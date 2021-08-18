Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кожна країна повинна сама захищати себе від будь-якої загрози. Покладатися в цьому на союзників, навіть сильних, не можна.
Про це пише у Фейсбуці колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він згадав, як у 2013 році Держсекретар США Джон Керрі запрошував його відвідати Афганістан - хотів показати, як США створили місцеві військові сили, які можуть самостійно протистояти терору.
"Я ввічливо відмовився, я повністю відкидав саму ідею. Я тоді припускав, що в той момент, коли США покинуть Афганістан, все завалиться. На жаль, це те, що сталося останніми днями: радикальний ісламський режим захопив Афганістан і перетворить його на терористичну країну, яка буде загрожувати безпеці всього світу", - пише Нетаньяху.
"Схожий результат ми отримаємо, якщо віддамо частину батьківщини палестинцям. Палестинці не створюватимуть Сінгапур. Вони створять терористичну країну в Юдеї та Самарії, за декілька кілометрів від аеропорту Бен-Гуріон, Тель-Авіва, Кфар-Саби, Нетанії", - вважає він.
Нетаньяху нагадав, що таку ж "помилкову політику" міжнародна громадськість проводила і щодо Ірану, але Ізраїль протидіяв цій політиці.
"У підсумку ми призвели до того, що США ввели жорсткі економічні санкції проти Ірану і вийшли з договору про ядерну зброю. Без цих наших рішучих дій в Ірану давно вже був би арсенал ядерної зброї", - зазначив Нетаньяху.
"Висновок зрозумілий: вірна доктрина та, яку проводив я - нам не можна покладатися, що хтось інший подбає про нашу безпеку, ми зобов'язані захищати себе самостійно від будь-якої загрози", - вважає політик.
Будь ласка, зачекайте...
не выводом войск, а сливом союзника
открыто работает на врага, а спецслужбы США мышей не ловят!
Афганистан был главным официальным союзником НАТО вне НАТО, миллиардные вливания и все разбежались, включая НАТО. А украинские "патриоты" только и молятся на НАТО крича на каждом шагу как НАТО прямо сейчас защитит Украину, а сами вместо фронта по митингам за бабки бегают.
А от нам що робить?
"Затраты на поддержание статус-кво в палестино-израильском конфликте были бы серьезнее, если бы не помощь доноров. Главный помощник Израиля тут - США, которые дают денег большей частью на закупки американского же оружия.
В 2020 году Израиль потратил на оборону 16,6 млрд долларов, включая 3,3 млрд американской помощи.
И демократы, и республиканцы всегда с упоением финансировали ключевого союзника США на Ближнем Востоке, и в итоге Израиль оказался крупнейшим получателем американской помощи после Второй мировой войны."
если позволяет мыслЯ, то подумайте сам - сколько и чего на говносовок было брошено и как было бы, не быь на альбионе жирного алкаша то?
совочек бы наш лег и не было бы щас - "няктонизабыт" - а кости лежали даже до 48-го и пассажиры поезда жрали синих курочек, созерцая "никтонезабытых" - вот это и есть совок, а не то что вам там таблетки привезли с запаса где еще Брежневу давали на "почитайте Гейсек, тут буква У , а вот тот кольца, не перепутайте"
атот все равно: О О О оооо-а, это читать - Здгавствуйте дагагие алимпийскаяслава пагтиии и товарищу... так, а как меня зовут то, тавагищи?
есть хороший способ-разукрупнение
Среди прочего в ней говорится, что Израиль должен защищать себя сам, а не передоверять это дело союзникам, ибо у самых верных друзей со временем могут измениться интересы.
Кста, а у Украины есть военная доктрина?
В Україні багато чого є, наприклад, чудова Конституція, яка не виконується.
Мало мати гарні закони, треба ще їх виконувати.
Этот, вообще, головорез.
"Халява - это то, шо трудно найти, неизбежно привыкнуть, легко потерять и невозможно забыть".
Во время шестидневной войны , 1967 г. , Израиль атаковал и почти потопил американский разведывательной корабль «Либерти» . Погибли 34 моряка и около 170 были ранены.
Хотя Израиль сообщил, что атаковал корабль США, по ошибке, - флаг-то все видели, но причина, вроде, была в том, что Израиль боялся, что корабль США передавал Египту, разведданые о намерениях Израиля.
После неожиданного поражения армий Египта, Иордании и Сирии, которых поддерживала и вооружали Советы - на границе Израиля стояла 500.000 армия арабских стран, 2000 танков и были готовы атаковать Израиль 500 самолетов, - США сделала ставку на Израиль как на главного стратегического союзника на Ближнем Востоке.
Україна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки!