УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15378 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 364 35
діти (4410) карантин (16095) МОЗ (3881) Одеса (4029) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

У дитячому центрі "Молода гвардія" в Одесі коронавірус виявлено у 60 осіб, 8 дітей госпіталізовано, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

У дитячому центрі

Станом на 17:00 18 серпня в дитячому центрі "Молода гвардія" в Одесі зареєстровано 60 випадків інфікування коронавірусом - 50 дітей, 10 вожатих. Вісім дітей госпіталізовано до дитячої лікарні №3 Одеси, яка спеціалізується на допомозі пацієнтам із COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Ми контролюємо ситуацію в дитячому центрі "Молода гвардія" і робимо все необхідне для таких випадків", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я - головний санлікар Ігор Кузін.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за останню добу зареєстровано п'ять нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей однієї з дружин. Перебіг хвороби у них середньої тяжкості: температура 37,0-37,5, нежить, головний біль, біль у горлі. Діти перебувають на ізоляції в медико-санітарній частині дитячого центру. Також там щодня є лікар-епідеміолог.

Також читайте: У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ

За словами Кузіна, наступне завдання - вивезти здорових дітей із центру і безпечно доставити їх додому.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Течение болезни у них средней тяжести: температура 37,0-37,5, насморк, головная боль, боль в горле.Источник: https://censor.net/ru/n3283519

Де тут середня важкість? Чи середня важкість чого - соплей?

Закрили дітей з соплями ще й лікуватимуть невідомо чим. А решті зіпсували відпочинок, шкури продажні.
показати весь коментар
19.08.2021 06:19
+3
Молодая гвардия???...
показати весь коментар
19.08.2021 03:03
+3
Тут даже уже хотят столкнуть вакцинированных и нет, что бы окончательно разобщить людей, что бы ваксы давили на антиваксов. Пока не сильно тоже выходит, но процесс идёт.
показати весь коментар
19.08.2021 05:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот дошла очередь и до детей.
показати весь коментар
19.08.2021 02:38 Відповісти
Молодая гвардия???...
показати весь коментар
19.08.2021 03:03 Відповісти
Можно ещё Юнком или Октябрята или Юные Ленинцы или... Павлик Марозов😳. Одеса, чё. Заповедник всякого дремучего отстоя видимо.
показати весь коментар
19.08.2021 08:20 Відповісти
Тут даже уже хотят столкнуть вакцинированных и нет, что бы окончательно разобщить людей, что бы ваксы давили на антиваксов. Пока не сильно тоже выходит, но процесс идёт.
показати весь коментар
19.08.2021 05:13 Відповісти
Пощастило тобі що живеш в Австралії. Більшість ковід-дисидентів з ковідом уже познайомилися і завалили хавальники, а ти ще бришкаєш.
показати весь коментар
19.08.2021 06:12 Відповісти
Вже спамлять - вітаю.
показати весь коментар
19.08.2021 06:20 Відповісти
Срочно всем вакцинироваться, а то "вспышка" за "вспышкой" кошмар, скоро у нас будет как во Франции, только не в уровне жизни, а в уровне маразма с вакцинацией.
показати весь коментар
19.08.2021 05:10 Відповісти
Ну вот ,перед осенью начинают нагнетать,впрочем кто бы сомневался В детском центре "Молодая гвардия" в Одессе коронавирус выявлен у 60 человек, 8 детей госпитализированы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3360козлы.
показати весь коментар
19.08.2021 05:41 Відповісти
Течение болезни у них средней тяжести: температура 37,0-37,5, насморк, головная боль, боль в горле.Источник: https://censor.net/ru/n3283519

Де тут середня важкість? Чи середня важкість чого - соплей?

Закрили дітей з соплями ще й лікуватимуть невідомо чим. А решті зіпсували відпочинок, шкури продажні.
показати весь коментар
19.08.2021 06:19 Відповісти
О, і всім відома шанувальниця урінотерапії та бабок-шептух тут як тут.
Меркавочка, скоро потужна хвиля ковіду, ти потрібна в ковідній лікарні. Санітаркою. Тобі ж ані масок-костюмів, ані антисептиків не потрібно. Заодно подивишся як люди вмирають і може нарешті заткнешся.

