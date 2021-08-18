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вибори (6162) опитування (1405) Центр Разумкова (175) Донбас (21733) ОРДЛО (299)

Більшість українців вважають, що вибори в ОРДЛО можна проводити лише після виведення військ РФ і встановлення контролю над кордоном, - опитування

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Більшість українців вважають, що вибори в ОРДЛО можна проводити лише після виведення військ РФ і встановлення контролю над кордоном, - опитування

Більшість українців (60%), вважають, що в непідконтрольних уряду окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) спочатку має бути здійснено виведення російських військ, обеззброєння бойовиків і встановлення українського контролю над кордоном з РФ, тільки після цього можна проводити вибори.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром Разумкова із 29 липня по 4 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

За даними опитування, лише 12,9% респондентів дотримуються думки, що спочатку на цих територіях мають відбутися вибори, а вже після цього виведення російських військових, обеззброєння бойовиків і встановлення контролю України над кордоном.

Точки зору, що демілітаризація і відновлення українського контролю над кордоном мають передувати виборам в ОРДЛО, дотримується абсолютна більшість респондентів у західному (83%), центральному (64%) і південному (56%) регіонах України і відносна більшість у східному (35% за 26% тих, хто дотримується протилежної точки зору).

Більшість українців вважають, що вибори в ОРДЛО можна проводити лише після виведення військ РФ і встановлення контролю над кордоном, - опитування 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори на деокупованих територіях можливі тільки у разі забезпечення невтручання РФ у виборчий процес, - законопроєкт

Такої ж думки дотримується абсолютна більшість україномовних респондентів (69% проти 11%) і відносна більшість російськомовних (45% проти 16%).

За демілітаризацію та відновлення українського контролю над ОРДЛО перед виборами виступає абсолютна більшість виборців партії "Європейська Солідарність" (80,5%), ВО "Батьківщина" (71,5%), партії "Слуга народу" (62%). Серед електорату партії "Опозиційна платформа - За життя" 32% виступають за те, щоб спочатку проводити вибори, а вже потім виводити з цих територій російських військових, обеззброювати бойовиків і встановлювати контроль України над кордоном, а протилежну точку зору підтримують лише 21% виборців цієї партії, хоча більше серед них тих, хто не визначився з цього питання (41%).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
Большинство украинцев считают, что выборы в ОРДЛО можно проводить только после вывода войск РФ и установления контроля над границей, - опрос - Цензор.НЕТ 6212
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18.08.2021 15:26
+37
Лучше через 10
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18.08.2021 15:24
+25
Через 10-15 лет, не раньше.
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18.08.2021 15:22
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Ти не помилився, лапоть? Словосполучення луганськ-донецьк і "рєшілі" це оксиморон. Не може скажений равлик щось "рішать",сявка продажна.
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18.08.2021 16:12 Відповісти
Якінахрен вибори в тому талібані.
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18.08.2021 15:52 Відповісти
Приятно удивила статистика с востока. Хоть с небольшим перевесом, но большинство тоже считает, что сначала должна быть деокупация, а уж потом выборы.
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18.08.2021 15:57 Відповісти
Тыц😂😂😂🌷🌷×××
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18.08.2021 16:04 Відповісти
Первые выборы в Германии после денацификации состоялись в 1949г.После деокупации и дерашизации лугандона выборы надо проводить не раньше, а то и через сорок лет,и то не все должны иметь избирательное право,например,колаборанты
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18.08.2021 16:04 Відповісти
Спочатку фільтрація, дерашитизація, поновлення громадянства з обов'язковою здачею екзамену з української мови, засудження ВСІХ КОЛАБОРАНТІВ-ЗРАДНИКІВ(В ТОМУ ЧИСЛІ ТИХ, ХТО МАЄ ГРОМАДЯНСТВО РФ) З ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА голосу і і права бути обраними.
І тільки через 5-10 років після ЦЬОГО (а заміригромадської думки робити постійно) призначати вибори. Не
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18.08.2021 16:04 Відповісти
Спам чего то не открывается😭😭😭
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18.08.2021 16:10 Відповісти
Вибори на окупованих територіях можна буде проводити не раніше як за 50 років після визволення.
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18.08.2021 16:11 Відповісти
Не просто после вывода российских войск, а после их вывода за Урал.
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18.08.2021 16:12 Відповісти
За Урал лаптей китайцы не пустят - там уже давно китайская территория....
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18.08.2021 16:23 Відповісти
Не определившиеся 35% на востоке это однозначно ватное гавно, которое надо плюсовть к 25% определившихся. По сути имеем 60% ********* на востоке!
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18.08.2021 16:14 Відповісти
Будь яка імітація демократичних процесів (референдуми, вибори, соцопитування і т.п.) на окупованій території визнається нелегітимною. Будь хто з тих "зелених слуг" хто такі вибори підтримує лише підтверджує що при владі дегенерати та зрадники чиє місце в буцегарні або психлікарні. Більшість українців вважають, що вибори в ОРДЛО можна проводити лише після виведення військ РФ і встановлення контролю над кордоном, - опитування - Цензор.НЕТ 6067
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18.08.2021 16:17 Відповісти
Будь хто з тих "зелених слуг" хто такі вибори підтримує......

