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ВР (11734) герб (69) Зеленський (17463) позачергове засідання (214) Разумков Дмитро (1449)

Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера

Спікер Парламенту Дмитро Разумков у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України - 24 серпня о 14:20.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прессекретар Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в ході сесії буде розглядатися проєкт Закону про великий Державний Герб України (№5712).

Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера 01

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Топ коментарі
+68
Разумков по требованию Зеленского созывает 24 августа внеочередную сессию ВР для утверждения Большого герба Украины, - пресс-секретарь спикера - Цензор.НЕТ 6350
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18.08.2021 17:07
+58
Разумков по требованию Зеленского созывает 24 августа внеочередную сессию ВР для утверждения Большого герба Украины, - пресс-секретарь спикера - Цензор.НЕТ 6572
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18.08.2021 17:02
+54
да что ж такое, ну зачем он вцепился в герб? Зеленский, нам твой стремный герб нафиг не нужен, не трогай наш герб, убери свои руки от него.
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18.08.2021 17:05
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Чи знає хтось, як автори гербу пояснюють 6-кутну зірку зверху. Бо українська (решетилівська) - 8-кутна.
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18.08.2021 20:06 Відповісти
Восьмикутна - не "решетилівська" а "віфлеємська"!!! Зірка, що прозвістила народження Христа зійшла не над Решетилівкою, а над Віфлеємом!!! Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера - Цензор.НЕТ 7104
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19.08.2021 08:10 Відповісти
Лев какой то французский.
На Да Артаньяна похож.)
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18.08.2021 20:06 Відповісти
Ти знаєш що таке "геральдика"? Це "наука символів" А при "символізмі кожен штрих, кожне зображення несе в собі чітко визначене значення Тому і зображення повинні буть чітко визначені, і мать міжнародне значення, щоб герольд, який не розуміє мови людини , яка знаходиться перед ним, чітко зрозумів, хто перед ним стоїть Герб в древні часи заміняв "посвідчення особи"
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19.08.2021 08:16 Відповісти
невже знайдеться 300 придурків?
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18.08.2021 20:59 Відповісти
Зе так поспішає війти в історію що хоче прийняти оту пародію на герб України будь-що...
але він явно лише просто знову "вляпається"...епічно... Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера - Цензор.НЕТ 2861
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18.08.2021 23:08 Відповісти
Великий Герб би може й не поганий був, але що символізує в цьому гербі Киримли як корінний народ України? Нічого? І це перед Кримською платформою...
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18.08.2021 23:36 Відповісти
проект Закона о большом Государственном Гербе Украины (№5712-1)

Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера - Цензор.НЕТ 3350
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19.08.2021 01:06 Відповісти
Не майтесь ДУРЬЮ Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера - Цензор.НЕТ 6815

У нас есть УЗНАВАЕМЫЙ И ЛАКОНИЧНЫЙ герб !!!

Спасибо хитрости Кравчука,о принятии компромиссного решения и утверждении ВС малого герба.

Здравомыслящие депутаты - внесите поправку в Конституции и NO проблем
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19.08.2021 05:53 Відповісти
Заберіть у наркомана фломастери!
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19.08.2021 06:55 Відповісти
...к чему эти условности? Большой герб, в условиях стагнации государственности, это по меньшей мере не больше и не меньше может быть банальным украшением на надгробном камне с надписью : Украина помним. Не тем заняты эти донкихоты, пустомели голимые. Страна переезжает на кладбища, а тут пир во время чумы....
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19.08.2021 07:25 Відповісти
Проект даного герба заняв третю позицію в конкурсі. Але при владі недокурок,який намагається все переробити в країні на свій маланський лад. Все робиться по-дитячому,наперекор здорового глузду . Скрізь іде порушення Конституції,законів.Це "по більшовицькі"---ми все зруйнуємо і побудуємо нове,своє.Це ж ми вже проходили,коли кухарка може правити державою,а в нас зараз правлять жадні брехливі. маланці.
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19.08.2021 08:25 Відповісти
пистец... внеочередное!!! одного герба мало других проблем нет..... срочно!!! всем!всем!всем!
великою радостью полны небеса мы просто рыдаем от щастя..... дэбилыблть
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19.08.2021 08:46 Відповісти
Вахтанг Кіпіані:

Прапор і герб - це те, що об'єднує всіх громадян. І тому спроба "покращити" те, що вже давно є предметом абсолютного консенсусу - це в нормальній країні важко уявити. У нас можна - бо це поле для експериментів, де президентом мудрий нарід обере як не кримінальника, так придурка.

Український тризуб - древній, досконалий, впізнаваний символ країни. Спроба криворізького вундеркінда, який за життя не прочитав жодної книжки про історію замінити шедевр карикатурою - це водночас і диверсія, і слабоуміє.
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19.08.2021 10:29 Відповісти
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