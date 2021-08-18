Другого підозрюваного в нападі на фотожурналіста Кужельного відправили під домашній арешт, - прокуратура

Сьогодні, 18 серпня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід другому підозрюваному у справі про напад на фотокореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного. Його відправили під домашній арешт.

Про це повідомила прессекретарка прокуратури міста Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Максимець, суд задовольнив клопотання прокурора про цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета до 15 жовтня 2021 року включно.

Прессекретарка прокуратури також додала, що засідання суду проходило в закритому режимі, оскільки підозрюваний неповнолітній.

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Нагадаємо, 14 серпня під Офісом Президента відбувалася акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували сутички із силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників у центрі Києва поблизу Офісу Президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста. Того ж дня зловмисників ідентифікували, вони попросили вибачення у медійника.

Глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом завдання тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.