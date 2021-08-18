Зеленський нагородив орденами і медалями 22 військовослужбовців, із них 7 посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 22 військовослужбовців, із них 7 посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджені:

орденом Богдана Хмельницького III ступеня

Бродовський Богдан Віталійович (посмертно) - майор

Письменний Юрій Васильович (посмертно) - капітан медичної служби

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орденом "За мужність" III ступеня

Андрієнко Олег Віталійович (посмертно) - старший солдат

Головін Альберт Юрійович - старший прапорщик

Дятлов Сергій Володимирович (посмертно) - доброволець

Мінкін В'ячеслав Юрійович (посмертно) - старший солдат

Шартава Давид (посмертно) - старший солдат

медаллю "За військову службу Україні"

Алмазов Олександр Олександрович - молодший лейтенант

медаллю "Захиснику Вітчизни" - 14 військовослужбовців, у т.ч. 1 посмертно

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