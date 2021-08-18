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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держполітику у сфері захисту державного кордону

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держполітику у сфері захисту державного кордону

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони "Про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону", прийнятого на засіданні РНБО 30 липня поточного року.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Кабінет Міністрів повинен забезпечити в 2021-2022 роках фінансування заходів, пов'язаних із викупом або примусовим відчуженням із метою подальшої передачі в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України земельних ділянок (або їхніх частин) і розміщених на них об'єктів нерухомого майна (або їхніх частин), які перебувають у власності юридичних та фізичних осіб і перебувають у межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми.

Крім того, Кабмін також повинен забезпечити розроблення за участі органів місцевого самоврядування та затвердити державну цільову програму облаштування державного кордону, передбачивши в державному бюджеті необхідні витрати для реалізації.

Читайте: СНБО принял решение в сфере защиты государственной границы, - Данилов

Зокрема, завершити договірно-правове оформлення державного кордону та його облаштування, встановлення прикордонних знаків, прикордонних просік, будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, комунікацій Державної прикордонної служби України, а також укріпити береги української частини прикордонних водних об'єктів.
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Топ коментарі
+2
Без рішення РНБО зє скоро і пукнути не зможе.
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18.08.2021 21:58
+2
Это той, про которую потерпевший вiслюк рассказывал, что "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"?

https://youtu.be/326Il4SlGmo

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держполітику у сфері захисту державного кордону - Цензор.НЕТ 665
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18.08.2021 22:07
+1
ещё трохы пыхнет и о геополитике задумаеццо...причём фсем офисом...
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18.08.2021 21:59
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Без рішення РНБО зє скоро і пукнути не зможе.
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18.08.2021 21:58 Відповісти
ещё трохы пыхнет и о геополитике задумаеццо...причём фсем офисом...
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18.08.2021 21:59 Відповісти
А як же стіна яценюка?? Миші згризли?
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18.08.2021 22:01 Відповісти
Это той, про которую потерпевший вiслюк рассказывал, что "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"?

https://youtu.be/326Il4SlGmo

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держполітику у сфері захисту державного кордону - Цензор.НЕТ 665
показати весь коментар
18.08.2021 22:07 Відповісти
Коли придурки та зрадники продають прикордонні землі - це нормально, а коли ЗЕ хоче повернути їх у державну власність - то це виявляється погано. Справа в тому, що держава не може охороняти приватну власність за кошт платників податків. І що робити?
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18.08.2021 22:11 Відповісти
Насамперед тобі порозумнішати.
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18.08.2021 22:16 Відповісти
Надумало на третьому році.
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18.08.2021 22:22 Відповісти
Угу. Зачем парламент, если есть ручная РНБО...
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18.08.2021 22:23 Відповісти
Это правильно. Немножко запоздали ,а надо было бы давно признать , что начатое Яценюком ,совершенно необходимо ! ( И не важно ,в конце концов ,кто на этом пиарится.)
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18.08.2021 22:27 Відповісти
Сперва эти участки выкупит условный Беня. Потом у него их выкупит государство (по цене 10:1). Государству останется земля, а Бене- навар от яиц. Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держполітику у сфері захисту державного кордону - Цензор.НЕТ 8908
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держполітику у сфері захисту державного кордону - Цензор.НЕТ 2276
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18.08.2021 22:38 Відповісти
Возможность того, что мы можем потерпеть поражение в бою, не должна мешать нам сражаться за дело, которое мы считаем справедливым.
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18.08.2021 23:41 Відповісти
... по периметру установить вышки цвета Кхаки, и обрудовать немецкой губной гармошкой Hohner и пулеметом. Пограничник должен насвистывать Erika march и следом давать затяжную пулеметную очередь поверх голов... ИДИЛЛИЯ! Ихь офигивайнен
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19.08.2021 06:44 Відповісти
Всё, чем занимается этот президент непонятно, заковыристо и не объяснишь простыми словами. Какие то заумные указы. О какой границе речь? Демаркацию Украина не делала. По факту задокументированной границы просто нет.
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19.08.2021 07:23 Відповісти
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держполітику у сфері захисту державного кордону - Цензор.НЕТ 6581
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19.08.2021 08:50 Відповісти
 
 