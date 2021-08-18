Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст. ВІДЕО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Кандагарі на півдні Афганістану бойовики "Талібану" публічно стратили чотирьох військових командирів, які виступали на боці колишньої влади країни.
Про це повідомив у Твіттері кореспондент агентства TOLO News Муслім Шізрад, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, страта була проведена на місцевому стадіоні. Серед страчених - командир по імені Хашим Регвал, близький до колишнього голови поліції Кандагара генерала Абдули Разака, вбитого в 2018 році.
Шізрад опублікував відеозапис, на якому видно велике скупчення людей. Голос за кадром стверджує, що жителів зібрали на публічну страту.
Taliban execute four famous commanders in the Kandahar’s stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021
Користувачі соціальних мереж повідомляють, що всі четверо страчених - офіцери Національної армії Афганістану (ANA). На час страти стадіон закривали, зараз доступ до нього знову відкритий. За непідтвердженими даними, страта відбулася два дні тому. Місцеві жителі повідомляють, що зараз у Кандагарі спокійно, таліби лише приходять додому до держслужбовців і людей, у яких може бути зброя.
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Животные чуют страх...
А ислам религия слабых
Они пугают смертью
Ибо ее они боятся больше всего
Если армия, как бараны, идет на эшофот
Кто им доктор???
...Ми завжди у наших відносинах зі Штатами покладаємо всю провину на себе. Це неправильно. Заплющувати очі на те, що політика Сполучених Штатів може бути провальною, неправильною, непродуманою - не можна.
Треба вступати в комунікацію з нашим головним партнером, коли є помилки, пропонувати свої шляхи вирішення. Наша позиція має бути не у відмові від співпраці. Урок Афганістану - не відмовлятися від співробітництва і не займатися мазохізмом, не вішати все на себе - "якщо ми цього не зробимо, то вони нас кинуть". Ні те, ні інше не є правильним. Треба посилюватися і використати ситуацію, яка є зараз, для інтенсифікації та модернізації американської допомоги в Україні.
Ти своїм задротським мізжечком не подумав нафіга ми США? Вони нам допомагають лише по 1 єдиній причині - це вони якби обіцяли та давали гарантії по будапештському меморандуму.
Власне самих гарантій там НЕМА - зовсім. А ти тут якусь херню пишеш
А ту тупу ересь, що написав олеоле не потрібно читати. Гарантій там НЕМАЄ. Можеш прочитати.
З окупантом НЕ потрібно дружити, але ЧОМУ ми до сих пір даруємо енергію, газ та воду жителям ордло? Вугілля по факту йде звідти
1000 лет назад наши предки отлавливали изредка забредавших к нам оттуда разбойников, а потом продавали их на невольничьем рынке Феодосии.
И получат ожидаемый результат, в виде того, что максимум через год, после оккупации Китаем Тайваня, такие страны как Япония, Южная Корея, Турция, Индонезия заявят, что у них уже есть СВОЁ ядерное оружие для защиты от КНР и РФ и мол надо вводить их в СБ ООН, в качестве постоянных членов, с правом вето. А за ними, тут же подтянутся еще минимум 15 стран и ещё за год стран, обладающих ядерным оружием, будет порядка тридцати. Алилуйя.
Цікаво, а ці 5-ро, що підспівують- теж старі євнухи чи Гиг та Ан- цукерками дражнили?
откупившись от афганских муджахидов огромными арсеналами оружия и огромными суммами в долларах.
За проход колонны советские войска платили командирам муджахидов
Вот что значит сдаться врагу и "перестать стрелять".
Это просто писец какой то.
Вовку все одне якого кольору прапорець, його хвилює м ясо і як його з їсти
правосудие по талибански.