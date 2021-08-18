Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю, 20 серпня, зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Серед тем зустрічі будуть Україна і Афганістан.

Про це сьогодні на брифінгу в Берліні заявив прессекретаря Кабміну Німеччини Штеффен Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також лідери двох держав можуть обговорити ситуацію в Білорусі.

"Йтиметься точно про великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для вирішення якого Росія може зробити більше, ніж робить, про Білорусь", - сказав Зайберт, додавши, що Афганістан теж буде на порядку денному.

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