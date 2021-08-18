Суд засудив до 8 років в'язниці агента ФСБ РФ, який збирав дані про ракетний комплекс "Нептун", - СБУ

Суд засудив до 8 років в'язниці агента ФСБ РФ, який збирав дані про ракетний комплекс "Нептун", - СБУВ законну силу вступив судовий вирок щодо агента ФСБ РФ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів. Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Досудове розслідування встановило, що діючи за завданням спецслужб країни-агресора зловмисник мав намір отримати відомості щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу "Нептун". Для цього він намагався завербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів Збройних Сил України.

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