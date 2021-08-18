Більшість українців вважають, що вибори в ОРДЛО можна проводити лише після виведення військ РФ і встановлення контролю над кордоном, - опитування

Більшість українців (60%), вважають, що в непідконтрольних уряду окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) спочатку має бути здійснено виведення російських військ, обеззброєння бойовиків і встановлення українського контролю над кордоном з РФ, тільки після цього можна проводити вибори.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром Разумкова із 29 липня по 4 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

За даними опитування, лише 12,9% респондентів дотримуються думки, що спочатку на цих територіях мають відбутися вибори, а вже після цього виведення російських військових, обеззброєння бойовиків і встановлення контролю України над кордоном.

Точки зору, що демілітаризація і відновлення українського контролю над кордоном мають передувати виборам в ОРДЛО, дотримується абсолютна більшість респондентів у західному (83%), центральному (64%) і південному (56%) регіонах України і відносна більшість у східному (35% за 26% тих, хто дотримується протилежної точки зору).

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Такої ж думки дотримується абсолютна більшість україномовних респондентів (69% проти 11%) і відносна більшість російськомовних (45% проти 16%).

За демілітаризацію та відновлення українського контролю над ОРДЛО перед виборами виступає абсолютна більшість виборців партії "Європейська Солідарність" (80,5%), ВО "Батьківщина" (71,5%), партії "Слуга народу" (62%). Серед електорату партії "Опозиційна платформа - За життя" 32% виступають за те, щоб спочатку проводити вибори, а вже потім виводити з цих територій російських військових, обеззброювати бойовиків і встановлювати контроль України над кордоном, а протилежну точку зору підтримують лише 21% виборців цієї партії, хоча більше серед них тих, хто не визначився з цього питання (41%).