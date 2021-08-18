З окупованого Криму до Росії незаконно перемістили 275 ув'язнених: Україна поскаржилася в Гаагу

275 ув'язнених українців були незаконно переміщені в Російську Федерацію з Криму. Україна, зі свого боку, поскаржилася на це в Міжнародний суд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр журналістських розслідувань.

За словами прокурора АРК і Севастополя Ігоря Поночовного, інформація про незаконне переміщення була отримана під час досудового розслідування за фактом порушення ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міжнародний кримінальний суд направлено повідомлення про злочини проти культурної спадщини в окупованому Криму, - Венедіктова

"Це громадяни України, які були засуджені на окупованій території і переміщені на територію РФ для відбування покарання. А також громадяни України, які були затримані, перебувають у місцях несвободи на території окупованого півострова, але в подальшому незаконно переміщаються на територію РФ із метою подальшого кримінального переслідування", - зазначив Поночовний.

За словами експерта громадської організації "Регіональний центр прав людини" Романа Мартиненка, за весь час окупації Криму на території півострова незаконно засуджено близько 12,5 тисячі українців, серед яких 9,5 тисячі були переміщені в Росію.