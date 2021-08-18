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вирок (898) СБУ (10050) суд (8043) ФСБ (1346) шпигунство, шпіонаж (813)

Суд засудив до 8 років в'язниці агента ФСБ РФ, який збирав дані про ракетний комплекс "Нептун", - СБУ

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Суд засудив до 8 років в'язниці агента ФСБ РФ, який збирав дані про ракетний комплекс

Суд засудив до 8 років в'язниці агента ФСБ РФ, який збирав дані про ракетний комплекс "Нептун", - СБУВ законну силу вступив судовий вирок щодо агента ФСБ РФ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів. Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Досудове розслідування встановило, що діючи за завданням спецслужб країни-агресора зловмисник мав намір отримати відомості щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу "Нептун". Для цього він намагався завербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів Збройних Сил України.

Контррозвідники СБУ затримали агента під час спроби передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ викрила агента російської військової розвідки на Херсонщині. ВIДЕО

Лисичанський міський суд Луганської області засудив зрадника до 8 років позбавлення волі.

Суд засудив до 8 років вязниці агента ФСБ РФ, який збирав дані про ракетний комплекс Нептун, - СБУ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Ты подожди, ща бубочка его амнистирует или поменяет
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18.08.2021 16:13
+5
Даунбасцы в основном их отдают на обмен за своих террористов, наловят "бомбил" объявят шпиенами и агентами СБУ и в список на обмен.
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18.08.2021 16:42
+4
все восемь лет должен отсидеть на бутылке!
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18.08.2021 16:14
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А почему так мало!!?!!?!
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18.08.2021 16:12 Відповісти
Ты подожди, ща бубочка его амнистирует или поменяет
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18.08.2021 16:13 Відповісти
Почему-то не нашел "с отсрочкой приговора на 8 лет"... Очень удивился.....
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18.08.2021 16:53 Відповісти
все восемь лет должен отсидеть на бутылке!
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18.08.2021 16:14 Відповісти
Нептуни дійсно круті? Чи це наша голуба мрія?
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18.08.2021 16:31 Відповісти
А прізвище негідника?
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18.08.2021 16:19 Відповісти
Донецкие таксисты напряглись, кого из них предложат для обмена.
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18.08.2021 16:19 Відповісти
А почему именно таксисты ?
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18.08.2021 16:21 Відповісти
Даунбасцы в основном их отдают на обмен за своих террористов, наловят "бомбил" объявят шпиенами и агентами СБУ и в список на обмен.
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18.08.2021 16:42 Відповісти
єрмака і косоворотку?
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18.08.2021 16:21 Відповісти
Я одного не пойму, вреде и Украина и Рашка вышли из одного совка с одними и теми же законами. Только на Рашке предателей и иностранных агентов судят от 22 лет до пожизненного а в Украине от смешного условного до 8 лет. На каком етапе у нас предатели подменили законодательство?
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18.08.2021 16:29 Відповісти
так же как с400 это с200
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18.08.2021 16:31 Відповісти
или миг29 это миг23
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18.08.2021 16:31 Відповісти
Арестовича шоле?
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18.08.2021 16:30 Відповісти
Надо было его повесить, как талибы делают. Любо!
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18.08.2021 16:54 Відповісти
Это провал контрразведывательных подразделений СБУ /раз взяли и раструбили/, должны были подсунуть кацапам липу /да так, чтоб те поверили и больше не интересовались этим вопросом/!
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18.08.2021 23:09 Відповісти
Расстрелять,суку!
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19.08.2021 05:09 Відповісти
Почему 8й год войны не назван войной?
Почему ложь и лицемерие власти длится 8 лет? Почему тысячи погибших Украинских войнов и поломанных семейных судеб? Почему не объявлено военное положение ?
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24.01.2022 21:55 Відповісти
 
 