У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж
У Києві в Маріїнському парку почали монтувати сцену на місці масових поховань учасників Жовтневого та Січневого повстання. Це поховання перебуває в реєстрі нерухомих пам'яток.
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів, передає Цензор.НЕТ.
"Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників революції 1917-1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам’яток", - написав він у Фейсбуці і опублікував фото.
Прокопів зазначив, що це поховання перебуває в реєстрі нерухомих пам'яток.
"Зверніть увагу на фото – сцена стоїть просто таки на пам’ятному знаку. Не хочеться моралізувати, але хіба не можна було встановити сцену в іншому місці?", - прокоментував він знімки.
Конструкції сцени охоплюють зруйнований під час подій Євромайдану пам'ятник на братській могилі учасників Жовтневого збройного повстання 1917 року, пише lb.ua.
У листопаді 1917 року на цьому місці поховали учасників повстання-робітників заводу "Арсенал" і солдатів, які воювали з військами штабу Київського військового округу. При цьому історики припускають, що на цьому місці ховали не тільки більшовиків, а взагалі всіх, хто поліг в боях 1917 року. Братські могили створювалися на місці Маріїнського парку і після подій 1917 року. У 1949 році радянська влада відкрила на цьому місці пам'ятник, присвячений тим, хто під час Жовтневого повстання загинув за владу "рад". Пам'ятник мав вигляд виконаної з червоного граніту урни. Його зруйнували приблизно в 20-х числах лютого 2014 року.
Будь ласка, зачекайте...
Ви ж нічого не маєте проти того що, в хмельницькому театрі ляльок кожного вечора проходять вистави для діточок, хоча в його підвалі закатовано тисячі героїв та невинних? Ой, а є ще Жовтневий палац де теж замордовано тисячі киян.
але це не тiльки про смак...це ще й про знущання та наругу ЗеБiльних покидькiв над пам'яттю Героїв, що вiддали своє життя за Україну.
свічка@svecha62 2 ч
Євген Магда)
Диявол завжди у дрібницях
Мені геть не зрозуміло, чому "Кримська платформа" має проходити у "Парковому", а не в Маріїнському палаці, а "саміт перших леді та джентльменів" - у Святій Софії, а не у Будинку з хімерами
харашо же...хАхлы для задушевных песен и для веселия...
но, чтобы без всяких там рассуждений...
ну, а думать за вас всех на масквабаде Сцари будут, адинарод ёпта...
фигляр из КВНа, который раньше по саунам важным людям отс...вал и дупу подставлял...развлекал,короче... пардон, Зеленский, генерал-хубернатором малороссии,
ну, все как встарь, все 350 лет...ну чАво вам не нравится?
Тому цю "вазочку" майданівці й розбили у лютому 2014 року, а постамент від вазочки лишився.
Якщо скиглити за цим "пам'ятником", то треба скиглити й за одоробалом, що стирчало на Бесарабці.
"По мощах і єлей".
На рахунок "топтатися по могилах", то по цій могилі топталися із моменту її поставлення. Причому як під час демонстрацій та гулянок при совковій владі, так і під час кожного більш-менш людного мітингу під ВРУ, і кожен божий день по ньому дітвора ганяє.
Не тому, що є бажання осквернити, а тому, що воно стоїть у такому місці.
Хоча, в чому тут різниця? Якщо там будуть артисти з московії то, хай танцюють.
Aušros Vartai
@AusrosV
В ответ
@AusrosV
и
@svecha62
Щодо Києва. В Лаврі за УРСР закатали в асфальт могилу царського міністра Столипіна. Поруч- могили Іскри та Кочубея, які донесли Петру 1 на Мазепу. Для совка-герої.Кожен день сотні екскурсантів товклися по кісткам міністра, не знаючи про те. Дивились надгробки Іскри та Кочубея
1:30 PM · 18 авг. 2021 г.·Twitter Web App
https://nmiu.org/novyny/1071-mariinskyi-park-tut-spochyvaiut-heroi-i-zhertvy
Це був знак у вигляді постаменту зі стилізованою "урною з прахом" і "дарчим написом".
Ні про які могили не йшлося. Приліпили якнайближче до будівлі ВР, щоб "народниє ізбраннікі слєдовалі завєтам дідов".
По цьому "пам'ятникиу" і цьому "святому для киян місцю" (уже й такі коменти були) десятиліттями ходили, ходять і будуть ходити люди, а дітвора - гасати. Бо це парк.
Під час кожного більш-менш людного мітингу під ВРУ там велике скупчення народу, бо це акурат біля будівлі Парламенту.
У лютому 2014, одразу потому, як риготня розбіглася з Маріїнки, майданівці цю "урну" і стелу з написом знесли до бісової матері.
Тепер піднявся срач заради срачу на рівному місці.
нічого не залишається
Хлеб закончился? Или почти?
Зе влада це моральне дно
Ще б на кладобищі дискотеку провели.
https://nmiu.org/novyny/1071-mariinskyi-park-tut-spochyvaiut-heroi-i-zhertvy
Нехай наш головний єврейок зеленський потішиться.