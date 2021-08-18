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Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята

Пункти вакцинації проти COVID-19 мають працювати у вихідні і святкові дні безперебійно.

Про це сьогодні, відкриваючи засідання Кабміну, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб на вихідні і у святкові дні у людей була можливість вакцинуватися... Тож, як ми і обговорювали з міністром охорони здоров'я, на вихідних і у святкові дні пункти вакцинації мають працювати безперебійно", - наголосив Шмигаль.

"Ми закликаємо місцеву владу також активізувати свою роботу", - додав він.

За словами прем'єра, нині Україна вийшла на 1 млн щеплень проти COVID-19 щотижня.

Також читайте: Відзавтра жителі Києва зможуть вакцинуватися проти COVID-19 в автобусі на Оболоні

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Шмыгаль требует, чтобы пункты вакцинации от коронавируса работали на выходные и в праздники - Цензор.НЕТ 7218
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18.08.2021 13:35
+3
Ось бачиш, всі підтримують програму призедента! І за гаражами вакцинуються, і в нічних клубах!
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18.08.2021 13:38
+3
ну так...який преЗЕ така і вакциніція )))
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18.08.2021 13:44
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Шмыгаль требует, чтобы пункты вакцинации от коронавируса работали на выходные и в праздники - Цензор.НЕТ 7218
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18.08.2021 13:35 Відповісти
Ось бачиш, всі підтримують програму призедента! І за гаражами вакцинуються, і в нічних клубах!
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18.08.2021 13:38 Відповісти
ну так...який преЗЕ така і вакциніція )))
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18.08.2021 13:44 Відповісти
Так зэбараны вообще не вакцинируются. И это прекрасно,

Шмыгаль требует, чтобы пункты вакцинации от коронавируса работали на выходные и в праздники - Цензор.НЕТ 9875
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18.08.2021 13:47 Відповісти
шо...и розыгрыш билетов на концерт для тех хто ширанется до среды не помог ? )))))
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18.08.2021 13:54 Відповісти
Я ж и кажу - это прекрасно! А люди и так вакцинировались, без всех этих фантиков.
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18.08.2021 13:56 Відповісти
ой...как жеж так...
///
В Киеве на два дня приостанавливают вакцинацию украинцев против коронавирусной инфекции - это связано с празднованием Дня Независимости, 24 августа.
Как сообщают в столичной городской государственной администрации, пункты вакцинации в медицинских учреждениях, а также Центры массовой вакцинации не будут работать в понедельник, 23 августа, и во вторник, 24 августа.
«Предлагаем киевлянам, в первую очередь тем, кто в эти даты должен пройти ревакцинацию, привиться второй дозой ранее (21−22 августа) или начиная с 25 августа», - добавили в КГГА
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18.08.2021 13:43 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Шмыгаль требует, чтобы пункты вакцинации от коронавируса работали на выходные и в праздники - Цензор.НЕТ 7945
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18.08.2021 13:46 Відповісти
Как только тема про барановирус и сразу появляешься ты.Палишься…
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18.08.2021 14:00 Відповісти
Так я и обращаюсь к зэбаранам и пiд-рашкам. А ты откликнулся Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята - Цензор.НЕТ 1373
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18.08.2021 14:02 Відповісти
Мимо,пропагандист смертельного ширева.Я никогда не поддерживал Зелю и не являюсь кацапом.
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18.08.2021 14:18 Відповісти
А что ж тогда откликнулся? Значит ты воспринял это обращение на свой счет, так что не оправдывайся Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята - Цензор.НЕТ 6097
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18.08.2021 14:19 Відповісти
Значит ты воспринял это обращение на свой счет, так что не оправдывайся .

Детский сад...
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18.08.2021 20:16 Відповісти
Я ж и кажу - ведешь себя, как дитё.
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18.08.2021 20:26 Відповісти
Чому вони не ходять по трудових колективах . До циганів же ходили . Хіба українці менше платять в бюджет України ніж цигани ? Це ж дискримінація всіх платників податків .
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18.08.2021 13:58 Відповісти
Кстати кто мне обьяснит логику вакцинаторов?
Иду мимо пункта вакцинации,наблюдаю очередь в виде толпы в 30 человек.И почти все без масок.
По их логике,если они боятся барановируса и поэтому пришли ужалиться,должны быть в масках.Но большинство их не одело.Почему? Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята - Цензор.НЕТ 9282
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18.08.2021 14:06 Відповісти
А почему ты тут спрашиваешь, а не у той очереди? Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята - Цензор.НЕТ 4757
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18.08.2021 14:20 Відповісти
Я уже спрашивал,они только глазами клипали в ответ. Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята - Цензор.НЕТ 800
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18.08.2021 20:05 Відповісти
А тут тебе в этом чем помогут?
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18.08.2021 20:16 Відповісти
Без масок то переболевшие. Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята - Цензор.НЕТ 9577
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18.08.2021 14:45 Відповісти
Посмотрите это интервью, может согласитесь (или не согласитесь) с мнением специалиста
https://www.youtube.com/watch?v=5C7a20nEhg4
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18.08.2021 16:11 Відповісти
Я как только услышал,что она мягенько так ратует за вакцинацию,сразу перестал её слушать.Во первых она куплена или запугана,как и все остальные,которые волают про вакцинацию.Во вторых она не вирусолог.
Если хотите знать мнение настоящего опытного вирусолога,вам сюда по ссылке: Кому можно не вакцинироваться - ответ специалиста!
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18.08.2021 20:29 Відповісти
Спасибо, я посмотрю.
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18.08.2021 21:17 Відповісти
Так же советую посмотреть и другие её интервью.Их много на Ютубе.
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18.08.2021 20:30 Відповісти
Кстати,если хотите усилить свои знания в вирусологии,советую к просмотру документальный фильм о вирусологах мошенниках,трудами которых до сих пор пользуются в медицине.
ПАНДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР Теория заразных болезней и её криминальная история Лекция
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18.08.2021 20:35 Відповісти
Підтримую! Давно пора це зробити.
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18.08.2021 14:27 Відповісти
 
 