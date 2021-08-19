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Кабмін (6265) ліки (729) реклама (156) РНБО (1721)

РНБО доручила Кабміну запровадити мораторій на рекламу ліків для боротьби із самолікуванням в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

РНБО доручила Кабміну запровадити мораторій на рекламу ліків для боротьби із самолікуванням в Україні

Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету Міністрів запровадити мораторій на рекламу ліків і медпрепаратів.

Відповідне рішення РНБО оприлюднено на сайті глави держави в указі №369/2021, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з ним Кабмін має запровадити до 1 січня 2024 року мораторій на рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, методів діагностики, методів лікування і реабілітації на телебаченні та радіо, а також у засобах масової інформації.

Також Кабміну необхідно забезпечити реальний контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів та уникнення призначення пацієнтам великої кількості різних медпрепаратів або лікувальних процедур.

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У РНБО зазначають, що застосування таких заходів має мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров'я українців.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
На приеме у врача..

Больной - доктор вот тут вот болит .. Доктор - хм. сейчас загуглим и узнаем что там у вас !!! -***. доктор !!! загуглить то я и сам могу !!! Врач - Больной ! не занимайтесь самолечением !!!
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19.08.2021 00:48
+6
В случае острой диареи не занимайтесь самолечением а запишитесь на прием к врачу.
Вот, что его волнует, люди самолечением занимаются, что может быть хуже. Хорошо, что у нас СНБО есть, обо всех позаботились.
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19.08.2021 01:44
+5
Думаю, вопрос в том, кто из медиа заключил наибольшие контракты на рекламу фармы. Предполагаю, что вся возня - в интересах перераспределения рынка на пользу 1+1
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19.08.2021 07:32
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На приеме у врача..

Больной - доктор вот тут вот болит .. Доктор - хм. сейчас загуглим и узнаем что там у вас !!! -***. доктор !!! загуглить то я и сам могу !!! Врач - Больной ! не занимайтесь самолечением !!!
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19.08.2021 00:48 Відповісти
СНБО поручил Кабмину ввести мораторий на рекламу лекарств для борьбы с самолечением в Украине - Цензор.НЕТ 1855
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19.08.2021 00:55 Відповісти
В случае острой диареи не занимайтесь самолечением а запишитесь на прием к врачу.
Вот, что его волнует, люди самолечением занимаются, что может быть хуже. Хорошо, что у нас СНБО есть, обо всех позаботились.
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19.08.2021 01:44 Відповісти
По каким то серьезным случаям самолечением никто и не занимается - апендицит сам у себя никто не диагностирует, тем более не делает операцию по его удалению. А купить таблетки от поноса или головной боли можно и без врача, а если уж не помогло, то пациент и без сопливых бежит к врачу. Чем мешает реклама лекарств?
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19.08.2021 06:49 Відповісти
Чтобы стать здоровым надо просто перестать лечиться.
Ишь чего холопы удумали - не хотят дохнуть!
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19.08.2021 07:01 Відповісти
А еще бабки на базаре семечками торгуют чем бы снбу этим не заняться.
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19.08.2021 07:25 Відповісти
Думаю, вопрос в том, кто из медиа заключил наибольшие контракты на рекламу фармы. Предполагаю, что вся возня - в интересах перераспределения рынка на пользу 1+1
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19.08.2021 07:32 Відповісти
И, правильно пониммаю, - реклама вакцинации. как "метод профилактики" теперь запрещена под запретом? Т.е. если кто-то сейчас призывает к вакцинации - то им должно заняться СНБО?
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19.08.2021 07:40 Відповісти
Кокаинщики - что с них взять... Самолечением занимаются от отсутствия медицины☝️
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19.08.2021 08:09 Відповісти
Ідіоти, блін... Черга на запис до сімейного 3-4 дні...
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19.08.2021 10:04 Відповісти
Вот бы СНБО запретить подьезды обсцыкать, считаю это воросом национальной безопасности
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19.08.2021 10:05 Відповісти
изобрели лекарства для борьбы с самолечением. Да это на нобелевку тянет! Правда, хотят запретить их рекламировать..
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19.08.2021 10:50 Відповісти
А якщо серйозно, то чому ж люди займаються самолікуванням? Бо лікуватися навіть у домашнього лікаря, консультація якого безкоштовна, коштує дуже дорого!!! Бо лікар перш, ніж зробити призначення на лікування згідно протоколу, назначить купу аналізів та діагностичних обстежень, які ну дуже недешеві і не зовсім зрозуміло іноді чи всі вони потрібні. Потім призначення процедур, багато з яких теж не безкоштовні і ліків які теж коштують чимало. Висновок: у людей на все це просто немає грошей. Рішення: Тільки повне медичне страхування всіх громадян України може вирішити проблему. Ті хто в РНБО не страждають від безгрошів'я а тому і не розуміють суті проблеми. Тому такі їхні рішення і виглядають ідіотично і викликають в українців тільки відчуття обурення. Ну а стосовно реклами лікарських засобів... То треба забороняти і рекламу алкоголю (того ж пива реклама якого заполонила зараз весь телеефір), бо це той же наркотик але пролонгованої дії і який теж вбиває. Так само як людина має право вирішувати йти до лікаря чи ні, то так само вона повинна мати право вирішувати сама, як їй лікуватися.
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19.08.2021 10:52 Відповісти
 
 