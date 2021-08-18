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IT-компанія "Техноложік" звернулася до бізнес-омбудсмена через свавілля ДФС і напад податківців на співробітницю

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

IT-компанія

ТОВ "Техноложік" поскаржилося до Ради бізнес-омбудсмена на можливі протиправні дії працівників ДФС. У кінці липня працівники податкової поліції викрали співробітника компанії Юлію Шевчук посеред вулиці в Києві, а потім почали тиск через кримінальну справу, до якої "Техноложік" не має жодного стосунку.

Про це йдеться в офіційній скарзі ТОВ "Техноложік" до Ради бізнес-омбудсмена, копія якої є в розпорядженні редакції.

Зокрема, співробітники Офісу великих платників податків ДФС у рамках кримінального провадження №42020000000001539 від 17.08.2020 з липня 2021 почали активні слідчі дії щодо ТОВ "Техноложік". Цікаво, що раніше в цій же справі податківці заарештували і вилучили в одного ФОП парфумерію і косметику, зажадали документи в ТОВ "Логістична компанія - УМС" (основний вид діяльності фірми - складське господарство) і в ТОВ "ЗБК" (оптова торгівля деревиною та будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням).

Представники ТОВ "Техноложік" стверджують, що жодним чином не пов'язані з перерахованими ФОП і компаніями. Втім, ДФС тисне на спільноту, прикриваючись саме цією справою.

"Під приводом дослідження фактів ухиляння від сплати податків у кримінальному провадженні, до обставин якого ТОВ "Техноложік" не має жодного стосунку, здійснюється тиск і втручання в діяльність товариства", - йдеться в скарзі бізнес-омбудсмена.

Керівництво компанії "Техноложік" розцінює такі дії ДФС як чергове переслідування представників бізнесу сфери інформаційних технологій. Можливо, податківці хочуть отримати хабар або хочуть закрити ТОВ на замовлення конкурентів. Тому компанія просить бізнес-омбудсмена втрутитися в ситуацію і вплинути законно на податківців.

Нагадаємо, 30 липня 2021 удень ​​посеред вулиці двоє невідомих заштовхали Юлію Шевчук в автомобіль і почали вимагати підпис під заявою про діяльність ТОВ "Техноложік". У разі відмови їй погрожували пістолетом, обіцяли катувати і посадити в слідчий ізолятор. Один із нападників представився Тарасом. Оскільки до викрадення він дзвонив жертві, то ідентифікувати його вдалося. Зараз власником телефонного номера, з якого нападник спілкувався з жінкою, є співробітник Управління з боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників ДФС Тарас Юрійович Кручко. Вже 2 серпня Шевчук написала заяву про протиправні дії співробітників податкової міліції в центральний офіс ДФС із вимогою провести службове розслідування інциденту. Жодної офіційної відповіді від податківців потерпіла жінка досі не отримала.

ТОВ "Техноложік" працює на ринку інформаційних технологій із листопада 2020 року. За III квартал 2021 спільнота сплатила до бюджету понад 73 000 гривень єдиного податку, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування зі сплатою 5% ЄП (без ПДВ).
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Топ коментарі
+18
Це і є ті самі "інвестиційні няні", про яких втирав Шаурмен?
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18.08.2021 16:36
+11
Таки да

IT-компания "Техноложик" обратилась к бизнес-омбудсмену из-за произвола ГФС и нападения налоговиков на сотрудницу - Цензор.НЕТ 6010
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18.08.2021 16:37
+8
Ждем ответа на жалобу -
по вашему заявлению была проведена тщательная проверка.
в действиях сотрудников нарушений не обнаружено.
обращайтесь в суд.
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18.08.2021 16:44
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Це і є ті самі "інвестиційні няні", про яких втирав Шаурмен?
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18.08.2021 16:36 Відповісти
Таки да

