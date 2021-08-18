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Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил

Організатори концерту італійського оперного співака Андреа Бочеллі, запланованого на День Незалежності, відповіли на звинувачення заступника голови КМДА Володимира Прокопіва, який стверджує, що вони поставили сцену на місці масових поховань.

"Укрінформ" має в розпорядженні відповідь організаторів, інформує Цензор.НЕТ.

"У спадок від радянських часів досі за площею Конституції розташовані залишки пам'ятника учасникам більшовицького жовтневого повстання 1917 року проти Української Центральної Ради. На той момент українська влада виявилася сильнішою, і більшовики зазнали поразки", - сказано в повідомленні.

При цьому організатори концерту наголосили, що загиблі учасники повстання були поховані українським урядом у братській могилі в одному з куточків Маріїнського парку. За часів СРСР у 1935 році на місці можливого поховання було встановлено пам'ятний знак із відповідним написом антиукраїнського прокомуністичного змісту. Під час подій Революції Гідності цей напис був збитий, і більшість елементів пам'ятника було зруйновано. Зараз постамент в аварійному стані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції. ФОТОрепортаж

Автори коментаря нагадують, що згідно з інформацією Українського інституту національної пам'яті, на території Маріїнського парку поховано значну кількість людей, які загинули під час подій Української революції 1917-1921 років. Серед них - як прихильники більшовицької влади, так і жертви "червоного терору". Загальна кількість похованих досі невідома. Також невідомі місця конкретних поховань, оскільки пошукові роботи в Маріїнському парку не проводилися.

"Немає ніяких підтверджень, що поховання здійснювалися саме на території, де зараз розташована площа Конституції і саме в тому місці, де був встановлений радянський пам'ятний знак", - наголосили організатори концерту.

Організатори концерту також зазначають, що "нікого з представників КМДА не обурив той факт, що під час проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017 на площі Конституції відбувалися розважальні заходи. Зокрема, саме в цьому місці була червона доріжка і прямо біля залишків пам'ятника працював ді-джей".

Також читайте: Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах

Вони нагадали, що благодійні кошти, які будуть зібрані на концерті, направлять на створення Центру сучасного мистецтва - Музею Івана Марчука.

Раніше заступник голови КМДА Володимир Прокопів написав у Фейсбуці, що в Маріїнському парку в Києві на місці зруйнованого пам'ятника учасникам жовтневого збройного повстання 1917 року стали монтувати сцену.
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Топ коментарі
+26
Ой зебилы
Сцена в Мариинском: организаторы концерта говорят, что под памятником может не быть могил - Цензор.НЕТ 9472
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18.08.2021 16:56
+24
грай, грай, членограй, грай для нас грай!!!
Сцена в Мариинском: организаторы концерта говорят, что под памятником может не быть могил - Цензор.НЕТ 2664
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18.08.2021 17:00
+11
"Нет никаких подтверждений, что захоронения осуществлялись именно на территории... "
А спростування того, що саме там захоронені тіла загиблих у вас є?
Чисто урОди плісняві, як і їх відмазки. Танцюють на кістках. Бо це кістки не їх народу.
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18.08.2021 16:58
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Ой зебилы
Сцена в Мариинском: организаторы концерта говорят, что под памятником может не быть могил - Цензор.НЕТ 9472
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18.08.2021 16:56 Відповісти
100 лет назад в парке появилась братская могила участников большевистского восстания 29-31 октября (11-13 ноября) 1917 года.
В 1917 году в Мариинском парке была Александровская церковь с маленьким кладбищем. Именно этот факт повлиял на выбор места захоронения.

порезвились ЗЕленские-Шифера-Ермаки-Менделя с "синагогой на костях" православного кладбища, а теперь танцевать на костях в Мариинке будут Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил - Цензор.НЕТ 8177

