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Терорист Бородай, який балотується до Держдуми РФ, задекларував нульовий дохід і купив Lexus GX 460

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Терорист Бородай, який балотується до Держдуми РФ, задекларував нульовий дохід і купив Lexus GX 460

Олександр Бородай вказав у декларації за 2020 рік нульовий дохід. При цьому він із початку року витратив близько 15 млн рублів, купивши половину нежитлового приміщення в Москві й позашляховик Lexus GX 460.

Декларація Бородая оприлюднена на сайті ЦВК Росії, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому, за даними "Кавказ. Реалії", Бородай тільки офіційно витратив від початку року майже 15 млн рублів (близько 5,5 млн грн. - ред.).

Так, у квітні він придбав новий, 2021 року випуску, автомобіль Lexus GX 460 на додаток до Lexus 2004 року, який у нього вже був. Ціна нової машини кандидата становить 5,6 млн рублів. Крім того, в березні Бородай купив половину нежитлового приміщення в Москві за 9 млн рублів.

Як випливає з документів ЦВК, джерелами, за рахунок яких було придбано майно, стали накопичення за попередні роки і дохід від продажу майна. Там же зазначено, що сума загального доходу кандидата і його дружини за останні три роки до здійснення покупок сягнула 5,2 млн рублів. Офіційних доходів Олександр Бородай не має, на восьми рахунках у нього зберігаються близько 313 тисяч рублів.

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Зараз у його власності дві земельні ділянки в Московській (2,3 тисячі квадратних метрів) і Ростовській (47/100 частки на ділянці в 351,3 тисячі квадратних метрів) областях, а також дві квартири в Москві (загальною площею 205 кв.м ) і два нежитлових приміщення там же (168 кв.м).

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, терорист Бородай збирається балотуватися до російської Держдуми від "Єдиної Росії".
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Топ коментарі
+11
Гарно нажився на дамбаському бидлі.
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18.08.2021 18:10
+8
Ты глянь еще не грохнули.. Баллотирующийся в Госдуму РФ террорист Бородай задекларировал нулевой доход и купил Lexus GX 460 - Цензор.НЕТ 2061
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18.08.2021 18:06
+4
Награбил денег в Донецке не хило.
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18.08.2021 18:11
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Истратился до нуля.
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18.08.2021 18:04 Відповісти
Два лексуса с нулевым прикупом-перебор,самовыстрел по неосторожности или бордюр с самоопрокидованием в кульбите...
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18.08.2021 18:45 Відповісти
Ты глянь еще не грохнули.. Баллотирующийся в Госдуму РФ террорист Бородай задекларировал нулевой доход и купил Lexus GX 460 - Цензор.НЕТ 2061
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18.08.2021 18:06 Відповісти
А як суддю Чауса витягнути з мокшандії слабо?
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18.08.2021 18:13 Відповісти
а тебе ?
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18.08.2021 18:18 Відповісти
Придурок, дебіл, чи пуштун?
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18.08.2021 18:22 Відповісти
в зеркало глянь и узнаешь)
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18.08.2021 18:26 Відповісти
да нахх он тут кому-нам..- на месте в кампашку матаролки-гиви-кабздона и др...)))
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19.08.2021 02:49 Відповісти
А за что?Да и я смерти не боюсь.Может поэтому и высазываю что и про кого думаю и не под никами и цифровыми индификаторами.
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18.08.2021 18:41 Відповісти
мало мочили, нужно чтобы оно оглядывало даже горшок, перед тем как спать там на квартире село на диван.
хотя говорят есть байка - во Вьетнаме - стреляет снайпер, но все ходят ровно, один чел:
- э, че вы его не снимете?
- Ахаха, так ты хочешь шоб на его место пришел нормальный?
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18.08.2021 18:08 Відповісти
Ох уж эти скрепные и высокодуховные Русичи, всё у них в хозяйстве не русское почему-то, а из стран загнивающего Запада и бездуховного Дальнего Востока. Мэйд ин Раша только оболванивание и зомбирование лохов
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18.08.2021 18:08 Відповісти
Не паскудь русичей этой сволочью... Терорист Бородай, який балотується до Держдуми РФ, задекларував нульовий дохід і купив Lexus GX 460 - Цензор.НЕТ 6816
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18.08.2021 18:29 Відповісти
Зато он за народ! А главное против олигархов. Баллотирующийся в Госдуму РФ террорист Бородай задекларировал нулевой доход и купил Lexus GX 460 - Цензор.НЕТ 6961
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18.08.2021 18:08 Відповісти
Гарно нажився на дамбаському бидлі.
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18.08.2021 18:10 Відповісти
Просто денег сейчас нет,но вы держитесь там.... Баллотирующийся в Госдуму РФ террорист Бородай задекларировал нулевой доход и купил Lexus GX 460 - Цензор.НЕТ 9040
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18.08.2021 18:10 Відповісти
Награбил денег в Донецке не хило.
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18.08.2021 18:11 Відповісти
_В подарок ублюдку необходимо в машину кило тротила положить. Но Украина не расия Израиль...
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18.08.2021 18:12 Відповісти
РАБссия тебя бросит Барадай.... Баллотирующийся в Госдуму РФ террорист Бородай задекларировал нулевой доход и купил Lexus GX 460 - Цензор.НЕТ 4838ты опасный свидетель ИХТАМНЕТный...
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18.08.2021 18:13 Відповісти
Фільм VIRUSSIA - російське шпигунство на Балканах (серія 1)
https://www.youtube.com/watch?v=dw3JMoOjhyE&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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18.08.2021 22:45 Відповісти
ось нормальне посилання -