...............................................................................................................................................................

ФИО в студию.А что сделать с теми "слугами",которые цтвердили такой алгоритм действий?
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19.08.2021 08:30 Відповісти
Подскажите,Арестович , действительно, умер или уехал отдыхать? Что-то его уже две недели не слышно.... Или кремль отозвал его для консультаций?
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18.08.2021 16:27 Відповісти
а мои родственники с Донбасса считают, что вы оккупанты конченные мрази, которые разрушили в хлам Донбасс и вынудили их покинуть свои дома и стать беженцами.
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18.08.2021 16:31 Відповісти
Ты даже всхрюкнуть толком не успеваешь.Старайся быстрее😂🌷××÷
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18.08.2021 16:33 Відповісти
на вот тут про тебя и про таких как ты:
Ми ніхто! Нас використали! - "ополчєнци" ниють, що їх кинула росія та скаржаться на окупантів

https://www.youtube.com/watch?v=BEq2qsj9IRk
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18.08.2021 16:35 Відповісти
я тебе скажу по секрету, что это была тренеровка спецназа.
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18.08.2021 16:38 Відповісти
а может они ****..тые ?
Это все обьясняет
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19.08.2021 07:56 Відповісти
обоснуй.
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19.08.2021 08:20 Відповісти
ВСУ не могли "напасть" на Донбасс, просто потому что они всегда там дислоцировались
и в ВСУ большое количество уроженцев Донбасса
Все разрушения на Донбассе от обстрелов русских и местных колаборантов
ВСУ по жилым районам не стреляет
но если вместо мозга русский телевизор - то все выглядит наоборот
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19.08.2021 09:42 Відповісти
согласен, но к чему вы мне написали про моих родственников, что они что-то там?
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19.08.2021 09:49 Відповісти
"а мои родственники с Донбасса считают, что вы оккупанты конченные мрази,"
то что я написал - это объясняет такое мировоззрение
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19.08.2021 10:19 Відповісти
мои родственники считают, что кацапы оккупанты, мне казалось, что это понятно из контекста..
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19.08.2021 10:47 Відповісти
приношу свои извинения Більшість українців вважають, що вибори в ОРДЛО можна проводити лише після виведення військ РФ і встановлення контролю над кордоном, - опитування - Цензор.НЕТ 9872


