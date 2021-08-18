УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16491 відвідувач онлайн
Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
52 625 193
Афганістан (450) страта (40) Талібан (136)

Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст. ВІДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст. ВІДЕО

У Кандагарі на півдні Афганістану бойовики "Талібану" публічно стратили чотирьох військових командирів, які виступали на боці колишньої влади країни.

Про це повідомив у Твіттері кореспондент агентства TOLO News Муслім Шізрад, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, страта була проведена на місцевому стадіоні. Серед страчених - командир по імені Хашим Регвал, близький до колишнього голови поліції Кандагара генерала Абдули Разака, вбитого в 2018 році.

Шізрад опублікував відеозапис, на якому видно велике скупчення людей. Голос за кадром стверджує, що жителів зібрали на публічну страту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Гані, який утік з Афганістану, перебуває в ОАЕ

Також читайте: Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки

Користувачі соціальних мереж повідомляють, що всі четверо страчених - офіцери Національної армії Афганістану (ANA). На час страти стадіон закривали, зараз доступ до нього знову відкритий. За непідтвердженими даними, страта відбулася два дні тому. Місцеві жителі повідомляють, що зараз у Кандагарі спокійно, таліби лише приходять додому до держслужбовців і людей, у яких може бути зброя.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+47
"22 афганских спецназовца, подготовленных по стандартам НАТО, сдались без боя талибам - их расстреляли на месте" / "У талибов тонны оружия США и вертолеты Black Hawk"

Вот что значит сдаться врагу и "перестать стрелять".
показати весь коментар
18.08.2021 23:25
+32
ты предлагаешь чтобы американцы и дальше гибли и платили за безопасность роCCии и Китая? Афганцы сделали свой выбор и "перестали стрелять", как в 1920 украинцы УНР а потом был Геноцид 1933.
показати весь коментар
18.08.2021 23:29
+30
кацапы ведут с Нами войну уже 500 лет и ни за ресурсы и тому подобное .. они парнокопытные воюют с нами ТОЛЬКО за одно - за Наследие Киевской Руси !!! потому что они никто и звать их никак!!!
показати весь коментар
18.08.2021 23:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
те, кто отказался воевать за свободу, примут и позор и смерть!
показати весь коментар
18.08.2021 23:22 Відповісти
Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст - Цензор.НЕТ 5626
показати весь коментар
18.08.2021 23:26 Відповісти
...тільки ганьба спочатку

«Майда́н's» - танцювальне шоу 2011 року виробництва студії «Квартал-95» і компанії «Star Media» на замовлення телеканалу «Інтер» спільно з Київською міською державною адміністрацією.
показати весь коментар
18.08.2021 23:33 Відповісти
Десь я вже чув про стадіон.
показати весь коментар
18.08.2021 23:22 Відповісти
Путя готовься лизаьт талибам или бомбить с ними нельзя договориться.Вы ржали над Америкой скоро будите плакать.
показати весь коментар
18.08.2021 23:22 Відповісти
Пока еще есть сопротивление в Панджшере их нужно разбомбить прямо сейчас, иначе они могут и до нас добраться.
показати весь коментар
19.08.2021 02:42 Відповісти
А по другому и быть не может....
Животные чуют страх...
А ислам религия слабых
Они пугают смертью
Ибо ее они боятся больше всего
Если армия, как бараны, идет на эшофот
Кто им доктор???
показати весь коментар
18.08.2021 23:23 Відповісти
Дикуни прийшли до влади
показати весь коментар
18.08.2021 23:23 Відповісти
Закінчився черговий раунд безкінечної війни ?
показати весь коментар
18.08.2021 23:27 Відповісти
Світ після перемоги «Талібану»: незрозуміла Америка, російська пропаганда та план Б для України - https://texty.org.ua/articles/104269/svit-pislya-peremohy-talibanu-nezrozumila-ameryka-rosijska-propahanda-ta-plan-b-dlya-********/?src=main

