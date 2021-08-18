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Печерський суд заарештував одного з нападників на фотожурналіста Кужельного в Києві, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Печерський суд заарештував одного з нападників на фотожурналіста Кужельного в Києві, - прокуратура

Сьогодні, 18 серпня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для одного з нападників на фотожурналіста видання "Букви" Олександра Кужельного.

Підозрюваного заарештували, відправивши на 60 діб у СІЗО. Про це повідомляє прессекретарка прокуратури міста Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 жовтня 2021 року включно, без альтернативи застави", - додала Максимець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Журналісти пікетують МВС: "Вимагаємо реального покарання для тих, хто перешкоджає роботі". ФОТОрепортаж (оновлено)

Нагадаємо, 14 серпня під Офісом Президента відбувалася акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували сутички із силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників у центрі Києва поблизу Офісу Президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста. Того ж дня зловмисників ідентифікували, вони попросили вибачення у медійника.

Глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом завдання тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.

Автор: Наталя Джума
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Ждем очередной митинг псевдопатриотов с требованием отпустить хероя.
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18.08.2021 13:35 Відповісти
Ну і добре. Щоб інша наволоч бачила, що на проукраїнських журналістів нападати не слід
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18.08.2021 13:42 Відповісти
так на любых нельзя
а то даже если бы Скарабееву сломали пополам, то в Европе заверещал бы какой-то Орбан, а Меркель бы вспомнила Зелю и ее опять бы затрясло как пингвина при ледотрясении на станции Академик вернадский Печерський суд заарештував одного з нападників на фотожурналіста Кужельного в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6991
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18.08.2021 14:12 Відповісти
Надеюсь арестовали ту мразь которая согнувшегося журналиста ногой по голове ударила...
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18.08.2021 13:50 Відповісти
Патріоти були на роботі, працювали...фотограф був на роботі, працював. Це виробничий конфлікт !! - тоб то- приховане чи відкрите зіткнення індивідуальних або групових інтересів... А тут якась справа кримінальна. Треба звертатися до роботодавців!!...
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18.08.2021 14:05 Відповісти
Це була неадекватна дикість. Якби нападники були фізично міцні і важчими за вагою, то могли б вбити людину.
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18.08.2021 14:20 Відповісти
 
 