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У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж

У Києві в Маріїнському парку почали монтувати сцену на місці масових поховань учасників Жовтневого та Січневого повстання. Це поховання перебуває в реєстрі нерухомих пам'яток.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів, передає Цензор.НЕТ.

"Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників революції 1917-1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам’яток", - написав він у Фейсбуці і опублікував фото.

Прокопів зазначив, що це поховання перебуває в реєстрі нерухомих пам'яток.

"Зверніть увагу на фото – сцена стоїть просто таки на пам’ятному знаку. Не хочеться моралізувати, але хіба не можна було встановити сцену в іншому місці?", - прокоментував він знімки.

Також читайте: Інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні мала б показати періоди, через які Україна пройшла для здобуття Незалежності, - ОП. ВIДЕО

У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції 01
У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції 02
У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції 03
У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції 04
У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції 05

Конструкції сцени охоплюють зруйнований під час подій Євромайдану пам'ятник на братській могилі учасників Жовтневого збройного повстання 1917 року, пише lb.ua.

У листопаді 1917 року на цьому місці поховали учасників повстання-робітників заводу "Арсенал" і солдатів, які воювали з військами штабу Київського військового округу. При цьому історики припускають, що на цьому місці ховали не тільки більшовиків, а взагалі всіх, хто поліг в боях 1917 року. Братські могили створювалися на місці Маріїнського парку і після подій 1917 року. У 1949 році радянська влада відкрила на цьому місці пам'ятник, присвячений тим, хто під час Жовтневого повстання загинув за владу "рад". Пам'ятник мав вигляд виконаної з червоного граніту урни. Його зруйнували приблизно в 20-х числах лютого 2014 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+81
Что можно требовать от выпускников Трускавецкой бурсы?

Полное игнорирование украинской истории
В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции, - КГГА - Цензор.НЕТ 5876
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18.08.2021 14:45
+67
Вобще совести нету у этой зеленой шоблы чтоли? Хотя с другой стороны - хуже ж не будет В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции, - КГГА - Цензор.НЕТ 3844
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18.08.2021 14:41
+64
Интересно, а Бабий Яр будут осквернять? Или это другое? В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции, - КГГА - Цензор.НЕТ 2188
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18.08.2021 14:45
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да и хрен на них, пусть воют..
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18.08.2021 15:27 Відповісти
Какие были коммуняки отношение к ним определено но если там захоронение и глумится над умершими могли только сами комуняки - танцы на могилах это нужно быть уродом...
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18.08.2021 15:19 Відповісти
там не просто комуняки, а ті комуняки, які вбивали українців за прагнення незалежності.
Ви ж нічого не маєте проти того що, в хмельницькому театрі ляльок кожного вечора проходять вистави для діточок, хоча в його підвалі закатовано тисячі героїв та невинних? Ой, а є ще Жовтневий палац де теж замордовано тисячі киян.
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18.08.2021 15:30 Відповісти
У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції, - КМДА - Цензор.НЕТ 9110
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18.08.2021 15:21 Відповісти
вот эта вот харашо...все, как мы на маскве любим...Верка, хАхлы, кароче,давай к нам...
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18.08.2021 15:39 Відповісти
шмаркля - чмо без смаку та мiзкiв, висране махровими,провiнцiйними,зкацапленими совками.

але це не тiльки про смак...це ще й про знущання та наругу ЗеБiльних покидькiв над пам'яттю Героїв, що вiддали своє життя за Україну.

