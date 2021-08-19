У дитячому центрі "Молода гвардія" в Одесі коронавірус виявлено у 60 осіб, 8 дітей госпіталізовано, - МОЗ

Станом на 17:00 18 серпня в дитячому центрі "Молода гвардія" в Одесі зареєстровано 60 випадків інфікування коронавірусом - 50 дітей, 10 вожатих. Вісім дітей госпіталізовано до дитячої лікарні №3 Одеси, яка спеціалізується на допомозі пацієнтам із COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Ми контролюємо ситуацію в дитячому центрі "Молода гвардія" і робимо все необхідне для таких випадків", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я - головний санлікар Ігор Кузін.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за останню добу зареєстровано п'ять нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей однієї з дружин. Перебіг хвороби у них середньої тяжкості: температура 37,0-37,5, нежить, головний біль, біль у горлі. Діти перебувають на ізоляції в медико-санітарній частині дитячого центру. Також там щодня є лікар-епідеміолог.

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За словами Кузіна, наступне завдання - вивезти здорових дітей із центру і безпечно доставити їх додому.