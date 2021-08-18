Польща встановлює колючий дріт на кордоні з Білоруссю для боротьби з нелегальною міграцією

Сили безпеки Польщі зміцнюють польсько-білоруський кордон колючим дротом, щоб захиститися від напливу біженців з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

За словами міністра оборони Маріуша Блащака, в операції зі встановлення огорожі з колючого дроту беруть участь понад 900 польських військовослужбовців. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік зазначив, що "прикордонні служби країни не дозволять нелегальним мігрантам потрапити до Польщі". Стримувати нелегалів польським прикордонникам тепер допомагають військові.

Міністерство оборони Польщі повідомило, що колючий дріт уже встановлено ​​на майже 100 із 418 кілометрів кордону, і незабаром такі загородження будуть готові ще на ділянці в 50 км.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зі свого боку звинуватив офіційний Мінськ у шантажі, оскільки білоруські прикордонники не пускають мігрантів назад до Білорусі, а Польща, Латвія і Литва, куди намагаються потрапити люди, не пускають їх до себе. Через це на кордоні часто спалахують конфлікти і сутички.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це гібридна атака на Євросоюз, - Меркель про хвилю мігрантів з Білорусі

"Не буде того, щоб шантаж із боку Лукашенка змушував нас прийняти когось", - заявив Моравецький.