У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції, - КМДА - Цензор.НЕТ 448
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18.08.2021 15:25 Відповісти







свічка@svecha62 2 ч

Євген Магда)
Диявол завжди у дрібницях

Мені геть не зрозуміло, чому "Кримська платформа" має проходити у "Парковому", а не в Маріїнському палаці, а "саміт перших леді та джентльменів" - у Святій Софії, а не у Будинку з хімерами
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18.08.2021 15:39 Відповісти
Я просто не могу поверить что причина єтих зашкваров обикновенний идиотизм. Я думаю что спецом вкидивают дрожжи в говно что б общество бурлило! Ну, просто невероятна такая степень идиотизма!
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18.08.2021 15:27 Відповісти
Розхитують, використовують найменшу можливість зірвати громадський спокій в Україні...? Накопичують під осінь негатив..? Той, хто давав команди на могилах , на пам'яті, ставити сцену, "інсталяції"- дебіл, нічого святого!...??? То тоді хто ж його призначив і чому? Ні,- це вражина і це цілеспрямована акція, провокація!! Дурку включають...? Автора в студію...! ОП, МВС, ДБР, ГПУ, СБУ-де ВИ???!Клепка є...???
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18.08.2021 18:04 Відповісти
Организаторы всех осквернений - ФСБ и другая кремлёвская нечисть.... Нельзя целенаправленные кремлёвские диверсии называть глупостью зелёных, их неопытностью, просчётами и оплошностями....Всё делается так, как и должно делаться по кремлёвскому сценарию....Продолжение следует....
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18.08.2021 23:02 Відповісти
Смысл всех этих сцен/декораций - затанцевать и засмеять ту память украинского народа, которая сопряжена с стремлением к Независимости. Уверен, что офис президента даже и не знал, что там братская могила...ну стоит какой-то памятник, бездарям и неучам не до истории Украины. Сейчас Марьинский парк ассоциируется в основном с событиями 2013-2014 гг. Сейчас для нормальных людей это место скорби по трагическим дням тех годов. И когда в такое место ставят сцену для веселья (как и декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, как и то, что 24.08.2020 клоун-президент топтался по флагу Украины, как и то, что в День Конституции это чмо одело косоворотку).. Все это делается для того, чтобы люди снова заснули крепким сном, забылись в угарном быдло-веселье и даже думать не думали о стремлении Украины к настоящей Независимости.
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18.08.2021 15:28 Відповісти
шаравары, Верка Сердючка, говно-квартал...ну вот все это...всё,как мы любим...
харашо же...хАхлы для задушевных песен и для веселия...
но, чтобы без всяких там рассуждений...


