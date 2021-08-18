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охорона здоров'я (239) Зеленський (17463) медицина (1440) РНБО (1721)

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про реформування медичної системи в Україні

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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про реформування медичної системи в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою", який був прийнятий на засіданні РНБО 30 липня.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У рішенні РНБО зазначають, що Кабінет Міністрів України повинен до 1 грудня поточного року розробити і затвердити Стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року, визначивши терміни, відповідальних за виконання і чіткі механізми для забезпечення рівного доступу громадян України до своєчасної, безпечної та якісної екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, а також реабілітації у сфері охорони здоров'я.

Уточнюється, що, серед іншого, Стратегічний план повинен передбачати введення, починаючи з 1 січня 2022 року, індикаторів якості надання первинної медичної допомоги, введення ключових показників ефективності для керівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також створення умов для можливості застосування міжрегіональних клінічних маршрутів пацієнта при наданні екстреної медичної допомоги.

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Топ коментарі
+11
Какой бред. У чуваков свое монобольшинство, любые законы могут принять. А они в игрушки играют, декларации НА СНБО принимают и пиаряцца на этом. И так во всем, иммитация на иммитации, а сверху пиаром приправляют.
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18.08.2021 21:42
+5
руки наркомана вже до медицини добралися ! їдь вже відпочивай ,роботяга ти наш !
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18.08.2021 21:40
+4
сраний клоун, ти можеш нічого не торкатися? Усе, чого ти торкаєшся перетворюєтся на гівно!
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18.08.2021 21:42
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Що опять?
Я думав у нас тільки митницю вічно реформують.
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18.08.2021 21:39 Відповісти
Замість Доктор Смерть тепер буде лікар Звіздєц?
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18.08.2021 21:51 Відповісти
Та таки да, Стєпанова давно зняли. А дохтор звіздєц це хто?
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18.08.2021 22:00 Відповісти
Запитай зєйлюпінців.
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18.08.2021 22:01 Відповісти
Вони не авторитет для мене, це все одно, що в сліпого питати дорогу.
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18.08.2021 22:03 Відповісти
А решения снбо по вопросу осеменения крупного рогатого скота не предвидится?
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19.08.2021 00:03 Відповісти
С миру по нитке...в оманском офшоре рубаха..
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18.08.2021 21:39 Відповісти
Судячи з того що українська олія в Берлінських маркетах вартує 1,4 євро за літр, а в Київських 2,3 євро (в еквіваленті), лише на цьому зєйлуханці мають мільярди відкатів.
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18.08.2021 21:55 Відповісти
Вартує вартовий...
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18.08.2021 23:06 Відповісти
вартість (товару) - ціна (товару)

вартує - коштує
Є така річ - слова-синоніми. Українська мова ну дуже на них багата.
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19.08.2021 08:38 Відповісти
руки наркомана вже до медицини добралися ! їдь вже відпочивай ,роботяга ти наш !
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18.08.2021 21:40 Відповісти
Кислорода всем хватит после этих реформ ?

Весной в эпидемию кислород стоил 1500 в день
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18.08.2021 21:41 Відповісти
сраний клоун, ти можеш нічого не торкатися? Усе, чого ти торкаєшся перетворюєтся на гівно!
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18.08.2021 21:42 Відповісти
Какой бред. У чуваков свое монобольшинство, любые законы могут принять. А они в игрушки играют, декларации НА СНБО принимают и пиаряцца на этом. И так во всем, иммитация на иммитации, а сверху пиаром приправляют.
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18.08.2021 21:42 Відповісти
Іммітацію на іммітацію і мають в результаті фаллосіммітатор.
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18.08.2021 22:00 Відповісти
Очень понравилось , - Назначить ответственных. Думаю до 30 года человек 800 сменится и человек15 премьеров .Если спросить чиновника , что он планирует на завтрашний день не многие могут Ответить.
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18.08.2021 21:44 Відповісти
Тому що "сегодня в завтрашний день могут смотреть не только лишь все, мало кто может это делать" (с)...
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18.08.2021 23:08 Відповісти
Бррр... А що то було? Три рази перечитав, не второпав. Хіба я вже так отупів, чи що?
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19.08.2021 08:41 Відповісти
Дождались-то, дождались... это же каких умственных усилий бубочке это стоило... партия конфискованного кокоса помогла или 73 процентщиков акция перед петухом возле ОПы? Там его вам, зелебобикам, не зря напоказ так поставили что искать свое благополучие прийдется между раздвинутых петушиных лапок.
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18.08.2021 21:48 Відповісти
сменим вывески к празднику!
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18.08.2021 21:49 Відповісти
МінОздоров не має повноважень проводити реферми в середині країни??? В профільній галузі??? Потрібне втручання РНБО???
Люди, це мене полишив розум чи мене намагаються в цьому переконати?
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18.08.2021 21:52 Відповісти
Сколько хороших намерений обещали нам власти ? ( (все власти без исключения!) И в конституцию записывали и в Раде обсуждали и даже голосовали .И вот ,с каждым днем всё лучше и лучше и уже лучше некуда ,а мы опять будем улучшать. Есть большие сомнения ,что новое "улучшение" мы переживем!
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18.08.2021 21:58 Відповісти
За неоплатный труд качественной работы не будет..
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18.08.2021 22:02 Відповісти
та не кипишуйте... ему вводить в действие))) как две дорожки)))) проложить)))
а шо с того будет? а как всегда - птичий базар и дерибан... и вся реформа...
***
место клизмы изменить нельзя !!!
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18.08.2021 22:07 Відповісти
прочитав внимательно этот указ возникает только одно одно желание- пойти и тихо повесится, если возникнут проблемы со здоровьем)))
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18.08.2021 22:27 Відповісти
Тошнит уже от цирка.
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18.08.2021 23:00 Відповісти
И с кем ты собираешься реформировать медицину? Ведь у тебя одни неучи и дебилы. А, я дурак, за тебя голосовал. Никогда не думал, что вы(не пишу с большой буквы по понятным причинам) такие ТУПЫЕ и одно ворье.
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18.08.2021 23:42 Відповісти
Ключові слова "Никогда не думал..." . В тому й, пілять, ПРОБЛЕМА!
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19.08.2021 08:44 Відповісти
Во всех эти "обеспечить", "подготовить", "назначить", "проработать", "принять меры" я читаю сплошной тупой рыговский совок на манер азарова. Не будет эта херня никогда работать без частного финансирования и здоровых коммерческих структур. То, что он там насочинял, это просто пустой бесполезный полугоамотный высер.
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19.08.2021 01:31 Відповісти
оно может сочинять только гыги и то в определённом состоянии
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19.08.2021 07:25 Відповісти
Після "рехформ" бариги та доктор смерть, медицину потрібно відновлювати, а не реформувати.
Не можливо реформувати те чого не існує.
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19.08.2021 05:31 Відповісти
поки ви будете повторювати ярлики,навішані на Супрун ворогами України рабіновичами та гордонами нам дійсно нема чекати чогось доброго. А самому розібратися тяму не вистачає?
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19.08.2021 07:51 Відповісти
...многа написал товарищь. Я понял, таки можешь купить белый халат и ты - доктор, и живи припеваючи: деньги они не пахнут и чем хуже ты лечишь, тем больше у тебя пациентов, ну и соответственно ДЕНЁХ!!! Я хочу вас, люди, лечить... приходите
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19.08.2021 06:50 Відповісти
Самолечение закончиться с переходом на советскую профилактическую и бесплатную медицину. Все остальные потуги закончиться очередным пшиком.
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19.08.2021 11:02 Відповісти
 
 