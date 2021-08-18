Зеленський ввів у дію рішення РНБО про реформування медичної системи в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою", який був прийнятий на засіданні РНБО 30 липня.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У рішенні РНБО зазначають, що Кабінет Міністрів України повинен до 1 грудня поточного року розробити і затвердити Стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року, визначивши терміни, відповідальних за виконання і чіткі механізми для забезпечення рівного доступу громадян України до своєчасної, безпечної та якісної екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, а також реабілітації у сфері охорони здоров'я.

Уточнюється, що, серед іншого, Стратегічний план повинен передбачати введення, починаючи з 1 січня 2022 року, індикаторів якості надання первинної медичної допомоги, введення ключових показників ефективності для керівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також створення умов для можливості застосування міжрегіональних клінічних маршрутів пацієнта при наданні екстреної медичної допомоги.

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