Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держполітику у сфері захисту державного кордону

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони "Про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону", прийнятого на засіданні РНБО 30 липня поточного року.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Кабінет Міністрів повинен забезпечити в 2021-2022 роках фінансування заходів, пов'язаних із викупом або примусовим відчуженням із метою подальшої передачі в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України земельних ділянок (або їхніх частин) і розміщених на них об'єктів нерухомого майна (або їхніх частин), які перебувають у власності юридичних та фізичних осіб і перебувають у межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми.

Крім того, Кабмін також повинен забезпечити розроблення за участі органів місцевого самоврядування та затвердити державну цільову програму облаштування державного кордону, передбачивши в державному бюджеті необхідні витрати для реалізації.

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Зокрема, завершити договірно-правове оформлення державного кордону та його облаштування, встановлення прикордонних знаків, прикордонних просік, будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, комунікацій Державної прикордонної служби України, а також укріпити береги української частини прикордонних водних об'єктів.