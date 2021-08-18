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До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка

Ця виставка - визначна подія в історії україно-американських двосторонніх відносин.

З нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України Фонд Богдана Губського "Україна – ХХІ століття" (www.ukraine-21century.com) спільно з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні (https://www.warmuseum.kiev.ua/) організували масштабну українсько-американську виставку "За волю України!", яка відкриється 20 серпня у Києві (вул. Лаврська, 27) та в якій беруть участь 20 музеїв, архівів і бібліотек з України та США.

Про це повідомляють пресслужби Музею та Фонду.

Ця виставка – видатна подія в історії україно-американських двосторонніх відносин, коли вперше за 30 років Незалежності України та понад 100-літню історію української діаспори на виставці в Україні візьмуть участь п’ять провідних наукових, музейних та культурно-просвітніх українських інституцій у США: Український Музей та Бібліотека у Стемфорді, Український Національний Музей у Чикаго, Українська Вільна Академія Наук у США, Український Музей у Нью-Йорку, Український історичний та освітній центр, з постійної колекції Музею імені Патріарха Мстислава, Сомерсет у Бавнд-Бруку. У сукупності вони передали на тимчасове експонування в Україну 181 раритет.

Унікальність виставки відзначив генеральний директор Музею-організатора Іван Ковальчук: "Ця виставка не просто розповідає про однострої українського війська доби Визвольних змагань 1917–1921 рр., вона рельєфно передає тяглість національного державотворення, уособлює традиції українського воїнства та біографує яскравих його представників. Зрештою, виставка про єдність українства – у минулому, теперішньому й майбутньому! За Волю України!".

Інший важливий ракурс експозиції розкриває Голова Ради Фонду Богдан Губський: "Виставка – прагнення крізь призму історії уніформи відродженого українського війська початку ХХ ст. засвідчити міцний історичний зв'язок сучасного покоління захисників України з учасниками Визвольних змагань 1917–1921 рр. та шляхом культурної дипломатії розвинути співпрацю з провідними українськими установами США. Окрім того, організатори ставлять за мету музейними засобами вшанувати Збройні Сили України – ключовий гарант державної незалежності, що набуває особливої актуальності в умовах воюючої країни".

На виставці представлені артефакти, які охоплюють період 1914–1923 рр. Вони висвітлюють історію українського однострою доби Січового Стрілецтва, УНР, ЗУНР, правління гетьмана Павла Скоропадського, Директорії УНР. Більшість експонатів ніколи до цього часу не оприлюднювалися та не були відомі не лише широкому загалу, а й вузькому колу фахівців.

Серед раритетів – однострої, нагороди, прапори, військові відзнаки українських мілітарних формацій періоду Визвольних змагань, зокрема, полковника УСС ерцгерцога Вільгельма Франца Австрійського (Василя Вишиваного), генерала Армії УНР Олександра Загродського, капітан-лейтенанта Святослава Шрамченка.

Видатною пам’яткою є також "Альбом уніформ Української армії і Фльоти за добу визвольної боротьби (1917–1921)", створений у 1937 році геральдиком Миколою Битинським. Це світова прем’єра унікальної мистецької пам’ятки.

Виставка триватиме до 31 травня 2022 року.

Новина публікується на правах реклами

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
якби не Порох в 2014-2019, то й Маршів зараз не було, були б Паради на 9 травня.До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 7748
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18.08.2021 16:52
+5
Потрібно боротись за Україну справами.

Андрій Смолій


Перший пішов. Сьогодні подали до Подільського районного Суду на телеканал 1+1 за саботаж Закону про мову!
Далі будуть інші.
Доводиться робити ту роботу, яку мала б здійснювати влада: Нацрада, РНБО та інші органи. Але ні, їм байдуже до мови. Вони займаються відвертим саботажем.

1+1 згідно ст. 23 ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не має права демонструвати «Свати» чи «Папіки» чи будь який інший продукт російською мовою, проте вже місяць часу закон САБОТУЄТЬСЯ.
Аналогічно саботують Закон телеканали «Інтер», «Україна» та інші.

