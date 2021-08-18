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Другого підозрюваного в нападі на фотожурналіста Кужельного відправили під домашній арешт, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Другого підозрюваного в нападі на фотожурналіста Кужельного відправили під домашній арешт, - прокуратура

Сьогодні, 18 серпня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід другому підозрюваному у справі про напад на фотокореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного. Його відправили під домашній арешт.

Про це повідомила прессекретарка прокуратури міста Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Максимець, суд задовольнив клопотання прокурора про цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета до 15 жовтня 2021 року включно.

Прессекретарка прокуратури також додала, що засідання суду проходило в закритому режимі, оскільки підозрюваний неповнолітній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський суд заарештував одного з нападників на фотожурналіста Кужельного в Києві, - прокуратура

Нагадаємо, 14 серпня під Офісом Президента відбувалася акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували сутички із силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників у центрі Києва поблизу Офісу Президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста. Того ж дня зловмисників ідентифікували, вони попросили вибачення у медійника.

Глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом завдання тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.

Автор: Наталя Джума
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Дурні малолєткі підуть під суд, а дорослого шакала, який їх натравив на журналіста, покриває Монастирський. Хоча йому повідомили про цю особу.
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18.08.2021 14:36 Відповісти
#Буквам вдалося ідентифікувати особу, яка була ініціатором нападу на фотокореспондента видання Олександра Кужельного.

В розпорядженні видання опинилися фотографії з місця події. У чоловікові у червоних шортах та чорній футболці із принтом "Fighters Brotherhood" Олександр упізнав ініціатора нападу.
Його ж голос можна почути на знятому нападниками ролику.

#Букви встановили особу хлопця. Ним виявився Віталій Миколайович Городиський. Дата Відомий також за прізвиськом Віталік "Блогер".

Хлопець має закриту сторінку в Instagram. В описі профілю позначені сторінка бійцівського клубу Underground Fighters та магазин пов'язаних товарів Fighters Brotherhood, у футболці з якого Віталій був у день нападу.

https://bykvu.com/ua/bukvy/vstanovleno-osobu-iniciatora-napadu-na-fotokorespondenta-bukv-oleksandra-kuzhelnogo/
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18.08.2021 14:38 Відповісти
Билецкому надо бошку проломить,за то что использует несовершеннолетних...надеюсь родители в суд подадут на него.
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18.08.2021 14:37 Відповісти
Они же извинились, надо было отпускать Другого підозрюваного в нападі на фотожурналіста Кужельного відправили під домашній арешт, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6682
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18.08.2021 15:20 Відповісти
 
 