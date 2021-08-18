Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера

Спікер Парламенту Дмитро Разумков у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України - 24 серпня о 14:20.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прессекретар Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в ході сесії буде розглядатися проєкт Закону про великий Державний Герб України (№5712).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді немає голосів для затвердження Великого герба України. Провину за провал законопроєкту можуть покласти на Разумкова, - Юрчишин