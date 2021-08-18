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Новини За кордоном
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Афганістан (450) Байден (2326) рейтинг (696) США (14488)

Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50%

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50%

Менш як 50% жителів США схвалюють діяльність президента США Джо Байдена на посаді глави Білого дому.

Про це свідчать дані порталу FiveThirtyEight, який аналізує результати відразу декількох опитувань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з опитуваннями, позитивно роботу Байдена як президента країни оцінюють у середньому 49,3% респондентів. 44,2% заявили, що не схвалюють його діяльності. Решта не визначилися з відповіддю.

Зазначають, що вперше з того моменту, як Байден прийшов до влади, його рейтинг упав нижче 50%.

Американські ЗМІ вказують, що рейтинг американського лідера впав на тлі ситуації з виведенням військових США з Афганістану і зі зростаючою захворюваністю коронавірусом у США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що США ніколи не були так принижені, як в Афганістані

Сайт FiveThirtyEight аналізує та об'єднує дані декількох опитувань, на їхній основі й за допомогою спеціального алгоритму він показує власну статистику.
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Топ коментарі
+17
Северный поток, Афган.. Да, просел Жора. А как дышал! После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 5962
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18.08.2021 18:24
+13
а шо там у обнуленного?как дела с рейтингом?уде выглядывает из бункера,или еше не дорос? После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 627
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18.08.2021 18:32
+12
То, что Байден прекратил спосировать клептоманов, это правильно. Но как организован уход с Афганистана конечно вызывает возмущение.
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18.08.2021 18:31
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Правила форума Рада форумчан
Аяяй, был рейтинг 51% а сейчас 49.3% После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 8630
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18.08.2021 18:24 Відповісти
Переживуть . перекліпають. Зрештою виберуть новим ворогом якісь ость=рівну мікродержаву. От і буде перемога.
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18.08.2021 18:26 Відповісти
кацапию шоле? После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 3956
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18.08.2021 18:29 Відповісти
Гренаду.
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18.08.2021 18:36 Відповісти
не...тут кацапня будет против...есть же пестня "гренада,гренада ,гренада моя".
разве им обьяснишь,что это совсем не та гренада? Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 8962
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18.08.2021 18:38 Відповісти
"Хелло Рашен!" -"Хрєново покрашен?" Торпеду к бою!
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18.08.2021 18:42 Відповісти
Ще кілька відеозаписів з падаючими тілами з американських літаків і про рейтинг Байдена будуть знімати кінокомедії в Голідвуді.
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18.08.2021 18:45 Відповісти
Северный поток, Афган.. Да, просел Жора. А как дышал! После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 5962
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18.08.2021 18:24 Відповісти
Он стал предателем США ещё при обаме и вместе с обамой.
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18.08.2021 18:35 Відповісти
А як цензор в сій час топив за Бідона, як топив ... І шо?
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18.08.2021 21:39 Відповісти
Бідон+Бідосік:
Тропический шторм «Фред» нацелился на Флориду
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19.08.2021 10:03 Відповісти
Звикайте жити без імперської величі. Два маразматики підряд на такому посту -діагноз.
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18.08.2021 18:24 Відповісти
Брехати негарно. Маразматик - один. І зовуть його Жо. Він вже губиться поміж кущиків на галявині перед Білим Домом. А Трампенко свого часу (на вимогу дєрьмократів) успішно пройшов тест на когнітивну здатність.
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18.08.2021 20:47 Відповісти
Якось не кошерно так балакати про Бідона тут на цензорі. Майже рік тому тут за нього так топили, так топили ... А хто був за Трампа відразу в бан. І що?
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18.08.2021 21:42 Відповісти
І шо? І обісралися. А тепер все на вувузєлу переводять, мовляв, це він дєдушку образив і той не хоче з нами мати справу.