...Ми завжди у наших відносинах зі Штатами покладаємо всю провину на себе. Це неправильно. Заплющувати очі на те, що політика Сполучених Штатів може бути провальною, неправильною, непродуманою - не можна.
Треба вступати в комунікацію з нашим головним партнером, коли є помилки, пропонувати свої шляхи вирішення. Наша позиція має бути не у відмові від співпраці. Урок Афганістану - не відмовлятися від співробітництва і не займатися мазохізмом, не вішати все на себе - "якщо ми цього не зробимо, то вони нас кинуть". Ні те, ні інше не є правильним. Треба посилюватися і використати ситуацію, яка є зараз, для інтенсифікації та модернізації американської допомоги в Україні.
показати весь коментар
19.08.2021 00:00 Відповісти
Іди пролічи мізки додік.
Ти своїм задротським мізжечком не подумав нафіга ми США? Вони нам допомагають лише по 1 єдиній причині - це вони якби обіцяли та давали гарантії по будапештському меморандуму.
Власне самих гарантій там НЕМА - зовсім. А ти тут якусь херню пишеш
показати весь коментар
19.08.2021 06:40 Відповісти
ты- тупой ватан пригожинский ,рассуждает оно что то ,но в итоге смысл простой, мы никому не нужны,нам никто не помогает ,надо *дружить* с оккупантом,так животное?
показати весь коментар
19.08.2021 07:25 Відповісти
Ти дурачок? Ми нікому не потрібні крім нас самих. Тепер промичи ЧОМУ за ці всі роки населення не готували та не готують до війни?
А ту тупу ересь, що написав олеоле не потрібно читати. Гарантій там НЕМАЄ. Можеш прочитати.
З окупантом НЕ потрібно дружити, але ЧОМУ ми до сих пір даруємо енергію, газ та воду жителям ордло? Вугілля по факту йде звідти
показати весь коментар
19.08.2021 07:33 Відповісти
Это ботва .Вы ей ничего не докажете Андрей .Они просто отмывают тут свои леденцы за бабки одного известного всем олигарха подонка. Кстати большинство ваших вопросов надо адресовать именно ему , потому что сегодняшнее положение дел уже последствия постоянных провалов из которых вот такие боты еще недавно лепили сокрушительные ,,перемоги,, а теперь они вот прозрели и вопят -караул! зрада! и всепропало
показати весь коментар
19.08.2021 10:52 Відповісти
Капец !!! Вместо того чтобы стереть с лица Земли эту взбунтовавшуюся нарко-палату, они вооружили обезьян, дали им денег (1 млрд. долл. НАЛОМ !!! спонтом оставили и забыли вывезти со склада) и твердят всему Миру что нАдА с ними дАгавариваться !!! .. это говорит только об одном - этот костер подожгли НАМЕРЕННО !!! Пока выигрывает от этого только Раша и Китай..В полной оппе США и Все соседи Афгана и в будущем и ЕС (будут беженцы)..ПЗДЦ
показати весь коментар
18.08.2021 23:25 Відповісти
ты предлагаешь чтобы американцы и дальше гибли и платили за безопасность роCCии и Китая? Афганцы сделали свой выбор и "перестали стрелять", как в 1920 украинцы УНР а потом был Геноцид 1933.
показати весь коментар
18.08.2021 23:29 Відповісти
Мотивация-оправдание для лохов хорошая, но нужно Все было делать хотя-бы по плану Трампа (прочти его если еще не прочел перед тем как учить - там было все продумано до мелочей под этот твой мотив вывода ) - а не по махновски не взвесив все риски!!! кста - последнюю партию ударных вертолетов Бидон завез 16 июля 2021 г. !!! - или это все спланировано сша, или цру и пентагон должны уйти в полном составе в отставку !!!
показати весь коментар
18.08.2021 23:39 Відповісти
*Бидон*- твой бойфренд- сожитель в теплотрассах Чебоксар, чмырь ты пригожинский...
показати весь коментар
19.08.2021 07:30 Відповісти
Нет он предлагает стереть их с лица земли. Дистанционно. После эвакуации. Разбомбить склады балистическими ракетами. А потом и по самим талибам ударить - поддержать ребят из Северного Альянса.
показати весь коментар
19.08.2021 03:44 Відповісти
"...ребят из северного альянса"? Це тих промосковських на чолі з узбеком Карзаєм, яких таліби не встигли чи пожаліли знищити в 90-х? Це урок, щоб загнавши ворога в куток, треба його знищити.
показати весь коментар
19.08.2021 16:03 Відповісти
