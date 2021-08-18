Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко

В аеропорту Кабула стоїть український літак для евакуації громадян. Ще один сьогодні вилетить до Афганістану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив РБК-Україна речник МЗС України Олег Ніколенко.

Афганістан хочуть залишити понад 150 громадян України, повідомив Ніколенко.

"Відпрацьовуємо два плани: вивезення громадян на літаку, який вже в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів сьогодні з Києва", - сказав він.

За його словами, є безпосередні три завдання, які зараз вирішують українські дипломати.

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"Евакуація почнеться, як тільки будуть вирішені ці питання. Ми сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом", - підкреслив спікер.