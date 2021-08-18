Кабмін виділив 300 млн грн на створення в Україні центрів неонатального скринінгу
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Уряд прийняв рішення про створення в Україні центрів неонатального скринінгу. На їх створення в 2021 році з бюджету буде виділено 300 млн грн.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 18 серпня, інформує Цензор.НЕТ.
Глава уряду зазначив, що в таких центрах будуть проводити дослідження, які дозволяють вчасно виявити в новонароджених спадкові чи вроджені хвороби.
"Усі новонароджені зможуть пройти відповідні обстеження, які дозволяють діагностувати понад 20 різних орфанних захворювань", - повідомив прем'єр-міністр.
Також Шмигаль повідомив, що Кабмін створює біокластер "Біологічна безпека і розвиток біотехнологічних технологій", який дозволить розпочати виготовляти тест-системи для діагностики інфекційних захворювань, а також вакцини.
"За останні роки і десятиліття Україна практично повністю втратила всю базу для виробництва вакцин і тест-систем для діагностики інфекційних хвороб. На виконання доручення Президента цю ситуацію ми почали міняти ще минулого року. Зараз виділяємо 100 млн грн, щоб створити відповідний кластер. Це дозволить об'єднати державні та приватні ресурси, щоб максимально реалізувати освітній, науковий і технічний потенціал, який є у нас у країні", - пояснив прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Ну просто мова Т.Шевченка.
Будь ласка, скажить якось по іншему. І мі посміємося разом.
Можно так....Масове обстеження новонароджених..
А можно вот так..Масове обстеження немовлят...
И не надо ни какого скрининга и клястера...
В стране регулярно принимаются постановления о борьбе с коррупцией.
Но деньги, выделяемые на эту борьбу, регулярно разворовываются.
Интересно сколько с этого скрининга капнет в оманский офшор???
УРА !!! - РАСТАЩИЛИ СТАРОЕ ЧТО БЫ СОЗДАВАТЬ ТАКОЕ ЖЕ ДЛЯ НОВОГО ДЕРИБАНА
Источник: https://censor.net/ru/n3283487
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обследование новорожденных..это не звучит..