добавлю - теперь кацапам и китаези можно ВСЕ !!! и для полной картины русне не хватает войны в Украине - а китаю в Тайване !!! и поверте мне - сша, оон, куен, обсе, ес - промолчат ...
показати весь коментар
18.08.2021 23:32 Відповісти
кацапы и так ведут войну с Украиной уже 8 лет. И вот ты говоришь, что это все выгодно засрашке, но на самом деле это огромнейшая проблема для них, с какой стороны на это не посмотри, теперь у них есть возможность показать свое вяличие, пускай занимаются этой проблемой, меньше у них ресурсов будет, что бы нам гадить.
показати весь коментар
18.08.2021 23:40 Відповісти
кацапы ведут с Нами войну уже 500 лет и ни за ресурсы и тому подобное .. они парнокопытные воюют с нами ТОЛЬКО за одно - за Наследие Киевской Руси !!! потому что они никто и звать их никак!!!
показати весь коментар
18.08.2021 23:45 Відповісти
Правда не 500, а чуть более 350-ти.
показати весь коментар
19.08.2021 15:38 Відповісти
если копнуть поглубже то все 1000 лет будет как кацапо-твари не дают нам спокойно жить в Украине !!!
показати весь коментар
19.08.2021 15:43 Відповісти
1000 лет назад там были отдельные поселения, без государства.
1000 лет назад наши предки отлавливали изредка забредавших к нам оттуда разбойников, а потом продавали их на невольничьем рынке Феодосии.
показати весь коментар
19.08.2021 15:53 Відповісти
Соврешенно согласен, они прут к нам за одним за самоидентификацией, иначе всплывет правда- русские искуствено созданая нация из сотен диких и не очень финно-угорских племен, некоторые из которых до 12 века не брезговали и каннибализмом.
показати весь коментар
19.08.2021 18:47 Відповісти
Кацапам нужно бомбить талибов прямо сейчас, иначе потом кацапы будут бежать за самолетами, а потом и мы.
показати весь коментар
19.08.2021 02:49 Відповісти
Промолчат.
И получат ожидаемый результат, в виде того, что максимум через год, после оккупации Китаем Тайваня, такие страны как Япония, Южная Корея, Турция, Индонезия заявят, что у них уже есть СВОЁ ядерное оружие для защиты от КНР и РФ и мол надо вводить их в СБ ООН, в качестве постоянных членов, с правом вето. А за ними, тут же подтянутся еще минимум 15 стран и ещё за год стран, обладающих ядерным оружием, будет порядка тридцати. Алилуйя.
показати весь коментар
19.08.2021 15:34 Відповісти
ЕС может беженцев не принимать . Сделать им лагеря в привычных тёплых странах
показати весь коментар
18.08.2021 23:36 Відповісти
блин.. уже меркель визжит на ту тему пропихивая странам ес квоты на муслимов !!!
показати весь коментар
18.08.2021 23:41 Відповісти
Меркель - просто старая дура
показати весь коментар
18.08.2021 23:44 Відповісти
и агент кгб-фсб и т.д. и т.п. ... и еще - она возглавляет похоронную процессию Европы от ЕС .
показати весь коментар
18.08.2021 23:48 Відповісти
Брехати негарно. Вона - не дура. Вона - свідома маріонетка пуйла і глобалістів одночасно. Шляхом посиленого завезення чужинців до європи знищується біла цивілізація. муркєль за це отримала в 2016 році грошову премію з фонду калергі. Те ж саме робить бідон, неконтрольовано запускаючи до США латиносів та блеків. І запустив уже 1,5 млн нелегалів. Таким чином прагнуть іще більше зменшити кількість білих в Сполучених Штатів, зробити їх однопартійною країною на кшталт срср. Чомусь тутешні корисні ідіоти глобалістів і приховані вороги України, всілякі гиги, анмури, софії-марії, та ксєнії про це уперто мовчать, як риба об льод.
показати весь коментар
19.08.2021 06:49 Відповісти
це список усіх хто тебе образив? Виплакався Горбатько? Дівчатка молодці, що старого пердуна довели, респект їм, що скиглиш як баба...
Цікаво, а ці 5-ро, що підспівують- теж старі євнухи чи Гиг та Ан- цукерками дражнили? Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст - Цензор.НЕТ 655
показати весь коментар
19.08.2021 23:04 Відповісти
И не только Меркель) гагага
показати весь коментар
19.08.2021 18:50 Відповісти
В России с удовольствием издеваются над бегущими из Афганистана американцами как буд-то сами не сбежали 32 года назад,
откупившись от афганских муджахидов огромными арсеналами оружия и огромными суммами в долларах.


