Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка
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"УДАР Віталія Кличка" вимагає від влади зупинити політичний тиск на партію та її лідера через правоохоронні органи.
Відповідна заява опублікована на офіційному сайті партії, інформує Цензор.НЕТ.
У партії вважають численні обшуки, які тривають у підрозділах КМДА, комунальних підприємствах та підрядних організаціях з травня, "зачисткою політичного поля від конкурентів". Офіс президента не припиняє спроб дискредитувати Віталія Кличка та у такий спосіб намагається створити підґрунтя, щоб, всупереч законам, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни.
"Банкова вбачає у Віталії Кличку головного конкурента. Лідер партії "УДАР" має один з найвищих рейтингів довіри українців та найменший серед політиків антирейтинг. Додатковим стимулом для посилення тиску стало об’єднання "УДАРу Віталія Кличка" з іншими політичними силами для консолідації зусиль у протидії некомпетентній владі", – зазначається у заяві.
В "УДАРі" наголошують, що тиск чиниться не лише на Віталія Кличка, але й на інших партійців. Правоохоронці неодноразово вривалися з обшуками до їхніх будинків, навідувалися й до лідера УДАРу.
"Зухвалі дії правоохоронців за вказівкою керівництва ОП та за підтримки провладних народних обранців засвідчують, що Банкова готова йти до кінця у знищенні політичного конкурента будь-якою ціною. Навіть ціною зупинки столиці. Вимагаємо від влади зупинити тиск на політичну партію "УДАР Віталія Кличка" та її лідера за допомогою підконтрольних правоохоронних органів. Закликаємо міжнародних партнерів відреагувати на дії української влади та допомогти повернути її на шлях законності", – йдеться у заяві "УДАРу".
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возомнил из себя путлера ! Скоро в буцегарне сокамерников сможешь развлекать имитацией хером по роялю
Так що закрий п5льку , ватник і не патякай !
Сейчас же самое лучшее состояние дорог что я видел с 1991 года и такого количества одновременно проводимых ремонтов я не помню никогда раньше.
Какие нах байки, если этот шлимазл делает только то, что выгодно его спонсорам - кремльблёвским жыдам из Альфа-банка?
Не доходить, що самі мери не хотіли мати справу з Садовим?
Зелена сарана хоче терміново прибрати Кличка.
Особливо після того, як він їх привселюдно нагнув та принизив з їхніми "інсталяціями" на Алеї Слави.
Плюс хочется своего главу КМДА в случае заворушек.
Виталик же не самый худший вариант для Киева, имхо.
Но зеленые же подправили нормативку, и теперь могут уволить Виталика с поста главы КМДА (назначаемая должность), оставив мером (выборная должность). Таким образом забрав у него большинство реальных полномочий и сделав "королевой англии" на троне Киева, а все вопросы, финансовые потоки Киева и т.д. будет решать ставленник Ермака...
Это конфликт лоб в лоб далеко не только Виталика и зеленых и, похоже, он входит в стадию финального обострения...
но как только криворос открыл свОй зелёный рот без сценария - "король" оказался ослом и сразу запретил мультик о себе..
Педаля, надо меньше красть!
М - мафія
Д - державних
А - аферистів
Саме Кличко є бідою для мого рідного Києва.
ЗЕлені, безумовно, г@ндони, але й віталька ще те падло.
Щоб там не верещали кличкоботи, боксер-імбецил є жалюгідним покидьком та корупціонером, який маскується під патріота.
На Банковій не відмовилися від плану поставити свого намісника в Києві, щоб краще контролювати столицю на випадок осінніх акцій протесту /
Юрій Вишневський
Політичний оглядаччитати за вищенаведеною ссиллю
Кличка хочуть усунути з посади голови КМДА, йому готують підозру. На його місце можуть призначити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова
Про це повідомили джерела у СН. За їх словами, спочатку правоохоронні органи отримали доручення знайти хоч якусь інформацію, яка могла би дискредитувати міського голову. А тепер, нібито, вже накопали на повноцінну справу.
Останньою краплею став той факт, що міський голова вчора активно виступив на стороні тих, хто руйнував совкову інсталяцію.
Кажуть, у Зеленського була істерика після того, як Подоляк передав йому слова Кличка про те, що "у Києві 95 кварталу не буде".
Оголошення про підозру, за словами джерела, має відбутися до засідання РНБО, яке проведуть 20 серпня.
Вважаю, "ЕС" та "Удару" треба солідаризуватись у справі протидії зеленому "бєспрєдєлу" на умові приєднання політсили київського мера до найбільш проєвропейської партії України. Бо сам він однозначно програє.
Знімай вже своє біле пальто, Віталіку - не на часі воно зараз.
Sharp`s
Это конфликт лоб в лоб далеко не только Виталика и зеленых и, похоже, он входит в стадию финального обострения...
Эвакуатор вам в руки. Если до них не дойдет, то найдутся люди, что им растолкуют правила поведения в обществе