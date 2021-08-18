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Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки

Кожна країна повинна сама захищати себе від будь-якої загрози. Покладатися в цьому на союзників, навіть сильних, не можна.

Про це пише у Фейсбуці колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він згадав, як у 2013 році Держсекретар США Джон Керрі запрошував його відвідати Афганістан - хотів показати, як США створили місцеві військові сили, які можуть самостійно протистояти терору.

"Я ввічливо відмовився, я повністю відкидав саму ідею. Я тоді припускав, що в той момент, коли США покинуть Афганістан, все завалиться. На жаль, це те, що сталося останніми днями: радикальний ісламський режим захопив Афганістан і перетворить його на терористичну країну, яка буде загрожувати безпеці всього світу", - пише Нетаньяху.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що США ніколи не були так принижені, як в Афганістані

"Схожий результат ми отримаємо, якщо віддамо частину батьківщини палестинцям. Палестинці не створюватимуть Сінгапур. Вони створять терористичну країну в Юдеї та Самарії, за декілька кілометрів від аеропорту Бен-Гуріон, Тель-Авіва, Кфар-Саби, Нетанії", - вважає він.

Нетаньяху нагадав, що таку ж "помилкову політику" міжнародна громадськість проводила і щодо Ірану, але Ізраїль протидіяв цій політиці.

"У підсумку ми призвели до того, що США ввели жорсткі економічні санкції проти Ірану і вийшли з договору про ядерну зброю. Без цих наших рішучих дій в Ірану давно вже був би арсенал ядерної зброї", - зазначив Нетаньяху.

Також читайте: Відому режисерку Карімі евакуйовано з Афганістану в Україну, - Єрмак. ФОТО

"Висновок зрозумілий: вірна доктрина та, яку проводив я - нам не можна покладатися, що хтось інший подбає про нашу безпеку, ми зобов'язані захищати себе самостійно від будь-якої загрози", - вважає політик.
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Топ коментарі
+20
...Каждая страна должна сама защищать себя от любой угрозы. Полагаться в этом на союзников, даже сильных, нельзя.Источник: https://censor.net/ru/n3283462 Золотые слова Нашей власти нужно это зазубрить. В этом мире каждый сам за себя.
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18.08.2021 17:16
+20
У нас на фронте воюют НАШИ бойцы. Ни по каким митингам они не бегают, а сами нас защищают.
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18.08.2021 17:24
+14
мне кажется, пришло время прямо спросить у мамы-Римы "Еврей Вовачка или дурак ?" Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 1903
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18.08.2021 17:23
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На Бога надейся, но сам не оплошай !
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18.08.2021 17:12 Відповісти
Дед-Акела лажанулся..... Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 1979

