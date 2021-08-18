Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику. ФОТОрепортаж

У центрі Києва відбулася перша репетиція параду військ до Дня Незалежності України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.





У пішій колоні - близько 5 тисяч представників підрозділів ЗСУ та Міністерства внутрішніх справ. Серед них учасники бойових дій на сході України, представники кінологічних підрозділів різних силових структур зі службовими собаками.





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Хода супроводжується музичними композиціями у виконанні військового оркестру ЗСУ. Учасники маршу скандували: "Слава Україні - Героям Слава".







Також над Хрещатиком пролетіла повітряна колона в складі літаків і вертольотів Збройних Сил, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та ДП "Антонов".

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Понад 300 одиниць різної військової техніки проїхали по вулиці Хрещатик і площі Майдан Незалежності в складі механізованої колони.

Репетиція тривала дві години.

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Репетиції параду військ до Дня Незалежності України в Києві заплановані також на 20 і 22 серпня.