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19.08.2021 07:20 Відповісти
2 000 солдат и офицеров США вернулись домой,а вывод советского стада в 1988 году из Афгана выгнало Горбачева на Дембель...20 августа 1991 года...Бедные Миша и Байден.... После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 7689
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18.08.2021 18:26 Відповісти
Как он мог опуститься ниже 50ти, когда он никогда не был выше 5% не понятно...
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18.08.2021 18:26 Відповісти
а шо там у обнуленного?как дела с рейтингом?уде выглядывает из бункера,или еше не дорос? После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 627
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18.08.2021 18:32 Відповісти
Перепрошую, шановні!!! То не є рейтінг ... То суцільна ЗВІЗДА ...
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18.08.2021 19:29 Відповісти
Не знаю как там у вашего обновленного, но у байденофилов дебилов мозгов так и не появилось, хотя многие понимают, но им же трудно признать свою неправоту, вот и хамят, отправляют в бан от своего умственного бессилия.
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18.08.2021 23:17 Відповісти
У Найкоротшого теж. Співпадіння?
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18.08.2021 18:26 Відповісти
Це недорозуміння опустить його прагнення забезпечити надприбутками монополістів за наш рахунок.
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18.08.2021 18:28 Відповісти
збіг?
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18.08.2021 19:08 Відповісти
пора на пенсию.....
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18.08.2021 18:27 Відповісти
Советский союз сдох именно после 26 декабря 1979 года,когда крысы Мавзолейные вошли в Афган... После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 1566
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18.08.2021 18:28 Відповісти
25 грудня - це офіційна дата початку окупації.
А перші підрозділи "зелених чоловічків" без розпізнавальних знаків із ВДВ і ГРУ ГШ, а також ПВ у прикордонних смузі Афганістану з'явились іще в червні 1979 року.
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18.08.2021 18:34 Відповісти
Да, конечно)))
Особенно. никто не знал про наличие у ВДВ машин типа БМД-1.
И все, так и думали, а чьи они?
И Ил-76, тоже у всех были)))
Не заливайте.
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18.08.2021 19:46 Відповісти
Я нічого не "заливаю". Я пишу тільки те, що знаю від очевидців та із документів.
Військові із ВДВ і ГРУ ГШ заводились в Афган починаючи із червня 1979 р. без розпізнавальних знаків.
Деякі вдягли афганську форму, як "мусульманський батальйон".
Прикордонники в афганську прикордонну зону висаджувалися на МІ-8 із розмальовкою "Аерофлоту". Такий само "аерофлот" перевозив і "зелених чоловічків" до офіційного вторгнення.
Військову техніку совок постачав афганській армії із 60-х років, особливо інтенсивно - із 1978 року.
Про висадку в Афгані БМД-1 до 25 грудня 1979 року я не писав.
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31.08.2021 20:00 Відповісти
Никаких зелёных пидоров, не существовало.
Были, официальные военные подразделения ВС СССР.
Единственное подразделение, со скрытой принадлежностью, т.н. "муслимский батальон".
В ГРУ, НИКОГДА НЕ БЫЛО, НИКАКИХ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ. Поэтому, не запевайте старую песню. Они ВСЕГДА, носили ЧТО ПОПАЛО, но в основном, прикрывались знаками от ВДВ.
СпН от КГБ, это понятно. Там в спортивных штанах и шлёпанцах, иногда, задачи выполняли
Но высадку 103-й дивизии ВДВ, никто и не скрывал. Об этом ЗНАЛИ ВСЕ. В том числе и про погибший Ил-76 из 128-го гв. втап. Как раз в 19.33 (по м.в.) 25.12.1979 г.
Так что, отдыхайте.
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31.08.2021 20:36 Відповісти
Червень і грудень - це різні місяці.
У червні висадилися ВДВшники без розпізнавальних знаків.
А СпН і висадка 25.12.79 тут ні до чого.
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01.09.2021 17:51 Відповісти
весь офис на мендельштрассе заморывся хлопать в ладошки...
