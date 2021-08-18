Відправлений для евакуації громадян Іл-76 перебуває в аеропорту Омана і чекає дозволу на безпечний вихід з Афганістану, - Генштаб
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Сьогодні, 18 серпня, з військового сектору аеропорту Бориспіль у Кабул (Афганістан) з місією евакуації громадян України та іноземців вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"На цей час немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу, де ситуація залишається частково неконтрольованою. Крім того, ще не отримано дозвіл на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану. Тож наразі літак Іл-76МД перебуваєв аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає вирішення цих питань та дозволу на евакуацію", - наголошують у Міноборони.
Топ коментарі
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.08.2021 14:23
+8 Владимир c2a8b9e2
показати весь коментар18.08.2021 14:32
+5 Valery Greff
показати весь коментар18.08.2021 14:52
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Будь ласка, зачекайте...
Могу написать ПОЧЕМУ так получилось.
Сидя на рампе, того чуда, услышал разговор двух инженеров-антоновцев.
Суть, коротко.
- Васильч, какой чертёж им туда впрягать? (разговор про стопорный палец).
- Да, скажи им, шоб ***, от "сотки" выточили и прислали. От НЕГО, ещё ничего не ломалось.
Вот у меня, сразу ступор.
Зная, всякие летающие сараи имени Антонова, я не слышал про проект "100". Никогда.
Пришлось, скромно кланяться.
Инженеры, посмотрели на меня, как на убогого и спросили, знаю ли я где ближайший магазин с бодрой водой и скромным завтраком туриста к этой воде.
Вечером, был очень знатный стол.
Так вот в разговоре, инженеры (уже не двое, а человек пять), поинтересовались у мнея, про историю города Ташкента. Особенно после 1966 года.
В общих чертах, что-то знал.
И их как сорвало (благо, уотки было достаточно).
Они рассказали, как весь совок восстанавливал Ташкент, но особо уточняли про ТАПО им. Чкалова.
И вот тут-то и выяснилось, как ОКБ Антонова, помогало.
Из каждого отдела, были назначены специалисты в Ташкент. Далее понятно, чем они там занимались.
НО в этот момент, встал вопрос, про поднятие социалистическими темпами очередного чуда авиапрома.
В разработке (решение ЦК КПСС) у трёх ОКБ (Ильюшина, Туполева и Антонова), были наработки. Туполев, отказался. Антонов, молча и тихо пилил... Да-да, именно проект "100". Ильюшин тоже пилил. Но у Ильюшина, всё не получалось. Причин много. Особенно, несовместимость по двигателям. У Антонова, к этому моменту, пошла прямая линия с запорожцами по части Д-30.
В результате, стукачи, рассказали про успехи Антонова, и вышестоящим решением (ЦК КПСС), ВСЮ документацию по проекту "100" и вдобавок специалистов.... направили/перевели в Ташкент. Одновременно, ТАПО, подчинили ОКБ Ильюшина.
Всё.
Рукожопым, осталось "допилить" проект и получить на выходе Ил-76.
Допиливали так, что забыли про туалет. Потом срочно переделывали.
Антонов, конечно обиделся, но руки не опустил.
В результате, тихо и спокойно, антоновцы, создали Ан-124, а потом и Ан-225.
Если Ан-225, был заточен сугубо под космопрограмму, то в Ан-124, было использовано очень многое, чем антоновцы, не хотели делиться, даже ради усовершенсвования своего проекта "100".
Так понятно? )))
Я тогда был в афуе. Тем более, что весь разговор был перенасыщен сугубо специфическим инженерным жаргоном и выражениями.
Честь им и хвала.
є сумніви, що туди він долетів порожнім
и кстати, лыжи по песке не едут не от того шо они лыжи, а от того шо "водитель" лыж..... А зато он президент, вот так вот!11
Сегодня специально посмотрел. Самолёт из Мешхеда кружлял над Кабулом 5 раз, так и не приземлился и улетел назад.
Сейчас в эти минуты кружляет самолёт из Москвы над Кабулом, но сесть не может.
Вот сейчас в режиме реального времени на флай радар -
https://www.flightradar24.com/UTA9051/28d2cbfd
0 ft
конечные бенефициары талибана
Самі залізли, самі і вибираються хай звідти!
Для чого витрачать бюджетні кошти на перекотиполе?
- почему в Омане ИЗ Афганистана? Если в Омане, то может В Афганистан(?);
- почему ВЫХОД(?), самолётам вроде как нужен ВЫЛЕТ.