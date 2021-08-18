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Афганістан (450) США (14488) Трамп (3131)

Трамп заявив, що США ніколи не були так принижені, як в Афганістані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп заявив, що США ніколи не були так принижені, як в Афганістані

Експрезидент США Дональд Трамп назвав операцію з виведення американських військ з Кабула найгірше організованою за всю світову історію, засудивши дії Білого дому щодо Афганістану, назвавши їх ганебними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Це жахливий час для нашої країни. Не думаю, щоб за всі роки США були настільки принижені. Не знаю, як це назвати – воєнна поразка чи психологічна поразка - але ніколи нічого подібного події в Афганістані не було", - сказав Трамп.

Він назвав неорганізованість американців при виведенні військ з Афганістану "дитячою грою".

"Мабуть, у світовій історії ще не було операції з виведення військ, організованої настільки погано", - підкреслив Трамп.

Криза в Афганістані, як прогнозує експрезидент, буде негативно впливати на міжнародні відносини США протягом десятиліть.

"Китайці глузують з нас, спостерігаючи за тим, що відбувається", - сказав Трамп.

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На його думку, ситуація, що складається в Афганістані, може призвести до того, що американці, які залишаються в близькосхідній країні,  можуть стати заручниками талібів.

"Ми маємо справу з тисячами і тисячами американців та інших людей, що опинилися в скрутному і просто небезпечному становищі", - зазначив він.

Трамп розповів, що з ним зв'язувався сенатор Том Коттон, якому пишуть сотні американців, "які потрапили в пастку" в Кабулі. Однак Держдепартамент, за словами експрезидента США, не робить конкретних дій, щоб визволити їх з країни: їм лише запропонували заповнити форму в інтернеті і чекати дзвінка від американської влади.

Трамп заявив, що за його інформацією, від 11 до 40 тис. осіб, які бажають покинути Афганістан, можуть опинитися в заручниках у бойовиків.

"У нас там 40 тис. американців, не рахуючи тих людей, які допомагали США в Афганістані. Ми ніколи не стикалися з подібною ситуацією. Мінімум 11 тис. потенційних заручників, а може бути і 40 тис. Ніхто точно не знає, як їх там багато", - пояснив він.

Експрезидент розповів, що з жахом дивився репортажі з Кабула, коли афганці намагалися зачепитися за американський літак, що злітає. За словами Трампа, ці кадри не йдуть ні в яке порівняння з евакуацією персоналу США з в'єтнамського Сайгона в 1975 році.

"Я дивився на цей гігантський літак, як люди хапаються за нього, намагаються полетіти з Афганістану через неймовірний страх. І вони падали з висоти 600 метрів. Це найбільше приниження, яке я коли-небудь відчував", - поділився колишній глава держави.

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Трамп заявив, що ніколи не довіряв уряду колишнього президента Афганістану Ашрафа Гані: той, за словами Трампа, жадав тільки грошей і "випити та поїсти" за рахунок іноземців. Це підтвердилося після повідомлень про втечу Гані з набитими грошима автомобілями.

Обстановка в Афганістані ускладнюється ще й тим, що Росія і Китай можуть отримати доступ до кинутої в Афганістані американської військової техніки, вважає Трамп.

"У нас там новітні танки і ракети. Я хотів забрати все військове устаткування, тому що був упевнений, що урядові війська не стануть битися з талібами. У нас там абсолютно нові вертольоти Blackhawk на мільярди доларів. Тепер доступ до них отримають Росія і Китай", - повідомив політик.

Він зазначив, що витрати США на операцію в Афганістані можна порівняти з військовим бюджетом Росії.

"Ми витрачали по $ 42 млрд на рік. Подумайте тільки: $ 42 млрд. Наскільки я пам'ятаю, Росія витрачає $ 50 млрд на рік на всю армію, а ми $ 42 млрд тільки на Афганістан", - сказав експрезидент США, додавши, що натомість таких витрат Вашингтон не отримав нічого.

За даними Міноборони РФ військовий бюджет Російської Федерації в 2019 році  становить  близько $ 46 млрд.

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Нинішній президент США Джо Байден у квітні погодив виведення військ з Афганістану до 1 вересня. Активна фаза операції з виходу з країни почалася в липні - до початку минулого місяця 90% американців покинули Афганістан. Паралельно "Талібан" почав масовий наступ, захоплюючи одну провінцію за одною і беручи під контроль великі адміністративні центри.