мол штаб-квартира клоунов совсем не в киеве...
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18.08.2021 18:29 Відповісти
люблю, коли в кацапів пердаки горять від американців
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18.08.2021 18:33 Відповісти
Американцы наши друзья. А 20 то про другое
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18.08.2021 18:39 Відповісти
То, что Байден прекратил спосировать клептоманов, это правильно. Но как организован уход с Афганистана конечно вызывает возмущение.
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18.08.2021 18:31 Відповісти
і шо?
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18.08.2021 18:31 Відповісти
та ничо...самые опасные для рейтинга дела сделаны,теперь ничего не мешает росту После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 3364
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18.08.2021 18:33 Відповісти
якщо він на другий строк не збирається, то шо йому той рейтинг?
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18.08.2021 18:37 Відповісти
йому не треба-партії треба...
бо республичани ще занадто мляві ,шоб царювати
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18.08.2021 18:41 Відповісти
Если опрос за вовочку провести на цензоре то и 2 процентов не будет.
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18.08.2021 18:32 Відповісти
Клас!
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18.08.2021 18:38 Відповісти
Так, может, и выборы здесь проводить?
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18.08.2021 19:09 Відповісти
Не, "выборы" бандиты намерены "проводить" в смартфоне...
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18.08.2021 19:28 Відповісти
Вы про какие выборы при банде
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18.08.2021 19:34 Відповісти
_Президед байден - предатель США и союзников по НАТО, работает на путлера, неважно по убеждению либо же по крайней тупости, важен сам факт.
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18.08.2021 18:33 Відповісти
"...неважно по убеждению либо же по крайней тупости" - гадаю, що за гроші. За толіка малого Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 5365 Воно - професійний корупціонер. Зокрема, з китаю гроші отримувало через свиночка-наркомана, який нещодавно знову зашкварився, про що повідомила одна британська газета. Але лівацькі мідії, які щодня скубли Трампа за кожне невдале слово, мовчать про гунтера і про перли папочкі як риба об льод.
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18.08.2021 20:52 Відповісти
Пропагандоны кремлевских Скреп радуются что стадо Шариковых...,типа обули Омерику...,стадо баранов Чечню брашие 2 раза а Сирию аж 5 раз...хорошо смеется тот, кто это делает последним.... После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 2748 После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 2748
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18.08.2021 18:33 Відповісти
В мацковской бане ему говорили..."хорошо Вовачка..молодец"...и сто баксов в трусы засовывали..
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18.08.2021 18:37 Відповісти
И опять брехливый путинский интерфакс.
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18.08.2021 18:36 Відповісти
Рейтинг тушонки Рузвельта в Сссре дохляке с 1941 по 1945 годы был 1 % Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 5955а знаете почему? Жратву ту жрали только жены интендантов и офицеров РККА,солдатам его не давали....,потому и предал крыс мавзолейных генерал Власов,его армия сдохла от голода...
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18.08.2021 18:39 Відповісти
Не трогайте пожалуйста ВОВ.Ведь там погибли наши родственники и близкие.
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18.08.2021 18:57 Відповісти
ВОВ?? а что это,дятел? Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 3183
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18.08.2021 19:02 Відповісти
Та ніхто твою ваву не чипає,некромант.Тим більше,що з неї мій хом'як регоче.
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18.08.2021 19:08 Відповісти
Ви щось випили?Раджу звернутися до лікаря доки хомяки не стали білочками.
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18.08.2021 19:34 Відповісти
А чтобы вернуть рейтинг надо Путина замочить. Байден, не тормози.
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18.08.2021 18:44 Відповісти
_Хто замочит путлера - перезагрузчик, лжец и кидала, путлеровская шавка?! Дичь какая, просто на голову не налазит... У тебя там какая-то альтернативная реальность?
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18.08.2021 18:50 Відповісти
Та ні, просто методічка.