МЕРЗКО.....
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18.08.2021 17:38 Відповісти
криварожью плевать на киевские святыни Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил - Цензор.НЕТ 8080
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18.08.2021 17:41 Відповісти
Скажімо так, могили співчуваючих большевищму важко віднести до св'ятинь, але це однозначно кладовище. В Іспанії кладовища, на яких поховані франкісти і інтернаціонплісти, мають однаково рівноцінний статус. З мертвими воювати - це благородна справа. І марна. Думаю, італійському співаку про встановлену на могилах сцену нічого не сказали. А варто. У них, римокатоликів з цих строго.
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18.08.2021 19:09 Відповісти
а що нормально танці на кістках ! італієць хоч знає де виступатиме ?
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18.08.2021 16:56 Відповісти
Он танцор?
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18.08.2021 16:58 Відповісти
грай, грай, членограй, грай для нас грай!!!
Сцена в Мариинском: организаторы концерта говорят, что под памятником может не быть могил - Цензор.НЕТ 2664
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18.08.2021 17:00 Відповісти
Эта картинка снята тогда, когда тот самый итальянский или чей там Ди Джей в 2017 там выступал?
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18.08.2021 17:03 Відповісти
ні він батюшка московської церкви ...
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18.08.2021 17:06 Відповісти
Ого, но кажется если из Италии то скорее всего батюшка римской церкви.
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18.08.2021 18:12 Відповісти
а может и быть...
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18.08.2021 16:57 Відповісти
Это не то самое место, где в 2013 стояла трибуна "антимайдана"?
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18.08.2021 16:57 Відповісти
Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил - Цензор.НЕТ 155 не парк тот а вот место другое Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил - Цензор.НЕТ 3985
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18.08.2021 17:51 Відповісти
Может не быть ..., а может и есть.
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18.08.2021 16:57 Відповісти
а может и быть...
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18.08.2021 16:57 Відповісти
"Нет никаких подтверждений, что захоронения осуществлялись именно на территории... "
А спростування того, що саме там захоронені тіла загиблих у вас є?
Чисто урОди плісняві, як і їх відмазки. Танцюють на кістках. Бо це кістки не їх народу.
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18.08.2021 16:58 Відповісти
"Сцена в Мариинском: организаторы концерта говорят, что под памятником может не быть могил" - даже если там сейчас нет могил, то они вполне могут в ближайшее время там появиться. Пусть сами догадаются, чьи они будут.
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18.08.2021 17:01 Відповісти
может и так, тогда мона было все сделать как будто что может и нет
\\\\\\\\\

Организаторы концерта также отмечают, что "никого из представителей КГГА
не возмутил тот факт, что во время проведения песенного конкурса
Евровидение-2017 на площади Конституции происходили развлекательные
мероприятия. В частности, именно в этом месте находилась красная дорожка
и прямо у остатков памятника работал ди-джей".\\\\\\\\\

то ж не в парке или как?
а впрочем - я бы лично нисколько не обижался шо у мну над черепом или над пальцем беснуются клоуны - просто нужно уточнить - или захоронение, и тогда парк переформатировать, или всем поПутину, и тогда организуны правы.
ибо - что за разница - собачки ли бегают выгуливая людей по костям, или клоуны опять что то сделают? будем честны - всем только тогда не пофиг, когда об этом написали.
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18.08.2021 17:01 Відповісти
Эта хрень должна быть демонтирована, дегенераты *****, на памятник сцену поставили и умничают. Историки херовы... админштрафы за осквернение были бы уместны.
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18.08.2021 17:03 Відповісти








Тата

@TataHortitsa

·19 чФБ Ihor Lutsenko 20 мин. Ну, тепер уже можна назвати прізвище людини, котра організувала радянські автомати з газіровкою на Алеї Героїв Небесної Сотні. Це -міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Українська правда з посиланням на Музей Революції гідності
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18.08.2021 17:05 Відповісти
я дивуюсь, чому до цього часу ще стоять залишки того "пам,ятника", демонтувати й заасфальтувати! чи газон засыяти, що було де песикыв вигулювати. з большевикам і їх прихвостнями, наші дороги розійшлись. думаю, що та комуняча розруха сцені не буде перешкодою.
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18.08.2021 17:06 Відповісти
А нічого, що там захоронені загиблі з обох сторін?
Та й взагалі - це братня могила, чиї б останки б там не були!
Мертвих треба поважати в любому випадку.
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18.08.2021 18:19 Відповісти
хрень якась, скоріше аксюморон, як могли бути захоронені загиблі з обох сторін в одній могилі? це все рівно, що наших Героїв донбасу ховати в одних могилах з кацапсько- сепарським лайном. Якщо там могила де її опис? чи поіменний, чи кількісний? на Аскольдовій могилі є могила наших Героїв вбитих більшовицько-мурав,йовськими бандитами, там є поіменний опис всих похованих. в Мар,їнінському парку був чисто бутафорний "пам,ятник" в пропогандистсько-совкових цілях. Большевики всі цвитнтарі навколо церков(як і церкви) зрівняли з землею і забули про їх існування, там забудували різні будівлі і ніхто не переймається...
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18.08.2021 19:05 Відповісти
это типа оправдание????
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18.08.2021 17:08 Відповісти
Весь Мариинский парк был до 1917 г. Кладбищем известных горожан. А также Аскольдова могила и склоны Днепра вокруг...
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18.08.2021 17:11 Відповісти
А мозок в кебі є?Чи нема?
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18.08.2021 17:15 Відповісти
"Нет никаких подтверждений, что захоронения осуществлялись именно на территории, где сейчас расположена площадь ", - подчеркнули организаторы концерта"