предыдущий пост удален и Ваш ответ на него я
понял совершенно противоположно
"а мои родственники с Донбасса считают, что вы оккупанты конченные мрази, которые разрушили в хлам Донбасс и вынудили их покинуть свои дома и стать беженцами."
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19.08.2021 11:21 Відповісти
ничего страшного, бывает, хорошего дня! Більшість українців вважають, що вибори в ОРДЛО можна проводити лише після виведення військ РФ і встановлення контролю над кордоном, - опитування - Цензор.НЕТ 6693
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19.08.2021 11:31 Відповісти
Я, доречі,теж ТАК СПОЧАТКУ подумав.
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10.12.2021 02:41 Відповісти
Какие жители?Те которые там или вынуждены были уехать?Бо у тех кто выехал и беженец,никто не спрашивал.А они не против,щоб галичане гостювали в них в Донецке.Мыслишь однобоко Більшість українців вважають, що вибори в ОРДЛО можна проводити лише після виведення військ РФ і встановлення контролю над кордоном, - опитування - Цензор.НЕТ 8971
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18.08.2021 16:35 Відповісти
Ты як отой Талибан прыгал по горам с автоматом,ради того,щоб на атракционах покататься.Тот кто не хочет,может не говорить в этом сила свободного демократического общества.У москалей же наоборот и ты тому подтвержение...Одеть всех одинаково в лагерный клифт,ходить строем на проверки под вышками вертухаев.Ты хоть разницу улавливаешь?Що демократия не может кого то заставить против воли.А диктатура як на Мордоре наоборот Більшість українців вважають, що вибори в ОРДЛО можна проводити лише після виведення військ РФ і встановлення контролю над кордоном, - опитування - Цензор.НЕТ 4213
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18.08.2021 16:44 Відповісти
Я "буду дєлать фільтрацію і дерашитизацію" після звільнення цих територій від рашистської і колаборантської наволочі.
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18.08.2021 16:47 Відповісти
Тыц😂🌷××÷
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18.08.2021 16:53 Відповісти
Минские соглашения? Не, не слышали
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18.08.2021 17:01 Відповісти
Женевская конвенция? Не не слышали.

ОРДЛО - официально оккупированная территория. На этом все.
Читайте Женевскую конвенцию про оккцпацию и порядок обеспечения оккупированных территорий.

