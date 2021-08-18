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"Слуга народу" Кравчук про можливе звільнення міністра Чернишова: На позачерговій сесії Ради кадрові питання розглядати неможливо

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розгляд кадрових питань у серпні на позачерговій сесії неможливо, заявляє заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Процедура скликання позачергової сесії трохи складніша, ніж засідання. Просто так додати питання не можна. Необхідні або лист президента, або 150 підписів народних депутатів. Ні підписів не збирають під це (кадрове, – ред.) питання. І, наскільки я знаю, такого листа від президента теж немає", - сказала Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна" в середу, відповідаючи на запитання, чи можливе звільнення на позачерговій сесії міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кравчук, у таких випадках має засідати і профільний комітет, а це досить довга процедура.

"Крім цього, якщо відбуваються якісь звільнення в міністерствах, то логічно, щоб відразу було проголосовано призначення. Ба більше, немає жодних розмов про це міністерство. Тобто такий розвиток подій у серпні практично неможливий", - стверджує народний депутат.

Вона також додала, що "офіційного підтвердження немає щодо якихось кадрових питань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зібрано підписи за проведення 23 серпня позачергового засідання Ради. Буде проголосовано постанову щодо Кримської платформи, - Железняк

"І поки що я не бачила жодних заяв ні пана Чернишова, ні якоїсь позиції з боку Кабінету Міністрів", - сказала Кравчук.

Раніше в соціальних мережах з'явилися повідомлення, зокрема і народних депутатів, що на позачерговій сесії 23 серпня, крім розгляду питань "Кримської платформи" і Великого Герба, мають намір звільнити Чернишова та призначити його головою Київської міської державної адміністрації.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергову сесію 23 серпня о 16:00 за ініціативи 156 народних депутатів, на якій розглянуть звернення до ООН, ПАСЄ, парламентських асамблей міжнародних організацій, урядів і парламентів іноземних держав про посилення міжнародного співробітництва в рамках "Кримської платформи" для протидії агресії Росії.

Президент Володимир Зеленський у вівторок також звернувся до Разумкова з ініціативою скликати позачергову сесію 23 серпня для розгляду законопроекту №5712 про Великий Державний Герб України.

Автор: Анастасія Потіха
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ой...к слову...как там дед Кравчук? что-то о нем не слыхать...
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18.08.2021 13:18 Відповісти
Давал интервью из под ШВЛ недели две назад, но нарасказывал много. Цензор его целый день тут цитировал "Слуга народа" Кравчук о возможном увольнении министра Чернышова: На внеочередной сессии Рады кадровые вопросы рассматривать невозможно - Цензор.НЕТ 2063
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18.08.2021 13:19 Відповісти
две недели большой срок... (но одно точно - жив)
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18.08.2021 13:20 Відповісти








Arthur Kharytonov

@ArthurKei_UA

·21 ч

Ці люди представляли Україну на перемовинах з конгресом США щодо безпеки та оборони. Я сподіваюся, вам так само соромно, як мені.
"Слуга народу" Кравчук про можливе звільнення міністра Чернишова: На позачерговій сесії Ради кадрові питання розглядати неможливо - Цензор.НЕТ 5563
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18.08.2021 13:38 Відповісти
"Слуга народа" )))) лакеи урода
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18.08.2021 13:57 Відповісти
Від зміни місць доданків ,сума все одно не зміниться !!! Яке має значення прізвище наступної кремлівської гниди ???)))
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18.08.2021 13:44 Відповісти
для Зе та його новіх літц "нет ничего невозможного", адже до них нічого не було і тепер вони будують Україну з "0", але чомусь весь час бабраються в мінусах
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18.08.2021 13:46 Відповісти
 
 