УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4445 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
926 5
Крим (12757) в'язні (281) Міжнародний_кримінальний_суд (167) Поночовний (19)

З окупованого Криму до Росії незаконно перемістили 275 ув'язнених: Україна поскаржилася в Гаагу

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

З окупованого Криму до Росії незаконно перемістили 275 ув'язнених: Україна поскаржилася в Гаагу

275 ув'язнених українців були незаконно переміщені в Російську Федерацію з Криму. Україна, зі свого боку, поскаржилася на це в Міжнародний суд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр журналістських розслідувань.

За словами прокурора АРК і Севастополя Ігоря Поночовного, інформація про незаконне переміщення була отримана під час досудового розслідування за фактом порушення ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міжнародний кримінальний суд направлено повідомлення про злочини проти культурної спадщини в окупованому Криму, - Венедіктова

"Це громадяни України, які були засуджені на окупованій території і переміщені на територію РФ для відбування покарання. А також громадяни України, які були затримані, перебувають у місцях несвободи на території окупованого півострова, але в подальшому незаконно переміщаються на територію РФ із метою подальшого кримінального переслідування", - зазначив Поночовний.

За словами експерта громадської організації "Регіональний центр прав людини" Романа Мартиненка, за весь час окупації Криму на території півострова незаконно засуджено близько 12,5 тисячі українців, серед яких 9,5 тисячі були переміщені в Росію.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НУ тех кто сидел до окупации, то и хрен с ними как бы, пущай себе забирают уркаганов этих!!!
показати весь коментар
18.08.2021 16:57 Відповісти
кацапы не идиоты чтоб уголовников воровать
эти - политические
показати весь коментар
18.08.2021 17:07 Відповісти
твари,
тварят что хатят
показати весь коментар
18.08.2021 16:59 Відповісти
перевели з курорту до болота бо не можна на росії в'язням краще жити ніж пересічні московити. В РФії в'язниця це не заклад ізоляції і перевиховування - це в першу чергу інструмент для залякування і тортур. А хто ж іїхніх болотах злякається в'язниці на курорті? питання риторичне.
показати весь коментар
18.08.2021 19:00 Відповісти
 
 