ну, а думать за вас всех на масквабаде Сцари будут, адинарод ёпта...
фигляр из КВНа, который раньше по саунам важным людям отс...вал и дупу подставлял...развлекал,короче... пардон, Зеленский, генерал-хубернатором малороссии,
ну, все как встарь, все 350 лет...ну чАво вам не нравится?
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18.08.2021 15:37 Відповісти
Более адекватного понимания того, что происходит еще не читал на этом ресурсе. Респект за острый ум!
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18.08.2021 15:43 Відповісти
дякую)
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18.08.2021 15:53 Відповісти
Ну вобшето там дохлі красножопі з арсеналу і невдалого(спершу) наєзда на УНР зариті.А зарили їх там більшовіцькі окупанти коли в Київ зайшли.Але зеленський все одно трипер та гній. У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції, - КМДА - Цензор.НЕТ 4499
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18.08.2021 15:28 Відповісти
что Вы хотите от тупого клоуна и ему подобных в ОП У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції, - КМДА - Цензор.НЕТ 1149
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18.08.2021 15:30 Відповісти
Цей "пам'ятник" завжди був і є досі знаком вшанування совєцькою владою озброєних бандюганів, які у листопаді 1917 року організували спробу захоплення влади у Києві за зразком "вілікай ахтябрськай рівалюціі", а також тих, які у січні 1918 року виступили проти Української держави за завданням члєніна.
Тому цю "вазочку" майданівці й розбили у лютому 2014 року, а постамент від вазочки лишився.
Якщо скиглити за цим "пам'ятником", то треба скиглити й за одоробалом, що стирчало на Бесарабці.
"По мощах і єлей".
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18.08.2021 15:32 Відповісти
Так, але там ще поховані бійці УНР, жертви "червоного терору". А ще, хто б на цьому місці не захоронений наші предки, русини, козаки ніколи не топталися на могилах і оберегіли ці місця.
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18.08.2021 15:36 Відповісти
Про захоронення там жертв червоного терору на "пам'ятнику" нічого не зазначено. Зазначено тільки про "борців за радянську владу". Тому це комуняцький символ. До речі, комуняки своїх жертв в одних могилах зі своїми бандитами не ховали. Навіть у новині вказано, що "історики припускають, що там поховані не тільки більшовики. Які це "не тільки більшовики" - меншовики, есери, "сочувствующіє" (ті, хто в банді озброєних грабіжників, але не мав партквитка)?
На рахунок "топтатися по могилах", то по цій могилі топталися із моменту її поставлення. Причому як під час демонстрацій та гулянок при совковій владі, так і під час кожного більш-менш людного мітингу під ВРУ, і кожен божий день по ньому дітвора ганяє.
Не тому, що є бажання осквернити, а тому, що воно стоїть у такому місці.
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18.08.2021 15:51 Відповісти
А "чорвоні терористи" своїх слідів не заклишали і підзахоронювали вбитих жертв у такі "братські могили", тому і не має свідчень. Але історики "припускають", що там є ці поховання. Через якийсь час ми дізнаємося не тільки кількість там закопаних наших героїв, а ї їх імена. З 2019 року робота з архівами призупинена, бо тяга цього єврейськосовкового хлопчика до морозива і газованої совкової води.
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18.08.2021 16:18 Відповісти
Якщо є обгрунтовані припущення, то треба ексгумація, дослідження, а потім, незалежно від наслідків, перепоховання останків у іншому місці.
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18.08.2021 16:26 Відповісти
А до ексгумації жиди будуть по ним топтатися, а потім скажуть :"ізвінітє ми нє зналі", ви *** дки кошерні. зеля-хуйло цим самим помстився за те, що знесли бутафорські дорогі його серцю ще савєцькі автомати газіропочної води на Героїв Небесної сотні.
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18.08.2021 17:11 Відповісти
Ця влада цього ніколи не зробить. Будемо чекакти патріотів, які дороблять ці справи. Бо не тільки в цьому парку, а по всій Україні "червоні терористи" вбивали наших людей, виривали глибокі ями, складали в декілька рядів трупи і засипали землею, а під ранок там пересаджували великі дерева, що ніби там ліс. Ці справи робили вночі, як слуги сатани. Перед стратою їх роздягали, а одежу дружини катів ранком продавали на базарах.
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19.08.2021 08:40 Відповісти
Ладно совести у них нет, на то они и политики. Но насколько же они тупые, ещё скандал совковой инсталяцией не закончился, они новый начинают. Один раз обосрались, бывает, но блин можно после такого проверить все остальное "проекты"?
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18.08.2021 15:35 Відповісти
Щось ви так не кричали з подібного приводу, коли звезені з усієї України риги засрали всі могили своїх дєдов.
Хоча, в чому тут різниця? Якщо там будуть артисти з московії то, хай танцюють.
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18.08.2021 15:35 Відповісти
Так то хитрый план,чтоб зашкварить софу ротару ...
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18.08.2021 15:49 Відповісти
Йой, я мабуть попалив хитрий план.
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18.08.2021 16:00 Відповісти
Знаєш,Сивий,тим і відрізняється людина від мразоти,що вона не буде срати навіть на могилу свого ворога.Ні,я інколи сам ляпаю ************: - Я обісцю ваши могили. - Але це тільки слова.Реально я такого робити не буду.Тому що я себе поважаю.
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18.08.2021 16:02 Відповісти
Ну, я теж кажу що, для мене цей день важливий але на оті урочистості я не ходжу- профанація, при тому за кожної влади.
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18.08.2021 16:09 Відповісти
Несколько лет назад наткнулся на воспоминания нашего местного Генического историка... И у него был один момент: сразу после возвращения советов, все немецкие могилы были раскопаны и останки выброшены в скотомогильники...
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18.08.2021 16:29 Відповісти








