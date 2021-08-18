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Київ (13850) зброя (5763) парад (353) Правоохоронні органи (2660) патрульна поліція (1400)

Водій зі зброєю намагався прорватися на перекриті через репетицію параду вулиці, - патрульна поліція Києва. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві водій погрожував патрульним зброєю, вимагаючи пропустити на вулиці, перекриті для репетиції параду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Водій зі зброєю намагався прорватися на перекриті через репетицію параду вулиці, - патрульна поліція Києва 01

"Водій автомобіля Volkswagen проігнорував вимоги патрульних про заборону проїзду. Доїхавши до перехрестя вулиць Великої Васильківської та Саксаганського, чоловік знову потрапив на перекриття, а потім демонстративно дістав предмет, схожий на зброю і перезарядив його на очах у поліцейських.

Патрульні на наступному перехресті транспортний засіб зупинили, чоловіка затримали і роззброїли", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Києві проведуть першу репетицію параду до Дня Незалежності. Рух на низці вулиць буде перекрито до кінця доби. СХЕМА

Зараз на місці працюють слідчі Печерського управління поліції.
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Топ коментарі
+25
Да уж, в Америке такого дебила на месте бы определили на холодный стол…
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18.08.2021 20:33
+21
Шо, опять зепутанга задержали?
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18.08.2021 20:29
+21
Жаль что копы не завалили мажорика когда тот передернул затворную раму на пестике
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18.08.2021 20:30
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Шо, опять зепутанга задержали?
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18.08.2021 20:29 Відповісти
а вы здесь рассказываете за Афган, что там даже самый мелкий бармалей с калашом ходит Водій зі зброєю намагався прорватися на перекриті через репетицію параду вулиці, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 1806
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18.08.2021 20:38 Відповісти
и правильно робит - его никакой мусор не посадит(просто вызовет авиацию гггг))))
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18.08.2021 20:39 Відповісти
зачьот ! Водій зі зброєю намагався прорватися на перекриті через репетицію параду вулиці, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 9382
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18.08.2021 23:58 Відповісти
Дондауна. Панаехало падла.
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18.08.2021 20:40 Відповісти
Расстрелять неадеквата на месте!
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18.08.2021 20:29 Відповісти
Знову хтось з "слуг народу"?
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18.08.2021 20:29 Відповісти
Жаль что копы не завалили мажорика когда тот передернул затворную раму на пестике
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18.08.2021 20:30 Відповісти
и не первый раз такое.
копы зашуганные что им потом объясняться придется?
первый патруль тупо пропустил - типа "моя смена все равно заканчивается". вторые тупили "ой, блин, смотри - пестик"
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18.08.2021 20:40 Відповісти
Да уж, в Америке такого дебила на месте бы определили на холодный стол…
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18.08.2021 20:33 Відповісти
У нас менту легче самому застрелиться чем отморозка пристрелить. Водитель с оружием пытался прорваться на перекрытые из-за репетиции парада улицы, - патрульная полиция Киева - Цензор.НЕТ 6986
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18.08.2021 20:36 Відповісти
...просто так - пах пах пах.... ай ай ай
Забирай.
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18.08.2021 20:37 Відповісти
было бы видео...
а то может ехал мужик = прорывался и усадил поцрульного на дубинку? не думаю что так делал, но если спешил, то не делал бы себе месячные - 60 месяцев то?
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18.08.2021 20:38 Відповісти
То мабуть якийсь таліб заблукав
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18.08.2021 20:38 Відповісти
Їхав до Мустафи-Масі Найєма
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18.08.2021 21:39 Відповісти
укомплектуйте скромнягу гранатами...
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18.08.2021 20:41 Відповісти
он тоже... репетировал... Водій зі зброєю намагався прорватися на перекриті через репетицію параду вулиці, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 2126
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18.08.2021 20:46 Відповісти
Задолбали Киев перекрывать
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18.08.2021 20:48 Відповісти
хихикаете. а мамкин вовка узнав что на репетиции репетируется прорыв с оружием опять на неделю пропадёт
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18.08.2021 20:51 Відповісти
точно). он в Америку поедет с визитом от океана до океана )
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18.08.2021 21:11 Відповісти
Застрелили бы да и все
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18.08.2021 20:57 Відповісти
Что было в голове у этого урода ? Или точно "слуга народа" запамятовал, что он не выше физики и законов природы (да и Закона)?
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18.08.2021 20:58 Відповісти
А я розумію мужика - достало вже, зепаради, зементи, зевлада
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18.08.2021 21:04 Відповісти
Канешна ! Другоэ дэло - Попаради повлада поменти !
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18.08.2021 22:02 Відповісти
интересно он что думал что его испугаются?
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18.08.2021 21:12 Відповісти
думав що він Бог...і все рішається за бабло...
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18.08.2021 22:54 Відповісти
та Зевса нету, это еще Эйнштейн доказал, что вы ей б* как маленький?
мужик просто может поехавший как и Кива.
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19.08.2021 07:51 Відповісти
Что интересно, когда подобные придурки попадают за границу, то ведут себя тихо как мыши😁😁😁😁
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18.08.2021 21:13 Відповісти
Если кто либо угрожает оружием полиции и пытается прорваться та хоть куда---даже в Сомали---то полиция лупит на поражение! А прокуратура не проверяет при этом. Но есть ещё места на планете---где такое возможно. Но очень мало таких мест осталось. Нам повезло---мы уникальны!
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18.08.2021 21:20 Відповісти
Та панятно шо за ЗЕ галасавал !)
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18.08.2021 22:00 Відповісти
явно або слуга наріду або його памочнік...
трохи перенєрвнічав... Водій зі зброєю намагався прорватися на перекриті через репетицію параду вулиці, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 2644
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18.08.2021 22:52 Відповісти
чому не показуете пику цього довпойопа ?
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19.08.2021 10:20 Відповісти
треба було застрілити
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19.08.2021 10:51 Відповісти
 
 