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Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам

В Українському дитячому центрі (УДЦ) "Молода гвардія" в Одеській області стався спалах COVID-19. У 33 вихованців попередньо підтвердили інфікування штамом коронавірусу "Дельта".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров у коментарі Фактам ICTV. Щоб підтвердити діагноз, проби направили в Київську лабораторію.

Він зазначив, що говорити про стовідсоткове інфікування штамом "Дельта" наразі не можна. За попередніми дослідженнями, цей варіант виявили у 33 дітей, але варто дочекатися остаточних результатів.

"Робити висновки ще зарано, наразі ми не можемо казати точно. Це попередні, підкреслюю, попередні результати. Матеріали відправили до референс-лабораторії в місті Київ", – додав санлікар.

Тестувати дітей на штам "Дельта" збиралися ще 17 серпня. Але тоді хотіли робити вибіркове тестування тих вихованців, у яких крім експрес-тесту позитивним виявиться і ПЛР-тест на COVID-19.

Крім того, міська влада області збирається розвозити дітей з центру по домівках, але не всіх. Діти, які перебувають у таборі "Зоряний", де і стався спалах коронавірусу, разом з обслуговуючим персоналом, кухарями та технічними працівниками протягом 14 днів будуть на карантині.

А тих дітей, які не контактували з цим табором, відправлять додому. Їх обов’язково протестують на коронавірус для того, щоб упевнитися, що вони здорові.

"Діти, яких ми збираємося відправити додому, жили абсолютно в інших таборах, приміщеннях, з іншими столовими, ігровими зонами, не контактували з тими дітьми, які зараз хворіють. Весь табір, який заразився, перебуває в окремих приміщеннях, з окремим харчуванням. Вони будуть там 14 днів з моменту останнього виявлення хворого", – каже Гончаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ

За його словами, на території центру розгорнули медико-санітарну частину для госпіталізації дітей з легким перебігом хвороби і для тих, кому потрібна медична допомога на первинному етапі. Але щойно погіршується стан дитини, її терміново переводять у COVID-лікарню.

Нині на території міста Одеса є дві лікарні, у які можуть госпіталізувати дітей з COVID-19 для подальшого лікування. В обох є майже 200 місць.

"У таборі "Зоряний" зараз перебуває 494 дитини, тобто якщо ситуація погіршиться, місць у лікарнях для надання кваліфікованої медичної допомоги вистачить", – додав він.

Санлікар наголосив, що на місця здорових дітей, яких відвезуть додому, розселять інфікованих для зменшення контактування та мінімізації поширення хвороби.

Лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська також зазначила, що з епідемічного погляду, помістити увесь табір на карантин – це правильне рішення. Вони мають там перебувати до того моменту, поки не перестануть поширювати вірус.