не выводом войск, а сливом союзника
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18.08.2021 17:20 Відповісти
Могу представить, как евреи ржали над этим очень "ценным" предложением Керри, который кстати, какую-то непонятную роль играл и продолжает это делать в командах Президентов. То ли наивность, то ли глупость, то ли хитроумная многоходовочка?.. Нетаньяху: Нельзя полагаться, чтобы кто-то заботился о нашей безопасности - Цензор.НЕТ 9011
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18.08.2021 17:13 Відповісти
_Керри - это шнырь путлера, сексот. Хотя, вовсе и не "сек", если на то пошло
открыто работает на врага, а спецслужбы США мышей не ловят!
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18.08.2021 17:17 Відповісти
Единственное, что у Керри всегда хорошо получалось - это унижаться перед кацапами. И сейчас он при Байдене играет роль кацапской шестерки. Вот и вся роль Керри в "успехах" внешней политики США.
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18.08.2021 17:54 Відповісти
Ну власне чувак знає про що говорить...
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18.08.2021 17:16 Відповісти
...Каждая страна должна сама защищать себя от любой угрозы. Полагаться в этом на союзников, даже сильных, нельзя.Источник: https://censor.net/ru/n3283462 Золотые слова Нашей власти нужно это зазубрить. В этом мире каждый сам за себя.
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18.08.2021 17:16 Відповісти
_С чего ты решил что эта власть - наши и работают на Украину? По формальным признакам? Умно́... Проницательно.
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18.08.2021 17:21 Відповісти
Назови мне патриотов у нас во власти Все у нас хитрожопые И работют исключительно на себя О Украине никто из них не думает Седьмой год воююем с агрессором , а даже патронного завода своего не имеем Об остальном молчу
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19.08.2021 10:07 Відповісти
нашу власть не зубрить надо,а менять...как можно скорее
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18.08.2021 17:30 Відповісти
ПОХОЖЕ ТАКИМ ЧИНОМ США ОЗБРОЇЛО ТАЛІБАН, РАЗ ВСЯ ЗБРОЯ І ТЕЕХНІКА ЗБЕРЕЖЕНА, ЦІКАВО ПРОТИ КОГО ТАЛІБИ ЇЇ НАПРАВЛЯТЬ.
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18.08.2021 17:44 Відповісти
Да там какая то многоходовочка США Специально оставили всё вооружение..США проще поднять в воздух авиацию и уничтожить то что создает им угрозы Так дешевле. Будем посмотреть что будет дальше.
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19.08.2021 10:00 Відповісти
По запасам зерна на 2021 год окажется самым неурожайным за 25 лет.Так что по осени на хлеб мазать что то ,хватит далеко не всем...,Неурожай в США и Канаде дело нешуточное... Нетаньяху: Нельзя полагаться, чтобы кто-то заботился о нашей безопасности - Цензор.НЕТ 4744
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18.08.2021 17:17 Відповісти
В Украине уже рекордный урожай.
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20.08.2021 13:06 Відповісти
"Патриотам" от Натаньяху для размышления....
Афганистан был главным официальным союзником НАТО вне НАТО, миллиардные вливания и все разбежались, включая НАТО. А украинские "патриоты" только и молятся на НАТО крича на каждом шагу как НАТО прямо сейчас защитит Украину, а сами вместо фронта по митингам за бабки бегают.
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18.08.2021 17:17 Відповісти
У нас на фронте воюют НАШИ бойцы. Ни по каким митингам они не бегают, а сами нас защищают.
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18.08.2021 17:24 Відповісти
Ветераны АТО вышли на митинг с требованием наказать "черных" и "серых" экспортеров зерна.
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18.08.2021 17:36 Відповісти
