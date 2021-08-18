Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко
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Глава Нацполіції Ігор Клименко і посол Ізраїлю Міхаель Бродський обговорили забезпечення безпеки під час святкувань Рош га-Шана в Умані (свято початку нового року в іудаїзмі).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Сторони наголосили на важливості співпраці для запобігання правопорушенням, зокрема, скоєним на ґрунті нетерпимості.
Клименко зазначив, що за інформацією поліції, в цьому році очікується прибуття в Умань близько 50 тис. хасидів для святкування Рош га-Шана.
"Головне завдання - щоб гості відчували себе в безпеці. У нас повна взаємодія з ізраїльськими поліцейськими, які разом з нами несуть службу в Умані. Національна поліція і поліція Черкаської області зараз на посиленому варіанті несення служби", - зазначив глава поліції.
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свічка@svecha62 2 ч
Євген Магда)
Диявол завжди у дрібницях
Мені геть не зрозуміло, чому "Кримська платформа" має проходити у "Парковому", а не в Маріїнському палаці, а "саміт перших леді та джентльменів" - у Святій Софії, а не у Будинку з хімерами
Київ..... екскурсія біля будинку з химерами.... питання до екскурсовода:
- скажіть будь ласка, це будинок з потворами?
- ой ні, це будинок з химерами, а от будинок з потворами - напроти.
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Есть кто с Израиля, чтобы прояснить?
бо хасидів на деякий час поменшає
Представляю, сколько эти 50 тысяч хасидов оставят здесь своего говна и мусора,
а убирать потом за наш счет, налогоплательщиков! Зачем нам это??
это плевок в холопов от власти - видать всегда хасидов нетерпели и вот опять нетерпят?
это шо за бред? да нетерпильщики приехав в Умань нетерпеть - получат в ту же минуту по храпам как от озверелых от "нетерпимости" местных так и от миролюбивых хасидов
и даже после того как Ривлин в Раде обосрал всех, а еще потом кобыла Нетанияху бросила хлеб под ноги - нетерпимость? да если бы нетерпимость такая в Риме была, то мы бы щас все любили Яхве, а не Аллаха или какого то там Иисуса. нетерпимых нашли блин (закушЫвает мацой фаршировку и рыбу)
Рабиновича кстати пусть увезут, он фальшивую семисвечку, как оно там называется, отлил в столице Израиля(где она, там Трамп сказал)
Что, мусора больше чем после рок-фестиваля?
Поводов для паники нет...пфайзер всех защитит и спасет..😀
50 тысяч ломонуться в Украину, после себя оставят кучу мусора и говнища...
- Очень хочется спросить: как такое вообще можно вытерпеть??