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Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера
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Спікер Парламенту Дмитро Разумков у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України - 24 серпня о 14:20.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прессекретар Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, в ході сесії буде розглядатися проєкт Закону про великий Державний Герб України (№5712).
Топ коментарі
+68 18c49ed2
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+58 Підлога Маккартні
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+54 KharkovCity
показати весь коментар18.08.2021 17:05
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Будь ласка, зачекайте...
На Да Артаньяна похож.)
але він явно лише просто знову "вляпається"...епічно...
У нас есть УЗНАВАЕМЫЙ И ЛАКОНИЧНЫЙ герб !!!
Спасибо хитрости Кравчука,о принятии компромиссного решения и утверждении ВС малого герба.
Здравомыслящие депутаты - внесите поправку в Конституции и NO проблем
великою радостью полны небеса мы просто рыдаем от щастя..... дэбилыблть
Прапор і герб - це те, що об'єднує всіх громадян. І тому спроба "покращити" те, що вже давно є предметом абсолютного консенсусу - це в нормальній країні важко уявити. У нас можна - бо це поле для експериментів, де президентом мудрий нарід обере як не кримінальника, так придурка.
Український тризуб - древній, досконалий, впізнаваний символ країни. Спроба криворізького вундеркінда, який за життя не прочитав жодної книжки про історію замінити шедевр карикатурою - це водночас і диверсія, і слабоуміє.