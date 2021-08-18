Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта"
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В Українському дитячому центрі (УДЦ) "Молода гвардія" в Одеській області стався спалах COVID-19. У 33 вихованців попередньо підтвердили інфікування штамом коронавірусу "Дельта".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров у коментарі Фактам ICTV. Щоб підтвердити діагноз, проби направили в Київську лабораторію.
Він зазначив, що говорити про стовідсоткове інфікування штамом "Дельта" наразі не можна. За попередніми дослідженнями, цей варіант виявили у 33 дітей, але варто дочекатися остаточних результатів.
"Робити висновки ще зарано, наразі ми не можемо казати точно. Це попередні, підкреслюю, попередні результати. Матеріали відправили до референс-лабораторії в місті Київ", – додав санлікар.
Тестувати дітей на штам "Дельта" збиралися ще 17 серпня. Але тоді хотіли робити вибіркове тестування тих вихованців, у яких крім експрес-тесту позитивним виявиться і ПЛР-тест на COVID-19.
Крім того, міська влада області збирається розвозити дітей з центру по домівках, але не всіх. Діти, які перебувають у таборі "Зоряний", де і стався спалах коронавірусу, разом з обслуговуючим персоналом, кухарями та технічними працівниками протягом 14 днів будуть на карантині.
А тих дітей, які не контактували з цим табором, відправлять додому. Їх обов’язково протестують на коронавірус для того, щоб упевнитися, що вони здорові.
"Діти, яких ми збираємося відправити додому, жили абсолютно в інших таборах, приміщеннях, з іншими столовими, ігровими зонами, не контактували з тими дітьми, які зараз хворіють. Весь табір, який заразився, перебуває в окремих приміщеннях, з окремим харчуванням. Вони будуть там 14 днів з моменту останнього виявлення хворого", – каже Гончаров.
За його словами, на території центру розгорнули медико-санітарну частину для госпіталізації дітей з легким перебігом хвороби і для тих, кому потрібна медична допомога на первинному етапі. Але щойно погіршується стан дитини, її терміново переводять у COVID-лікарню.
Нині на території міста Одеса є дві лікарні, у які можуть госпіталізувати дітей з COVID-19 для подальшого лікування. В обох є майже 200 місць.
"У таборі "Зоряний" зараз перебуває 494 дитини, тобто якщо ситуація погіршиться, місць у лікарнях для надання кваліфікованої медичної допомоги вистачить", – додав він.
Санлікар наголосив, що на місця здорових дітей, яких відвезуть додому, розселять інфікованих для зменшення контактування та мінімізації поширення хвороби.
Лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська також зазначила, що з епідемічного погляду, помістити увесь табір на карантин – це правильне рішення. Вони мають там перебувати до того моменту, поки не перестануть поширювати вірус.
Про спалах коронавірусу в одеському дитячому центрі стало відомо 16 серпня. Тоді інфікувалися 42 дитини та двоє працівників.
Будь ласка, зачекайте...
шёл 8 год войны... а у нас молодая сруская гвардия в Одессе
Новость здесь в том, что они способны масово заражаться новым штаммом и соответствено его разносить.
На території дитячого центру працюють три відокремлених табори «Сонячний», «Зоряний» і «Прибережний». Спалах корохнавірусу зафіксований у таборі «Зоряний», де відпочивають 494 дитини і працюють 60 вожатих. В нього окремий житловий корпус, їдальня та інші приміщення. Чотири дитини госпіталізовані в одну з одеських міських лікарень, ще 33 дитини проходять лікування на території, двоє з них зараз також готуються до госпіталізації.
«Захворювання проходить у дітей в середній тяжкості, а ті, що госпіталізовані, - в групі ризику. В них ожиріння і бронхіальна астма», - заявила директорка департаменту.
Даже тут в новости написано, что собираются госпитализировать детей с лёгкой простудой.
Только совсем недалёкий не может понять, что это сделано для нагнетания паники, чтобы родители испугались и повели своих детей экспериментальным шмурдяком колоть.
В других странах это уже проходили.
Тут неправильно употреблен медицинский термин. Помещение в медсанчасть на территории лагеря - это изоляция, а перемещение в стационарное медучреждение - это госпитализация.
А прививать ребенка вакциной, которой уже привились десятки миллионов людей или позволить ему болеть новым штаммом с неизвестными последствиями - выбирать родителям.
Население, которое шастает по всему миру, подвергая себя и окружающих зарожению , во время пантомии и карантина заслуживают ПРЕЗРЕНИЯ и лечения за свой счёт а не за счёт
бюджета . Это касается отправления детей в массовые места.
З іншого боку повідомляється, що останнім часом в штатах фіксується більше мільйона "нових випадків" щотижня. І що більшість цих випадків без сумніву спричинена "штамом дельта".
Тепер порівняйте, будь ласка, ці числа і спробуйте відповісти, як ці шахраї можуть робити висновки про те, який "штам" домінує?
"Ці дані отримані експертами. Ми повинні в них вірити."
Ага
Він зазначив, що говорити про стовідсоткове інфікування штамом "Дельта" наразі не можна. За попередніми дослідженнями, цей варіант виявили у 33 дітей, але варто дочекатися остаточних результатів.
"Робити висновки ще зарано, наразі ми не можемо казати точно. Це попередні, підкреслюю, попередні результати. Матеріали відправили до референс-лабораторії в місті Київ", - додав санлікар.Джерело: https://censor.net/ua/n3283414
https://www.reuters.com/article/factcheck-genomic-sequencing-idUSL1N2P91KW
Зовсім вже забрехався.
WHO Label: Delta
First Identified: India
A total of 1,983 genomes of SARS-CoV-2 lineage B.1.617.2 were analyzed. Oligonucleotide primer and probe sequences of the Biomeme SARS-CoV-2 multiplex assay Orf1ab gene target has 100% homology to 61.17% of the genomes analyzed (n=1,983). There is a single mismatch in the middle of the Orf1ab forward primer sequence in 38.78% of the sequences analyzed. Given the type of mismatch and its position in the primer sequence we predicted no impact to the assay's performance. However, given the large percentage of sequence that contain the mismatch we empirically tested the impact to the assay by creating an invitro-transcribed RNA template which contains the mutation. The RNA template was tested across 6 orders of magnitude down to 50 copies of RNA per reaction, resulting in 95% efficiency and detection at all template concentrations. No impact to performance due to this mutation. Oligonucleotide primer and probe sequences of the Biomeme SARS-CoV-2 multiplex assay S gene target has 100% homology to 99.80% of the genomes analyzed (n=1,983).
ты даже не понимаешь сути того, что копипастишь
но даже это брехня, ибо до сих пор ни одним ученым не получен пурификат сарс-ков-2
The U.S. Centers of Disease Control and Prevention (CDC) and several experts explained to Reuters that increases in COVID-19 variants are detected by analysing samples of cases through a process called genomic sequencing.
переклад
Американські центри контролю та профілактики захворювань (CDC) та кілька експертів пояснили Reuters, що збільшення варіантів COVID-19 виявляється шляхом аналізу зразків випадків за допомогою процесу, який називається геномним секвенуванням.
Саме це я і писав раніше.
Про праймер для дельта штамма мой пост выше. 19.08.2021 01:06