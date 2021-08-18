Водій зі зброєю намагався прорватися на перекриті через репетицію параду вулиці, - патрульна поліція Києва. ФОТО

У Києві водій погрожував патрульним зброєю, вимагаючи пропустити на вулиці, перекриті для репетиції параду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

"Водій автомобіля Volkswagen проігнорував вимоги патрульних про заборону проїзду. Доїхавши до перехрестя вулиць Великої Васильківської та Саксаганського, чоловік знову потрапив на перекриття, а потім демонстративно дістав предмет, схожий на зброю і перезарядив його на очах у поліцейських.

Патрульні на наступному перехресті транспортний засіб зупинили, чоловіка затримали і роззброїли", - йдеться в повідомленні.

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Зараз на місці працюють слідчі Печерського управління поліції.