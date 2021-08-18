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Кабмін виділив 300 млн грн на створення в Україні центрів неонатального скринінгу

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Кабмін виділив 300 млн грн на створення в Україні центрів неонатального скринінгу

Уряд прийняв рішення про створення в Україні центрів неонатального скринінгу. На їх створення в 2021 році з бюджету буде виділено 300 млн грн.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 18 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Глава уряду зазначив, що в таких центрах будуть проводити дослідження, які дозволяють вчасно виявити в новонароджених спадкові чи вроджені хвороби.

"Усі новонароджені зможуть пройти відповідні обстеження, які дозволяють діагностувати понад 20 різних орфанних захворювань", - повідомив прем'єр-міністр.

Також Шмигаль повідомив, що Кабмін створює біокластер "Біологічна безпека і розвиток біотехнологічних технологій", який дозволить розпочати виготовляти тест-системи для діагностики інфекційних захворювань, а також вакцини.

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"За останні роки і десятиліття Україна практично повністю втратила всю базу для виробництва вакцин і тест-систем для діагностики інфекційних хвороб. На виконання доручення Президента цю ситуацію ми почали міняти ще минулого року. Зараз виділяємо 100 млн грн, щоб створити відповідний кластер. Це дозволить об'єднати державні та приватні ресурси, щоб максимально реалізувати освітній, науковий і технічний потенціал, який є у нас у країні", - пояснив прем'єр.
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Топ коментарі
+6
Из потенциала остались только куртка Степанова и ФОП Богатырёва и Ко.
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18.08.2021 19:19
+5
неонатального скрининга/ Мендель ввела дурацкую моду вставлять в заявы кодлана Коломойского слова которые сам кодлан не понимает. Меритократии,-"слуга народа" Корниенко./ Зеленский: неонатального скрининга./ кластер,-Ляшко / Кейтеринг,-Кабмин/ ургентную, - Степанов / Эквайринг и интерчейндж,- Нацбанк / Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию, -Зеленский /тимбилдинг,- Домбровская / буллинг и харассмент, - Мендель.
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18.08.2021 19:27
+5
ТЁТЯ РОЗА

В стране регулярно принимаются постановления о борьбе с коррупцией.
Но деньги, выделяемые на эту борьбу, регулярно разворовываются.
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18.08.2021 19:38
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Из потенциала остались только куртка Степанова и ФОП Богатырёва и Ко.
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18.08.2021 19:19 Відповісти
Я даже знаю где будет находиться этот центр!!!!! Кабмин выделил 300 млн грн на создание в Украине центров неонатального скрининга - Цензор.НЕТ 8111
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18.08.2021 19:22 Відповісти
И где будет этот единственный центр неонатального скрынинга? В Конча Заспе?
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18.08.2021 19:23 Відповісти
Нет, теперь необходимо будет выделить средства для размещения этого центра из и так бесконечного бюджета на создание непонятного смысла медицинского учреждения рядом с Университетом Будущего. Как говорится, это был первый "транш" из успешного оттока денег из бюджета по медицинской линии в программе "Хотелки для бородатой бабушки"
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18.08.2021 19:53 Відповісти
Согласен с вами, и он, этот центр, непременно должен примыкать к забору детской "больницы будущего" Кати Юшенко.
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18.08.2021 19:57 Відповісти
Ваш вариант размещения этого центра делает несколько обоснованным закат бабла в асфальт из ковидного фонда.
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18.08.2021 20:27 Відповісти
Це що,в українскій мові вже і слів невистачає?
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18.08.2021 19:24 Відповісти
P.S. неонатального скрининга
Ну просто мова Т.Шевченка.
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18.08.2021 19:26 Відповісти
Неонатальний скринінг - комплексне обстеження новонароджених, спрямоване на виявлення спадкових (генетичних) і вроджених захворювань.

Будь ласка, скажить якось по іншему. І мі посміємося разом.
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18.08.2021 19:36 Відповісти
Раньше это называлось..."Массовое обследование новорождённых"...и никто не смеялся...а главное все понимали о чем идет речь...
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18.08.2021 19:46 Відповісти
Він вимагав українською мовою.
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18.08.2021 19:49 Відповісти
Да без разницы...
Можно так....Масове обстеження новонароджених..
А можно вот так..Масове обстеження немовлят...

