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Викрито посадовця, який вимагав у військовослужбовців, відправлених в ООС, 50% відкату за премії, - СБУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Викрито посадовця, який вимагав у військовослужбовців, відправлених в ООС, 50% відкату за премії, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України в Одеській області викрила чиновника, який організував схему незаконного збагачення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Майже рік зловмисник збирав "данину" з підлеглих. Він "торгував" надбавками для військовослужбовців, яких відправили на службу в зону ООС. За можливість отримати максимальну надбавку потрібно було заплатити половину з отриманої суми", - випливає з повідомлення.

Наголошується також, що в підпорядкуванні зловмисника було майже 500 осіб. 95% із них постійно їздять на ротацію в зону ООС, завдяки чому, за попередніми даними, схема приносила йому не менш як 70 тис. грн "доходу" щомісяця.

За даними слідства, зловмисник залучив до схеми чотирьох спільників, які збирали кошти безпосередньо після отримання військовослужбовцями грошового забезпечення.

"Одного з офіцерів-посередників правоохоронці затримали під час одержання чергової "данини" від військовослужбовця", - зазначають у СБУ.

Крім цього, повідомляється, що в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомленні зловмисникові про підозру. Незабаром суд обере для нього запобіжний захід.

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Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних до протиправної діяльності осіб.

Викрито посадовця, який вимагав у військовослужбовців, відправлених в ООС, 50% відкату за премії, - СБУ 01
Викрито посадовця, який вимагав у військовослужбовців, відправлених в ООС, 50% відкату за премії, - СБУ 02
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Топ коментарі
+19
Убил бы...
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18.08.2021 17:43
+12
Смеёмся с Лугандона, с их бесконечных поборов "командиров" "народной милиции" над рядовыми кокочленцами, а сами делаем тоже самое
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18.08.2021 17:44
+7
Ну от шо с таким уродом делать? Только на кол посадить на пару дней.
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18.08.2021 17:46
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Таких 3/14дорасов надо ловить и на вилах людям показывать...
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18.08.2021 22:51 Відповісти
Вав, а с меня полиция 150000 хотела с помощью судьи Логвиной содрать и ничего, мрази наверное?
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18.08.2021 23:18 Відповісти
А ее дядя и другие родственники чем занимаются? Где правовая страна, а мусора ми судьи консеннве?
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18.08.2021 23:19 Відповісти
Должность и воинское звание в студию плиз!!!! А то чиновник как то расплывчато....
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18.08.2021 23:25 Відповісти
на передок мразь...-разжалобить до бийця - и под снайперов, на нп...)))
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19.08.2021 02:46 Відповісти
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