Як повідомлялося, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+52
Так ти ж прийняв це рішення!
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18.08.2021 13:40
+35
ой трампуша угомонись. кто курдов сдал, которые, в отличие от афганцев, воевали за свою родину плечом к плечу с американцами? и не угорали по исламскому фундаментализму?
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18.08.2021 13:43
+20
трамп-ссуеная шестерка кремля.
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18.08.2021 13:48
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Трам же принимал решение по выводу войск, а Байден еще и продлил договор с мая по август если не ошибаюсь, получается Трамп этот клоун виновник этому а не Байден!
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18.08.2021 14:12 Відповісти
Ніколи США не була так принижена як при рудому фріку Трампу.
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18.08.2021 14:13 Відповісти
Больше всех Америку унижает Трамп Трамп заявив, що США ніколи не були так принижені, як в Афганістані - Цензор.НЕТ 1355
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18.08.2021 14:18 Відповісти
Байден выводит как может,а вот тем,кто направлял в афган денюшки и новое вооружение должно занятья эф би ай.
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18.08.2021 14:18 Відповісти
Дональду Фредовичу с Пётром Лексеичем хорошо бы создать транснациональную ассоциацию "За ребрендинг эксов" и вместе скулить на Луну.
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18.08.2021 14:21 Відповісти
Глядя на зескот завоеш и на луну.
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18.08.2021 14:25 Відповісти
Тоже ассоциация возникает, схожи)
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18.08.2021 14:41 Відповісти
А тебе - вступить в общество любителей анусов ***** и зели, и выть от счастья вместе с остальными из этого шалмана
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18.08.2021 20:59 Відповісти
Эх, трампуся! Ты лучше думай как тебе от налоговых проблем отмазаться !
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18.08.2021 14:22 Відповісти
Впечатляет ! А что-нибудь кроме этих двух великих произведений прочитано? Ну хотя-бы второй том Колобка ?
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18.08.2021 17:51 Відповісти
Колобку - не судьба!
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19.08.2021 17:14 Відповісти
Рыжий зебил оживился.
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18.08.2021 14:22 Відповісти
Піідсумовуємо дискусію. Маємо двох маразматиків Трампа і Джо. А Абамка взагалі сво... поза конкуренцією?
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18.08.2021 14:23 Відповісти
Покажите этому дятлу пару фильмов о войне во Вьетнаме.
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18.08.2021 14:26 Відповісти
Нам категорически не следует влезать в внутри американские разборки... А для любителей конспирологии стоит напомнить ,что история не знает сослагательного наклонения , потому не известно как бы организовали этот выход при республиканском руководстве. Сдается ,что причины не в партийной принадлежности ,а гораздо глубже.
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18.08.2021 14:37 Відповісти
Как говорят - *у победы много отцов а поражение всегда сирота* сейчас все шишки в Байдена будут лететь.
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18.08.2021 14:38 Відповісти
Возможно Джордж Буш- мл это был последний сильный президент Америки.
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18.08.2021 14:40 Відповісти
настал его звездный час...как это по-нашему, по-бразильски, обвинить во всех грехах тех, кто вынужден расхлебывать последствия его собственных неразумных и опрометчивых поступков..., да, воистину на стороне праведника - только одна правда, на стороне обманщика и манипулятора - тысячи вариантов лжи...
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18.08.2021 14:46 Відповісти
Яскравий взірець того,що татові гроші і вміння накрасти ще,не роблять з довбойоба людину.
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18.08.2021 14:50 Відповісти
"англичанка " трижды ломала зубы \1848 1887г 1919\ об первобытные племена афгана и были крайне раздосадованы двоечниками из сэсэссраки полезжих туда в 1979
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18.08.2021 14:57 Відповісти
_Президед байден - предатель США и работает на кремль, не важно по убеждению или по крайней тупости, важен сам факт.
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18.08.2021 15:02 Відповісти
Трумпуляшкин может позвонить другу вове кремлевскому. Тот с талибаном лучшие друзяки.
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18.08.2021 15:12 Відповісти
С вовой дружит дедушка Джо .
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18.08.2021 18:56 Відповісти
Послухаємо що про це каже сам Рудий ************:
I got a long great with President Putin. I liked him, he liked me.
Я чудово ладнав з ******. Він подобався мені, я подобався йому. © 20.04.2021
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18.08.2021 19:09 Відповісти
А мозги включить ? Никак не получаеться ? Дипломатия . Про ким чен ира говорилось тоже самое . Вопросы решались на пользу США и их союзников в отличии от деметивного Байдена слившего рашке все и вся .
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18.08.2021 19:21 Відповісти
Вопросы решались на пользу США и их союзников... ©
Трампушка, як відомо, пересрався з усіма союзниками США. Єдиним союзником для нього було ***** зі своєю паРашею. Щоби згадати це, потрібно увімкнути мозок. Але... Не можна увімкнути те, чого нема.
I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful. © Sen. Jeff Flake (AZ, Rep.)
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18.08.2021 19:38 Відповісти
Ни с кем он не переругался . А то что меркель и макрон визжали и не хотели платить за свою безопасность в Европе так это их пороблемы . Премьер Японии предлагал выдвинуть Трампа на нобелевскую по миру за успехи в переговорах с северными корейцами . Поляки собирались покупать американский газ и строить военную базу США на своей территории . Байден сдал всех и вся , назвал куйла убийцей , а потом согласился на все его требования по сп2 и даже остановил военную помощь Украине .
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18.08.2021 19:54 Відповісти
Ни с кем он не переругался .
- Це неможливо "продати" тим, хто ще пам'ятає, як воно насправді було при Рудому.
...а потом согласился на все его требования по сп2...
- "все его требования" - це вимоги *****? Ну так цього не було.
...и даже остановил военную помощь Украине .
- Як це робив Трамп у 2019 році? Насправді є відмінність: "Трампуша" зупиняв задля тиску на Зе щодо компромату на Байдена. А Байден відклав надання лише додаткового пакету у $100 млн., який збирались надати Україні навесні, коли паРаша почала "грати м'язами" біля наших кордонів. Відклав, бо напередодні зустрічі з Байденом ***** почало деескалацію.
Ну і дещо з минулого - як Рудий "горів бажанням" вводити санкції проти паРаші:

