Зеленський нагородив орденами і медалями 22 військовослужбовців, із них 7 посмертно
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 22 військовослужбовців, із них 7 посмертно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджені:
- орденом Богдана Хмельницького III ступеня
Бродовський Богдан Віталійович (посмертно) - майор
Письменний Юрій Васильович (посмертно) - капітан медичної служби
- орденом "За мужність" III ступеня
Андрієнко Олег Віталійович (посмертно) - старший солдат
Головін Альберт Юрійович - старший прапорщик
Дятлов Сергій Володимирович (посмертно) - доброволець
Мінкін В'ячеслав Юрійович (посмертно) - старший солдат
Шартава Давид (посмертно) - старший солдат
- медаллю "За військову службу Україні"
Алмазов Олександр Олександрович - молодший лейтенант
- медаллю "Захиснику Вітчизни" - 14 військовослужбовців, у т.ч. 1 посмертно
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...параллельная реальность
Кличка хочуть усунути з посади голови КМДА, йому готують підозру. На його місце можуть призначити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова
Про це повідомили джерела у СН. За їх словами, спочатку правоохоронні органи отримали доручення знайти хоч якусь інформацію, яка могла би дискредитувати міського голову. А тепер, нібито, вже накопали на повноцінну справу.
Останньою краплею став той факт, що міський голова вчора активно виступив на стороні тих, хто руйнував совкову інсталяцію.
Кажуть, у Зеленського була істерика після того, як Подоляк передав йому слова Кличка про те, що "у Києві 95 кварталу не буде".
Оголошення про підозру, за словами джерела, має відбутися до засідання РНБО, яке проведуть 20 серпня.
❗️ Вважаю, "ЕС" та "Удару" треба солідаризуватись у справі протидії зеленому "бєспрєдєлу" на умові приєднання політсили київського мера до найбільш проєвропейської партії України. Бо сам він однозначно програє.
Знімай вже своє біле пальто, Віталіку - не на часі воно зараз.
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