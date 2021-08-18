Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт
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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю, 20 серпня, зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Серед тем зустрічі будуть Україна і Афганістан.
Про це сьогодні на брифінгу в Берліні заявив прессекретаря Кабміну Німеччини Штеффен Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Також лідери двох держав можуть обговорити ситуацію в Білорусі.
"Йтиметься точно про великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для вирішення якого Росія може зробити більше, ніж робить, про Білорусь", - сказав Зайберт, додавши, що Афганістан теж буде на порядку денному.
Топ коментарі
+12 Омерзительный
показати весь коментар18.08.2021 16:00
+8 КузьмичUA
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+4 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.08.2021 16:03
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нужен ей тот Донбасс, вместе с Афганистаном и тем более Белорусью...(до дембеля уже дни считает...и гонорары)
_Это захватническая война путлеровского рейха против Украины, а не "конфликт на Донбассе"! Зайберт - подлец и урод, это понятно.
проти рашистської московщини!!!