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18.08.2021 20:52 Відповісти
А вам россиянам самим слабо??? Байден да байден,ведь вам же жить на необятных просторах на которые не претендует Украина.
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18.08.2021 19:00 Відповісти
Якісь дурники в коментах Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 685
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24.08.2021 14:05 Відповісти
Господин Байден крепко удар держит.Разрубил гордиев узел одним махом.Сейчас в Афгане -более 6000 янки.А Трамп сократил до 2500.Поскольку талибы победили ,США на них тратиться не будут.С бандитами будут бороться дронами
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18.08.2021 18:46 Відповісти
ну на жаль хтось мав би це зробити. визнати поразку, цивілізаційну поразку! те що роками годували свідомо корупцію, терор, насилля. те що армія існувала на папері, те що поставлена їми влада була синонімом корупції, брехні та обману, і те що талібан отримав все не покладаючи особливих зусиль. ну не виходить в 21 ст в сша нових корей та японій. гаїті, ірак, лівія, афганістан, в деякій мірі сомалі демократія не прийшла ні за умов ракетно-бомбових дій, ні зміни одних маріонеток на інших(в тому ж гаїті ен раз, в іраку)! причини не лише в матеріалах цих країн(з яких не ліпиться те що не ліпиться), а в традиційному підході сша до ліплення з диктатур демократій! сша мають нарешті визнати що їм нєхєр насильно міняти владу, насаджувати цінності там де є тому спротив!їм не варто тратити бабло на міфічний експорт демократії, а почати займатися насперед собою, своїми союзниками(багатом із них давно пора по шапці дати). тому венесуела,куба,іран...нахєр вони потрібні? хіба як знову в сша захочуть наступити вчергове на одні і ті ж граблі
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18.08.2021 18:51 Відповісти
Старий лівацький г@ндон.
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18.08.2021 18:53 Відповісти
як кажуть за вдалий вибір - "жрітє"
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18.08.2021 18:53 Відповісти
А нам то что? Может хлеб подешевел ? Нам бы со своими рейтингами разобраться!
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18.08.2021 18:53 Відповісти
Интересно,завершить заведомо проиграшную войну,и не первую это что упадок в рейтинге?Думаю что это будет уроком и для мокшан.Не все решает сила и мощь,войны проигрывают и суппердержавы если этого захочет народ.
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18.08.2021 18:55 Відповісти
Намазать на хлеб рейтинг проще пареной репы...нарисовал 73 % для дебилов и живи радуйся победи Леонида Данилыча... Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 3884 не строителя ОЛИГАРХАТАПісля виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 3884
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18.08.2021 19:04 Відповісти
И это Байден еще не говорил знаменитую фразу зеледента "надо просто перестать стрелять"... Я так думаю, что импичмент мгновенный был бы... А у нас четверть "за просто перестать стрелять" и где-то 13% за "просто понять и простить".
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18.08.2021 19:06 Відповісти
Байден тикай в Мексику Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 9974
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18.08.2021 19:12 Відповісти
Придурки!!!
Они реально не понимают, какую свинью Байден подложил москалям!!!
Талибы москалям и войну припомнят, и шаха убиенного припомнят.
И сраться они уже скоро начнут сначала в таджикистане, потом в узбекистане, а там и туркменистан, киргизия и казахстан. Короче путлеру теберь херово будет.
А Баден займется европой. Германией, Италией, Францией... И Украиной наконецто...
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18.08.2021 19:21 Відповісти
Тебе кто-то глупость сказал - а ты как последний идиот её повторяешь.
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18.08.2021 19:27 Відповісти
Это вы, Уважаемый, наверное в Азии не жили... Особенно в центральной...
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19.08.2021 06:45 Відповісти
Ага, ти нам іще про план анаконда нагадай. Твій бідон вже дорогу до Білого дому забуває, а ти про якусь там хитру комбінацію...