Минские соглашения после этого можете засунуть Лаврову в анус.
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18.08.2021 19:31 Відповісти
Питання українцям потрібно задавати так - чи вірите ви,що в разі виведення російських військ з ОРДЛО там оберуть інших людей,а не тих самих?..І якщо хтось думає,що після виведення там оберуть когось когось на кшталт Фаріон чи навіть з ЄС чи "зепених" - повірте,він помиляється...
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18.08.2021 17:02 Відповісти
Та які ще там вибори! Там вже люди з помутнілою свідомістю, готові продавати свою землю будь-кому, щоби жити "по-багатому". Через кілька років там вже буде покоління "звихнуте" на ненависті до всього українського.
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18.08.2021 18:11 Відповісти
1 получившие рус паспорт лишаются права голоса
2 остальные доказанные коллаборанты лишаются права голоса
3 денацификация по примеру фрг 40-х с отсрочкой всех выборов на 16 лет
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18.08.2021 18:55 Відповісти
Офіційно на в Україні - немає подвійного громадянства !
Тому таких - зразу - нах...- по місцю їх громадянства з конфіскацією усього майна на території України Більшість українців вважають, що вибори в ОРДЛО можна проводити лише після виведення військ РФ і встановлення контролю над кордоном, - опитування - Цензор.НЕТ 544
...Тільки починати прийдеться з Коломойського - у якого - трійне громадянство Більшість українців вважають, що вибори в ОРДЛО можна проводити лише після виведення військ РФ і встановлення контролю над кордоном, - опитування - Цензор.НЕТ 4876
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19.08.2021 15:51 Відповісти
Да на кой хрен даунбассам выборы , они ж сей час живут без выборов , им ***** гауляйтеров назначает и их все устраивает .Главное у них руцьки жыр и не надо кормить Украину .
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18.08.2021 19:19 Відповісти
Нельзя там вообще никакие выборы проводить, а тех, кто получил рус паспорт вообще гражданства лишить, так как у нас не предусмотренно двойное гражданство. И не выдавать им паспорта больше пусть живут себе в серой зоне без прав, пока пару поколений не сменится.
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18.08.2021 19:48 Відповісти
ой не скоро там можна буде проводити вибори і це мабуть на краще
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18.08.2021 21:05 Відповісти
На хрена вообще они нужны,что-бы мы их восстанавливали за наш счет.А когда нам жить?Прежде всего нужно разобраться с уркаганами,которые назвали себя олигархами,которые ихние,но здесь с нас снимают шкуру и пытаются сделать тут даунбас.
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18.08.2021 21:22 Відповісти
не "выборы" проводить нужно, потому что это незаконно и - бесполезно,
а готовиться освобождать захваченную паРашей территорию,
всей страной , вооруженным путём ,
потому что кацапский режим оттуда не уйдёт добровольно
и будет подпитывать сепаратистов пропагандой, оружием и деньгами, как Приднестровье
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18.08.2021 21:28 Відповісти
1)полный вывод из ОРДЛО военных РФ ( включая " добровольцев") 2) вывод из ОРДЛО всей военной техники , боеприпасов и вооружения. 3) полная демилитаризация территории, вплоть до гладкоствольного оружия ( за исключением ВСУ, СБУ, МВС и пограничников Украины) 4) полный контроль Украиной границы с РФ, и ее перекрытием для пересечения в любую стороны сроком не менее 6 - 8 месяцев. ( лучше на год) 5) Введение в ОРДЛО военно гражданской администрации Украины сроком не менее чем на три года ( лучше на срок предыдущей оккупации, т.е. на данный момент это 7-8 лет 6) проведение СБУ, МВС, прокуратурой следственных действий и осуждение коллаборантов и предателей. ( с частичной амнистией лицам не замешанным в силовых структурах "псевдореспублик" но с усечением их избирательных прав)) И только после всего этого проведение выборов по законам Украины местных а потом и участие в общегосударственных . Любой другой вариант это по сути капитуляция, и последующий развал государства, а начнется он с того что " ЛНРоДНРии пожрут освобожденные районы Луганской и Донецкой области введя их по сути в свой состав.. ну а дальше .. больше)
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18.08.2021 22:12 Відповісти
Так я о чем... Либо те условия что я написал.. Либо стена.. ( правда возможен и третий вариант, гибридный по примеру "Приднестровья", что выглядит более вероятным, судя по решимости РФ не сдавать захваченное и нерешимости ( или невозможности) Украины и Запада решить этот вопрос по силовому варианту. Ну или нынешний вариант " не мира не войны"... тоже вариант. Хотя вероятность "приднестровского сценария" просматривается как более реальный.
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19.08.2021 09:14 Відповісти
В выборах должны принимать участи ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ, думаю, по факту там таких мало /явное меньшинство/, даже на неоккупированной территории их недостаточно! ФАКТИЧЕСКИЕ РАБЫ москальской ымперии не должны иметь украинского гражданства, а следовательно и права политического "голоса" в Украине!
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18.08.2021 23:19 Відповісти
Давайте верить в то, что сила - на стороне правды; и пусть эта вера поможет нам исполнить наш долг так, как мы его понимаем.
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18.08.2021 23:42 Відповісти
Военная администрация лет на 10, только потом выборы, и то, коллаборационистам - ветеринарный паспорт вместо гражданского с соответствующими правами.
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18.08.2021 23:42 Відповісти
Без деокупации выборы на ныне оккупированной территории можно приравнять к попытке провести выборы в рфии. С соответствующим результатом.
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19.08.2021 09:53 Відповісти
Дайте ці усі коментарі прочитати Зе - і ней думає , якщо зможе ... Більшість українців вважають, що вибори в ОРДЛО можна проводити лише після виведення військ РФ і встановлення контролю над кордоном, - опитування - Цензор.НЕТ 3706
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19.08.2021 16:06 Відповісти
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