И не надо ни какого скрининга и клястера...
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18.08.2021 19:52 Відповісти
А почему собственно нет? В ногу со временем шагать не надо? Я за термины.
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18.08.2021 20:19 Відповісти
Это не в ногу со временем...это мода...мода названий...терминов..и прочего...это все пройдет..
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18.08.2021 20:26 Відповісти
А для некоторых типа мендель...осла оманского...ермака...шмыгаля...это еще и попытка скрыть свою тупость за типа умными словами..
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18.08.2021 20:28 Відповісти
Скрининг - це сортування - некрасиво звучить.
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18.08.2021 22:34 Відповісти
УК слову, раньше массовое обследование новорожденных на наследственные (генетические) заболевание не проводилось. На врождённые да, по факту, а на генетические нет.
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18.08.2021 19:51 Відповісти
нормально придумали...триста лямов бюджетных на неоанальный скрининг самэ воно...не приебёшься...
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18.08.2021 19:24 Відповісти
Це невеликі гроші заради того, аби тобі подібні не народжувалися- так зрозуміло?
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18.08.2021 19:28 Відповісти
похоже ты замужем за аппаратом торгующим газировкой в автономном режиме...
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18.08.2021 19:36 Відповісти
Тобто не зрозуміло- твоя проблема.
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18.08.2021 19:37 Відповісти
неонатального скрининга/ Мендель ввела дурацкую моду вставлять в заявы кодлана Коломойского слова которые сам кодлан не понимает. Меритократии,-"слуга народа" Корниенко./ Зеленский: неонатального скрининга./ кластер,-Ляшко / Кейтеринг,-Кабмин/ ургентную, - Степанов / Эквайринг и интерчейндж,- Нацбанк / Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию, -Зеленский /тимбилдинг,- Домбровская / буллинг и харассмент, - Мендель.
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18.08.2021 19:27 Відповісти
Кажи за себе.
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18.08.2021 19:29 Відповісти
Назовёшь из кодлана Коломойского пару -тройку людей умных , достойных, сделавших для Украины что-то полезное-будешь молодец.
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18.08.2021 19:43 Відповісти
Филатов.
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18.08.2021 19:49 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА

В стране регулярно принимаются постановления о борьбе с коррупцией.
Но деньги, выделяемые на эту борьбу, регулярно разворовываются.
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18.08.2021 19:38 Відповісти
"может, что-то в консерватории подправить?"
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18.08.2021 19:50 Відповісти
Потенціал у вас залишився тільки з продажних мусорів та прокурорів з суддями,ще купка дегенератів яка жре ваше лайно жидівське та радіє,всі інші чекають нагоди вас перевішати.
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18.08.2021 19:40 Відповісти
Понятно...зеленое стадо нашло еще один способ распила бюджета...
Интересно сколько с этого скрининга капнет в оманский офшор???
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18.08.2021 19:40 Відповісти
"Все новорожденные смогут пройти соответствующие обследования, которые позволяют диагностировать более 20 различных орфанных заболеваний", - сообщил премьер-министр.

УРА !!! - РАСТАЩИЛИ СТАРОЕ ЧТО БЫ СОЗДАВАТЬ ТАКОЕ ЖЕ ДЛЯ НОВОГО ДЕРИБАНА
Кабмін виділив 300 млн грн на створення в Україні центрів неонатального скринінгу - Цензор.НЕТ 4095
Источник: https://censor.net/ru/n3283487
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18.08.2021 19:41 Відповісти
аби таке обладнання було 42 роки назад, зараз би один лох на не соромив Україну.
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18.08.2021 20:13 Відповісти
що це..неонатальный скрининг Кабмін виділив 300 млн грн на створення в Україні центрів неонатального скринінгу - Цензор.НЕТ 1240
--
обследование новорожденных..это не звучит..
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18.08.2021 23:44 Відповісти
 
 