За проход колонны советские войска платили командирам муджахидов
показати весь коментар
18.08.2021 23:48 Відповісти
Тоді вони теж втікали від талібів. Правильно, щоб знали чим труси хазяїна пахнуть.
показати весь коментар
19.08.2021 16:15 Відповісти
Да угомонись ты уже ,рашистский ватник-баран! Ты тупой до невозможности -* США в полной опе, а Засраха процветает в шоколаде опять всех переиграла очком Путлера*...
показати весь коментар
19.08.2021 07:28 Відповісти
"22 афганских спецназовца, подготовленных по стандартам НАТО, сдались без боя талибам - их расстреляли на месте" / "У талибов тонны оружия США и вертолеты Black Hawk"

Вот что значит сдаться врагу и "перестать стрелять".
показати весь коментар
18.08.2021 23:25 Відповісти
Кто его знает как оно было? У них могли закончиться патроны, и все. У них были проблемы с логистикой и снабжением.
показати весь коментар
19.08.2021 02:53 Відповісти
Та можно и без патронов - все равно - смерть
показати весь коментар
19.08.2021 03:38 Відповісти
Им не платили зарплату и банально не кормили .
показати весь коментар
19.08.2021 20:00 Відповісти
Тепер там свої стандарти -- Шаріата.
показати весь коментар
19.08.2021 16:18 Відповісти
Ожидано
показати весь коментар
18.08.2021 23:33 Відповісти
Там начнётся резня как покинут страну американцы и кто успеет с ними или по отдельности. Исламским фанатикам веры нет со времён крестовых походов. Стоит и посольство наше убрать и поскорее.
показати весь коментар
18.08.2021 23:34 Відповісти
Украинского посольства там нет
показати весь коментар
18.08.2021 23:37 Відповісти
Лучше уже тогда атомную бомбу сбросить. Или авиацией отутюжить там все. Точечное оружие. Нанести авиаудары по складам, чтобы уничтожить то оружие, которое досталось талибану. Утираться нельзя.
показати весь коментар
19.08.2021 03:00 Відповісти
ну - можно и помечтать.... боты казламордые это *********
показати весь коментар
19.08.2021 03:39 Відповісти
сиди кацапа на бутилці, не смикайся, бо тебе виріжуть
показати весь коментар
19.08.2021 08:01 Відповісти
А крестовые походы ,не поверишь, Папы организовывали вместе с королями, правящими тогда в Европе
показати весь коментар
19.08.2021 07:35 Відповісти
Та куда же деваться---конечно поверю в папу Римского. Пришлось. В 1978г зашли в порт Чиветавекья, тб\х *Леонид Собинов* пас-лайнер ЧМП в круизе с немцами (ФРГ тогда) а там 2 часа езды до Рима. Экскурсию для экипажа в Рим в 2 автобуса организовали. Попал---повезло. Фото остались. Как раз попали на мессу в Ватикане---правое крыло с окна собора святого Петра. На площади народу конечно много было. Но внутри собора конечно величественно невероятно. Забыл правда кто был тогда за папу. Но кажись Павел-2 (Войтыла) поляк.
показати весь коментар
19.08.2021 19:43 Відповісти
А як оце називається? Хіба ЦЕ не хрестові походи, кому "верьі нет"?
показати весь коментар
19.08.2021 16:21 Відповісти
Средневековье какое то.
Это просто писец какой то.
показати весь коментар
18.08.2021 23:35 Відповісти
Русские в "ДНР" тоже подобное делали.
показати весь коментар
18.08.2021 23:36 Відповісти
Делают
показати весь коментар
18.08.2021 23:50 Відповісти
Да,но не русские ,а татаромордва (хрюсские вернее)
показати весь коментар
19.08.2021 07:36 Відповісти
".. не русские"... Татари їх і охрестили "касап", тобто живодер.
показати весь коментар
19.08.2021 16:24 Відповісти
Свобода стоит того, чтобы за неё бороться.
показати весь коментар
18.08.2021 23:38 Відповісти
Freedom is NOT free.
показати весь коментар