Трамп заявив, що США ніколи не були так принижені, як в Афганістані - Цензор.НЕТ 6878
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18.08.2021 20:36 Відповісти
КАКИЕ!!! вопросы решались в пользу США при Трампе. Трамп опустил США, а теперь лает.
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19.08.2021 13:01 Відповісти
Еге ж. Коли трампісти обмазували фекаліями коридори Білого Дому,-все було чинно-благородно.
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18.08.2021 15:12 Відповісти
Зачем тогда трамп шутит по поводу старческой деменции,если не помнит что говорил и делал недавно?
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18.08.2021 15:21 Відповісти
Затем что он прекрасно все помнит и отвечает на вопросы журналистов 2 часа без проблем и подготовки в то время как байден читает ответы на заготовленные вопросы журналистов с бумажки 10-15 минут.
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18.08.2021 18:59 Відповісти
Первая новость: «Кровавые террористы двинулись на Лашкаргах».
Вторая новость: «Исламистские варвары идут к Герату».
3): «Боевики вошли в Кандагар».
4): «Силы движения Талибан занял Мазари-Шариф».
5): «Поддержанные народом освободители приближаются к Баграму».
6): «Благословенные Пророком силы моджахедов ожидаются сегодня в своём верном Кабуле».
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18.08.2021 15:46 Відповісти
А тут і досі через Трампа вгомонитися не можуть? Відчувають люди потужну підтримку Байдена.
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18.08.2021 15:56 Відповісти
Рыжий, на дедушку Байдена без лопаты не наезжают.Где лопату орудие убийства потерял?
Деды воевали
Трамп заявив, що США ніколи не були так принижені, як в Афганістані - Цензор.НЕТ 5650 Трамп заявив, що США ніколи не були так принижені, як в Афганістані - Цензор.НЕТ 215
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18.08.2021 16:02 Відповісти
Наверное скабеевских передач насмотрелся дед😁😁😁😁
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18.08.2021 16:33 Відповісти
В Афганистане были всеи все
И всем талибы показали
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18.08.2021 16:42 Відповісти
Когось мене цей зрадний спіч нагадує..
Кого саме? Ще одного політичного невдаху, щоправда з України...
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18.08.2021 17:00 Відповісти
Рудий осідлав риторику Крембля і "друга Вови".
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18.08.2021 19:10 Відповісти
Трамп - дурачок типу зєлєнского.
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18.08.2021 21:30 Відповісти
Мабуть, що друг послідовного, потужного та миролюбного.
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18.08.2021 23:37 Відповісти
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