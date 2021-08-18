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Новини Політика України
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Головні новини 18 серпня: репетиція параду, скандал зі сценою в Маріїнському парку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 18 серпня: репетиція параду, скандал зі сценою в Маріїнському парку

У Києві та Одесі репетирують паради, заступник голови КМДА заявив, що сцену для концерту на День Незалежності поставили на кістках, українці хочуть виборів на Донбасі тільки після контролю над кордоном, - головні новини України 18 серпня.

Репетиція параду

Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику. По головній вулиці столиці пройшли представники підрозділів ЗСУ та Міноборони, проїхала військова техніка, над містом пролетіли літаки і вертольоти. Через репетиції в Києві утворилися затори, а частину вулиць перекрили - один нервовий водій намагався прорватися через патруль, розмахуючи пістолетом, його роззброїли. Також репетиції в Києві заплановані на 20 і 22 серпня.

А в Одесі пройшла репетиція військово-морського параду.

Скандал зі сценою в Маріїнському парку

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів заявив, що організатори концерту італійського оперного співака Андреа Бочеллі поставили сцену "прямо на братському похованні учасників української революції 1917-1921 років". Організатори пояснили, що могил там немає, а є пам'ятний знак про те, що в парку поховані учасники повстання більшовиків проти Української Центральної Ради. Але де саме розташоване поховання невідомо - розкопок у парку ніколи не проводили. До скандалу підключився Мінкульт: там заявили, що саме КМДА раніше видала дозвіл на встановлення сцени, і київські чиновники таким чином просто хочуть зірвати святкування Дня Незалежності.

Українці в Афганістані

Україна продовжує евакуацію своїх громадян з Афганістану - один призначений для цього літак перебуває в аеропорту Кабула, інший - в аеропорту Омана, і чекає безпечного повітряного коридору. Міністр закордонних справ Кулеба поговорив по телефону з одним із 12 заблокованих на військовій базі під Кабулом українців і пообіцяв йому, що ми своїх не кидаємо.

В Афганістані тим часом нові порядки: таліби вбили жінку, яка не змогла їх нагодувати, бо не було чим, і обстріляли протестувальників, які підняли національний прапор. Що стосується евакуації, то вони попереджувальними пострілами відганяють охочих покинути країну від аеропорту Кабула. В аеропорт вирушили морпіхи США, щоб гарантувати безпеку людям, які відлітають.

Опитування про вибори на Донбасі

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, 60% українців вважають, що на окупованій частині Донецької та Луганської областей потрібно спочатку забезпечити виведення російських військ, роззброїти бойовиків і встановити контроль над кордоном - і тільки після цього там можна проводити вибори.

Закон про Великий герб розглянуть 24 серпня

Спеціально для цього спікер Верховної Ради Разумков скликає на вимогу президента Зеленського позачергову сесію парламенту.

Спалах коронавірусу в дитячому таборі

У центрі "Молода гвардія" під Одесою на коронавірус штаму "Дельта" захворіли щонайменше 33 дитини. Перебування в таборі для них триватиме: хворі діти, а також персонал, який контактував із ними, просидять там ще 2 тижні на карантині.
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Топ коментарі
+6
Главные новости 18 августа: репетиция парада, скандал со сценой в Мариинском парке - Цензор.НЕТ 9947
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18.08.2021 23:08
+3
Гаррі Шабетник
Чому тільки макет? Пан Зеленський заслужив діючий.


Главные новости 18 августа: репетиция парада, скандал со сценой в Мариинском парке - Цензор.НЕТ 5855
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18.08.2021 23:16
+3
А Вы не помните , как после Майдана 2004 на тв Интер появилась развлекательная передача -' майданчик» и все танцевальные коллективы устраивали на Майдане конкурсы в течение года .
То есть уже тогда кацапы старались принизить в глазах народа понятие Майдан
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18.08.2021 23:23
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 4 год ·

Трошки "імперії здорової людини вам у стрічку": британський посол в Афганістані сер Лорі Брістоу відмовився евакуюватись згідно плану і залишився в Кабулі з своєю командою, щоб забезпечити виїзд іншим брит. громадянам - а також видачу віз тим афганцям, котрі співпрацювали з UK і тепер можуть опинитись під загрозою.

Є все-таки ще, виходить, дорослі в домі. Що особливо приємно, як пишуть його колеґи, "в час ганьби Заходу" (с).
(Воно завжди так у поворотні моменти історії буває, тим вона й цікава - хтось під кулі, хтось під ліжко... проблема нашої доби в тому, що ті, хто "під ліжком", намагаються активно проголосити себе НОРМОЮ, тоді як всю попередню історію культури вони бодай СОРОМИЛИСЬ. Але норма насправді не змінилась, пані й панове. Поки ми люди, сер Лорі Брістоу і йому подібні якраз і є, і будуть, нині і прісно - носіями норми, навіть якщо лишаться в статистично загроженій меншості.)
Мораль: не вір уклоністам, не вір дезертирам, не вір боягузам. Не вір цинікам і шлюхам. Будь як Лорі.
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18.08.2021 23:01 Відповісти
Он , как Черчиль - настоящий Герой
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18.08.2021 23:39 Відповісти
Был бы лучший парад, когда всех казнокрадов и воров всех мастей, в кандалах и тюремной робе провели бы по Крещатику!!!
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18.08.2021 23:02 Відповісти
Главные новости 18 августа: репетиция парада, скандал со сценой в Мариинском парке - Цензор.НЕТ 9947
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18.08.2021 23:08 Відповісти
А Вы не помните , как после Майдана 2004 на тв Интер появилась развлекательная передача -' майданчик» и все танцевальные коллективы устраивали на Майдане конкурсы в течение года .
То есть уже тогда кацапы старались принизить в глазах народа понятие Майдан
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18.08.2021 23:23 Відповісти
еге, згадали нечисть проти ночі...

«Майда́н's» - танцювальне шоу виробництва студії «Квартал-95» і компанії «Star Media» на замовлення телеканалу «Інтер» спільно з Київською міською державною адміністрацією.
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18.08.2021 23:28 Відповісти
И тут 95 квартал отличился 😀😀😀
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18.08.2021 23:42 Відповісти
паскудити (на) символи - їх спеціалізація, а шоу при цьому не більш ніж прикриття, камуфляж
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18.08.2021 23:44 Відповісти
Зеублюдки проклятые подкацапники и ребёнка своего продадут ,наблюдаем ,что сейчас для удовлетворения ***** ,клоунарий , готов станцевать и на могиле своих предков
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18.08.2021 23:46 Відповісти
Гаррі Шабетник
Чому тільки макет? Пан Зеленський заслужив діючий.


Главные новости 18 августа: репетиция парада, скандал со сценой в Мариинском парке - Цензор.НЕТ 5855
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18.08.2021 23:16 Відповісти
😀
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18.08.2021 23:24 Відповісти
 
 