Про спалах коронавірусу в одеському дитячому центрі стало відомо 16 серпня. Тоді інфікувалися 42 дитини та двоє працівників.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
"Молодая гвардия"
шёл 8 год войны... а у нас молодая сруская гвардия в Одессе
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18.08.2021 14:34
+12
до школы еще 2 недели, теперь у них будут антитела и они не заразят дома родителей, бабушек и дедушек. Так что это еще не самый плохой исход
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18.08.2021 14:21
+8
До 1 сентября чуть не дотянули, что бы на линейке поделиться с одноклассниками.
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18.08.2021 14:21
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дєтішкі ватніков сьєзділі на кацапію
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18.08.2021 14:19 Відповісти
Вася вы со справкой из дурдома или вас выплюнули а не родили как остальных? ваш комментарий показатель вашей недолугости какая кацапия вы "идиот" Одесса вообще то государство Украина ..
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18.08.2021 15:42 Відповісти
блин...оздоровились перед школой !!!
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18.08.2021 14:19 Відповісти
до школы еще 2 недели, теперь у них будут антитела и они не заразят дома родителей, бабушек и дедушек. Так что это еще не самый плохой исход
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18.08.2021 14:21 Відповісти
Вы считаете, что все заразны? это клиника, причем психиатрическая
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18.08.2021 22:17 Відповісти
До 1 сентября чуть не дотянули, что бы на линейке поделиться с одноклассниками.
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18.08.2021 14:21 Відповісти
Какой лагерь во время карантина? Какая бы зона не была карантин есть карантин. На бумаге у нас он есть а по сути его нет, зачем тогда писать бумажки которые ничего не значат.
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18.08.2021 14:33 Відповісти
Ні какой лагерь, а "молодая гвардія" ***********.
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18.08.2021 14:55 Відповісти
Ну так тогда нах все закрыть и сидеть по подвалам.карантин есть карантин
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18.08.2021 16:07 Відповісти
В Украине де-юре нет карантина. Карантина не может быть без оглашения чрезвычайного положения.
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18.08.2021 22:16 Відповісти
может недавно бабушка какого то молодого гвардуна бесновалась с гундяевцами, а теперь плачет - за шо фошисты заразили внучечка то, это Госдеп все и как там ее, обама или какой-то тоже расист, Пусин, памагиии.
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18.08.2021 14:34 Відповісти
"Молодая гвардия"
шёл 8 год войны... а у нас молодая сруская гвардия в Одессе
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18.08.2021 14:34 Відповісти
А чего не напишите, что 90% детей "болеют" без симптомов, а у остальных только сопли?
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18.08.2021 14:40 Відповісти
То что дети болеют легко это не новость.
Новость здесь в том, что они способны масово заражаться новым штаммом и соответствено его разносить.
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18.08.2021 14:53 Відповісти
Так не только дети способны массово заражаться, но в том числе и вакцинированные взрослые.
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18.08.2021 15:58 Відповісти
Паника должна держаться не на соплях.
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18.08.2021 14:58 Відповісти
"на территории центра развернули медико-санитарную часть для госпитализации детей с легким течением болезни"
Даже тут в новости написано, что собираются госпитализировать детей с лёгкой простудой.
Только совсем недалёкий не может понять, что это сделано для нагнетания паники, чтобы родители испугались и повели своих детей экспериментальным шмурдяком колоть.
В других странах это уже проходили.
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18.08.2021 15:57 Відповісти
По его словам, на территории центра развернули медико-санитарную часть для госпитализации детей с легким течением болезни и для тех, кому нужна медицинская помощь на первоначальном этапе. Но как только ухудшается состояние ребенка, его срочно переводят в COVID-больницу.Источник: https://censor.net/ru/n3283414

Тут неправильно употреблен медицинский термин. Помещение в медсанчасть на территории лагеря - это изоляция, а перемещение в стационарное медучреждение - это госпитализация.
А прививать ребенка вакциной, которой уже привились десятки миллионов людей или позволить ему болеть новым штаммом с неизвестными последствиями - выбирать родителям.
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18.08.2021 16:23 Відповісти
«Захворювання проходить у дітей в середній тяжкості, - из источника
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18.08.2021 16:32 Відповісти
При любом политическом режиме ,проблема безнадзорных детей у работающих родителей останется острой.И отправить их в лагерь -решение не худшее. Случай коллективного заражения - это результат наплевательского ,безответственного отношения к угрозам пандемии ! Не дураков надо слушать , а предпринимать жесткие предупредительные меры и тотальный контроль!
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18.08.2021 14:47 Відповісти
Ти наркоман?
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18.08.2021 16:10 Відповісти
Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта" - Цензор.НЕТ 375
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18.08.2021 14:49 Відповісти
Побільше кацапів на концерти Анни Хійок чи Ларьок пропускайте. А там ще з даунбасу наріду купа і всі вони спочатку раз 15 з'їздили на московію, а потім в Одесу. А чому не лікувати, грошей бюджетних вистачає, навіть на "велике крадівництво" ще зекономили.
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18.08.2021 14:54 Відповісти
У большинства нашего населения (не народа) отсутствует инстинкт САМОСОХРАНЕНИЯ !!!

