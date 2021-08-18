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Водій зі зброєю намагався прорватися на перекриті через репетицію параду вулиці, - патрульна поліція Києва. ФОТО
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У Києві водій погрожував патрульним зброєю, вимагаючи пропустити на вулиці, перекриті для репетиції параду.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.
"Водій автомобіля Volkswagen проігнорував вимоги патрульних про заборону проїзду. Доїхавши до перехрестя вулиць Великої Васильківської та Саксаганського, чоловік знову потрапив на перекриття, а потім демонстративно дістав предмет, схожий на зброю і перезарядив його на очах у поліцейських.
Патрульні на наступному перехресті транспортний засіб зупинили, чоловіка затримали і роззброїли", - йдеться в повідомленні.
Зараз на місці працюють слідчі Печерського управління поліції.
Топ коментарі
+25 Вячеслав Галушка
показати весь коментар18.08.2021 20:33
+21 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар18.08.2021 20:29
+21 Вася Путлер
показати весь коментар18.08.2021 20:30
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Будь ласка, зачекайте...
копы зашуганные что им потом объясняться придется?
первый патруль тупо пропустил - типа "моя смена все равно заканчивается". вторые тупили "ой, блин, смотри - пестик"
Забирай.
а то может ехал мужик = прорывался и усадил поцрульного на дубинку? не думаю что так делал, но если спешил, то не делал бы себе месячные - 60 месяцев то?
мужик просто может поехавший как и Кива.
трохи перенєрвнічав...