Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Пункти вакцинації проти COVID-19 мають працювати у вихідні і святкові дні безперебійно.
Про це сьогодні, відкриваючи засідання Кабміну, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Важливо, щоб на вихідні і у святкові дні у людей була можливість вакцинуватися... Тож, як ми і обговорювали з міністром охорони здоров'я, на вихідних і у святкові дні пункти вакцинації мають працювати безперебійно", - наголосив Шмигаль.
"Ми закликаємо місцеву владу також активізувати свою роботу", - додав він.
За словами прем'єра, нині Україна вийшла на 1 млн щеплень проти COVID-19 щотижня.
Топ коментарі
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.08.2021 13:35
+3 саша паламарчук
показати весь коментар18.08.2021 13:38
+3 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.08.2021 13:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
///
В Киеве на два дня приостанавливают вакцинацию украинцев против коронавирусной инфекции - это связано с празднованием Дня Независимости, 24 августа.
Как сообщают в столичной городской государственной администрации, пункты вакцинации в медицинских учреждениях, а также Центры массовой вакцинации не будут работать в понедельник, 23 августа, и во вторник, 24 августа.
«Предлагаем киевлянам, в первую очередь тем, кто в эти даты должен пройти ревакцинацию, привиться второй дозой ранее (21−22 августа) или начиная с 25 августа», - добавили в КГГА
Детский сад...
Иду мимо пункта вакцинации,наблюдаю очередь в виде толпы в 30 человек.И почти все без масок.
По их логике,если они боятся барановируса и поэтому пришли ужалиться,должны быть в масках.Но большинство их не одело.Почему?
https://www.youtube.com/watch?v=5C7a20nEhg4
Если хотите знать мнение настоящего опытного вирусолога,вам сюда по ссылке: Кому можно не вакцинироваться - ответ специалиста!
ПАНДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР Теория заразных болезней и её криминальная история Лекция