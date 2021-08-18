IT-компанія "Техноложік" звернулася до бізнес-омбудсмена через свавілля ДФС і напад податківців на співробітницю

ТОВ "Техноложік" поскаржилося до Ради бізнес-омбудсмена на можливі протиправні дії працівників ДФС. У кінці липня працівники податкової поліції викрали співробітника компанії Юлію Шевчук посеред вулиці в Києві, а потім почали тиск через кримінальну справу, до якої "Техноложік" не має жодного стосунку.

Про це йдеться в офіційній скарзі ТОВ "Техноложік" до Ради бізнес-омбудсмена, копія якої є в розпорядженні редакції.

Зокрема, співробітники Офісу великих платників податків ДФС у рамках кримінального провадження №42020000000001539 від 17.08.2020 з липня 2021 почали активні слідчі дії щодо ТОВ "Техноложік". Цікаво, що раніше в цій же справі податківці заарештували і вилучили в одного ФОП парфумерію і косметику, зажадали документи в ТОВ "Логістична компанія - УМС" (основний вид діяльності фірми - складське господарство) і в ТОВ "ЗБК" (оптова торгівля деревиною та будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням).

Представники ТОВ "Техноложік" стверджують, що жодним чином не пов'язані з перерахованими ФОП і компаніями. Втім, ДФС тисне на спільноту, прикриваючись саме цією справою.

"Під приводом дослідження фактів ухиляння від сплати податків у кримінальному провадженні, до обставин якого ТОВ "Техноложік" не має жодного стосунку, здійснюється тиск і втручання в діяльність товариства", - йдеться в скарзі бізнес-омбудсмена.

Керівництво компанії "Техноложік" розцінює такі дії ДФС як чергове переслідування представників бізнесу сфери інформаційних технологій. Можливо, податківці хочуть отримати хабар або хочуть закрити ТОВ на замовлення конкурентів. Тому компанія просить бізнес-омбудсмена втрутитися в ситуацію і вплинути законно на податківців.

Нагадаємо, 30 липня 2021 удень ​​посеред вулиці двоє невідомих заштовхали Юлію Шевчук в автомобіль і почали вимагати підпис під заявою про діяльність ТОВ "Техноложік". У разі відмови їй погрожували пістолетом, обіцяли катувати і посадити в слідчий ізолятор. Один із нападників представився Тарасом. Оскільки до викрадення він дзвонив жертві, то ідентифікувати його вдалося. Зараз власником телефонного номера, з якого нападник спілкувався з жінкою, є співробітник Управління з боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників ДФС Тарас Юрійович Кручко. Вже 2 серпня Шевчук написала заяву про протиправні дії співробітників податкової міліції в центральний офіс ДФС із вимогою провести службове розслідування інциденту. Жодної офіційної відповіді від податківців потерпіла жінка досі не отримала.

ТОВ "Техноложік" працює на ринку інформаційних технологій із листопада 2020 року. За III квартал 2021 спільнота сплатила до бюджету понад 73 000 гривень єдиного податку, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування зі сплатою 5% ЄП (без ПДВ).