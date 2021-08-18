Більшість українців вважають, що вибори в ОРДЛО можна проводити лише після виведення військ РФ і встановлення контролю над кордоном, - опитування
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Більшість українців (60%), вважають, що в непідконтрольних уряду окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) спочатку має бути здійснено виведення російських військ, обеззброєння бойовиків і встановлення українського контролю над кордоном з РФ, тільки після цього можна проводити вибори.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром Разумкова із 29 липня по 4 серпня, інформує Цензор.НЕТ.
За даними опитування, лише 12,9% респондентів дотримуються думки, що спочатку на цих територіях мають відбутися вибори, а вже після цього виведення російських військових, обеззброєння бойовиків і встановлення контролю України над кордоном.
Точки зору, що демілітаризація і відновлення українського контролю над кордоном мають передувати виборам в ОРДЛО, дотримується абсолютна більшість респондентів у західному (83%), центральному (64%) і південному (56%) регіонах України і відносна більшість у східному (35% за 26% тих, хто дотримується протилежної точки зору).
Такої ж думки дотримується абсолютна більшість україномовних респондентів (69% проти 11%) і відносна більшість російськомовних (45% проти 16%).
За демілітаризацію та відновлення українського контролю над ОРДЛО перед виборами виступає абсолютна більшість виборців партії "Європейська Солідарність" (80,5%), ВО "Батьківщина" (71,5%), партії "Слуга народу" (62%). Серед електорату партії "Опозиційна платформа - За життя" 32% виступають за те, щоб спочатку проводити вибори, а вже потім виводити з цих територій російських військових, обеззброювати бойовиків і встановлювати контроль України над кордоном, а протилежну точку зору підтримують лише 21% виборців цієї партії, хоча більше серед них тих, хто не визначився з цього питання (41%).
Будь ласка, зачекайте...
І тільки через 5-10 років після ЦЬОГО (а заміригромадської думки робити постійно) призначати вибори. Не
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ФИО в студию.А что сделать с теми "слугами",которые цтвердили такой алгоритм действий?
Ми ніхто! Нас використали! - "ополчєнци" ниють, що їх кинула росія та скаржаться на окупантів
https://www.youtube.com/watch?v=BEq2qsj9IRk
Это все обьясняет
и в ВСУ большое количество уроженцев Донбасса
Все разрушения на Донбассе от обстрелов русских и местных колаборантов
ВСУ по жилым районам не стреляет
но если вместо мозга русский телевизор - то все выглядит наоборот
то что я написал - это объясняет такое мировоззрение
предыдущий пост удален и Ваш ответ на него я
понял совершенно противоположно
"а мои родственники с Донбасса считают, что вы оккупанты конченные мрази, которые разрушили в хлам Донбасс и вынудили их покинуть свои дома и стать беженцами."
ОРДЛО - официально оккупированная территория. На этом все.
Читайте Женевскую конвенцию про оккцпацию и порядок обеспечения оккупированных территорий.
Минские соглашения после этого можете засунуть Лаврову в анус.
2 остальные доказанные коллаборанты лишаются права голоса
3 денацификация по примеру фрг 40-х с отсрочкой всех выборов на 16 лет
нав Україні - немає подвійного громадянства !
Тому таких - зразу - нах...- по місцю їх громадянства з конфіскацією усього майна на території України
...Тільки починати прийдеться з Коломойського - у якого - трійне громадянство
а готовиться освобождать захваченную паРашей территорию,
всей страной , вооруженным путём ,
потому что кацапский режим оттуда не уйдёт добровольно
и будет подпитывать сепаратистов пропагандой, оружием и деньгами, как Приднестровье