нет никаких подтверждени, что организаторы концерта не идиоты)
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18.08.2021 17:21 Відповісти
нет доказательств..., буде свято для киян, Бочеллі послухати важніше ніж пусті розмови про "могили" большевиків і їх прихвостнів.
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18.08.2021 17:25 Відповісти
Как раз то что организаторы идиоты является неоспоримым фактом...
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18.08.2021 17:39 Відповісти
Розповім львівську історію...В сорок першому німці зігнали євреїв в гетто (квадрат залізниця,Варшавська,Полтва,Підзамче).Приблизно сто тисяч львівських і стільки ж з інших міць...Когось розстрілювали,хтось помирав сам,але коли їх залишилось три тисячі,а гетто зменшилось до кількох сотиків,вони підняли повстання...Їх в кілька днів знищили,а останніх двісті,які забились в будову старого австрійського млину (п"ять метрів на п"ять,висота п"ять поверхів) просто спалили вогнеметами...На балконах навколишніх будинків висіли десятки повішених,фото збереглись...Будівля старого млину теж збереглась буквально до цього року,навіть совіти її не рухали,хоча це практично центр,десять хвилин до Оперного пішки...І ось в цьому році її знесли,а на місці будують величезний розважально-офісний-житловий комплекс...А земля там,нагадаю,наполовину людський попіл і кості.А на Цитаделі,це теж центр Львова,в австрійській фортеці,де у війну був концтабір і де померло вісімдесят тисяч людей зробили ресторан і готель...І ніхто нічого,їдуть в Київ ламати на Алеї Небесної Сотні перегородки та автомати "газ-вода"...Бо там то "осквєрнєніє"...
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18.08.2021 17:33 Відповісти
А может и быть, но это не точно . Да какая разница ...
Свиньи
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18.08.2021 17:37 Відповісти
В общем,надеюсь итальянскому певцу сообщат на чем он будет выступать -вот зекрыса обосрется на весь мир)
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18.08.2021 17:38 Відповісти
Чем ближе День Независимости,тем с большим остервенением идет притягивание "за уши"любые события,которые помешают празднику.Журнашлюхи,за 30 серебряников,готовы лблить грязью все...Простейшие вопросы,которые решаются в рабочем порядке "на раз два"обрастают, с подачи этих подажных СМИ,просто сумасшедшими подробностями.Но не дождутся,празднику быть,Украина независима и к "совку" возврата не будет.Не дождетесь,твари...
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18.08.2021 17:46 Відповісти
А можна це людською мовою?
Ато це свинособаче хрюкогавкання на в біса не зрозуміле.
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18.08.2021 18:22 Відповісти
Я даже не удивлюсь,если в пылу политической борьбы,там появятся могилы как доказательство,що они там таки есть Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил - Цензор.НЕТ 2950
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18.08.2021 17:46 Відповісти
Что не можна перенести сцену!?
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18.08.2021 17:56 Відповісти
Напис на тому "пам'ятнику", якого підрихтували майданівці у лютому 2014 року (капслок оригіналу):

ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ - РОБІТНИКАМ І СОЛДАТАМ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ СМЕРТЮ ХОРОБРИХ У БОЯХ ЗА ВЛАДУ РАД У м. КИЄВІ 11-13 ЛИСТОПАДА (29-31 ЖОВТНЯ) 1917 РОКУ.

Совкодрочери, не скигліть.
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18.08.2021 17:57 Відповісти
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_DSCF5962.JPG
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18.08.2021 17:58 Відповісти
Всё этой плесени мешает... Реально -- манкурты -- ничего святого.
До чего ж противно! Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил - Цензор.НЕТ 9483
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18.08.2021 17:58 Відповісти
Чиї б могили там не були-танці на костях,навіть ворожих, не українська традиція Це традиція орди!
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18.08.2021 18:08 Відповісти
Могут быть могилы, а могут и не быть - науке это не известно. Дебилы. В любом случае народ уже так разочаровался в этой власти, что любое их действие принимается в штыки. Праздник будет "весёлым" и, дай бог, без бойни
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18.08.2021 18:27 Відповісти
Криворогули....
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18.08.2021 18:35 Відповісти
Каждый день на метро Академгородок в Киеве тысячи людей проходят на могиле десятков красноармейцев, погибших от авиабомбы. По крайней мере, так на памятнике написано. Нет ограды, и люди топчутся там каждый день не задумываясь.
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18.08.2021 22:14 Відповісти
В Жовтневому палаці була катівня НКВС де, замордували тисячі киян і нічого, концерти не відміняють.
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19.08.2021 17:22 Відповісти
 
 