Население, которое шастает по всему миру, подвергая себя и окружающих зарожению , во время пантомии и карантина заслуживают ПРЕЗРЕНИЯ и лечения за свой счёт а не за счёт
бюджета . Это касается отправления детей в массовые места.
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18.08.2021 15:00 Відповісти
у нас кто-то, кроме депутатов, лечится за счет бюджета? Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта" - Цензор.НЕТ 5570
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18.08.2021 22:14 Відповісти
Дозволи на "лікування" в батьків взяли? Чи просто готують дітей сидіти в "таборах"? Не уявляю, як це: захворіла дитина, а я не можу її забрати. Це ж не екстренний випадок. Ніхто і пальцем не може торкнутись дитини без дозволу батьків, тим більше - закривати її на якомусь карантині.
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18.08.2021 15:39 Відповісти
если бы у него была чума или эбола - вы бы тоже забрали?? Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта" - Цензор.НЕТ 8528
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18.08.2021 20:18 Відповісти
Авжеж. А зі шмарклями нехай ваші сидять з чужими людьми.
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18.08.2021 20:21 Відповісти
а если бы у тебя не было рук, ты бы эту ахинею носом или ногами набрал?
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18.08.2021 22:15 Відповісти
Сидять видатні епідеміолги - пташенята Мілованова за компом і фігачать свої прогнози. Вгадають, вимагатимуть визнання, ні - розсмокчуться мочки до наступної нагоди.
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18.08.2021 18:03 Відповісти
Хреново. Дельта способен вызвать тяжелые формы и у детей, в отличие от уханьского штамма. Скорейшего им выздоровления.
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18.08.2021 20:27 Відповісти
да нет никаких доказательств, что там дельта, а не бессимптомный свиной грипп Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта" - Цензор.НЕТ 5727
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18.08.2021 22:14 Відповісти
Как определено, что это дельта, сказочники хреновы? Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта" - Цензор.НЕТ 3013
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18.08.2021 22:13 Відповісти
Джерело https://www.reuters.com/article/factcheck-genomic-sequencing-idUSL1N2P91KW стверджує, що CDC в США перевіряє за допомогою геномного секвенування АЖ цілих 750 зразків на ТИЖДЕНЬ, що дає змогу визначити, з яким саме "штамом" мають справу. Ну додають, що там ще лабораторії від 2 до 15 тисяч секвенувань кожних сім днів можуть робити.

З іншого боку повідомляється, що останнім часом в штатах фіксується більше мільйона "нових випадків" щотижня. І що більшість цих випадків без сумніву спричинена "штамом дельта".

Тепер порівняйте, будь ласка, ці числа і спробуйте відповісти, як ці шахраї можуть робити висновки про те, який "штам" домінує?

"Ці дані отримані експертами. Ми повинні в них вірити."

Ага
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18.08.2021 22:37 Відповісти
Читать статью не пробовал?

Він зазначив, що говорити про стовідсоткове інфікування штамом "Дельта" наразі не можна. За попередніми дослідженнями, цей варіант виявили у 33 дітей, але варто дочекатися остаточних результатів.
"Робити висновки ще зарано, наразі ми не можемо казати точно. Це попередні, підкреслюю, попередні результати. Матеріали відправили до референс-лабораторії в місті Київ", - додав санлікар.Джерело: https://censor.net/ua/n3283414
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18.08.2021 23:21 Відповісти
А мій текст читати пробував? І яке там питання ставиться?
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18.08.2021 23:34 Відповісти
Дурне питання там ставиться. Бо секвенування потрібне для виявлення НОВИХ штамів. А для ідентифікації Дельти достатньо проведення ПЦР аналізу, в якому використовується праймер для Дельта-штаму. І я тобі це вже писав.
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19.08.2021 00:11 Відповісти
Мабуть, ти кращий знавець, ніж експерти CDC Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта" - Цензор.НЕТ 5971
https://www.reuters.com/article/factcheck-genomic-sequencing-idUSL1N2P91KW

Зовсім вже забрехався.
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19.08.2021 00:19 Відповісти
пцр-тест используется (якобы) для фиксирования сарс-ков-2 в общем, а потом уже секвенирование для определения штамма
ты даже не понимаешь сути того, что копипастишь

но даже это брехня, ибо до сих пор ни одним ученым не получен пурификат сарс-ков-2
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19.08.2021 10:04 Відповісти
За твоїм посиланням
The U.S. Centers of Disease Control and Prevention (CDC) and several experts explained to Reuters that increases in COVID-19 variants are detected by analysing samples of cases through a process called genomic sequencing.

переклад
Американські центри контролю та профілактики захворювань (CDC) та кілька експертів пояснили Reuters, що збільшення варіантів COVID-19 виявляється шляхом аналізу зразків випадків за допомогою процесу, який називається геномним секвенуванням.

Саме це я і писав раніше.
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19.08.2021 01:07 Відповісти
а где тут про "праймер дял дельта-штамма"? Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта" - Цензор.НЕТ 6441
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19.08.2021 10:04 Відповісти
Это подтверждение моей фразы "Бо секвенування потрібне для виявлення НОВИХ штамів. " 19.08.2021 00:11
Про праймер для дельта штамма мой пост выше. 19.08.2021 01:06
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19.08.2021 10:15 Відповісти
Питання в тому, як визначено, який штам "домінує".
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19.08.2021 10:22 Відповісти
А ви ще довше кордон з підорасією не закривайте... Ще й не те буде...
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18.08.2021 23:19 Відповісти
 
 