18.08.2021 23:45 Відповісти
....сказав швондєр мурзік. Ти вже віддав свою хатинку під комуналку для братів по разуму з Латинської Гамерики, нє? Скільки шекелів отримав за участь у фальсифікації виборів 2020? СтучішЬ на сусідів-білих расистів? Уявляю, як тобі, горопашному, важко вдавати із себе патріота України на удальонкє.
показати весь коментар
19.08.2021 06:55 Відповісти
Горбатого только могила исправит! Ты классический хрюсский ,расизм и антисемитизм - ваше все! Будешь хрюкать сейчас ,что ты крутозамешанный национал патриот...
показати весь коментар
19.08.2021 07:40 Відповісти
Если откинуть шекели (там в росийских рублях военная пенсия идет) то все что сказано абсолютно верно .
показати весь коментар
19.08.2021 20:06 Відповісти
Лечись, дебил.
показати весь коментар
19.08.2021 15:56 Відповісти
Этот бывший росийский военный , гражданин росийской ********* , офицер запаса получает пенсию от путина в рублях и смердит на украинском форуме прикидываясь украинским патриотом .
показати весь коментар
19.08.2021 20:04 Відповісти
Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст - Цензор.НЕТ 6232
показати весь коментар
19.08.2021 00:02 Відповісти
Кароче - "Анархия мать порядка".
показати весь коментар
19.08.2021 01:40 Відповісти
Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь.
показати весь коментар
18.08.2021 23:45 Відповісти
Афганстан для США - это самая эпическая война, самая дорогая и длительная война 21 века. Но Эпик фейл этой истории - самая провальная война с огромными последствиями для всего мира. Такого действительно в истории США еще не было. Афган сегодня в худшем состоянии чем до прихода туда США. Доверие США как мировому гаранту уже нет! Надежды что США КОГО-ТО спасут, кому-то помогут, вытащат из беды - рассыпались окончательно с позорным бегством из Афганистана. Пишу это с мыслью об Украине. Прекратить питать какие-либо иллюзии по поводу США, NATO, ЕС и прочих гнилых организмов !!! Мы Украина, Мы Нация, С Нами Бог !!! (с)
показати весь коментар
18.08.2021 23:53 Відповісти
" С Нами Бог" - это он лично вам сказал?
показати весь коментар
19.08.2021 00:13 Відповісти
за кем правда - с тем и Бог !!! это знали еще Козаки в "Запорожской Сечи" и умничать вам при отсутствии у вас ума - глупо...
показати весь коментар
19.08.2021 00:28 Відповісти
Глупо верить в то, что никто не видел. Україна светское государство, с православним шариатом на кацапию.
показати весь коментар
19.08.2021 03:32 Відповісти
Коран Афган Лаптестан Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст - Цензор.НЕТ 704Талибан
показати весь коментар
19.08.2021 03:56 Відповісти
Талибы усиленно охранают посольство РАБссии в Кабуле...Интересно от кого? Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст - Цензор.НЕТ 6936
показати весь коментар
19.08.2021 03:59 Відповісти
Вот не понимаю, сейчас же не 90е, сейчас много нового вооружения, что нельзя было этих обезьян достать в горах дронами и другими умными ракетами истребить их?
показати весь коментар
19.08.2021 08:20 Відповісти
Напоминает красный террор большевиков после 1917 года и растерянные массы бывших служак и гражданских- их больше, есть оружие, но воевать никто не хочет, как овцы- боятся и ждут.
показати весь коментар
19.08.2021 08:57 Відповісти
Амнистия по-афгански.
показати весь коментар
19.08.2021 09:13 Відповісти
да... вполне вменяемые... обезьяны
показати весь коментар
19.08.2021 12:50 Відповісти
талибы очень-на хАрошие, уже не такие, как прежде, визжит паРаша...

Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст - Цензор.НЕТ 7032
показати весь коментар
19.08.2021 12:55 Відповісти
Назад в будущее. Теперь вместо футбола казни.
показати весь коментар
19.08.2021 13:06 Відповісти
скільки свиню не вчи літати, все одно в болото полізе Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст - Цензор.НЕТ 5080
показати весь коментар
19.08.2021 16:57 Відповісти
''Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.'' (Степан Бандера)
показати весь коментар
19.08.2021 17:03 Відповісти
кто там только не пробовал навести ..порядок.. --- комуняки положили больше трех тысяч парней и потом совок с позором вывел ..ограниченный.. контингент . теперь американцев ушли душманы . а у них и сил и средств НАМНОГО БОЛЬШЕ чем было у совка --- хай теперь сами разбираются . вот только девушек жалко . когда эти животные пальцы рубают за накрашенные ногти . Недавно по тв выступал муфтий УКРАИНЫ и блеял что законы шариата очень даже неплохие --- вот интересно его дочь ходит с накрашенными ногтями и глазами . или дочери прихожане в его мечети --- почему в турции нет такого варварства . там тоже ислам .........
показати весь коментар
19.08.2021 17:08 Відповісти
Турцию Ататюрк приводил в норму . Сейчас Турция движеться в сторону талибана , медленно но идет .
показати весь коментар
19.08.2021 20:08 Відповісти
От тобі, " Мы не такие, мы другие!", вірте нам!
показати весь коментар
19.08.2021 17:33 Відповісти
Вояки Афганістану обрали собі смерть. Так буває коли перед вовком махаєш білим прапором.
Вовку все одне якого кольору прапорець, його хвилює м ясо і як його з їсти Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст - Цензор.НЕТ 7750
показати весь коментар
19.08.2021 20:15 Відповісти
Вот вам и живой пример, что делают с теми, кто послушался президента и его "мудрую" мысль, - просто надо перестать стрелять, - и вместо сопротивления врагу поднял лапки к верху и смазал анус ваЗЕлином.
показати весь коментар
19.08.2021 20:15 Відповісти
А можна цих спеціалістів до нас запросити, тут є їм роботи- непочатий край...
показати весь коментар
19.08.2021 20:22 Відповісти
сначала амнистировать потом казнить.
правосудие по талибански.
показати весь коментар
19.08.2021 21:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 