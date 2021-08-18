Польща встановлює колючий дріт на кордоні з Білоруссю для боротьби з нелегальною міграцією
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сили безпеки Польщі зміцнюють польсько-білоруський кордон колючим дротом, щоб захиститися від напливу біженців з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
За словами міністра оборони Маріуша Блащака, в операції зі встановлення огорожі з колючого дроту беруть участь понад 900 польських військовослужбовців. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік зазначив, що "прикордонні служби країни не дозволять нелегальним мігрантам потрапити до Польщі". Стримувати нелегалів польським прикордонникам тепер допомагають військові.
Міністерство оборони Польщі повідомило, що колючий дріт уже встановлено на майже 100 із 418 кілометрів кордону, і незабаром такі загородження будуть готові ще на ділянці в 50 км.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зі свого боку звинуватив офіційний Мінськ у шантажі, оскільки білоруські прикордонники не пускають мігрантів назад до Білорусі, а Польща, Латвія і Литва, куди намагаються потрапити люди, не пускають їх до себе. Через це на кордоні часто спалахують конфлікти і сутички.
"Не буде того, щоб шантаж із боку Лукашенка змушував нас прийняти когось", - заявив Моравецький.
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А что же на самом деле:
для торгов по режиму Лукашенко пуйло очень быстро организовал потоки беженцев.
Захотел - краник открывает, захочет - краник может прикрутит, если ЕС пойдёт на уступки.
Никаких "потоков беженцев" через рашку и Беларусь до захвата самолёта с Протасевичем не было, а сейчас, как по взмаху волшебной палочки, они возникли, причём, достаточно обильные.
Журналистам пора уже мозгами шевелить и правильно материал подавать.