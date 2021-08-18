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Мешканку Золотого-4 поранено внаслідок вчорашнього вечірнього обстрілу з боку найманців РФ, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Мешканку Золотого-4 поранено внаслідок вчорашнього вечірнього обстрілу з боку найманців РФ, - Гайдай

Населені пункти Луганщини, розташовані поблизу лінії розмежування, зазнали ще п'ять тривалих обстрілів упродовж минулої доби, в результаті обстрілу в Золотому-4 поранено жінку.

Про це заявив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОблВЦА.

"Ворог продовжує підступно обстрілювати підконтрольні українській владі території. Останнім часом дедалі частіше страждають мирні жителі та їхні помешкання. 17 серпня російсько-окупаційні війська поранили жінку із Золотого-4, яка потрапила до лікарні. Навіть не уявляю, як у такій небезпеці через два тижні нашим дітям йти до школи?! В яких умовах небезпеки їм доведеться навчатися?" – наголосив Гайдай.

За його словами, вчора ввечері з боку Золотого-5, розташованого на непідконтрольній території, здійснено обстріли позицій ЗСУ і населених пунктів з мінометів і протитанкових гранатометів.

Унаслідок цього жителька Золотого-4 1973 року народження, яка проживає на вул. Перша Вільна, зазнала мінно-вибухової травми, множинних уламкових поранень лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 11 порушень "тиші", зокрема перетин лінії розмежування ворожим БПЛА "Орлан-10"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
При першому пострілі ВСУ повернеться на свої позиції (нелох 42, Золоте-4)
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18.08.2021 14:07
+10
Октябрь 2019 года.

Гарант Зеленский:

"Была достигнута договоренность о начале разведения войск, всех поздравляю с началом, в Петровском и Золотом.
Хочу успокоить местное население: я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность."

https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-anonsiroval-razvedenie-voysk-esche-na-dvuh-uchastkah
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18.08.2021 14:14
+9
Мало войска отвели, нужно до Днепра.
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18.08.2021 14:10
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Ничего, до свадьбы заживет Жительница Золотого-4 ранена в результате вчерашнего вечернего обстрела со стороны наемников РФ, - Гайдай - Цензор.НЕТ 3678
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18.08.2021 14:02 Відповісти
Потерпите миленькие не до вас, ценные кадры с Афгана вывозим.
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18.08.2021 14:04 Відповісти
Нада проста прекратить стрелять...
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18.08.2021 14:06 Відповісти
Мало войска отвели, нужно до Днепра.
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18.08.2021 14:10 Відповісти
При першому пострілі ВСУ повернеться на свої позиції (нелох 42, Золоте-4)
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18.08.2021 14:07 Відповісти
Октябрь 2019 года.

Гарант Зеленский:

"Была достигнута договоренность о начале разведения войск, всех поздравляю с началом, в Петровском и Золотом.
Хочу успокоить местное население: я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность."

https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-anonsiroval-razvedenie-voysk-esche-na-dvuh-uchastkah
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18.08.2021 14:14 Відповісти
Это фейк. Ведь клован прикащал отвести войска от Золотое-4. Миру-мир ..и не пи..те.))
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18.08.2021 14:16 Відповісти
как Золотого-4 ??? вы что там совсем?...этож лично прогарантированое преЗЕ перемирное перемирие и отвод наших войск (с обещанной возможностью вернуться в случае чего... и чего ж они не возвращаются??? еще тот случай не наступил? мало обстрелов? раненных?)
а потому что НИКАК не наказывают за каждодневные нарушения
а не наказанное зло БОРЗЕЕТ !!!
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18.08.2021 14:17 Відповісти
Мешканку Золотого-4 поранено внаслідок вчорашнього вечірнього обстрілу з боку найманців РФ, - Гайдай - Цензор.НЕТ 3239
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18.08.2021 14:39 Відповісти
Самое интересное что ни президент ни чиновники ни депутаты не несут ответственности за свои слова. Если что то с них спрос как с сумашедших, зато полномочия безграничны.
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18.08.2021 14:53 Відповісти
да есть уже рецепт, который спасет всех и каждого - надо просто перестать стрелять... и все будут сразу живы и здоровы..., не знаете как, спросите президента...
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18.08.2021 14:41 Відповісти
Надеюсь та бл**** которая просила ЗЕ убрать из Золотого ВСУ чтобы не правацировали *ихних мальчиков*?
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18.08.2021 14:52 Відповісти
Та чого там, може ще далі відвести своє військо від ЛР. ідійоти, замість того щоб звільняти крок за кроком свою землю від окупанті то ЗЕ! відвів військо, бо так захотелі жителі бамбаса, *****.... Як вже це все надоїло і коли це зілля закінчиться...
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18.08.2021 15:59 Відповісти
Якось більше хвилюють наші військові, дай, Боже, їм надійну охорону і спаси від бузувірів...
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18.08.2021 16:50 Відповісти
Доразводилось, чмо !
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18.08.2021 17:10 Відповісти
ЗЕ! некогда. У него праздник на носу. А ещё надо большой герб протолкнуть. Архиважная задача
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18.08.2021 19:09 Відповісти
 
 