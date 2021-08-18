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Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю, 20 серпня, зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Серед тем зустрічі будуть Україна і Афганістан.

Про це сьогодні на брифінгу в Берліні заявив прессекретаря Кабміну Німеччини Штеффен Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також лідери двох держав можуть обговорити ситуацію в Білорусі.

"Йтиметься точно про великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для вирішення якого Росія може зробити більше, ніж робить, про Білорусь", - сказав Зайберт, додавши, що Афганістан теж буде на порядку денному.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
.... и своё трудоустройство? В ходе визита в РФ Меркель обсудит с Путиным конфликт на Донбассе, Беларусь и Афганистан, - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 7886
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18.08.2021 16:00
+8
И зарплату в газпроме...
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18.08.2021 16:04
+4
а пенсию от газпрома?
нужен ей тот Донбасс, вместе с Афганистаном и тем более Белорусью...(до дембеля уже дни считает...и гонорары)
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18.08.2021 16:03
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И два старых пердуна.
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18.08.2021 16:04 Відповісти
Та всіх вже здається здала Пуйлу.Розмір премії за продуктивну працю?
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18.08.2021 16:28 Відповісти
.... и своё трудоустройство? В ходе визита в РФ Меркель обсудит с Путиным конфликт на Донбассе, Беларусь и Афганистан, - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 7886
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18.08.2021 16:00 Відповісти
Ставку уборщицы обсуждать поехала, откат за северный поток.
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18.08.2021 23:12 Відповісти
Гельмута К., или все же Герхарда Ш.?
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18.08.2021 16:14 Відповісти
Не пали контору.
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18.08.2021 16:37 Відповісти
а пенсию от газпрома?
нужен ей тот Донбасс, вместе с Афганистаном и тем более Белорусью...(до дембеля уже дни считает...и гонорары)
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18.08.2021 16:03 Відповісти
И зарплату в газпроме...
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18.08.2021 16:04 Відповісти
с таким же успехом Путлер мог это обсудить с Лукашеску
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18.08.2021 16:04 Відповісти
"В ходе визита в РФ Меркель обсудит с Путиным конфликт на Донбассе, Беларусь и Афганистан, - спикер правительства Зайберт"
_Это захватническая война путлеровского рейха против Украины, а не "конфликт на Донбассе"! Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 2292 Зайберт - подлец и урод, это понятно.
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18.08.2021 16:06 Відповісти
А чего все кидаются на бабушку Ангелу? Она канцлер Германии а не президент Украины и ее обязанность думать о своей стране которой 2-3 лярда долларов ежегодно в казну от транзита никак не лишние.
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18.08.2021 16:07 Відповісти
Причем же тогда Донбасс, Беларусь и Афганистан?
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18.08.2021 16:11 Відповісти
Мировые лидеры обсуждают события в мире.
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18.08.2021 16:22 Відповісти
Да и мировые лузеры тоже обсуждают события в мире. Но только не понятно как вы связали 2-3 лярда с Донбассом, Беларусью и Афганистаном?
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18.08.2021 16:56 Відповісти
Исключительно по комментариям форумчан выше.. тут многие злые на нее за СП-2 но я считаю что это не справедливо.
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18.08.2021 17:08 Відповісти
Что то непонятно: это Донбасс, Беларусью и Афганистан будут обсуждать они потому что форумчане тут злые из за сп2? Или из за того они это будут обсуждать что б у вас появилось ощущение справедливости?
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18.08.2021 18:16 Відповісти
Конечно , нужно простить старушке Меркель и маразматику Байдену сдачу интересов союзников . Их не так поняли . Они хотели как лучше .
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18.08.2021 19:04 Відповісти
Каких союзников? Афганистана? Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО а Украина и того не имеет.. Украина для США и Германии это лох которого не западло кинуть.
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18.08.2021 19:10 Відповісти
Польша , Словакия тоже не союзники США ? Польша член НАТО кинутая байденом не меньше чем Украина .
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18.08.2021 19:22 Відповісти
Внимание! Это путлеровский бот.
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18.08.2021 16:12 Відповісти
Может Меркельский? Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 8722
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18.08.2021 16:21 Відповісти
Просто меркельша поощрает агрессор пуйла, когда тот, начхав на международное право, захватил Крым и часть Донбасса.
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18.08.2021 16:14 Відповісти
Так а какая разница Европейским державам будет газ к ним идти через Германию или тот же самый газ через Украину? Ну кроме стран транзитеров которые за это еще хорошо зарабатывают.
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18.08.2021 16:27 Відповісти
непонял, а шо она в Украине забыла? Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 6186
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18.08.2021 16:14 Відповісти
а работу в "грязьпроме" со швайнмайером в соседнем кресле неужели не обсудит?
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18.08.2021 16:18 Відповісти
В Афганистане быстро меняются правители военных группировок. Поэтому, пуйлу никто ничего не обещал Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 3017
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18.08.2021 16:21 Відповісти
Пущяй еще обсудит проблемы ануннаков с планеты Нибиру
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18.08.2021 16:27 Відповісти
Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 9183 Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 7884
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18.08.2021 16:39 Відповісти
Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 4784 Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 7327избушку для старушки уже соорудили на РАБссии...ФСБ своих не бросает...
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18.08.2021 16:43 Відповісти
Да пенсию свою она будет обсуждать!
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18.08.2021 17:24 Відповісти
Работу Меркель в Газпроме будут обсуждать ?
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18.08.2021 19:01 Відповісти
Конфликт це коли бійка, а в нас війна
проти рашистської московщини!!!
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18.08.2021 19:37 Відповісти
 
 