Це не просто порушення, це знищення правового та конституційного ладу в державі.
Порушники мають бути притягнені до відповідальності! Закон має працювати.
Ми не будемо стояти осторонь того, як влада та телеканали саботують Закон та принижують нашу мову!
Далі буде.
#МоваМаєЗначення
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18.08.2021 17:34
+3
В Киеве, дегенерат.
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18.08.2021 16:51
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Это где откоется в россии чи в Україні?Поганою мітлою вас треба гнати із України.
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18.08.2021 16:48 Відповісти
В Киеве, дегенерат.
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18.08.2021 16:51 Відповісти
не забудьте ленту Дж. Бушика, где он в Раде приказывал нам не уходить от рабства - представитель страны, которая как бы за демократию, то есть за свободное блаблабла, всех народностей в мире(а потом поехал бухать с Гробачевым)
просто ненавижу двуличие, как и теперь афганцы наверное. тут у меня демократия, а тут посажу пожалуй помидорчики, а кому не хватило, тому будет не только лишь трудно, мало кому ли демократично будет.
ведь так, мсье Байден?(Лена зовет кушать фаршированный рыбой фарш, убегаю - арахамия что мы тока шо курили, вот я тебя влфрзклрофел)
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18.08.2021 16:50 Відповісти
У Дж.Бушика небыло столько внутришних врагов.За то у нас,в Украине есть уже сотни тысяч русскоязычных украинцев которые за Украину оторвут бошку любому.Афган не трогай,ведь там работало и погибало 80% выходцев из Украины,Белорусии и стран Балтии.Так как азиаты автоматически переходили на сторону исповедывающую Ислам а долбаные кацаппы кроме как руководить не умели.Бездарность военщины мокшан показал Грозный и 8 лет ,,гибридной,,войны в Украине.
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18.08.2021 17:02 Відповісти
так чего же бушик тогда нарядился в коронку демократа?
а? чего же поддерживал других за свободу, а нас обосрал? я за это и спросил.
или Конди Райс ему не сказала тогда шо украинцы это отнюдь не рашкинцы? не якуты, не казахи, не - еще 100 других
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18.08.2021 17:05 Відповісти
Не обобщай,это тебя ***** обосрал.И спрашивать тебе из ***** а не с меня.Моя воля так я бы вас уродов рассрелял прямо на взлетной полосе.99% процентов видео из отрезанием голов это ваших рук дело,ублюдки.Независимо от нации.
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18.08.2021 17:27 Відповісти
браток, дед, прими лекарство, я понимаю что знаешь как внук генерала СС расстрелял мародеров на вокзале, но он это не ты, дедушка, успокойся, ты не воевал, в крайности - убивал мирных людей, так что .. тихо, тихий час... шшшшшш, славься оперенье мусоров пока не посаженных.....
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18.08.2021 17:54 Відповісти
Вас бы в руки русскоязычным украинцам вернувшхся живыми с ,,нулевки,,Зразу бы перейшли на українчьку мову.
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18.08.2021 16:51 Відповісти
якби не Порох в 2014-2019, то й Маршів зараз не було, були б Паради на 9 травня.До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 7748
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18.08.2021 16:52 Відповісти
Не пхайте усюди вашого сраного баригу.
Україну 7 років тому врятували небайдужі громадяни, а не сциклий та жадібний барига, який був з Медведчуком в СДПУо, а потім з ригами у ПР.
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18.08.2021 19:20 Відповісти
Як би не ,,Порох,,. Я так думаю,Як щоб не ті люди які замість принести своїм діточкам щось,або смаколики не привозили бронехилети та обладунки для наших АТОшників.То зараз при тому що у нас армійці хоть їз чимись сиділи по кащармам.То у нас небуло би України.
Дуже дякую нашім БРАТАМ полякам які закривали очі на облаштунки ,,заборонені,, які перевозили наші громадяни.
А ви говорите ,,Порох,, порох ще і в дупі не був.
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18.08.2021 17:14 Відповісти
"Сливка", от шобти з'їв та не пи.дів! До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 3513
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18.08.2021 20:18 Відповісти
Потрібно боротись за Україну справами.

Андрій Смолій


Перший пішов. Сьогодні подали до Подільського районного Суду на телеканал 1+1 за саботаж Закону про мову!
Далі будуть інші.
Доводиться робити ту роботу, яку мала б здійснювати влада: Нацрада, РНБО та інші органи. Але ні, їм байдуже до мови. Вони займаються відвертим саботажем.

1+1 згідно ст. 23 ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не має права демонструвати «Свати» чи «Папіки» чи будь який інший продукт російською мовою, проте вже місяць часу закон САБОТУЄТЬСЯ.
Аналогічно саботують Закон телеканали «Інтер», «Україна» та інші.

Це не просто порушення, це знищення правового та конституційного ладу в державі.
Порушники мають бути притягнені до відповідальності! Закон має працювати.
Ми не будемо стояти осторонь того, як влада та телеканали саботують Закон та принижують нашу мову!
Далі буде.
#МоваМаєЗначення
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18.08.2021 17:34 Відповісти
Американці буквально незадовго до своєї втечі організовували гейпарад у Афганістані.Розклеювали агітки та інш. У Афгані,Карл!!! Країні з суперконсервативними поглядами, де панують архідревні традиції,де населення напівграмотне. Де розум?… А у нас в 2014 вимагали провести також гейпарад. Саме в той час, коли наші хлопці боронили нас на Сході від клятого ворога.Коли земля на соняшникових полях рясно кропилась кров'ю наших синів. Робіть висновки. Роздивіться уважніше дії «демократичного» Заходу. Не вірте їм.
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18.08.2021 17:55 Відповісти
Мы будем тебе верить, чучело лишнехромосомное До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 1832 До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 9192
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18.08.2021 20:19 Відповісти
Які відносини?
За Південну Корею американці воювали, віддали тисячі своїх життів. За останні 20 років вклали в сраний Афганістан майже трильйон доларів, а чим американці допомогли Україні?
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18.08.2021 19:12 Відповісти
На бутылку тебя насадили! До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 9795 Реальная польза же! До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 3892
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18.08.2021 20:21 Відповісти
Ти намагаєшся бути дотепним, але виглядаєш геть жалюгідним.
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19.08.2021 15:14 Відповісти
Україна найкраща Держава у Світі. Багато недоліків, але усюди багато недоліків. Але саме головне для людини - ВОЛЯ!
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18.08.2021 19:19 Відповісти
Ты смотри, Губский всплыл! До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 5078 До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 3518 Он Кучмин посипака сейчас или Жулин? До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 6412
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18.08.2021 20:20 Відповісти
 
 