відповісти
Глянул я фильмографию этой женщины. Чота творчество ее так себе, хотя кинокритик из меня так себе, так что Андрей Елдак сильно перегибает на счет ее славы на весь мир, читай ссыт в глаза зебилам Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 6384
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18.08.2021 13:56 Відповісти
Уринотерапия во всей красе. Просто ещё один, очередной сеанс.
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18.08.2021 14:00 Відповісти
Мустафа уже зам министра, теперь с новыми завезенными кадрами и до министра (культуры) к примеру один шаг.
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18.08.2021 14:02 Відповісти
А где Ткаченка тогда будет харчеваться? Вы не перегибайте с расспределением должностей Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 3745
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18.08.2021 14:03 Відповісти
К талибам отправим по обмену опытом.
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18.08.2021 14:07 Відповісти
Туда не мешало б отправить для обмена опытом представителей Минобороны
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18.08.2021 14:33 Відповісти
Потому что вы белый расист, сторонник патриархата и не понимаете высококультурных , проникнутых глубоким смыслом прогрессивного феминизма фильмов афганской режисерши .
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18.08.2021 19:41 Відповісти
В точку Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 4126
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18.08.2021 19:55 Відповісти
ессественно.... это для 153 наших не хватило места в частном самолете...а для генеральной директорисы государственной компании "Афганфильм" и режиссерши, фильмы которой знают по всему миру... и ее семьи нашлось....вот она корпоративная взаимопомощь
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18.08.2021 13:58 Відповісти
Семья из 30 человек ? Всех родственников забрали ?
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18.08.2021 19:39 Відповісти
У Вас сомнения в компетентности Андрюхи-синематографиста?
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18.08.2021 13:59 Відповісти
Третій борт за коксом?
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18.08.2021 14:02 Відповісти
Кокс растёт в другой части земного шара, за герычем)
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18.08.2021 14:32 Відповісти
Только не берите афганцев . Ох пожалеете потом если возьмете .
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18.08.2021 19:37 Відповісти
 
 