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Музиканти оркестру ВПС США зіграють на урочистостях на честь Дня Незалежності. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Музиканти оркестру ВПС США зіграють на урочистостях на честь Дня Незалежності. ВIДЕО

Музиканти вже прибули до Києва для участі в урочистостях.

Про це повідомило посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо учасників оркестру ВВС США у Європі (USAFE), які щойно прибули до Києва, щоб відзначити 30-ту річницю Незалежності України!" - йдеться в повідомленні.

У посольстві заявили, що підтримка США України в її прагненні відстояти свій суверенітет і зберегти незалежність нині сильніша, ніж будь-коли.

"Я радий взяти участь у святкуванні 30-ї річниці незалежності України. Оркестр військово-повітряних сил США У Європі готується до кількох значних заходів у Києві. Ми з нетерпінням чекаємо наших музичних і військових колег з усієї України, - сказав старший сержант Метью Еріксон.

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"Я дуже рада знову повернутися до України. Мені пощастило працювати з нашими українськими друзями на фестивалі "Сонячні кларнети", і це було абсолютне задоволення - просто спілкуватися за допомогою музики", - додала старший сержант Меган Янковскас.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Музыканты оркестра ВВС США сыграют на торжествах в честь Дня Независимости - Цензор.НЕТ 4779
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19.08.2021 00:13
+5
Там на Раше МИГ-29 гэпнулся, есть повод поиграть
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19.08.2021 00:13
+2
Безкоштовно пвіддаю дачу під американську військову базу.
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19.08.2021 00:15
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Музыканты оркестра ВВС США сыграют на торжествах в честь Дня Независимости - Цензор.НЕТ 4779
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19.08.2021 00:13 Відповісти
На росіі стартує літакопад 😀
Супер , так тримати 🤣👍🏼😅
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19.08.2021 00:19 Відповісти
Нет, вы наверное ошиблись, то вчера какой то другой упал, вроде Ил.
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19.08.2021 00:27 Відповісти
нет.. ИЛ-112в упал вчера, а миг-29 упал сегодня..
и на скриншоте стоит дата 23:42 18 августа 2021 года..
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19.08.2021 00:29 Відповісти
Нихера себе у них самолётопад.
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19.08.2021 00:32 Відповісти
17.08.2021 12:26
 Музыканты оркестра ВВС США сыграют на торжествах в честь Дня Независимости - Цензор.НЕТ 8861
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19.08.2021 00:35 Відповісти
То вчера, но большой. А сегодня - поменьше. Но тоже gut.
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19.08.2021 01:10 Відповісти
Там на Раше МИГ-29 гэпнулся, есть повод поиграть
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19.08.2021 00:13 Відповісти
Безкоштовно пвіддаю дачу під американську військову базу.
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19.08.2021 00:15 Відповісти
В ОЛХ постав.
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19.08.2021 02:05 Відповісти
И пусть весь день играют *Боже---царя храни*. Что бы по всей кацапии волосья рвали в тех местах где больно очень!
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19.08.2021 00:23 Відповісти
100%
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19.08.2021 00:36 Відповісти
Всего Адин кАнцерт !! Проездом с Кабула !!! Встречайте неЛохи !!!...
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19.08.2021 00:32 Відповісти
Последний довод короля в обсуждениях дел мирских.

«Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности».
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19.08.2021 00:35 Відповісти
На третий день войны с врагами, нам подвезли боекомплект, сводили в баню тех кто выжил и рассказали кто наш враг ! (с)
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19.08.2021 00:42 Відповісти
Я так понимаю,будут играть хит "Путин пуйло?"
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19.08.2021 07:48 Відповісти
Музиканти оркестру ВПС США зіграють на урочистостях на честь Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7365
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19.08.2021 09:04 Відповісти
Фі!
Наш прєзік і не так вміє!
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19.08.2021 14:17 Відповісти
 
 