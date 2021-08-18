Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50%

Менш як 50% жителів США схвалюють діяльність президента США Джо Байдена на посаді глави Білого дому.

Про це свідчать дані порталу FiveThirtyEight, який аналізує результати відразу декількох опитувань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з опитуваннями, позитивно роботу Байдена як президента країни оцінюють у середньому 49,3% респондентів. 44,2% заявили, що не схвалюють його діяльності. Решта не визначилися з відповіддю.

Зазначають, що вперше з того моменту, як Байден прийшов до влади, його рейтинг упав нижче 50%.

Американські ЗМІ вказують, що рейтинг американського лідера впав на тлі ситуації з виведенням військових США з Афганістану і зі зростаючою захворюваністю коронавірусом у США.

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Сайт FiveThirtyEight аналізує та об'єднує дані декількох опитувань, на їхній основі й за допомогою спеціального алгоритму він показує власну статистику.