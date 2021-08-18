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Чиновник Держекоінспекції та засновник громадської організації вимагали 5 тис. дол. хабаря від керівника АЗС в Одесі, - прокуратура. ФОТО
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В Одесі правоохоронці затримали на хабарі виконувача обов'язків начальника управління Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу і засновника громадської організації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, чиновник і засновник ГО вимагали в керівника АЗС 5 тис доларів за ненакладення штрафних санкцій за виявленими порушеннями.
Правоохоронці затримали зловмисників в Одесі під час одержання другої частини хабаря в сумі 4 тис. доларів.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.
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Ида - кингстоны, тьху, как там, неважно - у вас непочищены, а если почищу?
(денги даавай, даавай денги), вот так вот, а кого вы зашишаете? оооо, ара, это вам за гор нужэн эхат и нас защищат, с тебя еще 20 евро, как за што, сэмки я тибэ насыпал, воот, джаштам кунэм ваай, ай чэлавэк нихароший... давай да слэдующего мэсяц.
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"Підприємці розповідають, що місцеві активісти злилися в дуже дивному тандемі з контролюючими органами: разом приходять на перевірки, на яких молоді бійці розпускають руки та застосовують силу.В містечку Лебедині в результаті таких нападок навіть закрили завод і жителі залишилися без роботи.
А поліція - уявіть собі - просто стоїть і дивиться, і нікого не захищає."