https://youtu.**************
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18.08.2021 22:51 Відповісти
а как донбасята любят потрындеть о том шо в Киеве то хунта то олигархи а у них понимаешь ли республика и не какая нибудь а народная . все равны и все для народа Терорист Бородай, який балотується до Держдуми РФ, задекларував нульовий дохід і купив Lexus GX 460 - Цензор.НЕТ 482
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18.08.2021 18:15 Відповісти
Што за наезды на неимущего? Радетель за рускоговорящее быдло давно в обиженных...Отставили, отогнали от корыта и все надежды на место в госдуре орды. Бедняга доедает наворованное ранее....но хватит надолго.
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18.08.2021 18:17 Відповісти
даунбасское быдло за это и вАйавало))))
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18.08.2021 18:19 Відповісти
этот странный кремлёвский жыдоугрофиннобурят совсем не думает о импортозамещении...
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18.08.2021 18:21 Відповісти
шоб без разночтений...странный,бо,блеать,живой...
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18.08.2021 18:25 Відповісти
Убийцы все в госдупу...
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18.08.2021 18:24 Відповісти
Зачем нам про это рассказывают? Это проблемы кацапов.
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18.08.2021 18:27 Відповісти
я думал что это проблема украинских спецслужб....
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18.08.2021 18:32 Відповісти
Якщо це влаштовує русню , то чому це має не влаштовувати нас ? Хіба корупція на паРаші не сприяє фізичному знищенню російських фашистів на землі ?
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18.08.2021 18:28 Відповісти
вообщето Бородай -- это то ли полковник то ли подполковник фсб работающий над спецпроектами.

Помню что как только он засветился на Донбассе под видом политтехнолога, покойный Шеремет написал в своем твиттере, что то типа " Ха Бородай да я его знаю, это московский политтехнолог"
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18.08.2021 18:31 Відповісти
даунбас и лугандон адабряют! кандидад дастойный!
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18.08.2021 18:43 Відповісти
Бородай такой же честный, как Козырь. У них даже полиические взгляды сходятся.
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18.08.2021 19:10 Відповісти
Натырил денег у лохов даунецких и нормально себя чувствует 😁😁😁
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18.08.2021 19:41 Відповісти
Это мы должны про делишки каждого террориста и подонка узнавать? Алло,это тело убивало укранцев. МОССАД...?МИ-6..?? Да о чём это я? О опущеной СБУ? С отличными кадрами,выкинутыми на помойку? ПОЗОРИЩЕ,блеать.
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18.08.2021 19:57 Відповісти
Ото СБУ мало б викрадати бородая, плотніцкого, гіркіна, безлера, а ще яника, азірова, царьова... Стільки хороших кандидатів, а вони вибрали нікому не відомого і не потрібного Чауса!
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18.08.2021 20:21 Відповісти
Ну.. так це ж треш чи ні?.. Реально Україна просто незахищена ніяк.
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18.08.2021 20:34 Відповісти
настоящий единаросс ! 100-пудово возьмут в депутаты
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18.08.2021 21:53 Відповісти
Рыло дегенерата!
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18.08.2021 22:30 Відповісти
Та ті гроші він ще у Лугандоні нацарював. Тепер може вже не працювати хочь все життя!
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18.08.2021 23:54 Відповісти
І це йому з нульовим доходом на Лексус вистачило, а що ж він купив би з доходом, більшим за нуль? МакЛарен, мабуть)))
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19.08.2021 18:29 Відповісти
 
 