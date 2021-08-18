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Чиновник Держекоінспекції та засновник громадської організації вимагали 5 тис. дол. хабаря від керівника АЗС в Одесі, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Одесі правоохоронці затримали на хабарі виконувача обов'язків начальника управління Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу і засновника громадської організації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Чиновник Держекоінспекції та засновник громадської організації вимагали 5 тис. дол. хабаря від керівника АЗС в Одесі, - прокуратура 01

За даними слідства, чиновник і засновник ГО вимагали в керівника АЗС 5 тис доларів за ненакладення штрафних санкцій за виявленими порушеннями.

Правоохоронці затримали зловмисників в Одесі під час одержання другої частини хабаря в сумі 4 тис. доларів.

Чиновник Держекоінспекції та засновник громадської організації вимагали 5 тис. дол. хабаря від керівника АЗС в Одесі, - прокуратура 02

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Чиновник Держекоінспекції та засновник громадської організації вимагали 5 тис. дол. хабаря від керівника АЗС в Одесі, - прокуратура 03

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.
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У всьому цьому наші "екологи" і "борцуни за збереження природи": "Купи кирпич а то закричу!"
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18.08.2021 19:58 Відповісти
Після звільнення з посади керівника Держекоінспекції Фірсова, який не брав хабарів і штрафував олігархів за викиди, Держекоінспекції повернулась в режим тотального хабарництва!
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18.08.2021 22:20 Відповісти
"Активісти", щоб їх підняло та об асфальт гепнуло!
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18.08.2021 20:01 Відповісти
так скоро и у расчетов ПВО будут требовать за помятую траву?))
Ида - кингстоны, тьху, как там, неважно - у вас непочищены, а если почищу? Чиновник Держекоінспекції та засновник громадської організації вимагали 5 тис. дол. хабаря від керівника АЗС в Одесі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8505
(денги даавай, даавай денги), вот так вот, а кого вы зашишаете? оооо, ара, это вам за гор нужэн эхат и нас защищат, с тебя еще 20 евро, как за што, сэмки я тибэ насыпал, воот, джаштам кунэм ваай, ай чэлавэк нихароший... давай да слэдующего мэсяц. Чиновник Держекоінспекції та засновник громадської організації вимагали 5 тис. дол. хабаря від керівника АЗС в Одесі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5588
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18.08.2021 20:03 Відповісти
Я всегда говорил, что "экологи" самые большие взяточники в нашей стране. Именно министры экологии были "кошельками" наших премьеров. Помню когда Юля стала премьером, она заменила не только министра, но и всю финансовую цепочку до последнего "исполнителя" в каждом отдельном порту Украины.
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18.08.2021 20:14 Відповісти
токо пятишки нэвыстачало экологу до повного щастя...такого кадра офис на мендельштрассе проглядел...
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18.08.2021 20:19 Відповісти
шо за юго-западный округ?шо это за обезаянничанье с фейк-страны мордор?
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18.08.2021 20:58 Відповісти
Ах ,Одесса красавица у моря ...Складывается мнение ,что дешевле будет собрать тамошних чиновников и решить всё одним махом ! Надоело уже читать "одесские новости".
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18.08.2021 21:03 Відповісти
То нормально.Активні активісти,патріотичні патріоти...
Нацкорпус повернув у Суми дикий рекет з 90-х? Люди просять захисту | Надзвичайні новини

"Підприємці розповідають, що місцеві активісти злилися в дуже дивному тандемі з контролюючими органами: разом приходять на перевірки, на яких молоді бійці розпускають руки та застосовують силу.В містечку Лебедині в результаті таких нападок навіть закрили завод і жителі залишилися без роботи.
А поліція - уявіть собі - просто стоїть і дивиться, і нікого не захищає."
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18.08.2021 21:17 Відповісти
 
 