Хоча не думаю.
показати весь коментар
19.08.2021 06:23 Відповісти
Як же ти свинячо-курячі грипи пережив?
показати весь коментар
19.08.2021 06:26 Відповісти
а для тебе в 2020 році стало новиною, що люди вмирають? в 2019 померло 4 мільйони від пневмонії, і щось твоїх волань схвильованих не було ніде видно, лицемірне створіння
показати весь коментар
19.08.2021 10:24 Відповісти
Замініть COVID на ГРВІ і буде вам щастя...
показати весь коментар
19.08.2021 06:41 Відповісти
Берут в заложники детей цинизм этих мразей зашкаливает. Папайу и коз прививайте у них тоже вспышку ковида нашли и будет вам план.
показати весь коментар
19.08.2021 06:53 Відповісти
Чему удивляться Вся Одесса без масок - никто не соблюдает ни дистанцию , ни масок
ВООБЩЕ В ЭТОМ ВИНА МИНЗДРАВА . Начали бы штрафовать администрацию супермаркетов и базаров - те бы зашевелились . Не надо просто пускать без масок и обслуживать .
показати весь коментар
19.08.2021 07:02 Відповісти
До жопы те маски
показати весь коментар
19.08.2021 07:15 Відповісти
В Словакии все придерживались правила ( руки - маски- расстояние)
В общественный транспорт в масках , в магазины- в масках . Везде стоят антисептики для рук .а в Одессе бардак с профилактикой
показати весь коментар
19.08.2021 07:39 Відповісти
Не розпинайся. Нема сенсу. Дяка інтернету та форумам овуляшок зараз кожен- сам собі епідемілог. Аби ж тільки, захворівши, ковід-дисиденти мовчки дохли вдома.
А ні, біжать в лікарню.
показати весь коментар
19.08.2021 07:42 Відповісти
Проблема в отсутствии пропаганды ПРО ЗДОРОВЬЕ
Олигархические СМИ о чем угодно говорят , только не о профилактике .
Видно им надо сократить количество украинцев В детском центре "Молодая гвардия" в Одессе коронавирус выявлен у 60 человек, 8 детей госпитализированы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9558
показати весь коментар
19.08.2021 08:04 Відповісти
ковид-диссиденты живые-живехонькие
показати весь коментар
19.08.2021 10:25 Відповісти
Ті що ще живі.
показати весь коментар
19.08.2021 12:09 Відповісти
причем тут руки при респираторных инфекциях? откуда Вы набираетесь этого бреда? школу не закончили?
показати весь коментар
19.08.2021 10:25 Відповісти
температура 37,0-37,5, насморк, головная боль, боль в горле. Источник: https://censor.net/ru/n3283519 - типичные симптмы ОРВИ
показати весь коментар
19.08.2021 07:46 Відповісти
Так тесты сделали
показати весь коментар
19.08.2021 08:05 Відповісти
Так, нехай перездадуть.
показати весь коментар
19.08.2021 09:16 Відповісти
тесты - фуфло со случайными результатами
показати весь коментар
19.08.2021 10:27 Відповісти
В детском центре "Молодая гвардия" в Одессе коронавирус выявлен у 60 человек, 8 детей госпитализированы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5633№75
показати весь коментар
19.08.2021 08:15 Відповісти
не свисти, якщо сам не відчув...
показати весь коментар
19.08.2021 08:45 Відповісти
"Молодая гвардия" - пионеры заразились?
показати весь коментар
19.08.2021 08:42 Відповісти
Меньше русских пускайте с концертами в Одесу
показати весь коментар
19.08.2021 09:19 Відповісти
Не..уй детей некачественной едой кормить! А то ДЕЛЬТА, Вирус! Хасиды едут в Умань,вот их срочно привить первой дозой. Только Короновак,СИНОВАК и КовиШЕЛД,и ДИЮ ИМ!
показати весь коментар
19.08.2021 09:25 Відповісти
А кто заразил то?
показати весь коментар
19.08.2021 10:40 Відповісти
 
 