Трамп заявив, що США ніколи не були так принижені, як в Афганістані

Експрезидент США Дональд Трамп назвав операцію з виведення американських військ з Кабула найгірше організованою за всю світову історію, засудивши дії Білого дому щодо Афганістану, назвавши їх ганебними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Це жахливий час для нашої країни. Не думаю, щоб за всі роки США були настільки принижені. Не знаю, як це назвати – воєнна поразка чи психологічна поразка - але ніколи нічого подібного події в Афганістані не було", - сказав Трамп.

Він назвав неорганізованість американців при виведенні військ з Афганістану "дитячою грою".

"Мабуть, у світовій історії ще не було операції з виведення військ, організованої настільки погано", - підкреслив Трамп.

Криза в Афганістані, як прогнозує експрезидент, буде негативно впливати на міжнародні відносини США протягом десятиліть.

"Китайці глузують з нас, спостерігаючи за тим, що відбувається", - сказав Трамп.

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На його думку, ситуація, що складається в Афганістані, може призвести до того, що американці, які залишаються в близькосхідній країні, можуть стати заручниками талібів.

"Ми маємо справу з тисячами і тисячами американців та інших людей, що опинилися в скрутному і просто небезпечному становищі", - зазначив він.

Трамп розповів, що з ним зв'язувався сенатор Том Коттон, якому пишуть сотні американців, "які потрапили в пастку" в Кабулі. Однак Держдепартамент, за словами експрезидента США, не робить конкретних дій, щоб визволити їх з країни: їм лише запропонували заповнити форму в інтернеті і чекати дзвінка від американської влади.

Трамп заявив, що за його інформацією, від 11 до 40 тис. осіб, які бажають покинути Афганістан, можуть опинитися в заручниках у бойовиків.

"У нас там 40 тис. американців, не рахуючи тих людей, які допомагали США в Афганістані. Ми ніколи не стикалися з подібною ситуацією. Мінімум 11 тис. потенційних заручників, а може бути і 40 тис. Ніхто точно не знає, як їх там багато", - пояснив він.

Експрезидент розповів, що з жахом дивився репортажі з Кабула, коли афганці намагалися зачепитися за американський літак, що злітає. За словами Трампа, ці кадри не йдуть ні в яке порівняння з евакуацією персоналу США з в'єтнамського Сайгона в 1975 році.

"Я дивився на цей гігантський літак, як люди хапаються за нього, намагаються полетіти з Афганістану через неймовірний страх. І вони падали з висоти 600 метрів. Це найбільше приниження, яке я коли-небудь відчував", - поділився колишній глава держави.

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Трамп заявив, що ніколи не довіряв уряду колишнього президента Афганістану Ашрафа Гані: той, за словами Трампа, жадав тільки грошей і "випити та поїсти" за рахунок іноземців. Це підтвердилося після повідомлень про втечу Гані з набитими грошима автомобілями.

Обстановка в Афганістані ускладнюється ще й тим, що Росія і Китай можуть отримати доступ до кинутої в Афганістані американської військової техніки, вважає Трамп.

"У нас там новітні танки і ракети. Я хотів забрати все військове устаткування, тому що був упевнений, що урядові війська не стануть битися з талібами. У нас там абсолютно нові вертольоти Blackhawk на мільярди доларів. Тепер доступ до них отримають Росія і Китай", - повідомив політик.

Він зазначив, що витрати США на операцію в Афганістані можна порівняти з військовим бюджетом Росії.

"Ми витрачали по $ 42 млрд на рік. Подумайте тільки: $ 42 млрд. Наскільки я пам'ятаю, Росія витрачає $ 50 млрд на рік на всю армію, а ми $ 42 млрд тільки на Афганістан", - сказав експрезидент США, додавши, що натомість таких витрат Вашингтон не отримав нічого.

За даними Міноборони РФ військовий бюджет Російської Федерації в 2019 році становить близько $ 46 млрд.

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Нинішній президент США Джо Байден у квітні погодив виведення військ з Афганістану до 1 вересня. Активна фаза операції з виходу з країни почалася в липні - до початку минулого місяця 90% американців покинули Афганістан. Паралельно "Талібан" почав масовий наступ, захоплюючи одну провінцію за одною і беручи під контроль великі адміністративні центри.

Як повідомлялося, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.