Aušros Vartai

@AusrosV


В ответ
@AusrosV
и
@svecha62

Щодо Києва. В Лаврі за УРСР закатали в асфальт могилу царського міністра Столипіна. Поруч- могили Іскри та Кочубея, які донесли Петру 1 на Мазепу. Для совка-герої.Кожен день сотні екскурсантів товклися по кісткам міністра, не знаючи про те. Дивились надгробки Іскри та Кочубея

1:30 PM · 18 авг. 2021 г.·Twitter Web App
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18.08.2021 15:44 Відповісти
Не чув про таке, могила Столипіна на місці.
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18.08.2021 18:33 Відповісти
а даремно...нехай кацапи забирають за поребрик.
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18.08.2021 20:05 Відповісти
Тю, а умершие против праздника что-ли?
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18.08.2021 15:50 Відповісти
Ті, які там лежать, таки- так. Якби могли встати то, повбивали б усіх.
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18.08.2021 16:03 Відповісти
Пляски на костях никогда не доводили до добра плящущих.
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18.08.2021 15:52 Відповісти
Что они там тупые совсем.
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18.08.2021 15:53 Відповісти
Та ні , вони просто зрадники , кремлівські троянські кобили .
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18.08.2021 16:03 Відповісти
Шо не делает дурак , все он делает не так
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18.08.2021 15:54 Відповісти
Кости в центре города, а не там, где положено, на кладбище. Не по-христиански. Совковое увековечивания своих. Чего голосить?
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18.08.2021 16:01 Відповісти
Знов на коментах мавпи-путіноїди активізувались.
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18.08.2021 16:04 Відповісти
Це ж треба, яка "ганьба"... Дивно, що зараз галасують більше за всіх ті, хто цей памьятник, незвертаючи уваги на те що під ним могили, декомунізовував.
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18.08.2021 16:05 Відповісти
дуже багато з тих, хто кричить не знають ні де то, ні що то. Робота у них така.
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18.08.2021 16:11 Відповісти
Пляски на костях начнут последователи Зе и его команды. А интересно, если возле могил их родственников поставить сцену и устроить концерт, то как они отреагируют?
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18.08.2021 16:05 Відповісти
Если не трогать все захоронения людей на територии Киева, начиная с времён Киевской Руси, то жить в нём будет практически невозможно. Давайте не трогать, к примеру, места захоронений татаромонгол возле Золотых ворот. А чем татары хуже арсенальцев, продолжатели дела которых потом развязали сталинский террор.?!
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18.08.2021 16:06 Відповісти
Є правило, за яким церква приймає рішення про знос старих поховань,старших ста років. Але такі справи мають вирішуватись владою цивілізовано і гласно, а не топтатись по людських могилах,якщо це навіть могили наших ворогів.
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18.08.2021 18:23 Відповісти
У москалів пердаки позривало коли про це дізналися. А самі вже 100 років коло мавзолею та цвинтаря на Красні площі таке витворяють, що й на голову не налазить! )))
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18.08.2021 16:17 Відповісти
Поставили спеціальено. Таваріщ Путєн пріказал расшатать ситуацію
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18.08.2021 16:25 Відповісти
Боже,Боже... смотрю и ужасаюсь, сколько в Украине кацапинов и "ударников путинского труда"...
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18.08.2021 16:29 Відповісти
Коли ти моральний урод від природи,коли ти тупий недоумок,коли ти людиноненависник (читай- україноненависник), коли тобі "какая разніца" і головне щоб поїсти,попить,посміяться---то говорити про якусь мораль недоречно. при владі гопникі, і інородці. Шоумен з командою квартальщиків має можливість все робити,бо таких як він ,на жаль ,багато.
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18.08.2021 16:33 Відповісти
Точное описание любителей банды соевых мародеров.
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18.08.2021 16:59 Відповісти
Та ну вони що, млять, знущаються??
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18.08.2021 16:35 Відповісти
У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції, - КМДА - Цензор.НЕТ 5550
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18.08.2021 16:46 Відповісти
и шаурмой?
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18.08.2021 18:12 Відповісти
і головне що смішно
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19.08.2021 00:22 Відповісти
Немає жодних сумнівів що це не випадково. Я не знаю чи це вказівка Зеленського, чи це умисні дії російських консерв, якими себе оточив "гарант", та це й не має значення, але вже зрозуміло, що саме наше свято викликає у Московії люту ненависть і вони зроблять усе, щоби нам зашкодити...
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18.08.2021 16:51 Відповісти
У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції - Цензор.НЕТ 7617
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18.08.2021 16:57 Відповісти
Я не киянин, читав новину та орієнтувався на попередні вчинки зелених. Там є могили чи тільки стела?
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18.08.2021 20:02 Відповісти
Какая разница, это было сто лет назад и это парк где ходят люди. Почему этот постамент до сих пор не снесли для меня вопрос.
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18.08.2021 21:20 Відповісти
Там не постамент, там могили , наприклад син гетьмана Скоропадського...не сотні, а тисячі українців поховані .
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18.08.2021 21:53 Відповісти
Серед похованих у Маріїнському парку - троє членів Української Центральної Ради, молодший син гетьмана П. Скоропадського - гетьманич Павло, січові стрільці, оборонці Києва. БІльшість похованих становлять жертви більшовицького терору 1918 року.