IT-компания "Техноложик" обратилась к бизнес-омбудсмену из-за произвола ГФС и нападения налоговиков на сотрудницу - Цензор.НЕТ 6010
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18.08.2021 16:37 Відповісти
Инвестиционные няни расшалились.
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18.08.2021 16:36 Відповісти
Забагато в Україні "ІНВЕСТНЯНЬ" - ГПУ, СБУ, ДБР, МВС.....ЮZeк
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19.08.2021 09:40 Відповісти
Классика януковщины-азаровщины: кошмарить предпринимателя для решения конъюнктурно-бурократических проблем тупых чинвников.
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18.08.2021 16:43 Відповісти
Було це як до шапкокрада, так і після нього.
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18.08.2021 16:46 Відповісти
Ушли, как писало, Филип-морис(сперва написал "морим" ггг), теперь "реклама" от айтишников - откуда Агрохламидия харчевацца будет? Разве что разворотом вна китай? с люсей в два рота будут хавать, а отдавать конечно же будет кто? - правильно, дорогие мои детишки(из сказочки, то есть из политинформации деда Панаса)
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18.08.2021 16:44 Відповісти
Цікаво,а де українска мова?Із пяти слів в рядку,не знаю чи чиотири українські.
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18.08.2021 16:44 Відповісти
Ждем ответа на жалобу -
по вашему заявлению была проведена тщательная проверка.
в действиях сотрудников нарушений не обнаружено.
обращайтесь в суд.
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18.08.2021 16:44 Відповісти
Сейчас настоящий террор от податковой,бегают сдирают штрафы со всех кто не прокрышован,клоунам не хватает на инсталляции,на наглядовы рады и на аферистов-солнечнобатарейщиков.
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18.08.2021 17:15 Відповісти
і це все правильно, бо податкова міліція -це незаконний озброєний орган, по суті банда...яка навіть свій общак має. Проте їм потрібно дуже поспішати бо часу в них до кінця року, а може і менше...після цього вони втрачають всі повноваження а починає працювати Бюро економічної безпеки..тому їм треба поспішати обілєчувати підприємців...тому хапаються за самі жирні теми
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18.08.2021 18:24 Відповісти
Что подмилиция,что бэб,одно взяточно-репрессивное дерьмо,крышевание и вымогательство,ничто не изменится.
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18.08.2021 18:32 Відповісти
Зеленский обещал Мэри Поппинс, а в реальности получилась Фрекен Бок...
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18.08.2021 17:23 Відповісти
уплатило в бюджет более 73 000
Крупный налогоплательщик IT-компанія "Техноложік" звернулася до бізнес-омбудсмена через свавілля ДФС і напад податківців на співробітницю - Цензор.НЕТ 1043
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18.08.2021 17:28 Відповісти
Вовочка за всю историю со всех свои кварталов НОЛЬ уплатил! IT-компанія "Техноложік" звернулася до бізнес-омбудсмена через свавілля ДФС і напад податківців на співробітницю - Цензор.НЕТ 976 Так что да, 73 000 грн в сравнении с криворогим шлимазлом - это крупный налогоплательщик! IT-компанія "Техноложік" звернулася до бізнес-омбудсмена через свавілля ДФС і напад податківців на співробітницю - Цензор.НЕТ 1030
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18.08.2021 20:10 Відповісти
2. Матеріали кримінального провадження, які на день початку діяльності Бюро економічної безпеки України перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але відповідно до закону підслідні Бюро економічної безпеки України, протягом двох місяців з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України передаються органом досудового розслідування відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшого прийняття рішення у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Матеріали кримінального провадження, які перебувають в органах досудового розслідування, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, на стадії досудового розслідування, передаються відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшої передачі до Бюро економічної безпеки України у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом. Забороняється заведення оперативно-розшукових справ оперативними підрозділами податкової міліції з дня набрання чинності цим Законом.

3. Оперативно-розшукові справи, які перебувають в оперативних підрозділах податкової міліції, мають бути реалізовані шляхом початку досудового розслідування або їх закриття відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом. Забороняється заведення оперативно-розшукових справ оперативними підрозділами податкової міліції з дня набрання чинності цим Законом.
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18.08.2021 18:28 Відповісти
В неправовой стране нет смысла обращаться, нет органов, есть мрази
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18.08.2021 23:22 Відповісти
 
 