Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята

Пункти вакцинації проти COVID-19 мають працювати у вихідні і святкові дні безперебійно.

Про це сьогодні, відкриваючи засідання Кабміну, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб на вихідні і у святкові дні у людей була можливість вакцинуватися... Тож, як ми і обговорювали з міністром охорони здоров'я, на вихідних і у святкові дні пункти вакцинації мають працювати безперебійно", - наголосив Шмигаль.

"Ми закликаємо місцеву владу також активізувати свою роботу", - додав він.

За словами прем'єра, нині Україна вийшла на 1 млн щеплень проти COVID-19 щотижня.

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