И что из этого следует? Ветераны это те, кто уже не воюет на фронте. Они не имеют право выйти на митинг, не такие же граждане? Как это связано с теми военными, кто в данный момент ведёт боевые действия непосоедственно? Или Вы хотите сказать, что кто-то бросил боевой пост и пошёл на митинг? Когда это такое было? И когда было такое, что НАТО за нас воевало? Нашим военным САМИМ приходится всё разгребать.
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18.08.2021 17:52 Відповісти
Для крепостного кацапа сам факт выхода на митинг уже что то нереальное Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 8999
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20.08.2021 13:07 Відповісти
Where in the States are you from?
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18.08.2021 17:26 Відповісти
солома...где то за мухосранском Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 4345
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18.08.2021 17:31 Відповісти
Тебе то шо на что они молятся?главное ,что кацапских жмуров сами,без ничьей помощи, мамкам отправляют.
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18.08.2021 17:27 Відповісти
То що у Ізраїлі з владою все в порядку - я розумів давно.
А от нам що робить?
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18.08.2021 17:18 Відповісти
мне кажется, пришло время прямо спросить у мамы-Римы "Еврей Вовачка или дурак ?" Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 1903
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18.08.2021 17:23 Відповісти
и у евреев не без урода Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 5175
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18.08.2021 17:32 Відповісти
он сам признался в брачке: "из обычной совецкой еврейской семьи" Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 5077
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18.08.2021 17:57 Відповісти
в целом по популяции у них процент идиотов значительно выше других народов. все дело в правильном пеаре Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 8342
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20.08.2021 13:09 Відповісти
Він єврей, але радянський, який виріс на срусскій недокультурі.
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18.08.2021 18:29 Відповісти
Он же и был её распространителем в своих быдло-шоу
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18.08.2021 19:43 Відповісти
Як - що? Чи ви в Польщі незадоволені Качинським?
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18.08.2021 21:47 Відповісти
Вам - мається на увазі - в Польщі?
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18.08.2021 21:56 Відповісти
Да уж
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18.08.2021 17:19 Відповісти
Это стало ясно еще когда Лига Наций сдала Чехословакию. Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 9197
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18.08.2021 17:19 Відповісти
ПВО Израиля полностью оплачивает США, ВМС оплачивает Германия, самостоятельно Израиль и 10 лет не продержался бы.
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18.08.2021 17:19 Відповісти
посмотреть там листочек компаний топовых..... извини, но вы неправ. плюс медицина - все в мире любят своих матушек? - вот и куда их отправляют? Да, не в Ленинградское Мытыщево а куда то вы понял куда
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18.08.2021 17:23 Відповісти
Да?А кто оплатил победу Израиля в 1967 году?
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18.08.2021 17:56 Відповісти
и в 1947-1949, и в 1973...
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18.08.2021 18:05 Відповісти
Балабол? Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 6252
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18.08.2021 18:03 Відповісти
Балаболы маланские вы. Вы отлично знаете что сами ничего не сделаете. Маленький пример из официальной прессы внизу, но официально никто не напишет сколько еще миллиардов обошелся ядерный зонтик для Израиля, и куча других плюшек.

