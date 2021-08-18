Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50%
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Менш як 50% жителів США схвалюють діяльність президента США Джо Байдена на посаді глави Білого дому.
Про це свідчать дані порталу FiveThirtyEight, який аналізує результати відразу декількох опитувань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з опитуваннями, позитивно роботу Байдена як президента країни оцінюють у середньому 49,3% респондентів. 44,2% заявили, що не схвалюють його діяльності. Решта не визначилися з відповіддю.
Зазначають, що вперше з того моменту, як Байден прийшов до влади, його рейтинг упав нижче 50%.
Американські ЗМІ вказують, що рейтинг американського лідера впав на тлі ситуації з виведенням військових США з Афганістану і зі зростаючою захворюваністю коронавірусом у США.
Сайт FiveThirtyEight аналізує та об'єднує дані декількох опитувань, на їхній основі й за допомогою спеціального алгоритму він показує власну статистику.
Будь ласка, зачекайте...
разве им обьяснишь,что это совсем не та гренада?
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А перші підрозділи "зелених чоловічків" без розпізнавальних знаків із ВДВ і ГРУ ГШ, а також ПВ у прикордонних смузі Афганістану з'явились іще в червні 1979 року.
Особенно. никто не знал про наличие у ВДВ машин типа БМД-1.
И все, так и думали, а чьи они?
И Ил-76, тоже у всех были)))
Не заливайте.
Військові із ВДВ і ГРУ ГШ заводились в Афган починаючи із червня 1979 р. без розпізнавальних знаків.
Деякі вдягли афганську форму, як "мусульманський батальйон".
Прикордонники в афганську прикордонну зону висаджувалися на МІ-8 із розмальовкою "Аерофлоту". Такий само "аерофлот" перевозив і "зелених чоловічків" до офіційного вторгнення.
Військову техніку совок постачав афганській армії із 60-х років, особливо інтенсивно - із 1978 року.
Про висадку в Афгані БМД-1 до 25 грудня 1979 року я не писав.
Были, официальные военные подразделения ВС СССР.
Единственное подразделение, со скрытой принадлежностью, т.н. "муслимский батальон".
В ГРУ, НИКОГДА НЕ БЫЛО, НИКАКИХ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ. Поэтому, не запевайте старую песню. Они ВСЕГДА, носили ЧТО ПОПАЛО, но в основном, прикрывались знаками от ВДВ.
СпН от КГБ, это понятно. Там в спортивных штанах и шлёпанцах, иногда, задачи выполняли
Но высадку 103-й дивизии ВДВ, никто и не скрывал. Об этом ЗНАЛИ ВСЕ. В том числе и про погибший Ил-76 из 128-го гв. втап. Как раз в 19.33 (по м.в.) 25.12.1979 г.
Так что, отдыхайте.
У червні висадилися ВДВшники без розпізнавальних знаків.
А СпН і висадка 25.12.79 тут ні до чого.
мол штаб-квартира клоунов совсем не в киеве...
бо республичани ще занадто мляві ,шоб царювати
Они реально не понимают, какую свинью Байден подложил москалям!!!
Талибы москалям и войну припомнят, и шаха убиенного припомнят.
И сраться они уже скоро начнут сначала в таджикистане, потом в узбекистане, а там и туркменистан, киргизия и казахстан. Короче путлеру теберь херово будет.
А Баден займется европой. Германией, Италией, Францией... И Украиной наконецто...
И насколько помню - Аллах команды отменить ДЖИХАД не давал.
Так что Борьба с неверными это Святая Война. А талибы воевать умеют....
Торопяся не спеша.... Это вам не зеля....
это брехня -кацапская, заказная.
у Джо и его капитолийских товарищей-
всё продумано до цента и процента,
даже не сомневайтесь.