https://nmiu.org/novyny/1071-mariinskyi-park-tut-spochyvaiut-heroi-i-zhertvy
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18.08.2021 21:51 Відповісти
Іще в школі нас водили до цієї вазочки і розказували про "подвігі рівалюціанєрав-лєнінцев" і "свєтлає будущєє".
Це був знак у вигляді постаменту зі стилізованою "урною з прахом" і "дарчим написом".
Ні про які могили не йшлося. Приліпили якнайближче до будівлі ВР, щоб "народниє ізбраннікі слєдовалі завєтам дідов".
По цьому "пам'ятникиу" і цьому "святому для киян місцю" (уже й такі коменти були) десятиліттями ходили, ходять і будуть ходити люди, а дітвора - гасати. Бо це парк.
Під час кожного більш-менш людного мітингу під ВРУ там велике скупчення народу, бо це акурат біля будівлі Парламенту.
У лютому 2014, одразу потому, як риготня розбіглася з Маріїнки, майданівці цю "урну" і стелу з написом знесли до бісової матері.
Тепер піднявся срач заради срачу на рівному місці.
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19.08.2021 10:16 Відповісти
Какая разница где гулять, на кладбище так на клабище, как животние покацапски.
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18.08.2021 16:52 Відповісти
Танці на кістках. Відверто.
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18.08.2021 16:53 Відповісти
Как украинофобские гниды то возбудились и оскорбились, поставили понимаешь сцену на памятник большевицким ничтожествам. У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції - Цензор.НЕТ 6825
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18.08.2021 16:56 Відповісти
Кому бы ни был поставлен - это не место для ржача. У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції - Цензор.НЕТ 2870
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18.08.2021 18:11 Відповісти
А если бы был постамент такой мрази как Джугашвили?
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18.08.2021 21:22 Відповісти
крім як процитувати : дбл..
нічого не залишається
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18.08.2021 17:00 Відповісти
Чьи бы там ни были захоронения - нельзя им допускать такое делать. А то завтра они поставят сцену с зайцами и голыми задами вощле памятника Голодомору
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18.08.2021 17:11 Відповісти
Продолжение принципа, выдвинутого Шмарклей: "а какая разница".
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18.08.2021 17:27 Відповісти
Вже би краще в бабиному яру поставили сцену . І крутили веселі жидівські , німецькі та українські пісні різних часів і ******* . Танці , вікторини . Воно би якось логічніше виглядало .
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18.08.2021 17:43 Відповісти
жаль кстати шо Дубинского забанили, смешно было бы послушать полупокерские наезды - Кличко лох, но и Агрохимия не торт, а вот когда мы придем к власти(блин, шо, опять...... ээээ, ну просто люди(печет мацу)), то сделаем там и всем сплошное шоу - все дураки на машинах будут - у тя есть машинка? - да, - дава, завтра не отдам... У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції - Цензор.НЕТ 79
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18.08.2021 18:01 Відповісти
Главное,не дать зеЛеному чмырю удрать!за шкирки выловить этого подонка!
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18.08.2021 18:05 Відповісти
Какая-то страсть к массовым зрелищам.