"Затраты на поддержание статус-кво в палестино-израильском конфликте были бы серьезнее, если бы не помощь доноров. Главный помощник Израиля тут - США, которые дают денег большей частью на закупки американского же оружия.
В 2020 году Израиль потратил на оборону 16,6 млрд долларов, включая 3,3 млрд американской помощи.
И демократы, и республиканцы всегда с упоением финансировали ключевого союзника США на Ближнем Востоке, и в итоге Израиль оказался крупнейшим получателем американской помощи после Второй мировой войны."
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18.08.2021 18:48 Відповісти
Деда там по коррупции прижали, так шо пыссануть он в Твиторе мож..ет как и Трамп - в пику - фанатикам, которые ловят эти живительные струи, ой, э, да ладно Памэла, я тут комент на Цензоре пишу, щас в бассейн спущусь(берет два коктейля) Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 6621
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18.08.2021 17:20 Відповісти
На РАБссии денег нет,за 10 лет оккупации Афганистана построено было всего 4 км железной дороги...Быдло Мавзолейное а когда у ваас бабло было? При тушонке Рузвельта или ножках Буша старшего? Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 2300
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18.08.2021 17:22 Відповісти
я утром думал - б*же, это какая же мощь была то - биться с бритахами на море, держать десятки дивизий даже и на норвегии, плюс флот, а совок тупо воспользовался шо Хирохито говносамурайчик и ..... обосрались все(((( Гальдер даже одного усатого не образумил, а второго не вышвырнул из Макцвы, трапа мавзолейного Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 6593
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18.08.2021 17:26 Відповісти
Мавзолейный не парься...мощь была "ТО".... в Украине так не говорят...То...спалился чувак...ТОкай дальше... Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 5939 Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 5939
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18.08.2021 17:28 Відповісти
та спокойно, я же не санитар? Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 3627
если позволяет мыслЯ, то подумайте сам - сколько и чего на говносовок было брошено и как было бы, не быь на альбионе жирного алкаша то? Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 9942
совочек бы наш лег и не было бы щас - "няктонизабыт" - а кости лежали даже до 48-го и пассажиры поезда жрали синих курочек, созерцая "никтонезабытых" - вот это и есть совок, а не то что вам там таблетки привезли с запаса где еще Брежневу давали на "почитайте Гейсек, тут буква У , а вот тот кольца, не перепутайте"
атот все равно: О О О оооо-а, это читать - Здгавствуйте дагагие алимпийскаяслава пагтиии и товарищу... так, а как меня зовут то, тавагищи? Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 3936
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18.08.2021 17:50 Відповісти
Израиль нашел бешенные залежи нефти в районе Левиафан....запасы оцениваются в 4,3 миллиарда баррелей
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18.08.2021 17:26 Відповісти
и газа там много
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18.08.2021 18:07 Відповісти
Звідси висновок - Україна має задушити Рашу як Ізраїль Палестину. Іншого виходу нема - для нашої безпеки і безпеки Світу.
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18.08.2021 17:28 Відповісти
ну зачем душить?шо мы изверги какие ,шоле?
есть хороший способ-разукрупнение Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 2661
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18.08.2021 17:35 Відповісти
Золотые слова!
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18.08.2021 17:32 Відповісти
С одной стороны, он прав. Но, с другой, Израиля и не существовало бы без внешней поддержки.
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18.08.2021 17:33 Відповісти
Не путайте единых израильтян и разобщённых крепостных украинцев.
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18.08.2021 17:42 Відповісти
Ой, тоже мне нашли единый народ! Едины израильтяне только когда надо вместе бить арабов. Во всех других случаях они с наслаждением друг друга чубят.
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18.08.2021 17:48 Відповісти
Но это не вредит их государству
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18.08.2021 17:56 Відповісти
Вы не поверите - вредит и очень сильно. Но вот если решили бить арабов, то тогда все едины. Потом правда опять начинают ругаться о том стоило ли именно в данный момент бить арабов и как это надо было бы делать по-настоящему.
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18.08.2021 18:02 Відповісти
Шалом Ахи! Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 5511
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18.08.2021 18:10 Відповісти
Я имею ввиду что не вредит изнутри государству и хватит притворятся украинцем.
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18.08.2021 18:12 Відповісти
Ты флажок видел? А государству, таки, вредит.
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18.08.2021 18:19 Відповісти
Я и не путаю.
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18.08.2021 17:50 Відповісти
что? Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 2390 кто воевал за Израиль в войне за независимость 1947-1949, в Шестидневную войну 1967, в Вону Судного дня 1973? не было тогда у Израиля никакой внешней поддержки Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 5256
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18.08.2021 18:09 Відповісти
Да ну? Лично знал начальника штаба корпуса Советской армии, которого в 1948г. в составе группы советских офицеров командировали воевать в Израиль. Особо им доставляло подловить колонну "голоногих" (англичан) и накрыть залпом "Катюш". И оружия через Чехословакию а решающий момент подбросили. В 1956г. после суэцкого кризиса им сказали выбирать: либо оставаться насовсем а Израиле, либо возвращаться в СССР. Этот вернулся и служил у нас городским военкомом.
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18.08.2021 19:12 Відповісти
какие англичане в Израиле в 1948? Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 5264
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18.08.2021 19:57 Відповісти