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18.08.2021 20:54 Відповісти
Я в средней азии тридцать лет прожил и три года.
И насколько помню - Аллах команды отменить ДЖИХАД не давал.
Так что Борьба с неверными это Святая Война. А талибы воевать умеют....
Торопяся не спеша.... Это вам не зеля....
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19.08.2021 06:41 Відповісти
Байден должен встретиться с главарями талибов в минском формате! Да, и самое главное не стрелять в ответ...
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18.08.2021 19:21 Відповісти
Америкоси просто так нічого не роблять. Те, що здається програшним, виявиться через де кілька років перемогою.
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18.08.2021 19:33 Відповісти
Да, я смотрел СNN про это дело, американцы действительно в аху...офигевании от этой кошмарной эвакуации. Вне глобальных там замыслов, исполнено очень топорно.
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18.08.2021 19:33 Відповісти
Та то все фігня. Блін, коли вже клован зелений піде нахєр? Задовбав вже вкрай цей сумєрєчний ідіот зелений.
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18.08.2021 19:37 Відповісти
Байден красава Триллион долляров на дороге не валяется,их можно вложить в другие дела,типа Северное дерьмо-3 или Южный поток-2Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 9477
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18.08.2021 19:41 Відповісти
Ага, ага, вложить в зелену економіку, в мільйон нелегалів (а невдовзі буде кілька), яких тисячами запускають через кордон.
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18.08.2021 20:56 Відповісти
А що хтось думав,що буде по іншому? Москалі взагалі зараз святкують перемоги.А дурні наслухаються проплачених політологів і повторюють їхні слова.
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18.08.2021 19:46 Відповісти
ниже 50 %.?..а кто считал?..
это брехня -кацапская, заказная.
у Джо и его капитолийских товарищей-
всё продумано до цента и процента,
даже не сомневайтесь.
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18.08.2021 19:47 Відповісти
Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 7504
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19.08.2021 07:31 Відповісти
Капиталисты США умеют считать баблосы на 20 лет вперед... Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 7086хотя бывают и проколы,типа великая Депрессия ,но после нее США производили продукции к началу 40-х годов,больше чем весь остальной Мир вместе взятый...
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18.08.2021 19:47 Відповісти
Ти на марсі живеш, йолопе? Бюджетні кошти просираються і тиряться аж бігом.
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18.08.2021 20:57 Відповісти
Американці хочуть з своїх кишень платити афганцям? Або вони тупі, або рейтинг заказаний.
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18.08.2021 21:12 Відповісти
А собственно в чём он не прав? 300 000 подготовленных, вооруженных по последнему слову супер бойцов просто сдались басмачам...о чем говорить? В 14м ребята с "луками и стрелами" защитили Украину и остановили орков расеи. Была мотивация, были герои. А "дУхи", как были "дУхами" так ими и остались, это ментальное, это не перескочить, нельзя из века15го перейти в век 21й. И нахрена амерам это нужно? сэсэр за 10 лет много там нарыл? И никто не орал -ПОЗОР!!!! Наоборот, "выпалнилисвойинтернациональныйдолг!"
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18.08.2021 22:07 Відповісти
Сохранил деньги налогоплательщиков, которые уходили триллионами в песок - ну чем не враг народа, а если бы украл, был бы патриот - прямо как в Рашке 😁😁😁😁😁
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18.08.2021 22:22 Відповісти
А ты не видел как падали люди с самолётов,да? Или тебе,меркантильному, основное деньги?
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18.08.2021 22:56 Відповісти
Так возьми их к себе домой. Нельзя помочь тем, кто не хочет помочь себе сам.
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19.08.2021 02:12 Відповісти
Завел я песика,а он вырос и не стал овчаркой,как я ожидал,так я его в окно вышвырнул с 10 этажа.Ну не захотел он стать овчаркой,падлец!
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19.08.2021 07:05 Відповісти
 
 