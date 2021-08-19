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Київ (13850) шахрайство (672) Нацполіція (13937) Правоохоронні органи (2660) обмін валюти (122)

Шахрая, який обміняв 28 тис. дол. на сувенірні гривні, затримано в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Києві поліція затримала шахрая, який обміняв велику суму у валюті на фальшиві гроші.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Шахрая, який обміняв 28 тис. дол. на сувенірні гривні, затримано в Києві, - Нацполіція 01

Як повідомляється, зловмисник розмістив в інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом і домовився про зустріч із потенційним клієнтом. Потерпілий вирішив обміняти понад 28 тис. доларів США на національну валюту.

У таксі чоловіки здійснили передачу грошей, після чого зловмисник поїхав. Далі потерпілий виявив, що отримав не справжні, а сувенірні гроші, які були упаковані з імітацією банківської упаковки.

Шахрая, який обміняв 28 тис. дол. на сувенірні гривні, затримано в Києві, - Нацполіція 02

По "гарячих слідах" правоохоронці зупинили таксі, в якому перебував зловмисник, і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано шахрая, який обміняв сувенірні купюри на 20 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Шахрая, який обміняв 28 тис. дол. на сувенірні гривні, затримано в Києві, - Нацполіція 03

Ним виявився уродженець Донецької області, 1982 року народження. Під час поверхневого огляду працівники поліції вилучили в чоловіка гроші потерпілого.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, встановлюється причетність фігуранта до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.

Також дивіться: Затримано валютних шахраїв, які обдурили киянина на $ 46 тис. і скоїли наїзд на поліцейського під час втечі, - прокуратура. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
есть дауны, которые меняют валюту в такси?)
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19.08.2021 00:28
+11
Покупает мужик доллары за 2 грн, а продает за 1 грн 90 коп. К нему подходит человек и спрашивает:
- Мужик, ты продаешь дешевле, чем купил. В чем смысл?
- Не знаю в чем смысл, но оборот бешеный!
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19.08.2021 00:21
+11
Ну судя по статье видимо есть. И даже не стремает то что такая сумма. Где гарантия что вместо обмена просто в бубен не настучат и не отберут.
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19.08.2021 00:41
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тобто трускавецкие университеты колысь по любэ выстрелят...
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19.08.2021 00:21 Відповісти
Покупает мужик доллары за 2 грн, а продает за 1 грн 90 коп. К нему подходит человек и спрашивает:
- Мужик, ты продаешь дешевле, чем купил. В чем смысл?
- Не знаю в чем смысл, но оборот бешеный!
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19.08.2021 00:21 Відповісти
есть дауны, которые меняют валюту в такси?)
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19.08.2021 00:28 Відповісти
Ну судя по статье видимо есть. И даже не стремает то что такая сумма. Где гарантия что вместо обмена просто в бубен не настучат и не отберут.
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19.08.2021 00:41 Відповісти
А если бы дали в бубен может и не успел бы в полицию позвонить))
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19.08.2021 12:59 Відповісти
Эти оба точно дауны)...
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19.08.2021 07:21 Відповісти
Может то был непростой чувак, раз менты сразу же бросились на поиски злоумышленника и таки его поймали, а не просто приняли заяву и положили ее в дальний ящик.
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19.08.2021 09:28 Відповісти
Повангую, "пострадавший" нигде не работающий Киевлянин.
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19.08.2021 00:45 Відповісти
Где ж ты такие деньги возьмешь, если все время занят на работе?
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19.08.2021 07:42 Відповісти
Вот именно про то и я говорю. Шахрая, який обміняв 28 тис. дол. на сувенірні гривні, затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9379
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19.08.2021 08:40 Відповісти
Случайно не Милованов? Похож очень.
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19.08.2021 00:47 Відповісти
хм.. а все пишут что афганцы тупые - облепили самолет и думали что полетят в нУерк как на ковре-самолете!!! Мошенник, обменявший 28 тыс. долл. на сувенирные гривни, задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6178.. а тут свои уникалы - настоящие гривны от сувенирных отличить не могут !!!
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19.08.2021 00:55 Відповісти
Вангую, что теперь в рейтинге доверия к полиции будет +1
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19.08.2021 01:14 Відповісти
Как быть с мошенниками у власти, которые нацию обманули? Почему нет публичных казней для Кравчука, убийцы и предателя Кучмы? Почему выродок Аваков не защитил свою честь как это сделал Коавченко? Почему полиция - мрази, которые преследуют безкарно граждан и наносят вред?
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19.08.2021 06:19 Відповісти
₴₴₴₴ Мошенник, обменявший 28 тыс. долл. на сувенирные гривни, задержан в Киеве, ₴₴₴₴₴₴
Якщо він обміняв 28 тис. баксів на сув. грвн. то він лох а не мошенник «
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19.08.2021 07:24 Відповісти
не отрицая гениальности потерпевшего, замечу, что есть "сувенирные" гривны, очень похожи на настоящие, размером и рисунком, выдает только качество бумаги и не особо заметная полоска с надписью "банк приколов" или что-то вроде.
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19.08.2021 08:39 Відповісти
Так ось для чого виробляють сувенірні гроші???
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19.08.2021 08:49 Відповісти
Так, что он кругами ходил или на Крещатик пошел?!
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19.08.2021 13:09 Відповісти
 
 