Хлеб закончился? Или почти? У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції - Цензор.НЕТ 9387
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18.08.2021 18:08 Відповісти
От всі антиукраінскі "таварищи" страшать світ украінськими наіоналістами і бандерівцями, але мовчать про те що навіть могили вбитих бандерівцями радянських карателів НКВД-МГБ в Галичині ці страшні націоналісти не зрівняли з землею, не використовують надгробні плити з цих братських могил на облаштування тротуарів, як це робили в радянські часи з єврейських могил, бо за хритинськими звичаями мертві за гріхи своі відповідальні лише перед Богом і не можуть відповісти живим. Але ідіотам і клоунам таке правило не відоме.
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18.08.2021 18:16 Відповісти
Дожились , сатанисты в руководстве страны , следующей власти нужно будет не просто расследовать злоупотребления ЗЕ и его шайки , но и применять методы Инквизиции .
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18.08.2021 19:44 Відповісти
Хотел бы я увидеть такую сцену возле стены соплепускания в Израиле, и реакцию на это властей.
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18.08.2021 19:55 Відповісти
В Киеве в Мариинском парке начали монтировать сцену на месте массовых захоронений участников Октябрьского и Январского восстания. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников. Источник: https://censor.net/ru/n3283420

Зе влада це моральне дно У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції - Цензор.НЕТ 882
Ще б на кладобищі дискотеку провели.
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18.08.2021 21:21 Відповісти
Це на цій сцені ротата буде скакати?
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18.08.2021 21:23 Відповісти
Надо больше зрады. На месте комуняцкого памятника беспорядков на Арсенале поставили сцену. Памятник который разрушили наверно инопланетяне прилетевшие на тарелке а не ,,воины света, воины добра,, ? Которые и пришли в те дни к власти или Путин разрушил ?
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18.08.2021 21:25 Відповісти
Тварі Зебільні , ви то зробили навмисно !!! Якже ви ненавидите УКРАЇНЦІВ !!! В Маріїнському парку похований син Гетьмана Скоропадського , січові стрільці, гетьманич Павло....Маріїнський парк--це некрополь .
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18.08.2021 22:00 Відповісти
Для всіх --хто похован в Маріїнському парку.

https://nmiu.org/novyny/1071-mariinskyi-park-tut-spochyvaiut-heroi-i-zhertvy
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18.08.2021 22:03 Відповісти
"Першими похованнями в добу української революції стали жертви протистояння пробільшовицьких сил і військ Київського військового округу наприкінці жовтня 1917 року. В Києві це поховання символічно називали могилою «п'ятисот офіцерів», а радянська влада встановила табличку «жертвам за владу Рад»...
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18.08.2021 22:17 Відповісти
Амінь!
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18.08.2021 22:09 Відповісти
Какая,блин, разница , на чьих могилах сцена! Главное доверие к президенту у 73%! А с таким рейтингом и на могиле Иисуса можно сцену ставить !
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18.08.2021 23:10 Відповісти
Питаєте чи можна було поставити сцену в іншому місці? Думаю можна. Але тоді прийшлось би визнати, за що? загинули патріоти. 73% вирішили що Майдан їм завадив. І тепер на кістках треба! станцювати...
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19.08.2021 03:38 Відповісти
Давайте концерт у Бабиному Ярі закатаємо.
Нехай наш головний єврейок зеленський потішиться.
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19.08.2021 08:23 Відповісти
Да - да во всём "виноват" Зеленский это он "лично" придумал место где поставить сцену и сам лично принимал участие в сооружении сцены, а Кличко с местной братией не причём, они только умеют хорошо дербанить местный бюджет.
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19.08.2021 08:25 Відповісти
ОГО вот это настоящая жесть У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції - Цензор.НЕТ 1489
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19.08.2021 09:03 Відповісти
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