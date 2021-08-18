Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко
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В аеропорту Кабула стоїть український літак для евакуації громадян. Ще один сьогодні вилетить до Афганістану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив РБК-Україна речник МЗС України Олег Ніколенко.
Афганістан хочуть залишити понад 150 громадян України, повідомив Ніколенко.
"Відпрацьовуємо два плани: вивезення громадян на літаку, який вже в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів сьогодні з Києва", - сказав він.
За його словами, є безпосередні три завдання, які зараз вирішують українські дипломати.
"Евакуація почнеться, як тільки будуть вирішені ці питання. Ми сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом", - підкреслив спікер.
Топ коментарі
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.08.2021 13:11
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.08.2021 13:13
+8 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.08.2021 13:12
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Будь ласка, зачекайте...
Ты вообще в курсе, что в цивилизованном мире такое вообще не показывают?
И почему сразу "фейк", ты не веришь, что талибы такое делают или могут делать?
Почему?
В Коране написано, что женщин без паранджи надо забивать камнями, почему истинно верующие не могут делать то, что написано в их священной книге?
Ты в курсе, кто такие салафиты и их роль в Талибане?
понятно шо кулебе надо выглядеть мужественным, за наш счет, но блин - давайте еще весь флот пошлем туда - в заливе подождет, пока Ми-шки будут раздолбаев вывозить - это будет гораздо эпичней)
а, где там эти братки - Синтол и Грызняк, или как там были советуны Авакова - тоже пусть прокатаются, с женами и выплодком, как тогда вроде в Катманду, или Таиланд?
Бо часу для евакуації - було досить!?
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