Может быть Вы этого не знаете, но Палестина была подмандатной территорией Великобритании.
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18.08.2021 19:58 Відповісти
да была, до 1947 года
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18.08.2021 19:59 Відповісти
я историю своего народа знаю достаточно хорошо Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 6108
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18.08.2021 19:59 Відповісти
Вообще-то, Мандат Лиги Наций действовал (реально) с 29 сентября 1923г. по 14 мая 1948г. Создание еврейского государства Израиль было провозглашено (благодаря Бен-Гуриону) за несколько часов до окончания срока действия мандата. После чего было много всякого...
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18.08.2021 20:15 Відповісти
Если бы наш квартальный президент прислушался бы к умным словам троекратно разрушать ВСУУкраины
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18.08.2021 17:36 Відповісти
Хочу сказать это и всем Президентам Украины, а особенно первому и второму Каждая страна должна сама защищать себя от любой угрозы. Полагаться в этом на союзников, особенно с московкой Орды, нельзя.Источник: https://censor.net/ru/n3283462Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 7715
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18.08.2021 17:39 Відповісти
Биби просто процитировал военную доктрину Израиля, сформулированную генералом Хаимом Ласковым (родился, кстати, в 1919г. в Белоруссии).
Среди прочего в ней говорится, что Израиль должен защищать себя сам, а не передоверять это дело союзникам, ибо у самых верных друзей со временем могут измениться интересы.
Кста, а у Украины есть военная доктрина?
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18.08.2021 17:44 Відповісти
Есть. Простоперестатьстрелять!
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18.08.2021 18:00 Відповісти
Я серьёзно спрашиваю. В Беларуси, например, есть; http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=89664
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18.08.2021 18:09 Відповісти
лизать жопу *****? такая у вас доктрина?
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18.08.2021 18:12 Відповісти
Є, і в ній росія визначена, як ворог.
В Україні багато чого є, наприклад, чудова Конституція, яка не виконується.
Мало мати гарні закони, треба ще їх виконувати.
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18.08.2021 18:41 Відповісти
Держави білорусь не існує. Ви давно перетворилися на вірного васала кремля.
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18.08.2021 18:42 Відповісти
А ще замість власної української ядерної зброї можна просто зазирнути в очі ворога,та домовитись з ним десь по середині.
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18.08.2021 17:56 Відповісти
продам новый ватник..недорого
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18.08.2021 18:00 Відповісти
Нетаньяху бывший спецназовец, поэтому понимает. Кстати, нынешний премьер Беннет тоже служил в спец. подразделении. В Украине тоже нужен президент служивший в армии!
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18.08.2021 18:07 Відповісти
Было глупо в годы войны перевыбирать Главнокомандующего Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 5705
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18.08.2021 18:14 Відповісти
Не глупее чем войну войной не признавать и капитулировать главнокомандующему.
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18.08.2021 18:22 Відповісти
в Сайерет Маткаль, оба служили, да и Эхуд Барак там же)
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18.08.2021 18:16 Відповісти
А предыдущий - Эхуд Барак - было время, командовал элитным секретным спецподразделением Генштаба «Сайерет Маткаль» и имеет богатый опыт диверсионных и контртеррористических акций.
Этот, вообще, головорез.
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18.08.2021 18:17 Відповісти
Гитлер тоже говорил общеизвестные но полезные слова./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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18.08.2021 18:22 Відповісти
Сенатор. А сколько км жд дорог построила Америка?
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18.08.2021 18:24 Відповісти
миллионы километров
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20.08.2021 13:22 Відповісти
Кувейт дядько Сем звільнив від іракців. А Афганістан не зміг, - нема там нафти.
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18.08.2021 18:45 Відповісти
Пусть Биньямин Нетаньяху топает в синагогу к своему раввину, чтобы тот его по башке Талмудом треснул, дабы ему в извилинах хотя бы механически отложилась если не главная, то одна из основополагающих истин, справедливая как для обрезанного в душе (и не только) еврея, так и для всех гоев:
"Халява - это то, шо трудно найти, неизбежно привыкнуть, легко потерять и невозможно забыть".
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18.08.2021 20:28 Відповісти
Таки, да!!!
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18.08.2021 20:39 Відповісти
США поддерживали арабские страны и не продавали Израилю оружие, оружие продавала Франция.
Во время шестидневной войны , 1967 г. , Израиль атаковал и почти потопил американский разведывательной корабль «Либерти» . Погибли 34 моряка и около 170 были ранены.
Хотя Израиль сообщил, что атаковал корабль США, по ошибке, - флаг-то все видели, но причина, вроде, была в том, что Израиль боялся, что корабль США передавал Египту, разведданые о намерениях Израиля.

После неожиданного поражения армий Египта, Иордании и Сирии, которых поддерживала и вооружали Советы - на границе Израиля стояла 500.000 армия арабских стран, 2000 танков и были готовы атаковать Израиль 500 самолетов, - США сделала ставку на Израиль как на главного стратегического союзника на Ближнем Востоке.
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18.08.2021 20:38 Відповісти
Это он об Израиле, талибы - это и есть по большей чвсти жители Афганистана /они возвращаются/ это гражданская война и победители устанавливают свои правила!
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18.08.2021 23:06 Відповісти
...країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки -

Україна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки!
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19.08.2021 07:46 Відповісти
 
 