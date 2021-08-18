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Польща встановлює колючий дріт на кордоні з Білоруссю для боротьби з нелегальною міграцією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща встановлює колючий дріт на кордоні з Білоруссю для боротьби з нелегальною міграцією

Сили безпеки Польщі зміцнюють польсько-білоруський кордон колючим дротом, щоб захиститися від напливу біженців з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

За словами міністра оборони Маріуша Блащака, в операції зі встановлення огорожі з колючого дроту беруть участь понад 900 польських військовослужбовців. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік зазначив, що "прикордонні служби країни не дозволять нелегальним мігрантам потрапити до Польщі". Стримувати нелегалів польським прикордонникам тепер допомагають військові.

Міністерство оборони Польщі повідомило, що колючий дріт уже встановлено ​​на майже 100 із 418 кілометрів кордону, і незабаром такі загородження будуть готові ще на ділянці в 50 км.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зі свого боку звинуватив офіційний Мінськ у шантажі, оскільки білоруські прикордонники не пускають мігрантів назад до Білорусі, а Польща, Латвія і Литва, куди намагаються потрапити люди, не пускають їх до себе. Через це на кордоні часто спалахують конфлікти і сутички.

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"Не буде того, щоб шантаж із боку Лукашенка змушував нас прийняти когось", - заявив Моравецький.
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Топ коментарі
+8
РБ була концтабором по суті, а тепер буде і за формою
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18.08.2021 23:02
+4
Всі відгороджуються як від чуми.
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18.08.2021 23:14
+3
тепер доведеться білоруським прикордонникам щей дріт перерізати ... може будуть з катапульти перекидать нелегалів
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18.08.2021 23:02
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И зачем? Они же в Германию хотят,обеспечили бы лучше сопровождение.
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18.08.2021 23:00 Відповісти
можно доставляти по ПП-2.
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18.08.2021 23:03 Відповісти
Пневматичною поштою. Польша устанавливает колючую проволоку на границе с Беларусью для борьбы с нелегальной миграцией - Цензор.НЕТ 8465
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18.08.2021 23:15 Відповісти
тепер доведеться білоруським прикордонникам щей дріт перерізати ... може будуть з катапульти перекидать нелегалів
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18.08.2021 23:02 Відповісти
РБ була концтабором по суті, а тепер буде і за формою
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18.08.2021 23:02 Відповісти
для повышения КПД надо полдключать к электричеству
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18.08.2021 23:13 Відповісти
Всі відгороджуються як від чуми.
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18.08.2021 23:14 Відповісти
Так отож, при Йулі би не відгороджувалися.
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18.08.2021 23:32 Відповісти
ще кулеметів не вистачає)
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18.08.2021 23:15 Відповісти
а хіба поляки скаржились на це?
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19.08.2021 07:53 Відповісти
А все-то навсего нужно убрать пособия и перестанут беженцы прибывать
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18.08.2021 23:17 Відповісти
Koliucka xoroso no luce dlia etogo jest sobaka.Vot segodnia kapnula odonogo i vse pobezali otkuda prisliПольша устанавливает колючую проволоку на границе с Беларусью для борьбы с нелегальной миграцией - Цензор.НЕТ 2077
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18.08.2021 23:17 Відповісти
Вам виднее, вы в эпицентре этих событий.
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18.08.2021 23:33 Відповісти
U nas toze lozit koliucku vojenije okolo 100 soldat,gde to 1 kilometr v den maksimum ulozit,a nado 500 kilometrov.S drugoj nedeli podkliucitisia i privatnyje kompaniji na pomoc
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19.08.2021 00:11 Відповісти
Лукашенко рекордсмен в номінації ''Нерукопожимаємий політичний ********** за один год''.
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18.08.2021 23:25 Відповісти
Кончэний **********.
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18.08.2021 23:35 Відповісти
Эти защищаются, а наши сами к себе в страну привозят, а потом они будут коз в парках жарить
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18.08.2021 23:58 Відповісти
В подаче новости - чушь собачья.
А что же на самом деле:
для торгов по режиму Лукашенко пуйло очень быстро организовал потоки беженцев.
Захотел - краник открывает, захочет - краник может прикрутит, если ЕС пойдёт на уступки.
Никаких "потоков беженцев" через рашку и Беларусь до захвата самолёта с Протасевичем не было, а сейчас, как по взмаху волшебной палочки, они возникли, причём, достаточно обильные.
Журналистам пора уже мозгами шевелить и правильно материал подавать.
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19.08.2021 01:35 Відповісти
Они были всегда, белорусские пограничники их задерживали, и после санкций Лукашенко просто открыл калитку. Самый простой путь попасть с Азии в Европу, прямая без границ от Москвы до Бреста, организовывать точно ничего не пришлось, просто давать поджопник и показывать направление.
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19.08.2021 07:17 Відповісти
були, але не в таких масштабах
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19.08.2021 07:55 Відповісти
Добре було б замінувати полосу після колючки . Це б суттєво ускладнило перехід кордону , та й бажаючих би суттєво поменшало .
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19.08.2021 05:58 Відповісти
міни потім викопувати, електричний струм краще
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19.08.2021 07:56 Відповісти
Запустять ПП-2 і почнеться веселе життя.
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19.08.2021 06:46 Відповісти
м-да... страны НАТО называется - всего лишь колючую проволку через 30 лет начали вешать на границе с террористами... Польща встановлює колючий дріт на кордоні з Білоруссю для боротьби з нелегальною міграцією - Цензор.НЕТ 7673 Польща встановлює колючий дріт на кордоні з Білоруссю для боротьби з нелегальною міграцією - Цензор.НЕТ 3080
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19.08.2021 06:51 Відповісти
Проволока белорусов остановит? Польща встановлює колючий дріт на кордоні з Білоруссю для боротьби з нелегальною міграцією - Цензор.НЕТ 9537
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19.08.2021 08:49 Відповісти
А как у НАС? УКРЕПЛЯЮТ ГРАНИЦУ? ИЛИ УЖЕ УКРЕПИЛИ? Или саммит первых лЭди?
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19.08.2021 09:33 Відповісти
Та яке укріплюють, скоро білоруси почнуть бурштин рити на Волині (
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20.08.2021 10:16 Відповісти
 
 